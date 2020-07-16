Шмигаль привітав Шевченка з обранням на пост глави НБУ: У нас спільна мета - зростання економіки і підвищення добробуту громадян

Кабінет Міністрів України має спільну мету з Нацбанком і готовий співпрацювати для відновлення економіки.

"Вітаємо Кирила Шевченка з обранням на посаду голови Національного банку. Його кандидатуру підтримали 332 народні депутати.

Уряд готовий спільно з НБУ працювати для відновлення економіки, макроекономічною стабільністю та доступністю кредитного ресурсу. Уряд та Нацбанк мають спільну мету та завдання — це зростання економіки нашої країни та підвищення добробуту всіх українців", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня 2020 року, Верховна Рада призначила голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Національного банку України.

Як відомо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.