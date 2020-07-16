За добу в Києві виявлено 116 нових випадків COVID-19, загалом - 6613, - РНБО. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

Станом на ранок 16 липня в Києві зафіксували 116 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

На сьогодні в столиці вже 6613 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Загалом коронавірус забрав життя 126 киян. Перемогли хворобу 2160 мешканців столиці.

Водночас захворювання на коронавірус підозрюють у 15 102 (+160 за добу) осіб.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, захворіли: 62 жінки віком від 21 до 86 років, 50 чоловіків віком від 18 до 81 року, дві дівчини - 15 і 17 років і двоє хлопчиків, яким 6 і 8 років.

До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили за минулу добу в Дарницькому районі - 21, у Деснянському - 20, у Голосіївському районі - 18 випадків.

Як повідомлялося раніше, станом на 16 липня в Україні лабораторно підтверджено 56 455 випадків COVID-19. За добу - 848 нових випадків. 18 людей померли від хвороби.