Журналістка Величко отримує погрози після розслідування про Telegram-канали, які, ймовірно, адмініструються з РФ: "Дура, ми знаємо де ти живеш". ФОТО
Журналістці Любові Величко почали надходити погрози через розслідування про телеграм-канали, які, ймовірно, адмініструються з РФ і впливають на українську політику.
Про це пише видання TEXTY.org.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Після публікації розслідування на мою фейсбук-сторінку була здійснена атака від реальних та фейкових користувачів. Ці коментатори протягом доби обливали мене нецензурною лайкою та погрожували мене знайти і покарати за такі розслідування. Паралельно в особисті повідомлення я отримувала погрози та прокльони, які були направлені на те, щоб я більше не писала на теми, пов'язані з глибинною війною РФ проти України", – розповіла Величко.
Крім того, дружина кремлівського блогера Анатолія Шарія Ольга опублікувала на своєму ютуб-каналі відео, в якому критикувала і обзивала авторку розслідування.
"Я розумію, що моя робота дуже невигідна російським спецслужбам. І я розумію, що вони пильно стежать за мною в розрізі моєї роботи над подібними темами. І тому тиснуть на мене, обливаючи брехнею та фейками. Я вже пережила масовану атаку інтернет-ботів і прихильників Шарія", - каже Величко.
Зазначається, що після аналізу понад 10 000 повідомлень у телеграм-каналах "Темний лицар", "Макс Бужанський", "Dubinsky.pro", "Легітимний" і "Резидент" журналістка визначила, що два останні можуть адмініструвати з РФ.
За її словами, наступного дня після виходу розслідування телеграм-канали "Резидент" та "Легітимний" опублікували по чотири новини, в яких вони намагалися переконати підписників, що не адмініструються з РФ.
"Підтримати впіймані на злочині телеграм-канали "Резидент" та "Легітимний" незрозуміло чому побігли інші ТГ-канали, про які я жодного слова у своєму розслідуванні не згадувала: "ЗеРада", "Klymenko Time", "Жінка з косою", "Картель", "Нахабний Спостерігач", а "Тінь на тин" написав цілих дві новини з вигадкою про причетність Сороса до написання тексту", - написала Величко у фейсбуці і припустила, що ці телеграм канали включилися в інформаційне протистояння, тому що їх теж адмініструють із Росії.
Телеграмм Дурова такий же кдбістський софт як і «антивірус» Касперського.
От що робить незнання англійської, і української мов.
Нарід кидається на месенджері, у яких меню «русскімі буквами».
Біда.
У нас же все равны перед законом?
Чем Величко хуже Портнова, которого охраняют за счет украинского бюджета?
деменциятенденция.
Там все понятно
а в чем смысл подписываться на АНОНИМНЫЕ говноканалы ?
https://censor.net/user/137888
Всё очень просто!
Как только видите блеяние про "долой соросят", "долой МВФ" - знайте - гавно течёт с севера!
https://censor.net/comments/locate/3206646/019214d9-1ce3-735e-a1cf-3c88edf75ea3Ответить
Мне нравится 7
Эти говноканалы срущие в ватно-пророссийском ключе - любимые каналы "слуг", включая Зелю. Думаю мне не нужно вам рассказывать какой уровень морального и умственного развития у среднестатистического члена этой партии. Эти рашистские помойки реально на них влияют, кто-то из "слуг" хавает это говно из-за собственной тупости и недалекости, типа "у нас в партии все читают и я читаю", кто-то потому что искренне разделяет их ватные взгляды, но в целом становится очевидно, что за ватный понос у этих "слуг" в голове. Они же все в альтернативной реальности находятся, черпают инфу об окружающем мире только из своей тусовки в Раде и подобный ватных помоек и реально начинают верить, что все украинцы так же мыслят. А ведь этих промытых кацапами дегенератов в Раде подавляющее большинство... В общем складывается очень печальная и жуткая картина.
Люди сознательно читают всякие помойки! Кто то залез в выгребную яму и жалуется на нечистоты. А мы дружно будем их очищать?