УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10426 відвідувачів онлайн
Новини
1 217 34

В Україні офіційно зареєстровано 518 тис. безробітних: 58% із них - жінки, 42% - чоловіки, - Держслужба зайнятості

В Україні офіційно зареєстровано 518 тис. безробітних: 58% із них - жінки, 42% - чоловіки, - Держслужба зайнятості

Майже 518 тис. безробітних перебувало на обліку в Державній службі зайнятості станом на 1 липня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Державному центрі зайнятості.

"Станом на 1 липня 2020 року на обліку в державній службі зайнятості перебувало майже 518 тис. безробітних. Офіційно зареєстрованих. Тобто це ті громадяни, які звернулися по допомогу в службу зайнятості, щоб отримати статус безробітного і знайти роботу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жінки становлять 58% серед них, чоловіки - 42%. Диплом вишу мають 50% зареєстрованих безробітних, 33% закінчили професійно-технічний навчальний заклад, а 17% - загальноосвітню школу. За віковими групами 31% безробітних - молодь до 35 років, 29% - від 35 до 44 та 40% - після 45 років.

Також із загальної кількості безробітних 21,8 тис. (або 4%) мають інвалідність, 9,2 тис. (або 2%) - колишні учасники АТО, 5,2 тис. (або 1%) - внутрішньо переміщені особи, 39, 5 тис. (або 8%) - люди, яким до пенсії за віком залишилося 10 і менше років, 4,5 тис. (або 1%) - випускники навчальних закладів.

Також читайте: Рівень безробіття в Україні продовжує зростати, карантин призвів до повної зупинки цілих галузей, - ЗМІ

Згідно з повідомленням, до звільнення 17% безробітних працювали у сфері торгівлі, 14% - у переробній промисловості, 13% - у держуправлінні, обороні та соцстрахуванні, 9% - у сільському, лісовому і рибному господарстві.

"Від початку дії карантину (тобто з 12 березня по 30 червня) за сприяння служби зайнятості вдалося знайти роботу 174 тисячам українців, з них - 116 тис. безробітних. Беззаперечним лідером у працевлаштуванні за видом економічної діяльності було сільське господарство - 54% від усіх працевлаштованих, далі переробна промисловість - 13% та 11% - торгівля", - заявляють у відомстві.

Автор: 

безробіття (572) Держслужба зайнятості (183)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
это официально... а не официально? умножать на 2-5-10 ???
показати весь коментар
16.07.2020 10:59 Відповісти
+5
А обисчали вроди наборот 500 000 новых рабочих мест
показати весь коментар
16.07.2020 10:59 Відповісти
+4
Враховуючи, як вони намагаються не надати статус безробітного, на 5 помножити не помилимось сильно
показати весь коментар
16.07.2020 11:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А обисчали вроди наборот 500 000 новых рабочих мест
показати весь коментар
16.07.2020 10:59 Відповісти
Главный тезис Зеленского президента. Это уже мэм от нашего харанта
В Украине официально зарегистрировано 518 тыс. безработных: 58% из них женщины, 42% - мужчины, - Госслужба занятости - Цензор.НЕТ 806
показати весь коментар
16.07.2020 11:07 Відповісти
Реальні цифри безробіття набагато більші - 30% від працездатного населення. Просто складність постановки на облік непрацездатних призводить до того що люди не можуть швидко отримати статус безробітного. Багато хто ще закриває свої ФОПи, дехто взагалі не хоче йти реєструватись, бо звільнені за власним бажанням отримують матеріальну допомогу тільки через 3 місяці після того як стали на облік. Це все відбиває бажання в громадян гратись з державою в цю дурну гру! Потрібно радикально спростити постановку на облік непрацездатних - простим повідомленням від громадянина органів соц захисту про те що він втратив роботу! А грошову допомогу по безробіттю потрібно видавати негайно і в значно більшому обсязі а не в розмірі мінімальної зарплати! Це дозволить пожвавити споживчі ринки та підняти офіційні зарплати працівникам! Люди не будуть йти на мінімальну зарплатню, якщо можна буде отримувати більшу допомогу по безробіттю і працедавцям прийдеться піднімати офіційні зарплати і менше платити в конвертах!
показати весь коментар
16.07.2020 12:20 Відповісти
это официально... а не официально? умножать на 2-5-10 ???
показати весь коментар
16.07.2020 10:59 Відповісти
Враховуючи, як вони намагаються не надати статус безробітного, на 5 помножити не помилимось сильно
показати весь коментар
16.07.2020 11:09 Відповісти
А как они считают сельское население? Там в семье, в лучшем случае, один работает на фермера (бывшего председателя колхоза или теперь его детей), а женьщины практически все сидят дома. И им никогда не дадут статус безработного. Если всех посчитать (нормально!), то безработных будет около 4-5 миллионов.

