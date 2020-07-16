В Україні 848 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом - 56 455 випадків

Станом на 16 липня в Україні лабораторно підтверджено 56 455 випадків COVID-19. За добу - 848 нових випадків. 18 людей померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 848 осіб (добою раніше - 836).

За весь час пандемії COVID-19 інфіковані 56 455 осіб.

За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 18 пацієнтів (добою раніше - 15), загалом - 1 445. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Львівській (6), Івано-Франківській (3) і Харківській (3) областях.

Читайте також: Кількість хворих на COVID-19 на Львівщині продовжує зростати: за добу - 197 нових випадків, - міськрада

За останню добу одужали 800 осіб (добою раніше - 977), загалом - 28 931.

Всього в Україні зараз хворіють 26 079 осіб, що на 30 більше, ніж днем раніше.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (197) області, Києві (116), Рівненській (70), Івано-Франківській (64) та Одеській (61) областях.











