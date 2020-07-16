УКР
У поїздах, що прямують до Києва і назад, продаватимуть всі місця, - "Укрзалізниця"

У поїздах, що прямують до Києва і назад, продаватимуть всі місця, -

Від сьогодні в поїздах далекого прямування, що курсують з Києва і назад, квитки можна купити на 100% місць. Це стосується і транзитних поїздів через столицю України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Зазначається, що відновлення повноцінного продажу квитків стало можливим завдяки узгодженню Київської міської державної адміністрації.

У разі здійснення перевезення в регіон, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% кількості місць.

Також читайте: "Укрзалізниця" відновила рух майже половини поїздів, практично всі регіони України мають залізничне сполучення

Раніше реалізація квитків в обсязі 100% була розпочата на такі поїзди: №7/8 Харків — Одеса — з 2 червня, №81/82 Харків — Новоолексіївка та №53/54 Дніпро — Одеса — з 17 червня, №91/92 Одеса — Костянтинівка — з 29 червня.

Люди, які придбали квитки за два місця в купе платили в 1.5 рази більше ніж за звичайне місце. Сподівались, що в купе не буде незнайомих, від яких можна заразитись. Тепер "Укрзалізниця" вирішила ще більше заробити, незважаючи на зростаючі цифри інфікованих. Чи будуть вертати гроші, бо люди платили за два місця в купе, а не чотири. Знайомі сім'єю: двоє дорослих і двоє дітей купили два купе. Тепер, що з дітьми будуть незнайомі люди їхати ???? Що таке, Укразалізниця ????! Знову кидаєте пасажирів ?!
16.07.2020 11:59 Відповісти
Не понял. Я купил два билета в купешке за 750 гривен каждый. Дорого. но надеялся, что вместе с супругой вдвоем без риска заражения. Так что они продадут те два места еще кому-то ? За что я платил больше в полтора раза обычного. Очередной кидок от Укрзализныци ! С..ки! Нет слов! В Киеве растет число зараженных, карантин не отменяли. Какое право они имеют такое делать? Деньги вернут ???? Или такие цены и оставят, с.ки!
16.07.2020 11:55 Відповісти
Я купил три, но т.к. в купе продавались только два (причем одно из них верхнее), пришлось третье брать в другом купе и тоже верхнее. Теперь мы поедем не все вместе в отдельном купе в двумя нижними а в двух разных с двумя верхними , да ещё и с соседями без масок. Спасибо УЗ!
16.07.2020 12:29 Відповісти
Уже с неделю отправляют.
16.07.2020 11:22 Відповісти
Люди, які придбали квитки за два місця в купе платили в 1.5 рази більше ніж за звичайне місце. Сподівались, що в купе не буде незнайомих, від яких можна заразитись. Тепер "Укрзалізниця" вирішила ще більше заробити, незважаючи на зростаючі цифри інфікованих. Чи будуть вертати гроші, бо люди платили за два місця в купе, а не чотири. Знайомі сім'єю: двоє дорослих і двоє дітей купили два купе. Тепер, що з дітьми будуть незнайомі люди їхати ???? Що таке, Укразалізниця ????! Знову кидаєте пасажирів ?!
16.07.2020 11:59 Відповісти
Цены никто в 2 раза не поднимал. В прошлом году цена билета Киев Одесса на Черноморец в купе была 750-900 гривен, таковой она была и при продаже 2 мест из 4. Интерсити тоже не сильно дороже. 430 гривен 2 класс так примерно и был. Так что сказки про двойные цены
16.07.2020 16:14 Відповісти
стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации

Киевская городская администрация управляет коронавирусом!
16.07.2020 11:24 Відповісти
Не понял. Я купил два билета в купешке за 750 гривен каждый. Дорого. но надеялся, что вместе с супругой вдвоем без риска заражения. Так что они продадут те два места еще кому-то ? За что я платил больше в полтора раза обычного. Очередной кидок от Укрзализныци ! С..ки! Нет слов! В Киеве растет число зараженных, карантин не отменяли. Какое право они имеют такое делать? Деньги вернут ???? Или такие цены и оставят, с.ки!
16.07.2020 11:55 Відповісти
Я купил три, но т.к. в купе продавались только два (причем одно из них верхнее), пришлось третье брать в другом купе и тоже верхнее. Теперь мы поедем не все вместе в отдельном купе в двумя нижними а в двух разных с двумя верхними , да ещё и с соседями без масок. Спасибо УЗ!
16.07.2020 12:29 Відповісти
Как только прочитал эту новость позвонил в справку жд 0443097005. Купили 4 билета по 770грн., заплатили от Киева до Мелитополя и назад 6160. Жд теперь говорит хотите в одном купе сдайте два билета и докупите два в одном из ваших купе! И приговаривают , а что вы хотели, сейчас цены такие, а карантин на перевозку снят!
16.07.2020 15:34 Відповісти
шо залізниця? - дебет з кредитом не сходиться?
16.07.2020 12:33 Відповісти
Суки! О це так кидок!
16.07.2020 13:41 Відповісти
Как только прочитал эту новость позвонил в справку жд 0443097005. Купили 4 билета по 770грн., заплатили от Киева до Мелитополя и назад 6160 грн.. Жд теперь говорит хотите в одном купе сдайте два билета и докупите два в одном из ваших купе! И приговаривают , а что вы хотели, сейчас цены такие, а карантин на перевозку снят!
16.07.2020 15:36 Відповісти
 
 