Знаю ситуацию, так как работал торговым представителем 8 лет в кировоградской области.
показати весь коментар
16.07.2020 11:19 Відповісти
Якщо в селі сидіти вдома на гузиці, то їм не допомагати потрібно. Поїдьте у Заріччя (Закарпатська область) там на парниках і жінки і діти і навіть пенсіонери! Це потрібно бути дебілом, щоби не мати на селі роботи.
показати весь коментар
16.07.2020 11:21 Відповісти
Я где то написал, что они сидят на попе ровно? Но ОФИЦИАЛЬНО они все безработные и пребиваются сезонными подработками или на своей земле (которую довольно дорого обработать, если нет своей техники) или у фермера. В селе не выжить если не работать.
показати весь коментар
16.07.2020 11:30 Відповісти
Но ОФИЦИАЛЬНО они все безработные. Саме так, але у порівнянні із селянами Західної України, вони дійсно сидять на гузиці. Їх би на Закарпаття усіх на рік, щоби зрозуміли, як потрібно працювати, або до вас у Польщу.

На рахунок "офіційно"... якщо в країні офіційність відрізняється від реальності і дозволяє знімати з держави кошти, то ця країна приречена! Кому ми допомагаємо власними податками, тим хто потребує, чи хитро.пим?
показати весь коментар
16.07.2020 11:34 Відповісти
Я не был на западной Украине, но по количеству работающих в Польше "западников" и "восточников" - больше все таки из восточной и центральной Украины. И на западной Украине - очень многие зарабатывают мотаясь через границу в Польшу.

А пособие по безработице - оно необходимо. Ситуации бывают разные в жизни и те кто работают платят в фонд по безработице, что бы в случае необходимости иметь возможность прожить период поиска новой работы.

