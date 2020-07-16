УКР
Журналістка Величко отримує погрози після розслідування про Telegram-канали, які, ймовірно, адмініструються з РФ: "Дура, ми знаємо де ти живеш". ФОТО

Журналістка Величко отримує погрози після розслідування про Telegram-канали, які, ймовірно, адмініструються з РФ:

Журналістці Любові Величко почали надходити погрози через розслідування про телеграм-канали, які, ймовірно, адмініструються з РФ і впливають на українську політику.

Про це пише видання TEXTY.org.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Після публікації розслідування на мою фейсбук-сторінку була здійснена атака від реальних та фейкових користувачів. Ці коментатори протягом доби обливали мене нецензурною лайкою та погрожували мене знайти і покарати за такі розслідування. Паралельно в особисті повідомлення я отримувала погрози та прокльони, які були направлені на те, щоб я більше не писала на теми, пов'язані з глибинною війною РФ проти України", – розповіла Величко.

Крім того, дружина кремлівського блогера Анатолія Шарія Ольга опублікувала на своєму ютуб-каналі відео, в якому критикувала і обзивала авторку розслідування.

"Я розумію, що моя робота дуже невигідна російським спецслужбам. І я розумію, що вони пильно стежать за мною в розрізі моєї роботи над подібними темами. І тому тиснуть на мене, обливаючи брехнею та фейками. Я вже пережила масовану атаку інтернет-ботів і прихильників Шарія", - каже Величко.

Зазначається, що після аналізу понад 10 000 повідомлень у телеграм-каналах "Темний лицар", "Макс Бужанський", "Dubinsky.pro", "Легітимний" і "Резидент" журналістка визначила, що два останні можуть адмініструвати з РФ.

За її словами, наступного дня після виходу розслідування телеграм-канали "Резидент" та "Легітимний" опублікували по чотири новини, в яких вони намагалися переконати підписників, що не адмініструються з РФ.

"Підтримати впіймані на злочині телеграм-канали "Резидент" та "Легітимний" незрозуміло чому побігли інші ТГ-канали, про які я жодного слова у своєму розслідуванні не згадувала: "ЗеРада", "Klymenko Time", "Жінка з косою", "Картель", "Нахабний Спостерігач", а "Тінь на тин" написав цілих дві новини з вигадкою про причетність Сороса до написання тексту", - написала Величко у фейсбуці і припустила, що ці телеграм канали включилися в інформаційне протистояння, тому що їх теж адмініструють із Росії.

Топ коментарі
+12
Надо писать заявление в полицию. Пусть расследуют, как и "угрозы" преЗеденту.
У нас же все равны перед законом?
16.07.2020 12:04 Відповісти
+12
Та да.
Телеграмм Дурова такий же кдбістський софт як і «антивірус» Касперського.
От що робить незнання англійської, і української мов.
Нарід кидається на месенджері, у яких меню «русскімі буквами».
Біда.
16.07.2020 12:06 Відповісти
+11
нефиг вообще в телеграммах делать.поиойки кацапского разлива.
16.07.2020 11:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
16.07.2020 11:56 Відповісти
да послала и поймут что их послали... и на какой орган папы или мамы....
16.07.2020 12:00 Відповісти
нефиг вообще в телеграммах делать.поиойки кацапского разлива.
16.07.2020 11:58 Відповісти
Та да.
Телеграмм Дурова такий же кдбістський софт як і «антивірус» Касперського.
От що робить незнання англійської, і української мов.
Нарід кидається на месенджері, у яких меню «русскімі буквами».
Біда.
16.07.2020 12:06 Відповісти
Кстати, телеграм совсем недавно запустил "руские буквы". До этого был принципиально англоязычный в меню и настройках.
16.07.2020 12:53 Відповісти
у мене була англ. версія, але вже давненько українське меню
16.07.2020 14:31 Відповісти
Це було прикриття.
16.07.2020 15:21 Відповісти
Ну так видимо не зря называют её дурой!)))
16.07.2020 18:58 Відповісти
Могут
16.07.2020 12:02 Відповісти
Надо писать заявление в полицию. Пусть расследуют, как и "угрозы" преЗеденту.
У нас же все равны перед законом?
16.07.2020 12:04 Відповісти
И охрану как Портнову пусть Аваков выделяет.
Чем Величко хуже Портнова, которого охраняют за счет украинского бюджета?
16.07.2020 12:24 Відповісти
Но янелох, юзики, ермаки и прочая срань зЕлёная - равнее!!! =)
16.07.2020 12:27 Відповісти
Прежде, чем заниматься любой публичной деятельностью нужно ознакомится с такими дисциплинами как психиатрия, психология и этология (наука о поведении животных), а после представлять здраво и реально, что такое окружающий "социум" (и сколько в нем ДЕРЬМА)!
16.07.2020 12:04 Відповісти
По последним данным, дерьма порядка 73%.
16.07.2020 12:09 Відповісти
УЗБАГОЙСЯ! Уже больше года после выборов....
16.07.2020 12:59 Відповісти
ага, а дерьмо то не тонет!
16.07.2020 18:58 Відповісти
саломон не дуркуй 73=лахтинський фейк за шмарклю голосувало 23%зелених виборців +21%"протіфПорошенко"і за "партію"шмарклі на виборах в ВР голосували ТІжСАМІ 23%виборців
16.07.2020 13:41 Відповісти
21% проти Порошенко, але проголосували за шмарклю, а не за когось іншого.
16.07.2020 14:32 Відповісти
А кто говорил за зелю, и за Украину вообще? Во всём мире такая деменция тенденция.
16.07.2020 14:56 Відповісти
піґістаньте ваших ґлупастєф
16.07.2020 16:52 Відповісти
есть Телеграмм каналы известных личностей.
Там все понятно
а в чем смысл подписываться на АНОНИМНЫЕ говноканалы ?
16.07.2020 12:12 Відповісти
В те каналы СВР и ГРУ сливает мусорные разведданные, из-за чего у пользователей складывается впечатление что имеют доступ к чему-то сверхестественному, и что они не простые люди,раз имеют первыми доступ к истине. Потом каналы используют для набора новых агентов и вбросов для формирования нужного мессиджа ,60 на 40 ,известная схема
16.07.2020 13:15 Відповісти
значит попала в яблочко, удачной следующей охоты на мразь московскую.
16.07.2020 12:22 Відповісти
Черти пытаются вызвать у человека сомнения и страх, это их пища, все просто, бояться не нужно.
16.07.2020 12:22 Відповісти
" о причастности Сороса к написанию текста",

