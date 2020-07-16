УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8916 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
8 464 64

В Україні 848 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом - 56 455 випадків

В Україні 848 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом - 56 455 випадків

Станом на 16 липня в Україні лабораторно підтверджено 56 455 випадків COVID-19. За добу - 848 нових випадків. 18 людей померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 848 осіб (добою раніше - 836).

За весь час пандемії COVID-19 інфіковані 56 455 осіб.

За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 18 пацієнтів (добою раніше - 15), загалом - 1 445. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Львівській (6), Івано-Франківській (3) і Харківській (3) областях.

Читайте також: Кількість хворих на COVID-19 на Львівщині продовжує зростати: за добу - 197 нових випадків, - міськрада

За останню добу одужали 800 осіб (добою раніше - 977), загалом - 28 931.

Всього в Україні зараз хворіють 26 079 осіб, що на 30 більше, ніж днем раніше.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (197) області, Києві (116), Рівненській (70), Івано-Франківській (64) та Одеській (61) областях.

В Україні 848 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом - 56 455 випадків 01
В Україні 848 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом - 56 455 випадків 02
В Україні 848 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом - 56 455 випадків 03
В Україні 848 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом - 56 455 випадків 04
В Україні 848 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом - 56 455 випадків 05
В Україні 848 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом - 56 455 випадків 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2255) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
показати весь коментар
16.07.2020 10:55 Відповісти
+4
В любом случае в общественных местах (особенно в магазинах и общественном транспорте) маска и дистанция (безопасность и осторожность) не помешают. Потому как хер его знает, что это за вирусня, если весь мир трясет и нет однозначного ответа. В такой ситуации лучше перебздеть, чем не добздеть. А вот люди в своих авто в масках, особенно когда один едет, и охранники в будках - это да, кумэдно.
показати весь коментар
16.07.2020 11:17 Відповісти
+3
А они что, все облизывали эту кнопку?
показати весь коментар
16.07.2020 09:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Китаї жінка через поїздку в ліфті заразила 71 особу

https://lb.ua/world/2020/07/16/461940_kitai_zhinka_cherez_poizdku_lifti.html
показати весь коментар
16.07.2020 09:23 Відповісти
Ахаха більшої казки важко прочитати 🤣😆 ахах 71 чоловік😆🤣 дивно, що тоді так мало за півроку хворих.
показати весь коментар
16.07.2020 09:29 Відповісти
Так это только одна жінка ) И и только через одну кнопку лифта ))
показати весь коментар
16.07.2020 09:46 Відповісти
А они что, все облизывали эту кнопку?
показати весь коментар
16.07.2020 09:56 Відповісти
Откуда я знаю, почитай ссылку
показати весь коментар
16.07.2020 10:08 Відповісти
В принципі, вся пандемія почалася з захворювання однієї людини. Так що не намагайтеся тут робити з себе блазня - нам і одного криворізько-квартального блазня забагато.
показати весь коментар
16.07.2020 12:27 Відповісти
Ти епічний блазень. Якщо одна людина стає причиною 71 хворих від кнопки ліфта 🤣😆 то чому ще не всі захворіли? Але ти епічний блазень і жалі будеш вірити в страшилки проплачених змі які явно не є медиками але пишуть всяку хрінь.
показати весь коментар
16.07.2020 12:33 Відповісти
А ты ольгинский бот.Ну , как бы тебе деточка объяснить попроще...это например, как если бы какая-нибудь твоя знакомая ,заразила своей "кнопкой" другого дяденьку гонореей.А этот дяденька потом заразил гонореей ещё одну тетеньку. Я достаточно, внятно доношу тебе ?
показати весь коментар
16.07.2020 18:40 Відповісти
Бот це є ти. Вже давно зрлзуміло що немає ніякої смертності аід аіруск всі хто померди то приписки інших причин на основі тесту. В україні взагалі ніяк не позначився цей "аірус" на смертності. Тому всі ці заходи що приймаються мають зовсім іншу мету і всі адекватні це розуміють. І тільки інфантильні клоуни вірять, що хтось когось рятує) такі як ти це взагалі тупорилі вилупки-боти, які захищають дурантини і знищення будь-якої економіки. І знищення будь яких прав людей. Такі як ти це кошмарно тупі люди, які не здатні робити висновки, ви повністю залежні аід того що вам напишуть центральні змі і при цьому не чуєте голос не проплачених вірусологів, епідеміологів, патологоанатомів. Ви тупі вибл..дки, що підігрюють владі. Ви тупі чукчі, які навіть за 5 місяців коронапсихрзу так і не зрозуміли, що при аідсутності фактично з травня карантину таким як він був в квітні і в кінці березня ми не бачимо ніякого всплеску смертності - тому що фактично ніякої пандемії немає. Є інфодемія і є збільшення тестувань, а пандеміх мм не спостерігаємо, тільки довбні тупорилі не бачуть очевидно.
показати весь коментар
16.07.2020 20:06 Відповісти
подивися https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
На графіку Active Cases in Ukraine чітко видно зростання активно хворіючих з кінця травня.

