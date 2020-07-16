"Якщо Україна продовжить реформи, Путін зрозуміє, що йому не вдасться збільшувати напруження агресії", - військовий аташе США Воффорд

В інтересах президента РФ Путіна ще більше збільшувати напруження агресії на Донбасі, він вважає, що робить достатньо для того, щоб досягти своїх цілей.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів аташе з питань армії та оборони посольства США Томас Воффорд.

За словами Воффорда, якщо агресія РФ посилиться - реакція світової спільноти і кількість санкцій значно зростуть.

"Однак я впевнений, що в України є можливість протистояти цій агресії, якщо працювати на всіх напрямах, і у військовій сфері, і в дипломатії, і в економіці. Якщо Україна продовжить реформи, Путін зрозуміє, що йому не вдасться отримати те, чого він хоче. І ціна цього для Росії занадто велика", - зазначив аташе з питань армії та оборони.

Воффорд вважає, що Путін як президент Росії є одним з чинників агресії, додавши що говорить про агресію Росії проти України в цілому.

Також читайте: Україна в ОБСЄ: Ми наближаємося до моменту, коли РФ буде обирати, який сценарій застосувати в ОРДЛО - "абхазький" чи "карабаський"

"Не тільки воєнну агресію на сході, а також і про ресурсну, політичну, дипломатичну та економічну агресію. Мені здається, що вільна, демократична Україна, яка розвивається, - величезна загроза для путінського режиму в Росії. Російські військові сили продовжують окупувати Крим і Донбас, продовжують постачати і підтримувати терористів на Донбасі, і це - ключова загроза для України, але знову ж таки, справа не тільки у військовій агресії, а й в медіа, дезінформації, вплив з боку енергетики та економіки, не тільки на Україну, а й на країни Європи і Америки, рішення, які впливають в тому числі і на весь світ. І саме тому, щоб протистояти цьому, нам треба і далі триматися разом", - підкреслив він.

Повний текст інтерв'ю з аташе з питань армії та оборони посольства США Томасом Воффордом читайте тут.