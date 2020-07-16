УКР
"Слуга народу" Гурін вирішив іти в мери Києва: Схоже, повноцінних праймеріз не буде, нас чекає "конкурс краси"

"Слуга народу" Дмитро Гурін оголосив про похід в мери Києва, оскільки його "не влаштовують всі інші варіанти без варіантів".

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За словами Гуріна, він хоче, щоб від "Слуги народу" балотувався реальний кандидат, а не зручний спаринг-партнер.

"За всієї величезної поваги до колег, я бачу, що за крісло мера збираються боротися люди, які про управління і розвиток мегаполісу знають стільки ж, скільки про дотримання карантину ресторанами, і яких більше цікавить на що подібне слово "туй", замість того, як місту необхідно стримувати катастрофічні зміни клімату чи робити перезапуск транспортної системи", - пише нардеп.

Він зазначив, що два тижні тому київська партійна організація "Слуги народу" розробила порядок добору єдиного кандидата від партії.

"Це повноцінна процедура — з представленням програм, дебатами, декількома рівнями відбору і великою кількістю уваги від ЗМІ. Ми розробили її такою, щоб всі кияни могли оцінити, що реально пропонують кандидати і чи є серед них реальні кандидати, а не фейки", - розповів Гурін.

Читайте: У праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва беруть участь чотири нардепи, - Качура

Але, як зазначає нардеп, видається так, що "на нас забили і будь-якої повноцінної процедури праймеріз не буде, а буде, замість неї, черговий конкурс краси - і, замість можливості вибору, ми знову отримаємо кота в мішку".

"Тому я вирішив не чекати, поки оголосять збір документів для кандидатів (бо видається так, що можуть і не оголосити) і заявити про своє рішення", - написав Гурін.

Слуга народу Гурін вирішив іти в мери Києва: Схоже, повноцінних праймеріз не буде, нас чекає конкурс краси 01
Слуга народу Гурін вирішив іти в мери Києва: Схоже, повноцінних праймеріз не буде, нас чекає конкурс краси 02
Слуга народу Гурін вирішив іти в мери Києва: Схоже, повноцінних праймеріз не буде, нас чекає конкурс краси 03

вибори (6737) Київ (20049) праймеріз (29) Гурін Дмитро (33)
Топ коментарі
+20
Поверніть блазнів у шапіто.
показати весь коментар
16.07.2020 09:42 Відповісти
+16
Стикання з некомпетентністю починається кожного ранку з умивання перед зеркалом.
показати весь коментар
16.07.2020 09:49 Відповісти
+8
Дмитрий Гурин: *Щодня я стикаюсь з некомпетентістю*

Так не ходи до верховної ради та на зустрічайся з однопартійцями
показати весь коментар
16.07.2020 09:48 Відповісти
та нехай баллотируются!
чем больше клоунов полезет в меры, тем больше размажется их лохторат.

в результате пройдет Виталя - не идеал, но уж получше пархатой зеленой нечисти.
показати весь коментар
16.07.2020 10:29 Відповісти
- Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу.(с)
показати весь коментар
16.07.2020 10:45 Відповісти
А что ж он ожидал ,когда пошел к Слугам?
показати весь коментар
16.07.2020 10:07 Відповісти
дайте вгадаю: знову g2?
показати весь коментар
16.07.2020 10:05 Відповісти
Мэром Киева могут выбрать только того, кто "переплюнет" Кличка и Леню космоса!
Более умных киевляне не выберут.
показати весь коментар
16.07.2020 10:19 Відповісти
Виталя - норм.
космонавт - вот этот на уровне зеле-пархатых. Удивляюсь, почему он до сих пор не с ними.
показати весь коментар
16.07.2020 10:31 Відповісти
Конкурс красоты среди ЗЕкоманды уже начался. Тищенко уже вовсю свой зад рекламирует.
показати весь коментар
16.07.2020 10:42 Відповісти
Колоритное окружение. Представьте себе весь этот ЖЭК при власти
показати весь коментар
16.07.2020 11:04 Відповісти
Группа Коломойского в "СН" выдвинула Дмитрия Гурина кандидатом на выборах городского головы Киева.
показати весь коментар
16.07.2020 13:04 Відповісти
 
 