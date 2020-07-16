Гетманцев про мовний законопроєкт Бужанського: "Він обґрунтований і я його повністю підтримую"
Законопроєкт народного депутата Максима Бужанського про зміни в закони про навчання державною мовою в навчальних закладах (№2362) обґрунтований і його необхідно приймати, вважає депутат з фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав журналістам у четвер у Києві.
"Я вважаю, що той законопроєкт, який стоїть в порядку денному на цьому тижні, абсолютно обґрунтований, і я його повністю підтримую", - сказав Гетманцев.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи буде розглядати Рада законопроєкт в п'ятницю, депутат сказав: "Хочу вірити ... Чому не сьогодні? Це - питання до керівництва Верховної Ради я б сьогодні розглядав".
За словами Гетманцева, законопроєкт необхідно прийняти, щоб з першого вересня поставити всіх учнів шкіл у рівні умови.
"Це питання абсолютно не пов'язане з виборами, воно пов'язане з початком навчального року, який повинен початися для всіх шкіл, де мова навчання не українською мовою, однаково", - зазначив депутат.
На його думку, партія "Європейська Солідарність", зібравши мітинг на захист української мови під стінами парламенту в четвер, просто мобілізує свій електорат.
Нагадаємо, на площі Конституції в центрі Києва триває мітинг на захист української мови.
Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики законопроєкт не підтримав.
Автор законопроєкту №2362 пропонує пролонгувати термін права отримання освіти мовою національної меншини, який не належить до країн ЄС, до 1 вересня 2023 року і виключити "дискримінаційну норму, яка надає привілейоване становище мовам національних меншин, які належать до країн Європейського Союзу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ці депутати в Раді не в останню чергу завдяки таким, як ти.
Людина - אדם - شخص - як вам "схожість"?
Десь читав, що араби та євреї - "троюрідні брати", але в розмовах з ними і ті і інші від цього ************.
І євреї про себе кажуть не "особливі", а "обрані", але забувають додавати для чого Бог їх обрав...(правильно Боги - у івриті це слово існує лише у множині)
До цих зайд питань немає.
Питання до українців, що голосували за них: НАВІЩО ви привели це до влади?
"Европейская солидарность", собрав митинг в защиту украинского языка под стенами парламента в четверг, просто мобилизует свой электорат."
Источник: https://censor.net/n3208458
Як завжди, прибрехав, там ще і Демсокира присутня.
А Тягнибакса, Фарін, Кошулиського немає.
Передумали боротись за українську мову, вже не треба?
Іллєнко вирізняється із верхівки Свободи.
Хто ще крім нього там був, виступав від них?
а просто підросли їх діти та онуки, які не хочуть теж знати та вивчати укр. мову за прикладом батьків.
Ось як Лукашиха белькає тільки рос. мовою, демонстративно, насміхається над підручниками з укр. мови - тогму що діти її пішли у школу.
Консерва ещё раз вскрылась.
Та нормальна людина поруч з Бужанським не захоче на одному гектарі знаходитись.
Так від нього тхне антиукраїнською застійною жовчю
Мовний майдан - 2012, втеча Януковича - 2014.
Мовний майдан - 2020, втеча Зеленського - ???
Мовний майдан - липень, втеча Зеленського - жовтень)))
Інакше і будуть зесранці пити кров з України, спочатку мовою, а потім кулями!!!
Може колись його предки були гетьманами. а потім на російський манер стали гетманцевими.
Прошу рахувати мене учасником мовного Мітингу!!!
Руки геть від української мови, кому не подобається Мова в Україні в паРашу нахрін, там язика, яким лижуть задницю Путіну повно!!!!
засунут свои языки друг другу в дупу
и не трогают МОВУ
Частные предприниматели всё помнят!!!! Отъявленная мразь.