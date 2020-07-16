УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8916 відвідувачів онлайн
Новини
10 638 18

Разумков домагається відставки глави апарату Ради Штучного через його участь у кампанії Офісу президента проти спікера, - Бутусов

Разумков домагається відставки глави апарату Ради Штучного через його участь у кампанії Офісу президента проти спікера, - Бутусов

Глава апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний взяв участь у кампанії проти спікера парламенту Дмитра Разумкова, використовуючи свою близькість як глава апарату.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

"Одна з головних інтриг цього дня - чи вдасться спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову домогтися відставки В'ячеслава Штучного - голови апарату Верховної Ради. Штучний був призначений главою апарату за настійною вимогою першого помічника президента Сергія Шефіра. Однак він взяв участь у кампанії проти Разумкова, використовуючи свою близькість як глава апарату. Будь-який неуспіх в Раді в Офісі президента, не без участі Штучного, подають мало не як особисту провину Разумкова", - підкреслив журналіст.

"Тому відносини Володимира Зеленського та керівництва Офісу з спікером в останні місяці погіршилися. Взаєморозуміння зникло, тому що президент чекає від Разумкова старанності, а будь-яку ініціативу або самостійність розглядає як спробу вести свою власну політику. Спікера звинувачують в ОП в провалі важливих голосувань, при цьому за успішні голосування сказати "спасибі" забувають. Хоча очевидно, що Разумков в парламенті - єдиний фактор хоч якийсь дієздатності монофракції. Тож не дивно, що Разумков домагається відставки Штучного і зумів домогтися внесення постанови в зал, проте Штучний провадить активну лобістську роботу серед депутатів, щоб для звільнення не знайшлося голосів. Тож побачимо, у кого більше авторитет у Верховній Раді - у спікера чи голови його апарату і Офісу президента", - зазначив Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівник Апарату Ради Штучний написав заяву про звільнення. ДОКУМЕНТ

"Штучний, до речі, цікавий тип. Кадровий співробітник Управління Держохорони, який обожнює світські заходи і тусовки. Його кар'єра в УДО у всіх професіоналів викликає просто сміх. Займався необтяжливою особистою охороною, часто ходив на концерти Кварталу і тусувався разом з артистами, під час війни влаштувався на тепле місце в інститут УДО, і, не обтяжений обов'язками і відповідальністю, відразу катапультувався за підтримки Шефіра в крісло першого заступника начальника УДО. Ну як можна довіряти свою безпеку кому попало? Виявилося, можна. Після призначення начальником УДО фронтовика Олексія Оцерклевича, Штучний створив масу конфліктних ситуацій, які викликали розбірки на вищому рівні в керівництві УДО, в результаті Оцерклевича відправили назад в армію, а Штучний ... пішов на підвищення главою апарату Верховної Ради! Але виявилося, що і тут він продовжив інтригувати, щоб здобути прихильність начальства. Подивимося, чи зійде йому з рук цей скандал, залежить від Слуг народу", - резюмував головний редактор "Цензор.НЕТ".

Раніше на запитання, чи правда те, що недавно між Зеленським та Разумковим відбулася розмова, в ході якої Зеленський запропонував Разумкову піти з посади, але він відмовився, Разумков відповів: "Це неправда, такої розмови не було. Причому ця історія повторюється з регулярністю раз або два на місяць, але вона не відповідає дійсності. Жодного разу не було у мене розмови з президентом про те, щоб він мені пропонував піти з посади або я йому пропонував, що піду".

Дмитро Разумков очолює Верховну Раду з 29 серпня 2019 року. З 27 травня по 10 листопада 2019 року був главою партії "Слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт про звільнення директора НАБУ

Автор: 

