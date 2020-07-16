УКР
Новини
1 183 15

"Для прийняття в НАТО Україні потрібно проводити реформи не лише у військовій сфері, а й у політичній", - військовий аташе США Воффорд

Україна та її уряд повинні продовжувати ставити вступ України в НАТО як одне зі своїх першочергових цілей.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив аташе з питань армії та оборони посольства США Томас Воффорд.

За його словами, саме головне, що може зробити Україна - продовжувати реформи. І це стосується не тільки реформ у сфері оборони.

"НАТО не тільки військовий альянс, він швидше за військово-політичний. І рішення про прийняття нового Члена СОТ не буде базуватися тільки на те, скільки у країни танків і військ - це буде і політичне рішення. Ці реформи - підтвердження для західних лідерів того, що Україна розділяє їхні цінності: свободу релігійних поглядів, свободу самовираження, свободу ЗМІ", - пояснив аташе з питань армії та оборони.

Також читайте: Якщо Україна продовжить реформи, Путін зрозуміє, що йому не вдасться збільшувати напруження агресії, - аташе з питань армії та оборони Воффорд

Воффорд додав, що ці речі вкрай важливі, бо є одним з ключових аспектів при отриманні повноцінного членства в Альянсі.

"Тому, коли прийде час і члени альянсу будуть виносити на голосування питання прийому України, вона повинна бути готова і має вже ввести ці реформи. Коли політичне середовище буде готова - Україна теж повинна бути вже готова", - підкреслив він.

Повний текст інтерв'ю з аташе з питань армії та оборони посольства США Томасом Воффордом читайте тут.

Автор: 

НАТО (6726) членство в НАТО (1766) реформи (3230) Воффорд Томас (4)
Топ коментарі
+8
які такі реформи? Зелені їх у трускавецькій академії не проходили
показати весь коментар
16.07.2020 10:57 Відповісти
+7
Помеха клоуны и предатели во власти.
показати весь коментар
16.07.2020 10:57 Відповісти
+2
Согласен с Воффордом - аннексия крысма и части домбабве не помеха для вступления в НАТО. Пацакам - смерть!
показати весь коментар
16.07.2020 10:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
