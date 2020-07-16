Гетманцев про мовний законопроєкт Бужанського: "Він обґрунтований і я його повністю підтримую"

Законопроєкт народного депутата Максима Бужанського про зміни в закони про навчання державною мовою в навчальних закладах (№2362) обґрунтований і його необхідно приймати, вважає депутат з фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав журналістам у четвер у Києві.

"Я вважаю, що той законопроєкт, який стоїть в порядку денному на цьому тижні, абсолютно обґрунтований, і я його повністю підтримую", - сказав Гетманцев.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи буде розглядати Рада законопроєкт в п'ятницю, депутат сказав: "Хочу вірити ... Чому не сьогодні? Це - питання до керівництва Верховної Ради я б сьогодні розглядав".

За словами Гетманцева, законопроєкт необхідно прийняти, щоб з першого вересня поставити всіх учнів шкіл у рівні умови.

"Це питання абсолютно не пов'язане з виборами, воно пов'язане з початком навчального року, який повинен початися для всіх шкіл, де мова навчання не українською мовою, однаково", - зазначив депутат.

На його думку, партія "Європейська Солідарність", зібравши мітинг на захист української мови під стінами парламенту в четвер, просто мобілізує свій електорат.

Нагадаємо, на площі Конституції в центрі Києва триває мітинг на захист української мови.

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики законопроєкт не підтримав.

Автор законопроєкту №2362 пропонує пролонгувати термін права отримання освіти мовою національної меншини, який не належить до країн ЄС, до 1 вересня 2023 року і виключити "дискримінаційну норму, яка надає привілейоване становище мовам національних меншин, які належать до країн Європейського Союзу".