ВР (15193) звільнення (2719) Разумков Дмитро (1528) Шефір Борис (33) Штучний В’ячеслав (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Урок фронтовику Оцерклевичу и вопрос к нему:
"КАК можно было верить Зе и идти к нему на службу?"
показати весь коментар
16.07.2020 09:43 Відповісти
+6
Бутусов порохобот.
показати весь коментар
16.07.2020 09:34 Відповісти
+6
"Штучный, кстати, интересный тип. Кадровый сотрудник Управления Госохраны, обожающий светские мероприятия и тусовки. Его карьера в УДО у всех профессионалов вызывает просто смех. Занимался не пыльной личной охраной, часто ходил на концерты Квартала и тусовался вместе с артистами, во время войны устроился на теплое место в институт УДО, и, не обремененный обязанностями и ответственностью сразу катапультировался при поддержке Шефира в кресло первого замначальника УДО. Ну как можно доверять свою безопасность кому попало? Оказалось, можно.
После назначения начальником УДО фронтовика Алексея Оцерклевича, Штучный создал массу конфликтных ситуаций, которые вызвали разборки на высшем уровне в руководстве УДО, в результате Оцерклевича отправили обратно в армию, а Штучный... пошел на повышение главой аппарата Верховной Рады!

Источник: https://censor.net/n3208408
показати весь коментар
16.07.2020 09:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хм ..Так здається Штучний сам написав заяву ..!?
Але
показати весь коментар
16.07.2020 09:33 Відповісти
то все штучно...))
показати весь коментар
16.07.2020 10:16 Відповісти
аналогії з .... жаба гадюку, тільки в мене виникли?
показати весь коментар
16.07.2020 12:18 Відповісти
Бутусов порохобот.
показати весь коментар
16.07.2020 09:34 Відповісти
Видать, поэтому он яростно топил Порошенко и агитировал тут за Нелоха.
Теперь, правда, прозрел и разносит зелёную власть.
показати весь коментар
16.07.2020 09:45 Відповісти
Бутусов, який топив за Зеленського весною минулого року бот? Ви із пастви зебілів, чи мросто натюкуєте текст із Орди?
показати весь коментар
16.07.2020 10:00 Відповісти
В свете выше изложенного это не является отрицательной характеристикой г-на Бутусова.
показати весь коментар
16.07.2020 13:52 Відповісти
да мы знаем. Только там еще неплохо микрофоны всякие поискать, жучки-паучки и т.д.
показати весь коментар
16.07.2020 09:37 Відповісти
"Штучный, кстати, интересный тип. Кадровый сотрудник Управления Госохраны, обожающий светские мероприятия и тусовки. Его карьера в УДО у всех профессионалов вызывает просто смех. Занимался не пыльной личной охраной, часто ходил на концерты Квартала и тусовался вместе с артистами, во время войны устроился на теплое место в институт УДО, и, не обремененный обязанностями и ответственностью сразу катапультировался при поддержке Шефира в кресло первого замначальника УДО. Ну как можно доверять свою безопасность кому попало? Оказалось, можно.
После назначения начальником УДО фронтовика Алексея Оцерклевича, Штучный создал массу конфликтных ситуаций, которые вызвали разборки на высшем уровне в руководстве УДО, в результате Оцерклевича отправили обратно в армию, а Штучный... пошел на повышение главой аппарата Верховной Рады!

Источник: https://censor.net/n3208408
показати весь коментар
16.07.2020 09:41 Відповісти
Урок фронтовику Оцерклевичу и вопрос к нему:
"КАК можно было верить Зе и идти к нему на службу?"
показати весь коментар
16.07.2020 09:43 Відповісти
може хватить вигадувати?
показати весь коментар
16.07.2020 09:46 Відповісти
зеля зародыш куйла, хочет "вертикаль" построить
показати весь коментар
16.07.2020 09:47 Відповісти
Что Штучный, что Разумков - одного поля ягоды
показати весь коментар
16.07.2020 09:53 Відповісти
Черговий статєвий акт жаби з гадюкою. Остогидло вже.
показати весь коментар
16.07.2020 09:59 Відповісти
Разумкова давно пора на свежий воздух.
показати весь коментар
16.07.2020 10:11 Відповісти
На свежий воздух пора всю зелень!
показати весь коментар
16.07.2020 13:53 Відповісти
Ну и фамилии у этих слуг - Искусственный, Малюська, Шмыгаль...)) де их всех набирали? Специально, чтоб смешно было?
показати весь коментар
16.07.2020 10:14 Відповісти
 
 