https://censor.net/user/137888

Всё очень просто!
Как только видите блеяние про "долой соросят", "долой МВФ" - знайте - гавно течёт с севера!
https://censor.net/comments/locate/3206646/019214d9-1ce3-735e-a1cf-3c88edf75ea3Ответить
Мне нравится 7
16.07.2020 12:24 Відповісти
кто-то реально в эту всю чушь верит?
16.07.2020 12:28 Відповісти
що саме, твоє існування?
16.07.2020 14:51 Відповісти
"Резидент" "Легитимный" "ЗеРада", "Klymenko Time" , "Женщина с косой", "Картель", "Наглый Наблюдатель", "Тень на плетень" - )))))))))) очевидно по корявым названиям российские.
16.07.2020 12:29 Відповісти
Передать "привет" малолетнему утырку Никите можно https://www.facebook.com/nikitanikitazem?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD0pHMsdfrczRlMpnfUCpH-n7N3vSn4tNHYQ0kj2Gf5EFiwGEUxXinMI8670E2X4Tz1rkoxkiTBdJMX&hc_ref=ARRGO3GkKNPj_mA4PJLAeMN-dv6pcblI4M2AjcIaDZOHiUZCaOAjp0gVeAfEsdCO78E&fref=nf по ссылке !
16.07.2020 12:40 Відповісти
цікаво, хто читає всі ці помийні говноканали? мабуть та сама аудиторія, шо і у сортиру-95.
16.07.2020 13:08 Відповісти
Почитайте само расследование, ссылка в статье, все намного печальней чем вам кажется.
Эти говноканалы срущие в ватно-пророссийском ключе - любимые каналы "слуг", включая Зелю. Думаю мне не нужно вам рассказывать какой уровень морального и умственного развития у среднестатистического члена этой партии. Эти рашистские помойки реально на них влияют, кто-то из "слуг" хавает это говно из-за собственной тупости и недалекости, типа "у нас в партии все читают и я читаю", кто-то потому что искренне разделяет их ватные взгляды, но в целом становится очевидно, что за ватный понос у этих "слуг" в голове. Они же все в альтернативной реальности находятся, черпают инфу об окружающем мире только из своей тусовки в Раде и подобный ватных помоек и реально начинают верить, что все украинцы так же мыслят. А ведь этих промытых кацапами дегенератов в Раде подавляющее большинство... В общем складывается очень печальная и жуткая картина.
18.07.2020 23:03 Відповісти
Администрируются - не администрируются, какая разница?
Люди сознательно читают всякие помойки! Кто то залез в выгребную яму и жалуется на нечистоты. А мы дружно будем их очищать?
16.07.2020 14:10 Відповісти
Журналістка Величко отримує погрози після розслідування про Telegram-канали, які, ймовірно, адмініструються з РФ: "Дура, ми знаємо де ти живеш" - Цензор.НЕТ 8512
16.07.2020 14:10 Відповісти
Грантоедская шлюшка)))
16.07.2020 18:18 Відповісти
 
 