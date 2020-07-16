УКР
"Разом ми зупинимо спільну атаку частини "Слуг" та ОПЗЖ", - Порошенко з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про суверенітет України

Рівно 30 років тому ухвалили Декларацію про державний суверенітет України. Вона впритул наблизила Україну до виходу зі складу СРСР, а сам Союз - до неминучого занепаду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

"Цей документ був усіма прочитаний однозначно – як дорожня карта на шляху до набуття незалежності. Як дзвін, що провістив скору загибель імперії. Агонія імперії виявилася тривалою. Росія розв’язала агресію проти України, захопила Крим і частину Донбасу. Тривають спроби Москви і її "п’ятої колони" розколоти українців, переглянути результати Революції Гідності, ревізувати європейський вектор, заблокувати курс на НАТО", - підкреслив п'ятий президент..

За словами Порошенка, саме тому на 16 липня запланували наступ на українську мову.

"Разом ми зупинимо спільну атаку частини "Слуг" та ОПЗЖ. Ми вдячні депутатам першого скликання, які парламентським шляхом наближали незалежність. Ще більше вдячні тим, хто виборював її в радянських концтаборах", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".

Також Порошенко подякував народним депутатам того часу, членам опозиційної Народної Ради, серед яких: Левко Горохівський, Олесь Шевченко, Левко Лук'яненко, Степан Хмара, Михайло Горинь, Богдан Ребрик, Ірина Калинець, В'ячеслав Чорновіл, Богдан Горинь та Генріх Алтунян.

Нагадаємо, Декларація про державний суверенітет України була ухвалена Верховною Радою Української PCP 16 липня 1990 року. У преамбулі Декларації наголошувалося, що Верховна Рада УРСР проголошує суверенітет України як "верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах".

Мой Президент)
Про протухший фейк "Порошенко основатель ПР"

6 год, а вбросы те же. Что нового ничего?))) Год голосования с ОПЗЖ это про что, давай пруфы что там скандального ЕС было проголосовано?)))
Конечно, ведь дурни избирают Блазней, а потом радуются говну, которое сотворили, и своим большинством задавливают украинцев.
Петушок с высокой спицы стал беречь наши границы. Он кричит кукареку царствуй Вова на боку, а когда устанешь спать - ляжу я в твою кровать. Ну не **** же оН.
Зайшов на сайт президента. Є там ... https://www.president.gov.ua/news/vitannya-prezidenta-********-pracivnikam-buhgalterskih-sluzh-62285 "Вітання Президента України працівникам бухгалтерських служб та аудиторам України".
Вhttps://www.president.gov.ua/news/greetings ітання з Днем проголошення державного суверенітету НЕ МАЄ!
А я думав, що спить чи сильно зайнятий викурюванням айкосів. Виявляється для головнокомандувача державний суверенітет - ніщо.
А що ви очікували? Воно навіть Мендель не дало доручення пару рядків накрапати
Та й що я кажу, яке відношення до України вони разом з шефірами, коломойськими та ін. мають?
Сьомий Президент України як завжди правий! Тільки повни зебіли ще не зрозуміли, яку страшену помилку вони наробили, ТИМЧАСОВО помінявши мудрого Гетьмана на дешевого кремлівського скомороха!
Соєвого шоколаду марки рошен об'ївся, тому геть втратив знання арифметики від 1-го класу?
І при чому тут сиволапий хетьман - свіжий мем від Вітші Уколова і його рошенівських ЛОМів?
З Петрика такий гетьман, як з Вови український націоналіст!
Петро Іловайський - Оффшорний - патріот України? Та ба, навіть сивочолий гетьман **********?
Последнее поколение проросийских ублюдков легко узнаваемо!
Содержание их постов - и Петя сволочь, и Зеля сволочь!
Порошенковская партия солидарности с Путиным
москва.кремль.путлеру.осмелюсь доложить сраный кгбист.новороссия русского говна от харькова до одссы построена.
порошенко.прощай немытая россия
лазив по сайтах... попалось на очі з архівів таке:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 31, ст.429)

http://www.golos.com.ua/declarationUA Декларація про державний суверенітет України
http://www.golos.com.ua/article/333323 Поіменне голосування за текст Декларації про суверенітет України в цілому. 16.07.1990 Газета Голос України від 17 липня 1990 року - http://www.golos.com.ua/article/333323
