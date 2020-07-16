УКР
Шмигаль привітав Шевченка з обранням на пост глави НБУ: У нас спільна мета - зростання економіки і підвищення добробуту громадян

Шмигаль привітав Шевченка з обранням на пост глави НБУ: У нас спільна мета - зростання економіки і підвищення добробуту громадян

Кабінет Міністрів України має спільну мету з Нацбанком і готовий співпрацювати для відновлення економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram-каналі написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Вітаємо Кирила Шевченка з обранням на посаду голови Національного банку. Його кандидатуру підтримали 332 народні депутати.

Уряд готовий спільно з НБУ працювати для відновлення економіки, макроекономічною стабільністю та доступністю кредитного ресурсу. Уряд та Нацбанк мають спільну мету та завдання — це зростання економіки нашої країни та підвищення добробуту всіх українців", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня 2020 року, Верховна Рада призначила голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Національного банку України.

Також дивіться: Рада призначила Шевченка головою Нацбанку. ВIДЕО

Як відомо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.

Шмигаль привітав Шевченка з обранням на пост глави НБУ: У нас спільна мета - зростання економіки і підвищення добробуту громадян 01

Кабмін (14322) НБУ (10623) Шевченко Кирило (226) Шмигаль Денис (4781)
Топ коментарі
+11
ОПЗЖ проголосувало за це повним складом.
Мабуть дуже "гарна" вже людина
показати весь коментар
16.07.2020 12:18 Відповісти
+10
У нас общая цель - рост экономики и повышение благосостояния граждан

Список граждан прилагается.
показати весь коментар
16.07.2020 12:13 Відповісти
+9
Тульський пряник Шмарклі.Шмыгаль поздравил Шевченко с избранием на пост главы НБУ: У нас общая цель - рост экономики и повышение благосостояния граждан - Цензор.НЕТ 22
показати весь коментар
16.07.2020 12:15 Відповісти
ОПЗЖ проголосувало за це повним складом.
Мабуть дуже "гарна" вже людина
показати весь коментар
16.07.2020 12:18 Відповісти
і тюльки - також
показати весь коментар
16.07.2020 12:40 Відповісти
Ну то новина хіба що для упорантів.
Он на тому тижні фільмували як Вона з Новинським в раді обнімашки влаштовувала.
показати весь коментар
16.07.2020 13:41 Відповісти
Зеленский определился с кандидатурой на пост главы НБУ.

Им стал нынешний глава крошечного государственного "Укргазбанка" Шевченко Кирилл Евгеньевич.

Причина решения проста - данный товарищ обладает с точки зрения Зеленского всеми необходимыми для него качествами.

- комедийная внешность. Это очень важно для Зеленского, чтобы чувствовать себя в привычном и удобном окружении. Рядом с монументальными людьми Зеленский чувствует себя неуютно.

- реминисценции любимых Зеленским слов "Россия", "Донбасс". Соискатель родился в России (Тула, есть родственники), учился на Донбассе, работал учетчиком на шахте.

- любовь к выдаче кредитов под государственные гарантии. Один из основателей этого коррупционного направления в банковской сфере.

- абсолютная управляемость.

- наличие компромата для коррекции при потере управляемости.

Компромат касается хищение средств совершено в течение 2011-2014 гг путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений.
Классика. микро-Приват.
показати весь коментар
16.07.2020 12:18 Відповісти
у нас общая цель 40% роста ввп за 5 лет "да пошел ты" отвечает ему главна НБУ
показати весь коментар
16.07.2020 12:18 Відповісти
Жуть!
А прізвище справжнє яке?
показати весь коментар
16.07.2020 12:19 Відповісти
З нього такий же Шевченко, як з кремлівського Максика Шевченко...

Макси́м Леона́рдович Шевче́нко
(нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 22лютого 1966 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F російський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82 журналіст , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9 телеведучий , пропагандист, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політик та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 громадський діяч .

Портрет:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Maksim_Shevchenko_2017.jpg/250px-Maksim_Shevchenko_2017.jpg
показати весь коментар
16.07.2020 12:28 Відповісти
ЖУТЬ!
показати весь коментар
16.07.2020 12:33 Відповісти
Богообраний народ часто бере прізвища тубільців для маскування,але прізвище предків пам'ятає завжди.
показати весь коментар
16.07.2020 12:37 Відповісти
так бажано познайомитися зі справжнім прізвищем нового генія банківської справи.
показати весь коментар
16.07.2020 13:10 Відповісти
Правда фамилии граждан, рост благосостояния которых обеспечивает Шмыгаль, он назвать постеснялся.
показати весь коментар
16.07.2020 12:22 Відповісти
"Правительство и Нацбанк имеют общую цель и задачу - это рост экономики страны и повышение благосостояния всех украинцев"

