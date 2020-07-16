УКР
В.о. голови АМКУ Піщанська відхрестилася від кумівства із Зеленським: "Весь свій шлях я створювала сама"

В.о. голови АМКУ Піщанська відхрестилася від кумівства із Зеленським:

Виконувачка обов'язків голови Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська прокоментувала інформацію про зв'язок її сестри, підприємниці Світлани Піщанської і президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The page.

"Я - сестра Світлани Піщанської. Але я хочу зазначити, що інформація подається в дещо спотвореному вигляді. Особливо щодо переписування якогось майна. Якщо подивитися відкриті джерела, декларацію, то можна побачити зовсім іншу картину", - заявила Піщанська, відповідаючи в інтерв'ю на запитання журналістки телепроєкту "Перша шпальта" Яни Панюшкіної про те, чи була Світлана Піщанська сусідкою Зеленського в Кривому Розі, чи була спонсором "Слуги народу" і чи правда Зеленський переписав на неї свій бізнес в Італії.

"Що стосується мене, то я б хотіла зазначити, що весь свій шлях я створювала сама", - додала Ольга Піщанська.

За її словами, у неї багаторічний досвід роботи на різних підприємствах України як державної форми власності, так і приватної форми власності, так і в акціонерних товариствах.

"У мене освіта. У мене, крім сестри Світлани Піщанської, ще безліч співпраці з людьми, з фахівцями з різних сфер. І тому я вважаю, що мене треба оцінювати з усіх боків, не як одну зі сторін родичів", - зазначає в. о. голови АМКУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт постанови про призначення Піщанської главою АМКУ зареєстрували у ВР

"Тобто про кумівство не йдеться?" - запитала Панюшкіна.

"Я вважаю, що мене призначили як мене. Більше того, я на цьому наполягаю. Також у відкритих джерелах ви можете побачити мій трудовий шлях. Ви можете зв'язуватися з людьми, з якими я раніше співпрацювала. Я цього не боюся. Запитати, що люди про мене думають, як зі мною працювалося", — відповіла Ольга Піщанська.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.

Наступного дня, 2 липня, Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету.

Пізніше стало відомо, що профільний комітет Ради рекомендує депутатам звільнити главу Антимонопольного комітету Терентьєва.

3 липня Рада звільнила Терентьєва з посади. Цього ж дня Терентьєв скасував відкликання заяви про відставку.

Зазначимо, з відкритих джерел відомо, що Ольга Піщанська кілька років тому займалася організацією закупівель ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". У той період Юрій Терентьєв працював генеральним юридичним консультантом "Арселор". У декларації Піщанська зазначила, що володіє цінними паперами ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Піщанська є одноосібною власницею ТОВ "Закупівельні рішення", а також контролює ТОВ "Стем інжиніринг" (45%) і ТОВ "Промпроектсервіс" (94%). Партнером Піщанської по "Стем інжинірингу" є Руслан Беранник, який працює заступником директора департаменту інвестицій таінжинірингу "АрселорМіттал".

И.о. председателя АМКУ Пищанская открестилась от кумовства с Зеленским: "Весь свой путь я создавала сама" - Цензор.НЕТ 3414
Посмотрим как ты разгромишь путинский тедис и его подельников - табачные компании,тогда и обсудим твой самосозданный путь.
Сестра "служанки" с итальянской виллы бубочки -- ни разу не кумовство и не коррупция. Так зебильчики? Или же нет?