А на графіку Daily New Deaths in Ukraine видно, що з з кінця травня почала рости і щоденна смертність і це не дивлячись на те, що введено нові протоколи лікування і смертність пацієнтів на аппаратах ШВЛ в світі вже знизили з 80-90% до 30-35%.
показати весь коментар
17.07.2020 07:37 Відповісти
"Откуда появился вирус, мы пока так и не знаем. Свести цепочки заражений в Ухане к одной точке, из которой началось распространение инфекции, у генетиков не получилось" - Алина Чан, профессор Института Броуда, совместного центра генетических исследований Гарварда и MIT.
показати весь коментар
16.07.2020 15:38 Відповісти
Ви нижче поставили лайк під полум"яним висером цього персонажу
https://censor.net/ua/user/468749

Я отвечаю фактамм и наукой, и заявами не проплаченых ученых. А такие епичные клоуны как вы можете только скидать статьи с bbc проплаченой Сми которая публикует только коронаистерию и для нее(для BBC) главный эпмдемиолог это Бил Гейтс. По этому засунь свое BBC себе в очко.
https://censor.net/ua/comments/locate/3208401/019214d5-4c8a-719d-a3fb-a313fa58f4b7Цитований Вами фрагмент взятий "с bbc проплаченой" - https://www.bbc.com/russian/features-53410527
Далі цитую пост, який Ви лайкнули
"Сми которая публикует только коронаистерию и для нее(для BBC) главный эпмдемиолог это Бил Гейтс. По этому засунь свое BBC себе в очко."

Так що, Александро, раз поставили лайк під тією маячнею, то будьте мужнім і послідовним.
показати весь коментар
17.07.2020 14:26 Відповісти
Швеция (09 мар. - 17 мая)
Смертность на 24% выше среднего.
Количество смертей на 4 200 человек больше ожидаемого.
Смертей от Covid-19, официальные данные
3 981

Избыточная смертность от других причин
190

https://www.bbc.com/russian/in-depth-53096353
показати весь коментар
16.07.2020 11:37 Відповісти
**** пофігу, що ти пишеш. ШизОїду-конспірологу довести НІЧОГО не можливо. Там з головою біда.
показати весь коментар
16.07.2020 11:49 Відповісти
Я, по можливості, до кожної брехні антиваксерів або ковідодисидентів намагаюся додати пост, що знецінює їх брехню. Не з метою переконати автора посту, а щоб він не зміг обманути читачів форуму.
показати весь коментар
16.07.2020 12:09 Відповісти
Ваш пост и есть брехнею, так как Вы не смогли опровергнуть приведенный Яковлевым график именно смертности с начала эпидемического сезона. А приведенные Вами данные ВВС только за два месяца не являются опровержением.
показати весь коментар
16.07.2020 15:09 Відповісти
Мабуть, ви хворіли багато, раз не побачили "Смертность на 24% выше среднего." в цитаті з посилання. Можна і інакше.
Заходите по посиланню, що я надав (для Вас повторюю https://www.bbc.com/russian/in-depth-53096353 ), знаходите фрагмент що я навів
"Швеция (09 мар. - 17 мая)
Смертность на 24% выше среднего.
Количество смертей на 4 200 человек больше ожидаемого.
Смертей от Covid-19, официальные данные
3 981"

