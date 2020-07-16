У поїздах, що прямують до Києва і назад, продаватимуть всі місця, - "Укрзалізниця"
Від сьогодні в поїздах далекого прямування, що курсують з Києва і назад, квитки можна купити на 100% місць. Це стосується і транзитних поїздів через столицю України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Зазначається, що відновлення повноцінного продажу квитків стало можливим завдяки узгодженню Київської міської державної адміністрації.
У разі здійснення перевезення в регіон, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% кількості місць.
Раніше реалізація квитків в обсязі 100% була розпочата на такі поїзди: №7/8 Харків — Одеса — з 2 червня, №81/82 Харків — Новоолексіївка та №53/54 Дніпро — Одеса — з 17 червня, №91/92 Одеса — Костянтинівка — з 29 червня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Киевская городская администрация управляет коронавирусом!