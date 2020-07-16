Шмигаль привітав Шевченка з обранням на пост глави НБУ: У нас спільна мета - зростання економіки і підвищення добробуту громадян
Кабінет Міністрів України має спільну мету з Нацбанком і готовий співпрацювати для відновлення економіки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram-каналі написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Вітаємо Кирила Шевченка з обранням на посаду голови Національного банку. Його кандидатуру підтримали 332 народні депутати.
Уряд готовий спільно з НБУ працювати для відновлення економіки, макроекономічною стабільністю та доступністю кредитного ресурсу. Уряд та Нацбанк мають спільну мету та завдання — це зростання економіки нашої країни та підвищення добробуту всіх українців", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні, 16 липня 2020 року, Верховна Рада призначила голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Національного банку України.
Як відомо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.
Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.
2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.
Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мабуть дуже "гарна" вже людина
Он на тому тижні фільмували як Вона з Новинським в раді обнімашки влаштовувала.
Им стал нынешний глава крошечного государственного "Укргазбанка" Шевченко Кирилл Евгеньевич.
Причина решения проста - данный товарищ обладает с точки зрения Зеленского всеми необходимыми для него качествами.
- комедийная внешность. Это очень важно для Зеленского, чтобы чувствовать себя в привычном и удобном окружении. Рядом с монументальными людьми Зеленский чувствует себя неуютно.
- реминисценции любимых Зеленским слов "Россия", "Донбасс". Соискатель родился в России (Тула, есть родственники), учился на Донбассе, работал учетчиком на шахте.
- любовь к выдаче кредитов под государственные гарантии. Один из основателей этого коррупционного направления в банковской сфере.
- абсолютная управляемость.
- наличие компромата для коррекции при потере управляемости.
Компромат касается хищение средств совершено в течение 2011-2014 гг путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений.
Классика. микро-Приват.
А прізвище справжнє яке?
Макси́м Леона́рдович Шевче́нко
(нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 22лютого 1966 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F російський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82 журналіст , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9 телеведучий , пропагандист, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політик та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 громадський діяч .
Портрет:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Maksim_Shevchenko_2017.jpg/250px-Maksim_Shevchenko_2017.jpg
Власть уже анонсировала курс 30 и рост коммуналки. Каким образом это улучшит благосостояние Украинцев ?
Міжнародна політика - розвалено
Місцеве самоврядування - розвалено
Реформа судової системи - розвалено
НБУ - в процесі.
так так... "Судова реформа порошенко "
поки що НБУ "заправляє "Кадр Гонтарєвої" Рожкова...
Пришло оно как раз по вопросу Шевченко
https://www.youtube.com/watch?v=nEecnqflGMg&fbclid=IwAR2N2bv5SZQaO5TmtmonoiQla4SCKs8htfug5q39jcm14mrnzoie2wgiggs Простіше кажучи - сп*здили! На сьогодні, бюджетний Фонд боротьби з COVID-19, який становить 64,7 млрд грн, практично вичерпаний.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко https://www.youtube.com/watch?v=nEecnqflGMg&fbclid=IwAR2N2bv5SZQaO5TmtmonoiQla4SCKs8htfug5q39jcm14mrnzoie2wgiggs в інтерв'ю "Радіо Свобода".
За його словами, бюджетний Фонд боротьби з COVID-19, який становить 64,7 млрд грн, на сьогоднішній день практично вичерпаний. Гроші здебільшого пішли на виплати українцям, які постраждали від карантину
"Ми вже практично підійшли до того часу, коли можна сказати, що фонд-COVID ми вичерпали", - сказав Марченко.
Він зазначив, що на Фонд соціального страхування пішло близько 9 млрд грн, крім того були виплати по частковому безробіттю, а також дітям фізичних осіб-підприємців, на придбання засобів індивідуального захисту, на зарплати медичним працівникам.
При цьому він повідомив, що державний бюджет на 1 липня недоотримав 37 млрд грн планових доходів.