Это как со страховой медициной - платишь всю жизнь и можешь не воспользоваться ни разу (кроме обычного обращения к семейному врачу), а можешь проработать год и нужна серьезная операция и долгий реабилитационный период. (в Польше до полутора лет).
показати весь коментар
16.07.2020 11:45 Відповісти
Саме так. Бо Польща не цікава. Наші заробітчани масово цим займаються від самого розпаду СРСР (та й при Союзі на місці не сиділи) основні країни це США, Італія, Португалія. Що можно заробити у Польщі? 1к євро в місяць? У нас є міста, де цілими вилицями люди на заробітках у США. І їдуть туди не на пів року, а на 10-20 років.Коли наші починали їздити, поляки ще були у жеброті.
Не потрібно плутати теорію із практикою. Ті хто в бюджет щось реально сплачують, майже ніколи із нього нічого не беруть. Це Україна, а не Польща... Він зніме з Центру зайнятості усе, що зможе, а далі буде нелегально працювати ухиляючись від податків, або за мінімалку + конверт.
Не має у нас ніяких страхових медицин. У нас є ті, хто дає у бюджет, і ті, хто з нього бере. Проблема в тому, що це різні люди і перших менше, ніж других.
показати весь коментар
16.07.2020 11:52 Відповісти
Тебе Польша не интересна, но это твое мнение. Для меня и моей семьи - отличное место, близкое ментально и с возможностью достаточно просто поучить гражданство за относительно короткий срок. Каждый выбирает сам, где ему лучше и удобней. При высоких зп в штатах или Германии (как пример) - соответственно большие расходы на ту же самую аренду жилья, а купить свое даже в кредит там намного проблематичней. В Польше только года полтора-два назад начали давать ипотеку для украинцев без постоянного вида на жительство (сталый побыт).
Я не агитирую, нам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО понравилась Польша и поляки и мы тут решили остаться.
показати весь коментар
16.07.2020 12:01 Відповісти
Так не цікава, був би ти на Закарпатті, зрозумів би чому.
показати весь коментар
16.07.2020 14:44 Відповісти
Что именно "не интересно"? И не надо говорить, что западники меньше ездят на работу в Польшу или Чехию. Тоже очень много. Но то, что в нашем воеводстве (Нижнеселезское), очень многие с западной Украины работают в сфере с/х это я имел возможность узнать. И при этом я не говорю, что работа в с/х - это плохо или рабство. Нет, нормальная работа за нормальные деньги. Каждый выбирает ту работу, к какой есть склонность. Я бы только под угрозой расстрела пошел работать в с/х, мне проще на заводе. Но знаю несколько человек (в основном женьщины), которые ни за что не пойдут работать на фабрику, только с/х.
показати весь коментар
16.07.2020 22:12 Відповісти
Западніки це хто? Мені до Львова через перевали майже так само, як до Будапешта.
Львів'яни з Волинянами може і їздять, хоча сумніваюсь що на заробітки, скоріше торгують. Селяни? Можливо, на Західній звісно сіла заможніші ніж у Центральній (про Схід просто мовчу), але їм далеко до Закарпатських.
Географію наших заробітчан я описав. США, Італія Португалія. Етнічні мадяри - Угорщина (для решти не цікава, мова занадто складна), сезонні заробітки (короткочасні) переважно Прага. У Польщу звісно теж їдуть, але у % співвідношені, це мізер. Заробітки у Польщі, просто не порівняються із заробітками у США, то чого туди їхати на довго? А про Словаччину забув, ну це країна нашого бізнесу. Там реєструються автопервізники і т.п. Власники наші, живуть реально тут, бізнес теж тут, тільки реєстрація європейська.
показати весь коментар
17.07.2020 09:52 Відповісти
У 2018 році заробітчани переказали в Україну суму, еквівалентну 11 відсоткам ВВП країни. Найбільше грошей надійшло з Польщі, зазначає Світовий банк.
показати весь коментар
16.07.2020 12:14 Відповісти
Це східняки перераховують кошти. Наші вже давно мають способи нелегальної передачі. Там гроші дають, тут "уповноважені особи" віддають, кур'єри і т.п. А з Італії взагалі, усе що завгодно передати можно. Пройде час і східняки навчаться.
показати весь коментар
16.07.2020 14:43 Відповісти
