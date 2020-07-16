"Герої вмирають. І вмирають першими", - білорус згадав загиблого морпіха ЗСУ-білоруса Миколу Іліна

Білорус Олександр Отрощенко, який знав загиблого на Донбасі військового медика Миколу Іліна, присвятив йому пост у фейсбуці.

Цензор.НЕТ публікує його пост.

"Востаннє я його бачив 22 березня 2006 року, здається. Він уже кілька ночей до того моменту провів в наметовому таборі на Майдані Калиновського в Мінську. Він попросив його сфотографувати і показати йому фотографію, тому що вже кілька ночей не міг поголитися, прийняти душ і просто подивитися в дзеркало. Звичайно ж, та фотографія сто разів загубилася після численних переїздів та обшуків з вилученнями ...

Ми не були друзями, і він часто дратував мене своєю балакучістю і прагненням висловити свою думку про все. Але після кожної зустрічі залишалося непередаване відчуття. Це була чиста, чесна і дуже світла людина. Ніколи для себе нічого не вимагав, і завжди був там, де проходить лінія боротьби добра і зла. Це дуже натурально для нього було. Я не знав навіть, що він був на війні в Україні, але нітрохи не був цим здивований. Як і тим фактом, що він загинув, виносячи незнайомих людей з поля бою в чужій країні.

Спи спокійно, брате. Мені дуже погано від того, що його більше немає. І страшно подумати, що зараз відчувають його близькі люди. У світі стало на одну світлу людину менше. Щодня стає. Хочеться заридати й запитати, нахріна він туди поперся, але знаю, що він не міг інакше. Герої, на жаль, вмирають. І вмирають першими. Ми ж мусимо продовжувати жити. І жити так, щоб Колі не було за нас соромно", - написав Отрощенко.

