Аукціон з продажу готелю "Дніпро", ймовірно, виграв російський гральний магнат Бойко, - "слуга народу" Холодов. ДОКУМЕНТ

Аукціон з продажу готелю

"Аукціон з продажу готелю "Дніпро", ймовірно, виграв російський гральний магнат Олег Бойко (група Рітціо ентертейнмент: лотерея "Патріот", казино "Вулкан", зали ігрових автоматів "Метро джекпот", БЦ "Хрещатик", група ОЛБІ).

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (СН) Андрій Холодов, передає Цензор.НЕТ.

"Аукціон з продажу готелю "Дніпро", ймовірно, виграв російський гральний магнат Олег Бойко (група Рітціо ентертейнмент: лотерея "Патріот", казино "Вулкан", зали ігрових автоматів "Метро джекпот", БЦ "Хрещатик", група ОЛБІ). Директором і власником переможця аукціону ТОВ "СМАРТЛЕНД" (код 38767326) є Терещук Максим Миколайович (12.03.1983 р.н., КИЇВ, вул. Градинська, буд. 18, кв. 78). За історичними даними податкової бази Терещук був співробітником в:
ТОВ "Чесна гра" (32303296)
ТОВ МДК (32308749)
ТОВ "Прорив" (21513028)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд держмайна занизив стартову ціну готелю "Дніпро" втричі, - Холодов

Усі ці фірми - і ТОВ "Чесна гра", і ТОВ МДК, і ТОВ "Прорив" офіційно входили до холдингу Рітціо ентертейнмент (лотерея "Патріот", казино "Вулкан", зали ігрових автоматів "Метро Джекпот"). ТОВ "Прорив" (21513028) - заявник прав на ігрові торгові марки "Чесна гра", "Метро Джекпот", Jackpot, Джекпот", - розповів Холодов.

Нагадаємо, раніше про готовність цього готелю до приватизації заявляв президент Володимир Зеленський; він також зазначив, що на приватизацію виставлять і великі підприємства, які не є стратегічними.

Конкурс із приватизації готелю "Дніпро" був запланований на весну 2020 року, проте був перенесений через карантин та епідемію коронавірусу.

Топ коментарі
+37
Аукцион по продаже гостиницы "Днепр", вероятно, выиграл российский игорный магнат Бойко, - "слуга народа" Холодов - Цензор.НЕТ 6298
16.07.2020 09:06 Відповісти
+33
Канєшна продали запаребріку. У зелені там торговиє партньори.
16.07.2020 09:01 Відповісти
+27
Як неочікувано!
16.07.2020 09:02 Відповісти
Канєшна продали запаребріку. У зелені там торговиє партньори.
16.07.2020 09:01 Відповісти
Так хотіли продати на чесному аукціоні і подорожче. В кого більше грошей той і купить. В українців таких грошей немає.
З землею та сама історія буде. Кацапи , европейці, китайці... І куплять через підставних так само як цей готель
16.07.2020 09:49 Відповісти
Доречі європейці й китайці і будуть тими подставними.
16.07.2020 10:26 Відповісти
Як неочікувано!
16.07.2020 09:02 Відповісти
Буде там казино тепер.
Там і шльондри підтягнуться, наркодилери...
Ото бюджет наповнять по методі президента.
16.07.2020 09:02 Відповісти
ну не так же нужно вот так:
гостиница "Днепр", теперь с блекджеком и шлюхами
16.07.2020 09:05 Відповісти
у серці міста...а колись депутат ратушний тільки попісяв за рогом і загребли поліцаї(мєнти тоді ще)
і тепер знов ці небезпечні роги
16.07.2020 09:08 Відповісти
хорошо,что не дурачка выбрали - как говорит одна моя знакомая зебилка "і все ж таки ми зробили вірний вибір"..

