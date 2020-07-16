Змусити Путіна звільнити Крим і Донбас лише дипломатичними методами не вдасться, - аташе з питань армії та оборони Воффорд

Політика і дипломатія є ключовими сферами, в яких Україні необхідно боротися з Росією.

Про це розповів аташе з питань армії та оборони Томас Воффорд в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я б сказав, що суто дипломатичними методами це зробити не вдасться. Росія веде гібридну війну проти України. Це медіа, економіка, енергетика, дезінформація через ЗМІ, політика, дипломатія. І Україні необхідно чинити опір у всіх цих сферах", - зазначив Воффорд.

За його словами, українські політики і дипломати в НАТО, ООН, Європарламенті та Відні ведуть складну боротьбу, і доводять, що інформація, яку підносить Росія, не є правдивою. Але водночас опір має надаватися в усіх сферах.

"Україна виграє цю війну. Бої відбуваються на тільки на Сході на лінії фронту, де українські військові на фронті утримують позиції. Не менш важлива битва відбувається у сфері політики, дипломатії, медіа та дезінформації. І це ті сфери, в яких Україні та українцям необхідно залишатися сильними й продовжувати працювати", - заявив Воффорд.

Аташе з питань армії та оборони додав, що Україні слід продовжувати працювати над реформами, зокрема і для того, щоб підтвердити своє бажання співпраці з іноземними партнерами.

"Це зміцнює і підтверджує зусилля міжнародних партнерів, які допомагають Україні та вкладають в неї свої ресурси. І допомагають їй протистояти російській агресії. Путін не отримає від України того, чого він хоче. Українці не здадуться і не повернуть назад. Україна переможе в цій війні, переможе разом з міжнародними партнерами", - підсумував він.

Повний текст інтерв'ю з аташе з питань армії та оборони Томасом Воффордом читайте тут.

