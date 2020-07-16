Аукціон з продажу готелю "Дніпро", ймовірно, виграв російський гральний магнат Бойко, - "слуга народу" Холодов. ДОКУМЕНТ

"Аукціон з продажу готелю "Дніпро", ймовірно, виграв російський гральний магнат Олег Бойко (група Рітціо ентертейнмент: лотерея "Патріот", казино "Вулкан", зали ігрових автоматів "Метро джекпот", БЦ "Хрещатик", група ОЛБІ).

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (СН) Андрій Холодов, передає Цензор.НЕТ.

"Аукціон з продажу готелю "Дніпро", ймовірно, виграв російський гральний магнат Олег Бойко (група Рітціо ентертейнмент: лотерея "Патріот", казино "Вулкан", зали ігрових автоматів "Метро джекпот", БЦ "Хрещатик", група ОЛБІ). Директором і власником переможця аукціону ТОВ "СМАРТЛЕНД" (код 38767326) є Терещук Максим Миколайович (12.03.1983 р.н., КИЇВ, вул. Градинська, буд. 18, кв. 78). За історичними даними податкової бази Терещук був співробітником в:

ТОВ "Чесна гра" (32303296)

ТОВ МДК (32308749)

ТОВ "Прорив" (21513028)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд держмайна занизив стартову ціну готелю "Дніпро" втричі, - Холодов

Усі ці фірми - і ТОВ "Чесна гра", і ТОВ МДК, і ТОВ "Прорив" офіційно входили до холдингу Рітціо ентертейнмент (лотерея "Патріот", казино "Вулкан", зали ігрових автоматів "Метро Джекпот"). ТОВ "Прорив" (21513028) - заявник прав на ігрові торгові марки "Чесна гра", "Метро Джекпот", Jackpot, Джекпот", - розповів Холодов.

Нагадаємо, раніше про готовність цього готелю до приватизації заявляв президент Володимир Зеленський; він також зазначив, що на приватизацію виставлять і великі підприємства, які не є стратегічними.

Конкурс із приватизації готелю "Дніпро" був запланований на весну 2020 року, проте був перенесений через карантин та епідемію коронавірусу.











