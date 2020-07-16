Разумков домагається відставки глави апарату Ради Штучного через його участь у кампанії Офісу президента проти спікера, - Бутусов

Глава апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний взяв участь у кампанії проти спікера парламенту Дмитра Разумкова, використовуючи свою близькість як глава апарату.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

"Одна з головних інтриг цього дня - чи вдасться спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову домогтися відставки В'ячеслава Штучного - голови апарату Верховної Ради. Штучний був призначений главою апарату за настійною вимогою першого помічника президента Сергія Шефіра. Однак він взяв участь у кампанії проти Разумкова, використовуючи свою близькість як глава апарату. Будь-який неуспіх в Раді в Офісі президента, не без участі Штучного, подають мало не як особисту провину Разумкова", - підкреслив журналіст.

"Тому відносини Володимира Зеленського та керівництва Офісу з спікером в останні місяці погіршилися. Взаєморозуміння зникло, тому що президент чекає від Разумкова старанності, а будь-яку ініціативу або самостійність розглядає як спробу вести свою власну політику. Спікера звинувачують в ОП в провалі важливих голосувань, при цьому за успішні голосування сказати "спасибі" забувають. Хоча очевидно, що Разумков в парламенті - єдиний фактор хоч якийсь дієздатності монофракції. Тож не дивно, що Разумков домагається відставки Штучного і зумів домогтися внесення постанови в зал, проте Штучний провадить активну лобістську роботу серед депутатів, щоб для звільнення не знайшлося голосів. Тож побачимо, у кого більше авторитет у Верховній Раді - у спікера чи голови його апарату і Офісу президента", - зазначив Бутусов.

"Штучний, до речі, цікавий тип. Кадровий співробітник Управління Держохорони, який обожнює світські заходи і тусовки. Його кар'єра в УДО у всіх професіоналів викликає просто сміх. Займався необтяжливою особистою охороною, часто ходив на концерти Кварталу і тусувався разом з артистами, під час війни влаштувався на тепле місце в інститут УДО, і, не обтяжений обов'язками і відповідальністю, відразу катапультувався за підтримки Шефіра в крісло першого заступника начальника УДО. Ну як можна довіряти свою безпеку кому попало? Виявилося, можна. Після призначення начальником УДО фронтовика Олексія Оцерклевича, Штучний створив масу конфліктних ситуацій, які викликали розбірки на вищому рівні в керівництві УДО, в результаті Оцерклевича відправили назад в армію, а Штучний ... пішов на підвищення главою апарату Верховної Ради! Але виявилося, що і тут він продовжив інтригувати, щоб здобути прихильність начальства. Подивимося, чи зійде йому з рук цей скандал, залежить від Слуг народу", - резюмував головний редактор "Цензор.НЕТ".

Раніше на запитання, чи правда те, що недавно між Зеленським та Разумковим відбулася розмова, в ході якої Зеленський запропонував Разумкову піти з посади, але він відмовився, Разумков відповів: "Це неправда, такої розмови не було. Причому ця історія повторюється з регулярністю раз або два на місяць, але вона не відповідає дійсності. Жодного разу не було у мене розмови з президентом про те, щоб він мені пропонував піти з посади або я йому пропонував, що піду".

Дмитро Разумков очолює Верховну Раду з 29 серпня 2019 року. З 27 травня по 10 листопада 2019 року був главою партії "Слуга народу".