А откуда "уповноважені особи" тут беруть гроші?))
показати весь коментар
16.07.2020 15:15 Відповісти
Є люди які мають потужний бізнес і тут і у США (для прикладу). Завезти до США зароблені у нас бакси - це проблема, а так іде конвертація. Людина отримує там (зароблені там) а заробітчанин отримує гроші вдома. Але вам ще десятиліття "рости" для того, щоби так працювати. Ви (Центр і Схід) тільки почали їздити на заробітки, а у нас там вже 2-3 покоління. І громадянство мають, і бізнеси і освіти їх діти отримали там. Це цілі сімейні підряди... Та що там сімейні. На Брайтоні можно більше Іршавчан зустріти, ніж на Хрещатику.
показати весь коментар
17.07.2020 09:55 Відповісти
Не буду спорить. По миру не ездил, всей картины не видел. Написал про то, что видел своими глазами и с кем общался.
показати весь коментар
17.07.2020 10:52 Відповісти
Litve toze bezrabotica okolo 11% no tut problema sto nexocet rabotat luce polucit za bezraboticu cem rabotat.U nas nas bezrabotica 2-3 bolse cem rosiji dopsutim sredniaja zarplata.A rabotujet tut vot s Uzbeksitana prijexali iz 24 celovek 18 s koronovirosom plius zarazyli i nasix liudej
показати весь коментар
16.07.2020 12:42 Відповісти
tut bylo 1-2 zarazionix virusom eto bez masek mi xodim,a vot srazu 18 i to nekonec.Xoroso nasi prikryvajet poka mozno a etu kompaniju ja bi unictozyl nalogami i strafami sto nabrala takix.Dumaju tak i zdelajet
показати весь коментар
16.07.2020 12:46 Відповісти
у нас трохи не так. Ці "безробітні" спокійно працюють нелегально і ухиляються від сплати податків, а паралельно, ще й беруть із держави чужі!
показати весь коментар
16.07.2020 14:45 Відповісти
ні, діли на 5ть. Більшість із цих безробітних нелегально працюють.
показати весь коментар
16.07.2020 11:19 Відповісти
О, насоздавали скоморохи "рабочих мест". Хоть поржем?(с)
показати весь коментар
16.07.2020 11:02 Відповісти
А ще спробуй стань, і після постій на обліку, намагаються зробити все можливе, щоб здихатись тебе, пропонують якісь жахливі роботои з мін. ЗП.
показати весь коментар
16.07.2020 11:11 Відповісти
Ничего страшного в этом не вижу! Игровые залы открыли!? Открыли! Для кого, спращивается, старались!? Вперед, на заработки!!
показати весь коментар
16.07.2020 11:09 Відповісти
Давайте відверто. Державна служба зайнятості знайшла роботу виключно для тієї кількості людей, що у ній самій і працюють. Це реальний непотріб.
Усі ці сотні тисяч безробітних, ніяку роботу не шукають. Вона їм нах.рен не потрібно, а більшість із них скоріше за усе працюють нелегально. Стоять вони на обліку тільки із метою стягнути із держави якусь копійку. Жінки, так ті взагалі переважно перед декретом згадують про те що "безробітні"... Україна загралась у соціальність, причому до такого рівня, що забула про ефективність. Зробіть податкову пільгу работодавцю (на пів року), що влаштує на роботу особу, яка півроку її не мала, або звільнена по скороченню і пропрацює там рік (для прикладу). І ця проблема буде вирішуватись податковою, без усяких "центрів зайнятості", а різні дебіли, які виставляють вакансії із зарплатами 3-5 тис.грн., нехай об'яви на фонарних стовпах клеять.
показати весь коментар
16.07.2020 11:18 Відповісти
Многие же ходят в ночные клубы и довольны,так что всё норм...окаЗЕвается...
показати весь коментар
16.07.2020 11:18 Відповісти
Многие же ходят в ночные клубы и довольны,так что всё норм...окаЗЕвается...
показати весь коментар
16.07.2020 11:19 Відповісти
укрработодатели с кадровым голодом по-моему уже давно должны были организовать аукционы\розыгрыши с конкурсами\распродажу вакансий\должностей.
показати весь коментар
16.07.2020 12:16 Відповісти
Зазвичай в центрі зайнятості пропонують всякий непотріб з мінімальною зарплатою і дурною роботою. Плинність кадрів на ціх роботах доже велика. На цей непотріб йдуть студенти без досвіду або зневірені люди. Чув таке що всі продавці базарники стоять на біржі, вони в долі з працівниками цих закладів.
показати весь коментар
16.07.2020 12:46 Відповісти
 
 