Клименко про викрадення бізнесмена з Криму Ткаченка: Причетність спецслужб РФ не підтвердилася, затримано п'ятьох громадян України

Інформація про те, що до викрадення підприємця Сергія Ткаченка в Києві можуть бути причетні російські спецслужби, не підтвердилася, затримано п'ятьох громадян України, зокрема і організатора злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко на брифінгу.

"Затримані - громадяни України, переважно мешканці Києва, один - уродженець Донецької області, другий - уродженець Луганської області. На цей момент затримано п'ятьох осіб, їм сьогодні буде висунуто підозру", - розповів Клименко.

"Два тижні ми проводили комплекс оперативно-розшукових заходів і встановили всіх організаторів цієї злочинної схеми, замовника, виконавців", - розповів він.

За словами глави Нацполіції, зловмисники утримували підприємця протягом двох тижнів прикутим кайданками в підвалі одного з будинків у Голосіївському районі столиці, даючи йому тільки їжу і питво.

Також дивіться: Поліція Києва звільнила викраденого два тижні тому підприємця Ткаченка, трьох викрадачів затримали, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТОрепортаж

"У деяких ЗМІ з'явилася інформація про причетність до цього викрадення спецслужб іноземних держав. Ми перевіряли і цю версію... Цей факт не підтвердився", - розповів Клименко.

Присутній на брифінгу потерпілий Сергій Ткаченко уточнив, що викрадення було пов'язане з його бізнесом. Люди, які викрали його, вимагали $25 млн викупу без пояснення мотиву своїх дій.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про звільнення підприємця, якого зловмисники викрали і утримували протягом двох тижнів. "У результаті чітких та злагоджених дій поліції щойно був звільнений підприємець Сергій Ткаченко, якого викрали в Києві 1 липня. Два тижні його тримали в кайданках у підвалі. Трьох зловмисників затримали. Підприємець повертається до своєї родини", - написав Аваков у своєму Twitter у середу ввечері.

Заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко уточнив, що затримано трьох зловмисників. Вони утримували Ткаченка в підвалі на території Голосіївського району Києва прикутим до батареї, катували, били і знущалися, вимагаючи гроші.

Нагадаємо, Сергій Ткаченко - акціонер севастопольського судноремонтного заводу "Південний". До окупації жив у Києві, у Крим літав у справах. У 2014 році він, за словами дружини Юліанни, не прийняв російське громадянство. Росіяни внесли його до бази нев'їзних і незаконно відібрали завод. Свої активи Ткаченко оцінив у 150 млн доларів і боровся за бізнес в українських судах. На початку березня 2020 року його заочно заарештував московський суд. Російські ЗМІ повідомляли тоді, що Ткаченка звинуватили "в участі в злочинній спільноті та особливо великому розкраданні коштів".

8 липня ЗМІ повідомили, що Ткаченка викрали 1 липня із салону краси на Дорогожичах. Двоє невідомих, які представилися співробітникам салону "співробітниками федерального розшуку", вивели його на вулицю в наручниках, посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку.