"Якщо Україна продовжить реформи, Путін зрозуміє, що йому не вдасться збільшувати напруження агресії", - військовий аташе США Воффорд

В інтересах президента РФ Путіна ще більше збільшувати напруження агресії на Донбасі, він вважає, що робить достатньо для того, щоб досягти своїх цілей.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів аташе з питань армії та оборони посольства США Томас Воффорд.

За словами Воффорда, якщо агресія РФ посилиться - реакція світової спільноти і кількість санкцій значно зростуть.

"Однак я впевнений, що в України є можливість протистояти цій агресії, якщо працювати на всіх напрямах, і у військовій сфері, і в дипломатії, і в економіці. Якщо Україна продовжить реформи, Путін зрозуміє, що йому не вдасться отримати те, чого він хоче. І ціна цього для Росії занадто велика", - зазначив аташе з питань армії та оборони.

Воффорд вважає, що Путін як президент Росії є одним з чинників агресії, додавши що говорить про агресію Росії проти України в цілому.

Також читайте: Україна в ОБСЄ: Ми наближаємося до моменту, коли РФ буде обирати, який сценарій застосувати в ОРДЛО - "абхазький" чи "карабаський"

"Не тільки воєнну агресію на сході, а також і про ресурсну, політичну, дипломатичну та економічну агресію. Мені здається, що вільна, демократична Україна, яка розвивається, - величезна загроза для путінського режиму в Росії. Російські військові сили продовжують окупувати Крим і Донбас, продовжують постачати і підтримувати терористів на Донбасі, і це - ключова загроза для України, але знову ж таки, справа не тільки у військовій агресії, а й в медіа, дезінформації, вплив з боку енергетики та економіки, не тільки на Україну, а й на країни Європи і Америки, рішення, які впливають в тому числі і на весь світ. І саме тому, щоб протистояти цьому, нам треба і далі триматися разом", - підкреслив він.

Повний текст інтерв'ю з аташе з питань армії та оборони посольства США Томасом Воффордом читайте тут.

Топ коментарі
+7
Нічого це параноїдальний шизоід з кремля не зрозуміє !!)))
16.07.2020 09:46 Відповісти
+7
Безпілотник США RQ-4A Global Hawk за один політ розвідав сили РФ на Кавказі, у Криму та на Донбасі https://defence-ua.com/news/bezpilotnik_ssha_rq_4a_global_hawk_za_odin_polit_rozvidav_sili_rf_na_kavkazi_u_krimu_ta_na_donbasi-1193.html
16.07.2020 09:49 Відповісти
+6
Маячня параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма вже на генному рівні московитів , ментальна риса !!!))))
16.07.2020 09:49 Відповісти
Нічого це параноїдальний шизоід з кремля не зрозуміє !!)))
16.07.2020 09:46 Відповісти
Маячня параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма вже на генному рівні московитів , ментальна риса !!!))))
16.07.2020 09:49 Відповісти
Безпілотник США RQ-4A Global Hawk за один політ розвідав сили РФ на Кавказі, у Криму та на Донбасі https://defence-ua.com/news/bezpilotnik_ssha_rq_4a_global_hawk_za_odin_polit_rozvidav_sili_rf_na_kavkazi_u_krimu_ta_na_donbasi-1193.html
16.07.2020 09:49 Відповісти
Главное почуствуйте разницу "Если Украина продолжит реформы" и "Если Украина продолжит ткрборежим".
Соответственно и последствия разные: "..., Путин поймет, что ему не удастся увеличивать накал агрессии", и
16.07.2020 09:50 Відповісти
Що х*уйло що бубочка , два недоплка,нічого вони не зрозуміют !!)))
16.07.2020 09:57 Відповісти
недооценивать вред зелени конечно нельзя...
но и переоценивать их мощь и умения не стоит .
дилетанты и рукожопы не только построить что то не в состоянии-но даже и сломать не могут
16.07.2020 09:58 Відповісти
Не путайте переоценку "их мощи и умения" (как профессионалов) с пониманием их мощи и умения ( как умения дурака все испортить и похерить, причем самыми благими мыслями)
16.07.2020 13:09 Відповісти
я верню в их талант все испортить,в том числе и любые планы *******
16.07.2020 14:41 Відповісти
Ну это как обезьяна с гранатой - вполне может кинуть в того кто ее дал. А давать обезьяне гранату в надежде на то, что кидок будет в твою пользу - очень глупое решение. (Вот и зе-придурков нужно держать подальше от власти)
16.07.2020 21:16 Відповісти
God Bless America
16.07.2020 09:55 Відповісти
А если результаты этих "реформ" будут такими же разрушительными как и прежние, то Путину даже напрягаться не придётся...
16.07.2020 09:57 Відповісти
Не продовжит реформи , а розпочне реальні реформи, а не цю імітацію реформ !!)))
16.07.2020 10:01 Відповісти
https://twitter.com/vnf_m
https://twitter.com/vnf_m
https://twitter.com/vnf_m
https://twitter.com/vnf_m Каспер

Эрнст об отсутствии сюжетов из Хабаровска: «Поймите,мы большой информресурс,который смотрит самая требовательная и самая многочисленная часть русскоязычной аудитории планеты.МЫ НЕ МОЖЕМ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ГОВОРИТЬ О МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА»
16.07.2020 09:59 Відповісти
Всьо правільно он сказал. Бидло должно знать свойо мєсто.
16.07.2020 10:02 Відповісти
Не надо мешать кислое с пресным : Супрун и через 100 лет украинцы будут вспоминать с благодарностью.
16.07.2020 10:03 Відповісти
🥴
16.07.2020 10:15 Відповісти
Реформы- единственный путь для Украины в ближайшие годы. Для этого можно временно забыть ОРДЛО и Крым. И уж подавно не платить пенсии в ОРДЛ и не давать воду в Крым.
16.07.2020 10:02 Відповісти
Саме так, реальні реформи, а не імітація бурхливої реформаторської діяльності !!)))
16.07.2020 10:07 Відповісти
Були реальні,які налякали. І в процесі "мудрий нарід" змінив коняку на вислюка,який вперся й тягне взад.
16.07.2020 15:45 Відповісти
А були рехворми..?😏
Містер плутає косметичний ремонт з капітальним..
16.07.2020 10:17 Відповісти
Поліція косячит, прокурори повертаються ,щей з компенсаціями --то які нах... рехворми !!)))
16.07.2020 10:19 Відповісти
тарговых партнеров свыночолого гетьмана до начала реформ в гной.
16.07.2020 10:29 Відповісти
тому ішак ніякі реформи і не проводе.
16.07.2020 10:48 Відповісти
Верта все взад.
16.07.2020 15:40 Відповісти
 
 