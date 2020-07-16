УКР
Ресторани, кафе і нічні клуби не можуть працювати з 23:00 до 7:00 по всій країні, - Степанов

Закладам громадського харчування та нічним клубам у країні заборонено працювати з 23:00 до 7:00.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в четвер, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд ухвалив рішення, що нічні клуби або заклади харчування мають обмеження за часом роботи - з 23:00 до 7:00 вони не можуть працювати. Це рішення поширюється по території всієї країни", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що ресторан "Велюр", який належить народному депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку, продовжують ігнорувати карантинні обмеження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Тищенко відмовився пояснити роботу свого ресторану "Велюр" у заборонений карантином час: "Ще є питання?". ВIДЕО

карантин (18172) ресторани (339) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
"Вєлюр" в курсі?
16.07.2020 10:40 Відповісти
Кроме "Велюра".
16.07.2020 10:40 Відповісти
Ночные клубы могут работать только днём.
16.07.2020 10:40 Відповісти
Ночные клубы могут работать только днём.
16.07.2020 10:40 Відповісти
"Вєлюр" в курсі?
16.07.2020 10:40 Відповісти
ему пофиг! ))) у него крыша ))))
16.07.2020 10:57 Відповісти
Кроме "Велюра".
16.07.2020 10:40 Відповісти
Степанов, вся Одесса без масок, базары переполнены, антисептиков нигде нет
Пляжи забиты людьми
16.07.2020 10:44 Відповісти
Спасибо, послезавтра и я там буду
16.07.2020 10:48 Відповісти
Море забито г....
16.07.2020 10:53 Відповісти
двох ідіотів, ляшка і стєпанова, для того і призначили, щоб карантін ніколи не закінчувався.
16.07.2020 10:47 Відповісти
Коле-котлете можно все
16.07.2020 10:49 Відповісти
друзям - усе,
нарІду -закон?
Скажіть Степанову, що по усій країні вночи працюють клуби, ресторани та інші заклади, тому що мають "дах" від місцевих князів..
16.07.2020 10:53 Відповісти
Степанов, ты об этом скажи Тищенко. Устанешь возвращаться от-туда, куда он тебя пошлет. ЗЕ уже пробовал с ним "переговорить" и побывал там до тебя.
16.07.2020 10:55 Відповісти
тищенко внимательно слушает все ваши запреты )))))
тищенко внимательно слушает все ваши запреты )))))

...
16.07.2020 10:58 Відповісти
Если честно, то не пойму, почему ночью нельзя. Если будут соблюдены установленные правила, то почему им работать нельзя. А вот если будут нарушения - то закрывать обязательно надо. Здесь попахивает другим коровирусом: велюрщиной, убирают конкурентов и вступает в силу велюрная схема.
16.07.2020 11:04 Відповісти
коля-котлета скромно улыбнулся...
16.07.2020 11:22 Відповісти
зато плацкартные вагоны УЗ со 100% заполняемостью в жару без кондиционера и без масок - welcome! Да?правда? рыговский прикормыш степанов
16.07.2020 12:41 Відповісти
 
 