а вы что хотели - ракето- и судостроение развивать ?? ..
16.07.2020 09:19 Відповісти
Осталось включить казино в креативную индустрию и избавить от налогов.
16.07.2020 11:15 Відповісти
ТОГРГОВЛЯ ГОСИМУЩЕСТВОМ НА КРЛВИ.
Так или не так, ЗеДятлы?
16.07.2020 09:03 Відповісти
А хто допустив кацапа на аукціон ? Ми з 14 року намагаємрсь позбутись впливу кацабізнесу на Україну.
А зеля пустив все з молотка.
16.07.2020 09:04 Відповісти
а той бойко не під санкціями?
16.07.2020 09:11 Відповісти
Та певно вже ні.
Це інвестор обіцяний зеленським.
16.07.2020 09:21 Відповісти
інвестор-кацапіздаун після себе залишить руїни...як це було на лазі чи миколаєвському океані
16.07.2020 09:30 Відповісти
Одно радует, обычным людям туда ходить будет не по карману. Обдирать будет мажоров, вернее папины кошельки.
16.07.2020 09:04 Відповісти
У мажоров деньги из наших кошельков в конечном итоге
показати весь коментар
16.07.2020 09:51 Відповісти
идиоты зеленые
16.07.2020 09:05 Відповісти
Лучше бы были идиотами, а то зачастую антиукраинцы, враги. Скоро распродадут Украину кацапам
показати весь коментар
16.07.2020 09:58 Відповісти
Аукцион по продаже гостиницы "Днепр", вероятно, выиграл российский игорный магнат Бойко, - "слуга народа" Холодов - Цензор.НЕТ 6298
16.07.2020 09:06 Відповісти
Страшне не це чмо, а те, що 73% його підтримують.
16.07.2020 09:19 Відповісти
Нема ніяких 73%. Є російський шпигун Порошенко, який за 5 років вкрав в Україні декілька десятків мільярдів доларів, створив платну ботоферму з різної продажної мерзоти, яка денно і ношно ділить українців на два ворогуючі табори - зебілів і мародерів. Але українці єдині. Всім українцям треба сильна, заможна і щаслива Україна.
16.07.2020 09:40 Відповісти
Бодун?
16.07.2020 09:47 Відповісти
Не платять?
16.07.2020 09:52 Відповісти
в нього "по-жізні". Не дивися на таких придурків - відправляй в спам.
16.07.2020 11:02 Відповісти
дивно, як тільки порошенко перестав красти десятками мільярдів, ввп обвалився, а в бюджеті з'явилась діра у ті самі десятки мільярдів. мабуть він крав ті десятки мільярдів у бюджет.
16.07.2020 09:52 Відповісти
Це не тому, що Пєця не крав. Це тому, що Пєця крав з прибутків, а Зєля краде зі збитків.
показати весь коментар
16.07.2020 09:54 Відповісти
це ж треба: довів країну до прибутків
16.07.2020 10:06 Відповісти
Воно відбите наглухо.
16.07.2020 09:55 Відповісти
просто местный дурачок
16.07.2020 10:45 Відповісти
На Ваня, почитай! Тут про вашего второго номера в списке http://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2020/1844.html&query=(azitio)
16.07.2020 10:14 Відповісти
не , похоже все таки зебаран ))))
16.07.2020 12:36 Відповісти
То-то Зеля такой счастливый...

А как пел, как пел больше года назад на стадионе!

"С самого начала дискуссии Зеленский заявил, что Порошенко не его оппонент на этих выборах, а скорее приговор своему президентству, перечислив при этом, по его мнению, ошибки президента.
В частности - введение ценовой формулы на энергоносители Роттердам +, закрытие дела экс-главы фискальной службы Романа Насирова, увеличение собственных средств, не проданную в России фабрику "Рошен".