і натискаєте на гіперпосилання "Подробнее". Дивитеся графік.
показати весь коментар
16.07.2020 15:32 Відповісти
Я это все уже давно посмотрел, но это никоим образом не опровергает сезонный график, приведенный Яковлевым.
показати весь коментар
16.07.2020 15:41 Відповісти
Це спростовує вираз Яковлева "не видно ніякого підвищення загальної смертності".
Дійсно, якщо смерті від різних причин брати за великий період (з листопада до травня - 7 місяців) то надлишок смертей від ковіду ковіда в Швеції стане набагато менш помітним (там почали вмирати в другій половині березня). Але ж це явна маніпуляція.
Ось графік. Ну то як Швеція на фоні інших скандинавських країн?
В Україні 848 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом - 56 455 випадків - Цензор.НЕТ 4412
показати весь коментар
16.07.2020 22:15 Відповісти
Известный европейский патолог сообщает, что он и его коллеги по всей Европе не нашли никаких свидетельств смерти от нового коронавируса на этом континенте.

Д-р Стоян Алексов назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «преступной медицинской организацией» за создание во всем мире страха и хаоса без предоставления объективно проверяемых доказательств пандемии.
показати весь коментар
16.07.2020 12:27 Відповісти
Україна "на плато"...ТОму відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.


ua Александро


Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
ua Саша Полтава
Известный европейский патолог сообщает, что он и его коллеги по всей Европе не нашли никаких свидетельств смерти от нового коронавируса на этом континенте.
Д-р Стоян Алексов назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «преступной медицинской организацией» за создание во всем мире страха и хаоса без предоставления объективно проверяемых доказательств пандемии.

Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.

Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
показати весь коментар
16.07.2020 12:35 Відповісти
Ну, строго говоря, от вируса ВИЧ никто не умер. Умерли от осложнений, вызванных им. Легче их жертвам от этого?
показати весь коментар
16.07.2020 12:37 Відповісти
Лучше ходить в каске, чем в маске, бессимптомных больных нет, они не могут заражать других - швейцарский ученый раскритиковал мифы пандемии коронавируса
15.07.2020
По мнению швейцарского ученого Беды Штадлера, коронавирус - это обычное сезонное заболевание, а бессимптомных носителей не существует: у этих людей есть иммунитет к возбудителю COVID-19 и заразить других они не могут.
показати весь коментар
16.07.2020 12:47 Відповісти
Вы что, бот? Вместо ответа на вопросы или комментарии к ответу оппонента постите всякую херню.
показати весь коментар
16.07.2020 12:51 Відповісти
Поэтому доктор Алексов утверждал, что: «ВОЗ создает всемирный хаос, не имея никаких реальных фактов за тем, что они говорят».

Среди мириадов способов, которыми ВОЗ создает этот хаос, есть запрет почти на все вскрытия людей, считающихся умершими от COVID-19. В результате, сообщил доктор Алексов, к 13 мая в Болгарии было проведено только три таких вскрытия.

