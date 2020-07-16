УКР
Представник РФ влаштував демарш в ОБСЄ під час обговорення гібридної агресії Росії проти України

Делегація РФ під час Форуму безпечного співробітництва (ФБС) і Постійної ради ОБСЄ в середу здійснила демарш і залишила засідання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Укрінформу" повідомив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, це було зроблено після невдалих спроб применшити значення теми гібридних загроз у цілому й уникнути обговорення російської гібридної агресії проти України зокрема.

"Під час сьогоднішнього спільного засідання Форуму безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ представник делегації РФ, який був присутній фізично на засіданні у Гофбурзі, здійснив демарш і залишив залу. Таким чином російський дипломат відреагував на промову директора Національного інституту стратегічних досліджень України Олександра Литвиненка, який виступав як один з основних доповідачів на тему гібридних загроз", - заявив він.

Цимбалюк вказав на те, що ще під час презентації пріоритетів Українського головування у ФБС у квітні очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначав, що тема гібридних загроз буде у фокусі уваги України. Більшість делегацій в ОБСЄ привітали намір української сторони привернути увагу до цієї проблематики. Єдиною делегацією, яка заявила, що ця тема – "нецікава" і нібито розділяє країни-учасниці ОБСЄ – стала делегація РФ.

"Тому особливе ставлення делегації РФ до тематики гібридних загроз не було несподіванкою. Залишалося лише питання, яким чином російська делегація відреагує: спробує закрити його якимось своїм наративом чи ж у якийсь інший спосіб. Очевидно, що делегація РФ розуміла, що під час обговорення цієї теми буде озвучений, передусім, кейс російської гібридної агресії проти України. Думаю, їхній демарш був спричинений тим, що просто не знайшлося інших ходів, думок і текстів для реагування", - заявив Цимбалюк.

За його словами, делегація РФ взяла перший раз слово ще перед затвердженням порядку денного засідання, прагнучи продемонструвати свою принципову незгоду з ініціюванням обговорення тематики гібридних загроз Українським головуванням у ФБС, тож від неї очікувався якийсь подальший демарш чи навіть спроби блокування засідання загалом.

"Хоча, тут слід зауважити, що це було спільне засідання і спільна тема – як Українського головування на Форумі безпекового співробітництва, так і Албанського головування в ОБСЄ. І подальше обговорення лише продемонструвало важливість теми: окремі виступи після трьох основних спікерів здійснили чи не 15 делегацій – орієнтовно значно більше, ніж зазвичай під час подібних засідань", - заявив очільник місії України при ОБСЄ.

Він вказав на те, що як тільки директор НІСД Литвиненко, як відомий фахівець у сфері гібридних загроз, розпочав свою доповідь і, схарактеризувавши ситуацію загалом, перейшов до прикладу російської гібридної агресії, представник делегації РФ взяв слово з процедурних питань та повідомив про залишення засідання. Останнє проходило у змішаному форматі – по одному представнику делегацій у залі у Гофбурзі, ще до трьох членів могли бути присутні через відеоконференцію за допомогою Zoom.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в ОБСЄ: Ми наближаємося до моменту, коли РФ буде обирати, який сценарій застосувати в ОРДЛО - "абхазький" чи "карабаський"

З усім тим, попри демарш росіян, спільне засідання продовжилося. У своїй презентації Литвиненко, зокрема, яскраво продемонстрував багатовимірність гібридних засобів та методів, які Росія використовує проти України. Він підкреслив, що Росія розв’язала та продовжує свою проксі-війну на виснаження на Донбасі, а кінцева її мета полягає у перешкоджанні реалізації євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України, створенні буферної зони між Росією та Заходом та, зрештою, відновлення свого впливу в Україні.

Цікавою була думка ще одного основного доповідача під час засідання — представника НАТО, керівника відділу гібридних викликів Міхаеля Рюлє. У своєму виступі він, зокрема, наголосив на тому, що реакція на гібридну загрозу, яку здійснює одна з країн проти іншої, має бути колективною і лише тоді вона буде ефективною.

"Власне, щось схоже відбулося і сьогодні. Російський представник, реагуючи на виступ керівника НІСД, здійснив також своєрідний "гібридний хід", залишивши залу засідання і зробивши вигляд, що ця тема нібито не стосується РФ. Однак, більшість національних делегацій у своїй окремих виступах продемонстрували, що це – не так: говорячи про гібридні воєнні дії, вони наводили саме приклад російської агресії проти України. Тобто на сьогоднішньому засіданні прозвучала така собі колективна відповідь, і ця політична підтримка є дуже важливою для України", - заявив Цимблюк.

Дипломат також додав, що тематика гібридних загроз викликала великий інтерес, і низка делегацій вже виступила із закликами до наступного Головування у ФБС приділяти увагу цьому питанню та заявила побажання щодо проведення окремих тематичних заходів по цій темі.

"Хоча російська делегація і залишила залу, це не означає, що вони будуть жити в інформаційному вакуумі: виступи запрошених доповідачів будуть поширені в ОБСЄ, наша делегація в національній якості та місії інших країн також поширять свої виступи як документи ОБСЄ. Тож делегація РФ зможе з ними ознайомитися, і, сподіваюся, врахувати та не удавати, що нічого не відбувається", - підкреслив очільник місії України при ОБСЄ.

