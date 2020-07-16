УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10426 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 119 8

Київ і 7 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і 7 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 16 липня Київ і 7 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Згідно з даними МОЗ, показники для послаблення протиепідемічних заходів не відповідають нормі в Києві, а також Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Харківській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знижувати прохідний бал ЗНО для вступу до медвишів не будуть, - Степанов

Київ і 7 областей України не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5420) статистика (2255) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
показати весь коментар
16.07.2020 10:54 Відповісти
Ось воно як ! Так значить ці падлюки науськали бацьку Лукашенка - він не ввів карантин і тепер у них гори трупів , страна на грані економічного колапсу і люди ,як повні придурки по вулиці без намордника - повний моветон ! Да я краще без трусів на вулицю вийду тільки не без намордника , я в ньому і сплю і роблю ,і е..сь - їсти в ньому важко , та нічого вже потроху привчаюсь .
показати весь коментар
16.07.2020 21:40 Відповісти
Схоже, в уряді вважають, що цього недостатньо. Допомогти змінити ситуацію повинна "Укрзалізниця", якій дозволено пакувати поїзди, що йдуть через столицю, на всі сто:
Від сьогодні в поїздах далекого прямування, що курсують з Києва і назад, квитки можна купити на 100% місць. Це стосується і транзитних поїздів через столицю України.
https://censor.net/ua/n3208443
показати весь коментар
16.07.2020 12:14 Відповісти
А хто дозволив їм взагалі їздити ? Всі повинні сидіти дома . Треба для цього роздавати по 2 літра горілки на рило - менше ніяк , поскільки будуть бігать за добавкою і дебоширить .
показати весь коментар
16.07.2020 21:32 Відповісти
У нас навіть офіційним корононосцям дозволялося строго в рамках карантину виходити з дому "за добавкою", а ви кажете, хто дозволив...
Нада євхать! Хоть тушкой, хоть чючілом. Нєсті в народ, так сказать.
Бо показники і досі не відповідають чаяніям пенсійного фонду.
показати весь коментар
17.07.2020 00:58 Відповісти
Це дуже страшний звір - вірус . Ось постійно ношу маску - і дома, і на роботі ,і коли сплю і коли е..сь - один раз тіки припідняв , щоб ковбасу до рота просунути - і все , сьогодні вже два раза чхнув ! Що робить ? Визивав врача - не їде , звонив в скору - ті взагалі на .. посилають . Піду в адміністрацію - коли цей безпредел скінчиться , чому честного короновірусника лікувать не хотять , або хоть якогось малюсенького тестіка ! А то бач медіків своїх по блату тестують а мені - зась ! Я це так просто не залишу я в ООН жалуватись буду .
показати весь коментар
17.07.2020 09:39 Відповісти
Спробуйте користатися порадами білоруського Ескулапа Нації - вилізьте на трактора, і сидіть там, не опускаючи рук, поки само не попустить ...
показати весь коментар
17.07.2020 12:24 Відповісти
 
 