Кроме того, ВОЗ диктует, что все, кто говорит, что заражен новым коронавирусом, который впоследствии умирает, должны быть приписаны к КОВИД-19.
показати весь коментар
16.07.2020 13:03 Відповісти
Я отвечаю фактамм и наукой, и заявами не проплаченых ученых. А такие епичные клоуны как вы можете только скидать статьи с bbc проплаченой Сми которая публикует только коронаистерию и для нее(для BBC) главный эпмдемиолог это Бил Гейтс. По этому засунь свое BBC себе в очко.
показати весь коментар
16.07.2020 13:06 Відповісти
Александро, що поставив лайк під Вашим постом, сам цитував bbc/
https://censor.net/ua/user/231790

"Откуда появился вирус, мы пока так и не знаем. Свести цепочки заражений в Ухане к одной точке, из которой началось распространение инфекции, у генетиков не получилось" - Алина Чан, профессор Института Броуда, совместного центра генетических исследований Гарварда и MIT.
https://censor.net/ua/comments/locate/3208401/019214d5-4c8c-7222-94**-8e3fbba4916b

ось посилання на першоджерело https://www.bbc.com/russian/features-53410527
Так що допоможіть йому здійснтити те побажання, яке йому так сподобалося -"По этому засунь свое BBC себе в очко". Удачі вам.
показати весь коментар
17.07.2020 14:35 Відповісти
Речь должна идти не о рассуждениях редакторов ВВС в своих статьях, а о ссылках на конкретные исследования и ученых их представляющих. И именно их следует обсуждать. Я внизу ветки тоже привел высказывание на тему ковид с указанием ее автора, а не рассуждение редакции издания на эту тему.
показати весь коментар
17.07.2020 16:02 Відповісти
То Ви вважаєте, що графік, про який я писав в тут -
"https://censor.net/user/95229

Мабуть, ви хворіли багато, раз не побачили "Смертность на 24% выше среднего." в цитаті з посилання. Можна і інакше.
Заходите по посиланню, що я надав (для Вас повторюю https://www.bbc.com/russian/in-depth-53096353 ), знаходите фрагмент що я навів
"Швеция (09 мар. - 17 мая)
Смертность на 24% выше среднего.
Количество смертей на 4 200 человек больше ожидаемого.
Смертей от Covid-19, официальные данные
3 981"
і натискаєте на гіперпосилання "Подробнее". Дивитеся графік.
https://censor.net/ua/comments/locate/3208401/019214d5-4c8c-7222-94**-8e3fbb00c62f
це "рассуждения редакторов ВВС в своих статьях"?
показати весь коментар
17.07.2020 16:08 Відповісти
Зря повторяетесь, я это Вам уже прокомментировал ранее и свой коммент еще раз подтверждаю.
показати весь коментар
17.07.2020 16:22 Відповісти
Ну, могли б замість зливу з відповіді глянути на людей, що готували матеріали до статті, на яку я посилався https://www.bbc.com/russian/in-depth-53096353

