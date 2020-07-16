Справу про п'яну їзду депутатки Київради Костенко закрили: порушницю передали на поруки хлібопекарській фірмі. ДОКУМЕНТ
Справу про кермування в нетверезому стані депутатки Київради Людмили Костенко закрито, а саму порушницю суд передав на "поруки трудового колективу".
Про це повідомляє "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.
"Суддя Солом'янського суду на прізвище Горбатовська, розглядаючи справу про бухе кермування Людмили Василівни, вирішила передати її на поруки трудового колективу ТОВ "Піта-хліб", тому що вона там працює економістом", - йдеться в замітці.
В ніч з 26 на 27 квітня поліція зупинила в Солом'янському районі столиці Мерседес - у машини не були включені фари. За кермом автомобіля перебувала депутатка Київради Людмила Костенко. На думку поліцейських, вона була п'яна.
Коли правоохоронці стали складати протокол, із машини вийшов пасажир - заступник мера Володимир Слончак. Він спробував перешкодити роботі патруля і вдарив одного з поліцейських. Чоловіка затримали на місці і помістили в СІЗО.
Віталій Кличко звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА.
Сам ексчиновник стверджує, що поліцейські перевищили свої повноваження і заперечує напад на патрульного.
пьяной....
пока кого нибудь не убьет...
не так ли, гаспадин преЗик Зеленский ?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/443/2017#Text
і глянути яка ригівська задниця підписувала його у 2017 році?
В 2015 году избрана в Киевсовет от БПП в 67-м округе Оболонского района. Заместительница главы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития.
По данным ЧЕСНО, перед местными выборами в 2015 году вышла из фракции Радикальной партии и сложила депутатские полномочия, что связывают с ее намерением баллотироваться от Блока Петра Порошенко.
В 2015 году избрана в Киевсовет от БПП в 67-м округе Оболонского района. Заместительница главы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития. Во время предвыборной кампании https://kiev.pravda.com.ua/columns/562a453b2dffb/ открывала детские площадки , которые устанавливал Вадим Столар, о котором СМИ писали, что он https://nv.ua/ukraine/vru-deputaty/vadim-stolar-biografiya-deputata-oppozicionnaya-platforma-za-zhizn-novosti-ukrainy-foto-50035930.html возглавил избирательный штаб Блока Петра Порошенко в Киеве в 2015 году, а также что он фактически руководит Киевом.
В Раде шестого созыва Столар был депутатом от Партии регионов, а Людмила Костенко - его помощницей на общественных началах. В 2019 году Столар был избран нардепом от Оппозиционной платформы - За жизнь.
Какие реформы судебной системы? Не трогайте украинский суд - самый гуманный суд в мире!
Указ № 443/2017.
І чому така велика смертність від ДТП?
Правильно Міхо каже - суддів "усіх в сад".
Ведь кредиты с поручителей выбивают.