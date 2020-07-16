В Україні офіційно зареєстровано 518 тис. безробітних: 58% із них - жінки, 42% - чоловіки, - Держслужба зайнятості
Майже 518 тис. безробітних перебувало на обліку в Державній службі зайнятості станом на 1 липня 2020 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Державному центрі зайнятості.
"Станом на 1 липня 2020 року на обліку в державній службі зайнятості перебувало майже 518 тис. безробітних. Офіційно зареєстрованих. Тобто це ті громадяни, які звернулися по допомогу в службу зайнятості, щоб отримати статус безробітного і знайти роботу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що жінки становлять 58% серед них, чоловіки - 42%. Диплом вишу мають 50% зареєстрованих безробітних, 33% закінчили професійно-технічний навчальний заклад, а 17% - загальноосвітню школу. За віковими групами 31% безробітних - молодь до 35 років, 29% - від 35 до 44 та 40% - після 45 років.
Також із загальної кількості безробітних 21,8 тис. (або 4%) мають інвалідність, 9,2 тис. (або 2%) - колишні учасники АТО, 5,2 тис. (або 1%) - внутрішньо переміщені особи, 39, 5 тис. (або 8%) - люди, яким до пенсії за віком залишилося 10 і менше років, 4,5 тис. (або 1%) - випускники навчальних закладів.
Згідно з повідомленням, до звільнення 17% безробітних працювали у сфері торгівлі, 14% - у переробній промисловості, 13% - у держуправлінні, обороні та соцстрахуванні, 9% - у сільському, лісовому і рибному господарстві.
"Від початку дії карантину (тобто з 12 березня по 30 червня) за сприяння служби зайнятості вдалося знайти роботу 174 тисячам українців, з них - 116 тис. безробітних. Беззаперечним лідером у працевлаштуванні за видом економічної діяльності було сільське господарство - 54% від усіх працевлаштованих, далі переробна промисловість - 13% та 11% - торгівля", - заявляють у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Знаю ситуацию, так как работал торговым представителем 8 лет в кировоградской области.
На рахунок "офіційно"... якщо в країні офіційність відрізняється від реальності і дозволяє знімати з держави кошти, то ця країна приречена! Кому ми допомагаємо власними податками, тим хто потребує, чи хитро.пим?
А пособие по безработице - оно необходимо. Ситуации бывают разные в жизни и те кто работают платят в фонд по безработице, что бы в случае необходимости иметь возможность прожить период поиска новой работы.
Это как со страховой медициной - платишь всю жизнь и можешь не воспользоваться ни разу (кроме обычного обращения к семейному врачу), а можешь проработать год и нужна серьезная операция и долгий реабилитационный период. (в Польше до полутора лет).
Не потрібно плутати теорію із практикою. Ті хто в бюджет щось реально сплачують, майже ніколи із нього нічого не беруть. Це Україна, а не Польща... Він зніме з Центру зайнятості усе, що зможе, а далі буде нелегально працювати ухиляючись від податків, або за мінімалку + конверт.
Не має у нас ніяких страхових медицин. У нас є ті, хто дає у бюджет, і ті, хто з нього бере. Проблема в тому, що це різні люди і перших менше, ніж других.
Я не агитирую, нам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО понравилась Польша и поляки и мы тут решили остаться.
Львів'яни з Волинянами може і їздять, хоча сумніваюсь що на заробітки, скоріше торгують. Селяни? Можливо, на Західній звісно сіла заможніші ніж у Центральній (про Схід просто мовчу), але їм далеко до Закарпатських.
Географію наших заробітчан я описав. США, Італія Португалія. Етнічні мадяри - Угорщина (для решти не цікава, мова занадто складна), сезонні заробітки (короткочасні) переважно Прага. У Польщу звісно теж їдуть, але у % співвідношені, це мізер. Заробітки у Польщі, просто не порівняються із заробітками у США, то чого туди їхати на довго? А про Словаччину забув, ну це країна нашого бізнесу. Там реєструються автопервізники і т.п. Власники наші, живуть реально тут, бізнес теж тут, тільки реєстрація європейська.
Усі ці сотні тисяч безробітних, ніяку роботу не шукають. Вона їм нах.рен не потрібно, а більшість із них скоріше за усе працюють нелегально. Стоять вони на обліку тільки із метою стягнути із держави якусь копійку. Жінки, так ті взагалі переважно перед декретом згадують про те що "безробітні"... Україна загралась у соціальність, причому до такого рівня, що забула про ефективність. Зробіть податкову пільгу работодавцю (на пів року), що влаштує на роботу особу, яка півроку її не мала, або звільнена по скороченню і пропрацює там рік (для прикладу). І ця проблема буде вирішуватись податковою, без усяких "центрів зайнятості", а різні дебіли, які виставляють вакансії із зарплатами 3-5 тис.грн., нехай об'яви на фонарних стовпах клеять.