В.о. голови АМКУ Піщанська відхрестилася від кумівства із Зеленським: "Весь свій шлях я створювала сама"
Виконувачка обов'язків голови Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська прокоментувала інформацію про зв'язок її сестри, підприємниці Світлани Піщанської і президента України Володимира Зеленського.
про це пише The page.
"Я - сестра Світлани Піщанської. Але я хочу зазначити, що інформація подається в дещо спотвореному вигляді. Особливо щодо переписування якогось майна. Якщо подивитися відкриті джерела, декларацію, то можна побачити зовсім іншу картину", - заявила Піщанська, відповідаючи в інтерв'ю на запитання журналістки телепроєкту "Перша шпальта" Яни Панюшкіної про те, чи була Світлана Піщанська сусідкою Зеленського в Кривому Розі, чи була спонсором "Слуги народу" і чи правда Зеленський переписав на неї свій бізнес в Італії.
"Що стосується мене, то я б хотіла зазначити, що весь свій шлях я створювала сама", - додала Ольга Піщанська.
За її словами, у неї багаторічний досвід роботи на різних підприємствах України як державної форми власності, так і приватної форми власності, так і в акціонерних товариствах.
"У мене освіта. У мене, крім сестри Світлани Піщанської, ще безліч співпраці з людьми, з фахівцями з різних сфер. І тому я вважаю, що мене треба оцінювати з усіх боків, не як одну зі сторін родичів", - зазначає в. о. голови АМКУ.
"Тобто про кумівство не йдеться?" - запитала Панюшкіна.
"Я вважаю, що мене призначили як мене. Більше того, я на цьому наполягаю. Також у відкритих джерелах ви можете побачити мій трудовий шлях. Ви можете зв'язуватися з людьми, з якими я раніше співпрацювала. Я цього не боюся. Запитати, що люди про мене думають, як зі мною працювалося", — відповіла Ольга Піщанська.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 1 липня президент України Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.
Наступного дня, 2 липня, Терентьєв відкликав з Ради свою заяву про відставку з поста глави Антимонопольного комітету.
Пізніше стало відомо, що профільний комітет Ради рекомендує депутатам звільнити главу Антимонопольного комітету Терентьєва.
3 липня Рада звільнила Терентьєва з посади. Цього ж дня Терентьєв скасував відкликання заяви про відставку.
Зазначимо, з відкритих джерел відомо, що Ольга Піщанська кілька років тому займалася організацією закупівель ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". У той період Юрій Терентьєв працював генеральним юридичним консультантом "Арселор". У декларації Піщанська зазначила, що володіє цінними паперами ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".
Піщанська є одноосібною власницею ТОВ "Закупівельні рішення", а також контролює ТОВ "Стем інжиніринг" (45%) і ТОВ "Промпроектсервіс" (94%). Партнером Піщанської по "Стем інжинірингу" є Руслан Беранник, який працює заступником директора департаменту інвестицій таінжинірингу "АрселорМіттал".
Верим, от первого до последнего слова, особенно, после ознакомления с биографией.
З 1999 року до 2004 року обіймала посаду інженера проєктно-конструкторського бюро, а згодом стала інженером першої категорії на Криворізькому державному гірничо-металургійному комбінаті «Криворіжсталь».
Потім з 2004-го до 2015 року вона працювала на «АрселорМіттал Кривий Ріг».
Варто зазначити, що колишній голова АМКУ Терентьєв саме в цей час працював там юрисконсультом.
З січня по квітень 2016 року Піщанська обіймала посаду начальниці відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів у «Метінвест Холдингу».
Вообще всех чиновников надо начинать изучать с биографии
А ВОТ И МЕТИНВЕСТ
Основными акционерами Группы Метинвест являются Группа СКМ (71,24 %), принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, и Группа «Смарт-холдинг», (23,76 %), основатель Вадим Новинский, которые принимают участие в управлении Метинвестом на партнерских началах.
Засрали Донецк , теперь за Киев взялись
А на ЗЕ они уже и внимания не обращают
- Мамо дай грошей.
- Навіщо?
- Зроблю татуху "Я всього досягнув сам"!
"соседки" Владимира Зеленского из Кривого Рога,
директора его итальянской компании
и по совместительству спонсора "Слуги народа".