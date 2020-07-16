За добу в ЗСУ зафіксували 11 випадків COVID-19, хворіють 128 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10.00 16 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 128 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в закладах охорони здоров’я перебуває 3 особи (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 2 військовослужбовці та військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 8 осіб (Львівська область – 2 військовослужбовці, Київська область – 4 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Рівненська область – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом за час пандемії одужало – 494 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 467 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 88 осіб.