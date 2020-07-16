"Слуга народу" Гурін вирішив іти в мери Києва: Схоже, повноцінних праймеріз не буде, нас чекає "конкурс краси"

"Слуга народу" Дмитро Гурін оголосив про похід в мери Києва, оскільки його "не влаштовують всі інші варіанти без варіантів".

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За словами Гуріна, він хоче, щоб від "Слуги народу" балотувався реальний кандидат, а не зручний спаринг-партнер.

"За всієї величезної поваги до колег, я бачу, що за крісло мера збираються боротися люди, які про управління і розвиток мегаполісу знають стільки ж, скільки про дотримання карантину ресторанами, і яких більше цікавить на що подібне слово "туй", замість того, як місту необхідно стримувати катастрофічні зміни клімату чи робити перезапуск транспортної системи", - пише нардеп.

Він зазначив, що два тижні тому київська партійна організація "Слуги народу" розробила порядок добору єдиного кандидата від партії.

"Це повноцінна процедура — з представленням програм, дебатами, декількома рівнями відбору і великою кількістю уваги від ЗМІ. Ми розробили її такою, щоб всі кияни могли оцінити, що реально пропонують кандидати і чи є серед них реальні кандидати, а не фейки", - розповів Гурін.

Але, як зазначає нардеп, видається так, що "на нас забили і будь-якої повноцінної процедури праймеріз не буде, а буде, замість неї, черговий конкурс краси - і, замість можливості вибору, ми знову отримаємо кота в мішку".

"Тому я вирішив не чекати, поки оголосять збір документів для кандидатів (бо видається так, що можуть і не оголосити) і заявити про своє рішення", - написав Гурін.