Над проектом работали:
Дизайн - Прина Шах и Зои Бартоломеу. Разработка - Бекки Раш и Скотт Джарвис. Анализ данных и текст - Бекки Дейл и Нассос Стилиану. Координатор языковых служб - Ана Люсия Гонзалез. Продюсирование исследования - Луиз Адаму и Пол Харрис. Глава отдела статистики - Роберт Кафф. Проджект-менеджмент - Салли Моралес. Продакшн - Джон Уолтон, Джеки Мартенс. Иллюстрации - Джилла Дастмальчи. Сбор данных по России и перевод на русский язык - Сергей Козловский.
В работе над проектом также участвовали: профессор Университета Джонса Хопкинса Стефан Хеллерингер; профессор Федерального университета Минас-Жерайса Бернардо Ланса Кейроз; профессор Школы менеджмента Слоуна Хажир *********; профессор Политехнического университета Виргинии Навид Гафарзадеган; исследователь эпидемиологического центра Университета Кембриджа Месут Эрзурумлуоглу; директор по международным исследованиям Национального института исследований населения и социального страхования Японии Ю Корекава.
показати весь коментар
17.07.2020 16:37 Відповісти
И этот список я уже прочитал ранее. Он ничем не примечателен. Это просто фамилии, не представляющие научных школ профессоров (типа "нашего" Милованова) и не связанные с конкретными цитатами из их исследований. Причем многие из контор спонсируемых БГ.
показати весь коментар
17.07.2020 17:12 Відповісти
Це великий коллектив, серед яких багато науковців. Вони докладно описали і джерела даних методи їх обробки. Це зовсім не схоже на "рассуждения редакторов ВВС в своих статьях, " як про це написали Ви.
показати весь коментар
18.07.2020 09:12 Відповісти
Почитайте лучше это, для ликбеза.
https://www.worldhealth.net/news/why-everyone-was-wrong/
показати весь коментар
17.07.2020 16:24 Відповісти
З вашого посилання "So: Sars-Cov-2 isn't all that new, but merely a seasonal cold virus that mutated and disappears in summer, as all cold viri do - which is what we're observing globally right now. "
Ну то що, зник вірус ковід-19 влітку? Брехун та Ваша Біда.
показати весь коментар
17.07.2020 16:41 Відповісти
Не волнуйтесь, постепенно утихнет, как и вирусы гриппа. А может и почти одномоментно, как было в 2009.
показати весь коментар
17.07.2020 17:17 Відповісти
Але ж автор посилання, яке Ви, надимаючи щоки, пихато надали мені "для лікбезу", сів у лужу зі своїм прогнозом. А разом з ним і Ви.
показати весь коментар
17.07.2020 20:34 Відповісти
тесты на коронавирус неспособны определить, жив ли вирус до сих пор или уже подавлен иммунной системой, и в итоге может принять за активное заболевание «крошечные разрушенные части вируса». «Вероятно, что большое число ежедневных сообщений о заражении происходит исключительно из-за вирусного мусора», - указывает Штадлер.
показати весь коментар
16.07.2020 12:51 Відповісти
Да, это известный факт. Но производители тест-систем искусственно загрубляют их чувствительность, чтобы от одного фрагмента не было полож. реакции. Обычно надо порядка шести фрагментов.
показати весь коментар
16.07.2020 13:11 Відповісти
Какой ты тупой. Твоей тупости нет предела. Ты явно какой-то сектант который слепо верит корумпированой ВОЗ и проплаченым коронапсихрзным СМи. Такие тупые ублюдки инфантильно верят в святость ВОЗ))
показати весь коментар
16.07.2020 13:16 Відповісти
Вам ее хватает чужих знаний, и Вы перешли на то, что Вы умеете лучше всего - какахами кидаться...
показати весь коментар
16.07.2020 14:36 Відповісти
Он не тупой, а просто зашоренный на дремучих догмах. Кроме того верно служит своим идеологам (и, скорее всего, кураторам) из фармбизнеса.
показати весь коментар
16.07.2020 14:46 Відповісти
Ссылку на известного давай?
показати весь коментар
16.07.2020 18:43 Відповісти
Всемирная организация здравоохранения сделала ошибку, объявив пандемию, потому что ее не было. В нашей стране было проведено только три вскрытия, потому что ВОЗ дала указание не выполнять их. В этом нет логики. Когда у нас появляется новая картина, вызванная новым вирусом, логика заключается в том, чтобы сделать вскрытие для каждого, чтобы собрать максимум информации о новой болезни. Такое поведение ВОЗ можно определить как преступное.
Кризис направил весь ресурс системы здравоохранения в направлении коронавируса, и от этого страдают пациенты со всеми другими заболеваниями, особенно с раком. Наша работа по биопсии материалов, мазков и т. Д. уменьшился в 10 раз. Пациенты напуганы и не обращаются за медицинской помощью, многие случаи остаются не диагностированными. Это означает, что если через два месяца был рак in situ (на начальной стадии), он мог стать инвазивным и перейти к следующей стадии. Это создаст больше проблем со здоровьем, чем коронавирус.
показати весь коментар
16.07.2020 19:20 Відповісти
Доктор Стоян Алексов является председателем Болгарской ассоциации патологий и в качестве такового участвует в семинаре Европейской ассоциации патологии. Главный вывод патологов из Швейцарии, Франции, Германии, Италии, Испании состоит в том, что коронавирус не смертелен. Никто не умер от коронавируса! Сказать, что человек умер от коронавируса, должно вызвать воспалительную реакцию, которая привела к смерти без каких-либо других несовместимых с жизнью заболеваний. Таких случаев нет.

