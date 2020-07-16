В Україні офіційно зареєстровано 518 тис. безробітних: 58% із них - жінки, 42% - чоловіки, - Держслужба зайнятості

Майже 518 тис. безробітних перебувало на обліку в Державній службі зайнятості станом на 1 липня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Державному центрі зайнятості.

"Станом на 1 липня 2020 року на обліку в державній службі зайнятості перебувало майже 518 тис. безробітних. Офіційно зареєстрованих. Тобто це ті громадяни, які звернулися по допомогу в службу зайнятості, щоб отримати статус безробітного і знайти роботу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жінки становлять 58% серед них, чоловіки - 42%. Диплом вишу мають 50% зареєстрованих безробітних, 33% закінчили професійно-технічний навчальний заклад, а 17% - загальноосвітню школу. За віковими групами 31% безробітних - молодь до 35 років, 29% - від 35 до 44 та 40% - після 45 років.

Також із загальної кількості безробітних 21,8 тис. (або 4%) мають інвалідність, 9,2 тис. (або 2%) - колишні учасники АТО, 5,2 тис. (або 1%) - внутрішньо переміщені особи, 39, 5 тис. (або 8%) - люди, яким до пенсії за віком залишилося 10 і менше років, 4,5 тис. (або 1%) - випускники навчальних закладів.

Згідно з повідомленням, до звільнення 17% безробітних працювали у сфері торгівлі, 14% - у переробній промисловості, 13% - у держуправлінні, обороні та соцстрахуванні, 9% - у сільському, лісовому і рибному господарстві.

"Від початку дії карантину (тобто з 12 березня по 30 червня) за сприяння служби зайнятості вдалося знайти роботу 174 тисячам українців, з них - 116 тис. безробітних. Беззаперечним лідером у працевлаштуванні за видом економічної діяльності було сільське господарство - 54% від усіх працевлаштованих, далі переробна промисловість - 13% та 11% - торгівля", - заявляють у відомстві.