Змусити Путіна звільнити Крим і Донбас лише дипломатичними методами не вдасться, - аташе з питань армії та оборони Воффорд
Політика і дипломатія є ключовими сферами, в яких Україні необхідно боротися з Росією.
Про це розповів аташе з питань армії та оборони Томас Воффорд в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Я б сказав, що суто дипломатичними методами це зробити не вдасться. Росія веде гібридну війну проти України. Це медіа, економіка, енергетика, дезінформація через ЗМІ, політика, дипломатія. І Україні необхідно чинити опір у всіх цих сферах", - зазначив Воффорд.
За його словами, українські політики і дипломати в НАТО, ООН, Європарламенті та Відні ведуть складну боротьбу, і доводять, що інформація, яку підносить Росія, не є правдивою. Але водночас опір має надаватися в усіх сферах.
"Україна виграє цю війну. Бої відбуваються на тільки на Сході на лінії фронту, де українські військові на фронті утримують позиції. Не менш важлива битва відбувається у сфері політики, дипломатії, медіа та дезінформації. І це ті сфери, в яких Україні та українцям необхідно залишатися сильними й продовжувати працювати", - заявив Воффорд.
Аташе з питань армії та оборони додав, що Україні слід продовжувати працювати над реформами, зокрема і для того, щоб підтвердити своє бажання співпраці з іноземними партнерами.
"Це зміцнює і підтверджує зусилля міжнародних партнерів, які допомагають Україні та вкладають в неї свої ресурси. І допомагають їй протистояти російській агресії. Путін не отримає від України того, чого він хоче. Українці не здадуться і не повернуть назад. Україна переможе в цій війні, переможе разом з міжнародними партнерами", - підсумував він.
Повний текст інтерв'ю з аташе з питань армії та оборони Томасом Воффордом читайте тут.
Для чого був поставлений Зеленський.....????
Молодці США. Тактика фашистської росії оприлюднена та відома всім цивілізованим державам. Дуже добре.
а ось якщо ВСІ учасники перегонів промовчали!!! ....
це означає одне - так треба!
закрутили так, що мало хто розуміє, що відбувається.
думаю, що сама рашка в шоці.
Може продати таке найвеличніше лайно та хоч дірку в бюджеті трохи зменшити, але боюся, що ТАКЕ навіть з доплатою ніхто не візьме...
не надо так уж сильно искажать действительность...пальмы в африке таки повыше будут,тигры по пальмам не лазют,да и мартышки поизобретательнее
Однотуровим миролюбам та перманентним революцйонєрам варто звернути увагу на те, що "гібридна вйна" може завершитися тільки таким же "гібридним" миром, а у видуманому неспроможними, але натхненними терміні "декокупація" сенсу не більше, ніж у "самоокупації"...
Скорее всего никакими методами не получится! Разве что официально отказаться.
Есть Крым и Донбасс - есть проблема!
Нет Крыма и Донбасса - нет проблемы!
А где удущающие санкции???...или военная помощь США???
Ведь могут разместить батальончик на линии разграничения.
озабоченность....возмущения,а гибнут наши ребята.
Совершенно верно! Войны одной дипломатией не выигрывают и перемириями тоже. Жаль что не все это понимают, сказывается плохое образование - знание истории.
.
Ганьбище порохоботам, які зводять свою нищівну поразку зеленим в ранг дебілізації українців.
Порохоботи, українці не дебіли. Ваші 25% проти клоуна, це не просто наруга над вами і вашим покидьком, це злив навіть не в унітаз, це відправка вас у парашу, де повинен відправлятися ваш "біс". Порохоботи, після цієї поразки вам краще про себе вже не нагадувати. Ви ВСЕ програли, ви все прос..ли. Знайдіть собі щось краще, бо порох це вже - остаточне політичне лайно, яке ніколи в Україні вже з параші не вилізе. Більшість українців вже давно винесли вашому патрону вирок. Хто не зрозумів принизливу поразку пороха від клоуна, тому раджу поцікавитися рейтингами 2014 і 2019. Може комусь повилазило? Може комусь поміняти очі, мізки?
Респектище для аташе і тим, хто доручив йому сказати такі вагомі слова про довіру українцям і Україні у боротьбі з імперією Зла і Злочинності. Власно я не почув у цих словах жодних прізвищ. Я почув мову про українців і Україну.
Порохівня, при чому тут ваш шанований крадій, військовий злочинець і вурдолак Порошенко? Ця мерзота - наша проблема. Її ми вирішимо самі без вашої мізерної і смішної підтримки.