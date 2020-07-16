"Для прийняття в НАТО Україні потрібно проводити реформи не лише у військовій сфері, а й у політичній", - військовий аташе США Воффорд

Україна та її уряд повинні продовжувати ставити вступ України в НАТО як одне зі своїх першочергових цілей.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив аташе з питань армії та оборони посольства США Томас Воффорд.

За його словами, саме головне, що може зробити Україна - продовжувати реформи. І це стосується не тільки реформ у сфері оборони.

"НАТО не тільки військовий альянс, він швидше за військово-політичний. І рішення про прийняття нового Члена СОТ не буде базуватися тільки на те, скільки у країни танків і військ - це буде і політичне рішення. Ці реформи - підтвердження для західних лідерів того, що Україна розділяє їхні цінності: свободу релігійних поглядів, свободу самовираження, свободу ЗМІ", - пояснив аташе з питань армії та оборони.

Воффорд додав, що ці речі вкрай важливі, бо є одним з ключових аспектів при отриманні повноцінного членства в Альянсі.

"Тому, коли прийде час і члени альянсу будуть виносити на голосування питання прийому України, вона повинна бути готова і має вже ввести ці реформи. Коли політичне середовище буде готова - Україна теж повинна бути вже готова", - підкреслив він.

Повний текст інтерв'ю з аташе з питань армії та оборони посольства США Томасом Воффордом читайте тут.