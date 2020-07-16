"Разом ми зупинимо спільну атаку частини "Слуг" та ОПЗЖ", - Порошенко з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про суверенітет України

Рівно 30 років тому ухвалили Декларацію про державний суверенітет України. Вона впритул наблизила Україну до виходу зі складу СРСР, а сам Союз - до неминучого занепаду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

"Цей документ був усіма прочитаний однозначно – як дорожня карта на шляху до набуття незалежності. Як дзвін, що провістив скору загибель імперії. Агонія імперії виявилася тривалою. Росія розв’язала агресію проти України, захопила Крим і частину Донбасу. Тривають спроби Москви і її "п’ятої колони" розколоти українців, переглянути результати Революції Гідності, ревізувати європейський вектор, заблокувати курс на НАТО", - підкреслив п'ятий президент..

За словами Порошенка, саме тому на 16 липня запланували наступ на українську мову.

"Разом ми зупинимо спільну атаку частини "Слуг" та ОПЗЖ. Ми вдячні депутатам першого скликання, які парламентським шляхом наближали незалежність. Ще більше вдячні тим, хто виборював її в радянських концтаборах", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".

Також Порошенко подякував народним депутатам того часу, членам опозиційної Народної Ради, серед яких: Левко Горохівський, Олесь Шевченко, Левко Лук'яненко, Степан Хмара, Михайло Горинь, Богдан Ребрик, Ірина Калинець, В'ячеслав Чорновіл, Богдан Горинь та Генріх Алтунян.

Нагадаємо, Декларація про державний суверенітет України була ухвалена Верховною Радою Української PCP 16 липня 1990 року. У преамбулі Декларації наголошувалося, що Верховна Рада УРСР проголошує суверенітет України як "верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах".

Також читайте: Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Ради 16 липня