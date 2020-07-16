Аукціон з продажу готелю "Дніпро", ймовірно, виграв російський гральний магнат Бойко, - "слуга народу" Холодов. ДОКУМЕНТ
"Аукціон з продажу готелю "Дніпро", ймовірно, виграв російський гральний магнат Олег Бойко (група Рітціо ентертейнмент: лотерея "Патріот", казино "Вулкан", зали ігрових автоматів "Метро джекпот", БЦ "Хрещатик", група ОЛБІ).
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (СН) Андрій Холодов, передає Цензор.НЕТ.
"Аукціон з продажу готелю "Дніпро", ймовірно, виграв російський гральний магнат Олег Бойко (група Рітціо ентертейнмент: лотерея "Патріот", казино "Вулкан", зали ігрових автоматів "Метро джекпот", БЦ "Хрещатик", група ОЛБІ). Директором і власником переможця аукціону ТОВ "СМАРТЛЕНД" (код 38767326) є Терещук Максим Миколайович (12.03.1983 р.н., КИЇВ, вул. Градинська, буд. 18, кв. 78). За історичними даними податкової бази Терещук був співробітником в:
ТОВ "Чесна гра" (32303296)
ТОВ МДК (32308749)
ТОВ "Прорив" (21513028)
Усі ці фірми - і ТОВ "Чесна гра", і ТОВ МДК, і ТОВ "Прорив" офіційно входили до холдингу Рітціо ентертейнмент (лотерея "Патріот", казино "Вулкан", зали ігрових автоматів "Метро Джекпот"). ТОВ "Прорив" (21513028) - заявник прав на ігрові торгові марки "Чесна гра", "Метро Джекпот", Jackpot, Джекпот", - розповів Холодов.
Нагадаємо, раніше про готовність цього готелю до приватизації заявляв президент Володимир Зеленський; він також зазначив, що на приватизацію виставлять і великі підприємства, які не є стратегічними.
Конкурс із приватизації готелю "Дніпро" був запланований на весну 2020 року, проте був перенесений через карантин та епідемію коронавірусу.
З землею та сама історія буде. Кацапи , европейці, китайці... І куплять через підставних так само як цей готель
Там і шльондри підтягнуться, наркодилери...
Ото бюджет наповнять по методі президента.
гостиница "Днепр", теперь с блекджеком и шлюхами
і тепер знов ці небезпечні роги
а вы что хотели - ракето- и судостроение развивать ?? ..
Так или не так, ЗеДятлы?
А зеля пустив все з молотка.
Це інвестор обіцяний зеленським.
А как пел, как пел больше года назад на стадионе!
"С самого начала дискуссии Зеленский заявил, что Порошенко не его оппонент на этих выборах, а скорее приговор своему президентству, перечислив при этом, по его мнению, ошибки президента.
В частности - введение ценовой формулы на энергоносители Роттердам +, закрытие дела экс-главы фискальной службы Романа Насирова, увеличение собственных средств, не проданную в России фабрику "Рошен".
"Поэтому я здесь. Я простой человек, пришедший сломать эту систему. ", - заявил Зеленский."
ігрових автоматів всерівно на кожному кроці... нехай платять податки!
Думаю, що Зеленського в спокої не залишать - посадять.
В основном кацапского.
Я безумно рад продаже отеля «Днепр» за 1.1 млрд грн.
В таком чувстве https://www.facebook.com/profile.php?id=100003767320921 признался сегодня нардеп из фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко.
Умилительные и восторженные поздравления со стороны «реформаторов» льются потоком - Ковалив, Кухта, Сениченко, Фаворов и пр.
Ребята, а чего вас не слышно по поводу убытков «Центрэнерго» в 2 млрд грн, «Укргафты» в 4 млрд грн за 2019 год?!
А чего вы не озаботились недоплатой в бюджет Украины в размере 72 млрд грн «Нефтегазом»?!
А долги «Укртрансгаза» в 44 млрд грн и коммунальных ТКЭ на такую же саму вы не замечаете?!
Если бы меня спросили: какова самая характерная черта «соросят», я бы ответил: полуправда - всегда и во всем!
Скорее даже - полубрехня!)
С другой точки зрения на моей памяти в ходе приватизации всего, чесно и за адекватную стоимость было продано два объекта Криворожсталь и вот эту гостиницу. Всё остальное было стырено по тем или иным схемам
Было бы наивно полагать, что инвесторы будут с Европы. Реальность такова, что первым делом сюда придут кацапы со своими деньгами.
где, когда, каким платежным поручением:?!