Специфических патоморфологических признаков поражения коронавирусом на тканях человека нет. В вскрытии нет разницы между человеком, который умер от коронавируса, и человеком, который умер от сезонной вирусной инфекции. У нас нет моноклонального антитела, с помощью которого можно было бы маркировать и отличать картину от других вирусных инфекций. В отличие от гриппа, хронавирус не вызывает смерть. Молодые люди умерли от гриппа в январе.
показати весь коментар
16.07.2020 19:24 Відповісти
Кроме того, доктор Алексов имеет безупречный послужной список и репутацию. Он был врачом в течение 30 лет. Он президент BPA, член Консультативного совета ESP и заведующий отделением гистопатологии в Онкологической больнице в болгарской столице Софии.

Кроме того, есть и другая поддержка того, что говорит доктор Алексов.

Например, директор Института судебной медицины при университетском медицинском центре Гамбург-Эппендорф в Германии заявил в интервью СМИ, что существует поразительная нехватка твердых доказательств летальности КОВИДА-19
показати весь коментар
16.07.2020 12:33 Відповісти
Д-р Алексов заявил в интервью от 13 мая, что:

«Главный вывод [тех из нас, кто участвовал в вебинаре 8 мая] состоял в том, что вскрытия, проведенные в Германии, Италии, Испании, Франции и Швеции, не показывают, что вирус смертелен».

Он добавил, что: «Все патологоанатомы говорят, что никто не умер от коронавируса. Повторю еще раз: никто не умер от коронавируса».

Доктор Алексов также отметил, что нет никаких доказательств из вскрытий, что кто-либо, предположительно зараженный новым коронавирусом, умер только от воспалительной реакции, вызванной вирусом (представляющейся как интерстициальная пневмония), а не от других потенциально смертельных заболеваний.

Еще одно его откровение заключается в том, что:

«Нам нужно точно увидеть, как закон будет относиться к иммунизации и той вакцине, о которой мы все говорим, потому что я уверен, что [в настоящее время] невозможно создать вакцину против КОВИДА. Я не могу точно знать, что именно Билл Гейтс делает в своих лабораториях, это действительно вакцина, которую он производит, или что-то еще?»
показати весь коментар
16.07.2020 12:37 Відповісти
Вот официальный подход ВОЗ. Похоже, доктор его не читал.

Установление причинной последовательности, приводящей к смерти, в части 1 медицинского свидетельства о смерти имеет большое значение. Например, в случаях, когда COVID-19 приводит к пневмонии и смертельному синдрому респираторного расстройства, в часть 1 свидетельства должны быть включены и пневмония, и синдром респираторного расстройства, и COVID-19. При заполнении свидетельства необходимо включать в него как можно больше подробностей, основанных на всей известной информации о данном случае, полученной как из медицинской документации, так и из результатов лабораторных исследований.

...
Примечание: лица с коронавирусной инфекцией COVID-19 могут умереть от других заболеваний или несчастных случаев; такие случаи не считаются смертями от COVID-19 и не должны быть учтены как таковые. В случае, если вы считаете, что COVID-19 усугубила последствия несчастного случая, вы можете записать COVID-19 в части 2 свидетельства. Пожалуйста, не забудьте указать род смерти и записать в части 1 точный вид несчастного случая или другой внешней причины.

https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf?ua=1
показати весь коментар
16.07.2020 12:49 Відповісти
Среди главных бомб, сброшенных доктором Алексовым, - то, что лидеры вебинара ESP 8 мая заявили, что никаких новых специфических антител к коронавирусу обнаружено не было.

