Клименко про викрадення бізнесмена з Криму Ткаченка: Причетність спецслужб РФ не підтвердилася, затримано п'ятьох громадян України

Інформація про те, що до викрадення підприємця Сергія Ткаченка в Києві можуть бути причетні російські спецслужби, не підтвердилася, затримано п'ятьох громадян України, зокрема і організатора злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко на брифінгу.

"Затримані - громадяни України, переважно мешканці Києва, один - уродженець Донецької області, другий - уродженець Луганської області. На цей момент затримано п'ятьох осіб, їм сьогодні буде висунуто підозру", - розповів Клименко.

"Два тижні ми проводили комплекс оперативно-розшукових заходів і встановили всіх організаторів цієї злочинної схеми, замовника, виконавців", - розповів він.

За словами глави Нацполіції, зловмисники утримували підприємця протягом двох тижнів прикутим кайданками в підвалі одного з будинків у Голосіївському районі столиці, даючи йому тільки їжу і питво.

Також дивіться: Поліція Києва звільнила викраденого два тижні тому підприємця Ткаченка, трьох викрадачів затримали, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТОрепортаж

"У деяких ЗМІ з'явилася інформація про причетність до цього викрадення спецслужб іноземних держав. Ми перевіряли і цю версію... Цей факт не підтвердився", - розповів Клименко.

Присутній на брифінгу потерпілий Сергій Ткаченко уточнив, що викрадення було пов'язане з його бізнесом. Люди, які викрали його, вимагали $25 млн викупу без пояснення мотиву своїх дій.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про звільнення підприємця, якого зловмисники викрали і утримували протягом двох тижнів. "У результаті чітких та злагоджених дій поліції щойно був звільнений підприємець Сергій Ткаченко, якого викрали в Києві 1 липня. Два тижні його тримали в кайданках у підвалі. Трьох зловмисників затримали. Підприємець повертається до своєї родини", - написав Аваков у своєму Twitter у середу ввечері.

Заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко уточнив, що затримано трьох зловмисників. Вони утримували Ткаченка в підвалі на території Голосіївського району Києва прикутим до батареї, катували, били і знущалися, вимагаючи гроші.

Нагадаємо, Сергій Ткаченко - акціонер севастопольського судноремонтного заводу "Південний". До окупації жив у Києві, у Крим літав у справах. У 2014 році він, за словами дружини Юліанни, не прийняв російське громадянство. Росіяни внесли його до бази нев'їзних і незаконно відібрали завод. Свої активи Ткаченко оцінив у 150 млн доларів і боровся за бізнес в українських судах. На початку березня 2020 року його заочно заарештував московський суд. Російські ЗМІ повідомляли тоді, що Ткаченка звинуватили "в участі в злочинній спільноті та особливо великому розкраданні коштів".

8 липня ЗМІ повідомили, що Ткаченка викрали 1 липня із салону краси на Дорогожичах. Двоє невідомих, які представилися співробітникам салону "співробітниками федерального розшуку", вивели його на вулицю в наручниках, посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку.

Нацполіція (15437) викрадення (832) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) Клименко (284)
представились "сотрудниками федерального розыска"?, але участь кацапів не підтверджена

Цікаво, в Україні є хоча би один бандос, який не знає, що ніяких "федеральних" органів у нас не існує?
16.07.2020 11:43 Відповісти
Усюсюканье продолжается. Я бы пожизненное дал с формулировкой "без объяснения мотива своих действий" .
16.07.2020 11:46 Відповісти
А полиция у нас всегда работает на "отлично" когда "позолотишь ручку". Пересичних грмодян так бы шукали, як мультимиллионеров ...
16.07.2020 12:06 Відповісти
"Направить следствие по ложному следу". Не, не слышал такого?
16.07.2020 11:55 Відповісти
Це тільки якщо враховувати рівень інтелекту працівниць салонів краси...
Аваков не Аваков але поліція спрацювала нормально.
А полиция у нас всегда работает на "отлично" когда "позолотишь ручку". Пересичних грмодян так бы шукали, як мультимиллионеров ...
Усюсюканье продолжается. Я бы пожизненное дал с формулировкой "без объяснения мотива своих действий" .
У нас некоторые суды давно так работают.
Взагалі феєрично - Этот факт не подтвердился."Непідтверджений факт" це явно не факт. Або шось темнять
«Причастность спецслужб РФ не подтвердилась, задержаны пятеро граждан Украины»

мічуринська логіка....
А що хіба ці гражданє України не можуть бути причетні до спецслужб РФ?
"Похитившиу его люди требовали $25 млн выкупа без объяснения мотива своих действий"
А что, 25 млн в мертвых американских президентах - само по себе не есть мотив?
У нас и без них своего г@вна хватает.
И как же это так?! Причастность спецслужб РФ не подтвердилась? А кто это сдееелааал?! Задержаны пятеро граждан Украины....
Бандитов в тюрьму! Но открытым остается вопрос: "Who is Tkachenko?".
Без руки крымля уже не интересно
Один з Донецької, другий з Луганської і ті троє мабуть звідти, тільки вже купили собі квартири в Києві?