"Поэтому я здесь. Я простой человек, пришедший сломать эту систему. ", - заявил Зеленский."
16.07.2020 09:10 Відповісти
як назвати тих, хто голосував за Зеленського?
16.07.2020 09:34 Відповісти
Якщо написати правду, вони дуже образяться.
16.07.2020 09:38 Відповісти
а что были какие то сомнения что зеля даст преференции своим русцким партнерам
16.07.2020 09:14 Відповісти
Да это и так понятно! Сначала закон потом продажа и слугам в конвертах упало и ЗЕбилу занесли. Слуги урода становятся предсказуемыми
16.07.2020 09:15 Відповісти
Легалізація грального бізнесу - це величезний злочин проти народу України, який зробили ті, хто до українського народу не мають жодного відношення.
16.07.2020 09:16 Відповісти
з якого це переляку?
ігрових автоматів всерівно на кожному кроці... нехай платять податки!
16.07.2020 10:44 Відповісти
Ему еще и предоставят налоговые льготы как развивающемуся туристическому бизнесу
16.07.2020 09:17 Відповісти
Если гражданам РФ принадлежат Облэнерго, то гостиницы и казино - это просто фигня.
16.07.2020 09:18 Відповісти
Зєля винайшов новий спосіб капітуляції - продати Україну по частинах.
16.07.2020 09:31 Відповісти
Правильно писать магнат той стороны, Бубочка так вчера гордился продажей, а вы начинаете.
16.07.2020 09:32 Відповісти
Після складання президентських повноважень, Зеленського чекає тюрма.
Думаю, що Зеленського в спокої не залишать - посадять.
16.07.2020 09:33 Відповісти
А что поделаешь,с такими налогами придуманными мразями из бпп и идиотами регионалами у нас своего нормального бизнеса быть не может,если кто то чуток заработал сразу всё переправляет в офшор и не думает ничего инвестировать.
16.07.2020 09:44 Відповісти
Ну да, все идиоты и мрази и только Зюзя светочь всего человечества.
В основном кацапского.
16.07.2020 10:03 Відповісти
Баран, налоги у нас одни из самых низких в Европе. Инвесторы не приходят когда на 100% ручные генпрокуроры, НБУ ложится под бородатую бабушку, а Зешмаркли кричпт эмиссия спасет нас, вот к таким идиотам инвесторы не идут. Дегас, доходчиво или ссылок каких накидать?))))
16.07.2020 10:25 Відповісти
Аукцион по продаже гостиницы "Днепр", вероятно, выиграл российский игорный магнат Бойко
Аукціон з продажу готелю "Дніпро", ймовірно, виграв російський гральний магнат Бойко, - "слуга народу" Холодов - Цензор.НЕТ 9388
16.07.2020 09:52 Відповісти
О продаже отеля «Днепр», а также о полуправде и полубрехне Июль 15, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80-%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b6%d0%b5-%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%bf.html#comments Комментарии: 4
Аукціон з продажу готелю "Дніпро", ймовірно, виграв російський гральний магнат Бойко, - "слуга народу" Холодов - Цензор.НЕТ 8663Я безумно рад продаже отеля «Днепр» за 1.1 млрд грн.
В таком чувстве https://www.facebook.com/profile.php?id=100003767320921 признался сегодня нардеп из фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко.
Умилительные и восторженные поздравления со стороны «реформаторов» льются потоком - Ковалив, Кухта, Сениченко, Фаворов и пр.
Ребята, а чего вас не слышно по поводу убытков «Центрэнерго» в 2 млрд грн, «Укргафты» в 4 млрд грн за 2019 год?!
А чего вы не озаботились недоплатой в бюджет Украины в размере 72 млрд грн «Нефтегазом»?!
А долги «Укртрансгаза» в 44 млрд грн и коммунальных ТКЭ на такую же саму вы не замечаете?!
Если бы меня спросили: какова самая характерная черта «соросят», я бы ответил: полуправда - всегда и во всем!
Скорее даже - полубрехня!)
16.07.2020 10:07 Відповісти
Ну это одна точка зрения.
С другой точки зрения на моей памяти в ходе приватизации всего, чесно и за адекватную стоимость было продано два объекта Криворожсталь и вот эту гостиницу. Всё остальное было стырено по тем или иным схемам
16.07.2020 10:13 Відповісти
капец, кто то думал что в этой стране будет по другому???
16.07.2020 10:13 Відповісти
так вот под кого принимался "игорный" закон
16.07.2020 10:17 Відповісти
Понятно что под зарубежного инвестора. И вот он пришёл и принёс 1.1млрд.
Было бы наивно полагать, что инвесторы будут с Европы. Реальность такова, что первым делом сюда придут кацапы со своими деньгами.
16.07.2020 10:26 Відповісти
Это даже хорошо. Кинуть рашистов на деньги - милое дело. Примут закон, как с банками, что типа бывшие уже не могут снова владеть банками. Например, что активы бенефициаров страны агрессора могут быть отобраны Украиной... и бегать искать их активы не нужно.
16.07.2020 10:25 Відповісти
Останется только доказать, что у Васи пупкина бенефициар тот или иной человек который тусуется в трастах
16.07.2020 10:55 Відповісти
Майно країни агресора, її громадян повинно бути конфісковано на території України. Завдання правоохороних органів України (не при продажній зелені) при нормальній владі виявити такі оборудки, учасників посадити за зраду, майно конфіскувати.
16.07.2020 10:43 Відповісти
Ще один Б(аба)ойк(а)о
16.07.2020 11:09 Відповісти
а что, российский нувориш уже перечислил ФГИ 1,1 млрд. гривен?
где, когда, каким платежным поручением:?!
16.07.2020 11:20 Відповісти
Перечислить должен в течение месяца после проверки его на вшивость
16.07.2020 11:35 Відповісти
Ну и чё, фофка же не вечно преZEдентом будет.Вот и рабочее место для своего балагана подготовил.Не "лохам" же представления в будущем устраивать..Свои из-за "поребрика" ему ближе.небось и долю в 10% там у этого бойка для себя припас...
16.07.2020 12:37 Відповісти
 
 