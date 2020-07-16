УКР
СБУ вводить у дію оновлену версію платформи MISP-UA для протидії кіберзагрозам

Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки СБУ вводить у дію оновлену версію національної платформи Malware Information Sharing Platform "Ukrainian Advantage" (MISP-UA) для ефективної протидії кіберзагрозам та обміну даними про ризики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

MISP-UA є платформою, яка в режимі реального часу забезпечує обмін даними про кіберризики, атаки та інциденти на об’єктах критичної інфраструктури, установах і підприємствах, державних електронних інформаційних ресурсах.

Таким чином, за своїм функціональним наповненням платформа дозволяє зміцнити стан кібербезпеки різних секторів державного управління та економіки України. З її допомогою відбувається державно-приватна взаємодія для спільного захисту інформаційного та кіберпростору держави загалом.

На платформі MISP-UA вже зареєстровані понад 300 користувачів, серед яких державні і приватні підприємства. Вони надають відомості про ознаки можливого ураження технологічних і комунікаційних систем. Використання системи дає можливість кіберфахівцям Служби передбачати шляхи атак, потенційні загрози та інструменти нейтралізації для подальшого реагування.

СБУ розпочала впровадження MISP-UA у 2018 році, використовуючи досвід та найкращі практики країн ЄС та НАТО. За результатом використання, з урахуванням отриманого досвіду, реалізовано низку принципових оновлень платформи, які забезпечують її відповідність сучасним викликам.

Зазначається, що наразі СБУ використовує її як один з елементів забезпечення національної безпеки у кіберпросторі.

Підключитися до оновленої платформи MISP-UA можливо за посиланням https://misp.gov.ua.

кремлесоевьіе напряглись...
16.07.2020 10:10
кто о чем, а вшивый о бане.
16.07.2020 10:51
Хочеться заплакати від таких мікроуспіхів СБУ! 300 користувачів на 42-мільйонну Україну підключені до ситуативного центру! Хоч би не ганьбились такими мікроуспіхами! Це все якись грьобаний маразм! Ситуативний центр СБУ це такий мікрорівень кібербезпеки який нічого не дає, про що вони там радіють та звітують? Ситуація з кібербезпекою в Україні - жахлива! Головний провайдер магістральних каналів RETN це російська компанія яка має кабелі в росію по всім прикордонним областям України і виводить український внутрішній трафік в Москву, навіть не через Київ і ФСБ та ГРУ можуть проглядати весь український трафік і СБУ навіть знати про це не будуть! Ситуація настільки катастрофічна що потрібно починати з тектонічних зсувів в галузі Інтернет! Потрібно забороняти виводити український внутрішній трафік назовні інакше ніж через захищені вузли Інтернет в Києві, Одесі, Миколаєві, Львові, Чернівцях, Луцьку та Ужгороді! Потрібно будувати у Франкфурті захищений український вузел Інтернет, через який буде забезпечуватись безпека роботи українського сегмента Інтернет. На головному дата-центрі Німеччини Хетцнер має бути виділені стойки для розміщення українського обладнання яке буде теж під захистом від несанкціонованого втручання. Українські корпорації такі як Інтерпайп які мають свої окремі дата-центри за кордоном, мають теж входити в український сегмент через захищені шлюзи, щоб через них не могли проникнути зловмисники. Це програма реконструкції українського сегменту Інтернет, вартістю мільярди доларів і без цього ми не зможемо реально нікого захистити, навіть критичну інфраструктуру України!
16.07.2020 12:42
А почему центр "ситуативный". Это у нас "ситуация" такая с 2014 года? Давно уже пора создавать полноценную государственную структуру! И у меня очень большие сомнения, что именно в СБУ достаточно компетенций по этому вопросу. Но я понимаю ... Бабло под это дело можно распилить немеряно.
16.07.2020 10:32
 
 