Власть уже анонсировала курс 30 и рост коммуналки. Каким образом это улучшит благосостояние Украинцев ?
показати весь коментар
16.07.2020 12:24 Відповісти
Там сказано про якихось громадян, а не про українців.))
показати весь коментар
16.07.2020 12:27 Відповісти
ну, як же пане, люди вимруть - тіла підуть на удобрення полів олігархів, вони ж також українці....от врожаї і зростуть....прибуток збільшиться....
показати весь коментар
16.07.2020 12:42 Відповісти
Економіка - розвалено
Міжнародна політика - розвалено
Місцеве самоврядування - розвалено
Реформа судової системи - розвалено
НБУ - в процесі.
показати весь коментар
16.07.2020 12:26 Відповісти
особливо упоротим порохоботам..
так так... "Судова реформа порошенко "
показати весь коментар
16.07.2020 12:44 Відповісти
Мій покійний тесть (Царство Небесне!) казав - не показуй дурню недороблену роботу. Ви повинні розуміни про що я , але якщо ніт, то шукайте психіатра, можете з трускавецькою освітою.)))
показати весь коментар
16.07.2020 13:18 Відповісти
щось протягом 30 років ростуть статки тільки олігархів та їх прислуги, а в простих людей лише зашморг на шиї все більше стискає...
показати весь коментар
16.07.2020 12:39 Відповісти
думаю станок уже сегодня включат, подтянут курс доллара, сначала до 30, ну а за тем как и подразумевалось до выборов, до 100, а овцам какая разница.
показати весь коментар
16.07.2020 12:41 Відповісти
відразу -малоймовірно..

поки що НБУ "заправляє "Кадр Гонтарєвої" Рожкова...
показати весь коментар
16.07.2020 12:42 Відповісти
по морді видно -патріот України )))
показати весь коментар
16.07.2020 12:41 Відповісти
О, ще одного урусского розглядають ...
показати весь коментар
16.07.2020 12:47 Відповісти
любиш Росію - люби й чемодан та вокзал
показати весь коментар
16.07.2020 12:51 Відповісти
Значит точно включат печатный станок.
показати весь коментар
16.07.2020 13:01 Відповісти
"Шмыгаль поздравил Шевченко с избранием на пост главы НБУ: У нас общая цель - рост экономики и повышение благосостояния граждан" - повышение благосостояния граждан Коломойского, Пинчука и других таких же, а нас будут продолжать грабить обещая светлое будущее.
показати весь коментар
16.07.2020 13:02 Відповісти
Ага "У нас спільна мета - зростання курсу і підвищення добробуту родичів"
показати весь коментар
16.07.2020 13:03 Відповісти
НАБУ нагрянуло с обыском в "Укргазбанк". Конкурирующие группы внутри власти Зеленского уже открыто бьют конкурентов.

Пришло оно как раз по вопросу Шевченко
показати весь коментар
16.07.2020 13:06 Відповісти
А разворованных 200 лимонов Укргазбанка - "простить и отпустить"?!
показати весь коментар
16.07.2020 13:14 Відповісти
Я это написал не по вопросу "простить и отпустить", а к тому, какие особо честные кадры подбирает Зеленский
показати весь коментар
16.07.2020 13:18 Відповісти
Так и я об этом
показати весь коментар
16.07.2020 13:29 Відповісти
Зебіли, не бачу ваших лайків під новиною.
показати весь коментар
16.07.2020 13:12 Відповісти
Мы добьемся общей цели что б бабло в штанах хрустело
показати весь коментар
16.07.2020 14:04 Відповісти
Мені цікаво, який відсоток етнічних українців серед чинної влади?
показати весь коментар
16.07.2020 14:46 Відповісти
Да господин шмыгаль ! у вас, у зеленского и НБУ теперь одна цель!.поднять инфляцию до 16-18 %, напечатать 50-80 млрд. дополнительных гривен до конца года, увеличить обнищание украинского народа и лечь под путина!! Это уже анонсировал зеленский ещё неделю назад, когда плакал, что у нас крепкая гривна.
показати весь коментар
16.07.2020 17:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nEecnqflGMg&fbclid=IwAR2N2bv5SZQaO5TmtmonoiQla4SCKs8htfug5q39jcm14mrnzoie2wgiggs Бабоси закінчились.
https://www.youtube.com/watch?v=nEecnqflGMg&fbclid=IwAR2N2bv5SZQaO5TmtmonoiQla4SCKs8htfug5q39jcm14mrnzoie2wgiggs Простіше кажучи - сп*здили! На сьогодні, бюджетний Фонд боротьби з COVID-19, який становить 64,7 млрд грн, практично вичерпаний.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко https://www.youtube.com/watch?v=nEecnqflGMg&fbclid=IwAR2N2bv5SZQaO5TmtmonoiQla4SCKs8htfug5q39jcm14mrnzoie2wgiggs в інтерв'ю "Радіо Свобода".
За його словами, бюджетний Фонд боротьби з COVID-19, який становить 64,7 млрд грн, на сьогоднішній день практично вичерпаний. Гроші здебільшого пішли на виплати українцям, які постраждали від карантину
"Ми вже практично підійшли до того часу, коли можна сказати, що фонд-COVID ми вичерпали", - сказав Марченко.
Він зазначив, що на Фонд соціального страхування пішло близько 9 млрд грн, крім того були виплати по частковому безробіттю, а також дітям фізичних осіб-підприємців, на придбання засобів індивідуального захисту, на зарплати медичним працівникам.
При цьому він повідомив, що державний бюджет на 1 липня недоотримав 37 млрд грн планових доходів.
показати весь коментар
16.07.2020 18:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 