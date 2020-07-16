Журналістка Величко отримує погрози після розслідування про Telegram-канали, які, ймовірно, адмініструються з РФ: "Дура, ми знаємо де ти живеш". ФОТО

Журналістці Любові Величко почали надходити погрози через розслідування про телеграм-канали, які, ймовірно, адмініструються з РФ і впливають на українську політику.

передає Цензор.НЕТ.

"Після публікації розслідування на мою фейсбук-сторінку була здійснена атака від реальних та фейкових користувачів. Ці коментатори протягом доби обливали мене нецензурною лайкою та погрожували мене знайти і покарати за такі розслідування. Паралельно в особисті повідомлення я отримувала погрози та прокльони, які були направлені на те, щоб я більше не писала на теми, пов'язані з глибинною війною РФ проти України", – розповіла Величко.

Крім того, дружина кремлівського блогера Анатолія Шарія Ольга опублікувала на своєму ютуб-каналі відео, в якому критикувала і обзивала авторку розслідування.

"Я розумію, що моя робота дуже невигідна російським спецслужбам. І я розумію, що вони пильно стежать за мною в розрізі моєї роботи над подібними темами. І тому тиснуть на мене, обливаючи брехнею та фейками. Я вже пережила масовану атаку інтернет-ботів і прихильників Шарія", - каже Величко.

Зазначається, що після аналізу понад 10 000 повідомлень у телеграм-каналах "Темний лицар", "Макс Бужанський", "Dubinsky.pro", "Легітимний" і "Резидент" журналістка визначила, що два останні можуть адмініструвати з РФ.

За її словами, наступного дня після виходу розслідування телеграм-канали "Резидент" та "Легітимний" опублікували по чотири новини, в яких вони намагалися переконати підписників, що не адмініструються з РФ.

"Підтримати впіймані на злочині телеграм-канали "Резидент" та "Легітимний" незрозуміло чому побігли інші ТГ-канали, про які я жодного слова у своєму розслідуванні не згадувала: "ЗеРада", "Klymenko Time", "Жінка з косою", "Картель", "Нахабний Спостерігач", а "Тінь на тин" написав цілих дві новини з вигадкою про причетність Сороса до написання тексту", - написала Величко у фейсбуці і припустила, що ці телеграм канали включилися в інформаційне протистояння, тому що їх теж адмініструють із Росії.