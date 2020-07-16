СБУ вводить у дію оновлену версію платформи MISP-UA для протидії кіберзагрозам

Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки СБУ вводить у дію оновлену версію національної платформи Malware Information Sharing Platform "Ukrainian Advantage" (MISP-UA) для ефективної протидії кіберзагрозам та обміну даними про ризики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

MISP-UA є платформою, яка в режимі реального часу забезпечує обмін даними про кіберризики, атаки та інциденти на об’єктах критичної інфраструктури, установах і підприємствах, державних електронних інформаційних ресурсах.

Таким чином, за своїм функціональним наповненням платформа дозволяє зміцнити стан кібербезпеки різних секторів державного управління та економіки України. З її допомогою відбувається державно-приватна взаємодія для спільного захисту інформаційного та кіберпростору держави загалом.

На платформі MISP-UA вже зареєстровані понад 300 користувачів, серед яких державні і приватні підприємства. Вони надають відомості про ознаки можливого ураження технологічних і комунікаційних систем. Використання системи дає можливість кіберфахівцям Служби передбачати шляхи атак, потенційні загрози та інструменти нейтралізації для подальшого реагування.

Також читайте: РНБО займеться освітньою діяльністю у сфері кібергігієни, - заступник секретаря Ради Демедюк

СБУ розпочала впровадження MISP-UA у 2018 році, використовуючи досвід та найкращі практики країн ЄС та НАТО. За результатом використання, з урахуванням отриманого досвіду, реалізовано низку принципових оновлень платформи, які забезпечують її відповідність сучасним викликам.

Зазначається, що наразі СБУ використовує її як один з елементів забезпечення національної безпеки у кіберпросторі.

Підключитися до оновленої платформи MISP-UA можливо за посиланням https://misp.gov.ua.