За добу в Києві виявлено 116 нових випадків COVID-19, загалом - 6613, - РНБО. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

Станом на ранок 16 липня в Києві зафіксували 116 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

На сьогодні в столиці вже 6613 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Загалом коронавірус забрав життя 126 киян. Перемогли хворобу 2160 мешканців столиці.

Водночас захворювання на коронавірус підозрюють у 15 102 (+160 за добу) осіб.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, захворіли: 62 жінки віком від 21 до 86 років, 50 чоловіків віком від 18 до 81 року, дві дівчини - 15 і 17 років і двоє хлопчиків, яким 6 і 8 років.

До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили за минулу добу в Дарницькому районі - 21, у Деснянському - 20, у Голосіївському районі - 18 випадків.

Як повідомлялося раніше, станом на 16 липня в Україні лабораторно підтверджено 56 455 випадків COVID-19. За добу - 848 нових випадків. 18 людей померли від хвороби.

Короче, вся эта статистика - полная ложь! Потому что по приказу сверху доктора костьми ложатся, но отказывают на ковид-тесте всем пациентам с симптомами! Только пенсионеров проверяют. У нас только пенсы выживут, все молодые вымрут, а кто не помер - уедут за границу! На себе и родственниках проверено. На самом деле сейчас полно народу умирает от "воспаления лёгких" и "бронхитов", потому что тест им не делали, болеют так. Выживет так выживет.
16.07.2020 09:58 Відповісти
А чем тесты помогают?
16.07.2020 10:07 Відповісти
Согласен - я сам проснулся с утра , ничего не болит - ну значить все - бессимптомный короновирус . У жены тоже , у детей то же - все сплошь бессимптомники - это конец . И главное - звоню в амбулаторию , никак не реагируют , звоню в скорую - те вообще чуть ли не матом - что делать ?
16.07.2020 18:51 Відповісти
Сегодня будет пополнение рядов.
Побольше митингов и всё будет ОК.
16.07.2020 10:00 Відповісти
Правильно - митинги и всю развлекаловку запретить . Увести бесплатную выдачу спирта по 2 лит. на рыло - и все пусть сидять дома . ( нужно обязательно не меньше 2 давать , если 1 литр то могут начать шастать за добавкой или же дебоширить ) .
16.07.2020 18:56 Відповісти
В нас - так само. Тіки карантин є - на папері і у деяких в головах.
показати весь коментар
Общая смертность может и не увеличилась а вот бессимптомная выросла в разы - зри в корень товарищ и не иди на уловки врага !
показати весь коментар
