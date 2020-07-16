Ресторани, кафе і нічні клуби не можуть працювати з 23:00 до 7:00 по всій країні, - Степанов

Закладам громадського харчування та нічним клубам у країні заборонено працювати з 23:00 до 7:00.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в четвер, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд ухвалив рішення, що нічні клуби або заклади харчування мають обмеження за часом роботи - з 23:00 до 7:00 вони не можуть працювати. Це рішення поширюється по території всієї країни", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що ресторан "Велюр", який належить народному депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку, продовжують ігнорувати карантинні обмеження.