Организм вырабатывает антитела, специфичные к патогенам, с которыми он сталкивается. Эти специфические антитела известны как моноклональные антитела и являются ключевым инструментом в патологии. Это делается с помощью иммуногистохимии, которая включает в себя маркировку антител с помощью цветов, а затем покрытие ими слайдов биопсии - или аутопсии-ткани. Дав антителам время для связывания с патогенами, для которых они специфичны, патологоанатомы могут посмотреть на слайды под микроскопом и увидеть конкретные места, где расположены окрашенные антитела - и, следовательно, патогены, с которыми они связаны.

Таким образом, в отсутствие моноклональных антител к новому коронавирусу патологи не могут проверить, присутствует ли в организме SARS-CoV-2, или же, что болезни и смерти, приписываемые ему, действительно были вызваны вирусом, а не чем-то другим.
показати весь коментар
16.07.2020 12:56 Відповісти
Среди главных бомб - сложные организмы продуцируют поликлональные антитела. Моноклональные антитела производит клон одного лимфоцита, как правило в уже в виде модифицированной клетки - гибридомы или трансфектомы и это уже генная инженерия вне организма.
показати весь коментар
16.07.2020 13:14 Відповісти
оо.о..о.о.о!

ольгінські дурантинофіли "працюють" далі..
показати весь коментар
16.07.2020 12:32 Відповісти
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
показати весь коментар
16.07.2020 10:55 Відповісти
Сгинь уже!
показати весь коментар
16.07.2020 11:11 Відповісти
В любом случае в общественных местах (особенно в магазинах и общественном транспорте) маска и дистанция (безопасность и осторожность) не помешают. Потому как хер его знает, что это за вирусня, если весь мир трясет и нет однозначного ответа. В такой ситуации лучше перебздеть, чем не добздеть. А вот люди в своих авто в масках, особенно когда один едет, и охранники в будках - это да, кумэдно.
показати весь коментар
16.07.2020 11:17 Відповісти
Маска не только помешает, но и ухудшит состояние здоровья, особенно детей, астматиков и имеющих патологии органов дыхания и с/с системы.
показати весь коментар
16.07.2020 16:40 Відповісти
Вы хотите сказать, что ковид-19 астматикам и людям, имеющим патологии органов дыхания и с/с системы здоровья добавляет? Это как раз группы риска, в которых от ковида высокая смертность.
показати весь коментар
17.07.2020 07:21 Відповісти
Маски их окончательно добьют или усугубят состояние, что тоже укоротит им дорогу в вечность.
показати весь коментар
17.07.2020 15:45 Відповісти
Не факт.

"Преимущества Лечебной Гипоксии перед другими способами симулированных высокогорных тренировок:Что такое - интервальная гипоксическая тренировка (ИГТ)? Это адаптационный метод, повышающий устойчивость организма к различным повреждающим факторам и старению.

Метод используется в профилактике, лечении и реабилитации различных заболеваний.

Интервальная гипоксическая тренировка показана при лечении: бронхиальной астмы, хронических обструктивных заболеваний легких, коронарной болезни сердца, артериальной гипертензии, нейроциркуляторной астении, псориаза, аллергического дерматита, сахарного диабета II типа, дисфункциональных маточных кровотечениях, анемии, климактерическом синдроме, профилактике гестозов при беременности, заболеваниях щитовидной железы."
показати весь коментар
17.07.2020 15:58 Відповісти
"Наша доказательная база растет буквально с каждым днем. С начала года опубликовано уже более 3000 научных работ, посвященных коронавирусу. Но такое обилие информации нередко дает эффект, который мы называем "туманом пандемии" - когда иногда результаты одного добротного исследования напрямую противоречат выводам другого" - Том Джефферсон, профессор Центра доказательной медицины Оксфордского университета
показати весь коментар
16.07.2020 16:00 Відповісти
 
 