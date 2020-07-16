Справу про п'яну їзду депутатки Київради Костенко закрили: порушницю передали на поруки хлібопекарській фірмі. ДОКУМЕНТ

Справу про кермування в нетверезому стані депутатки Київради Людмили Костенко закрито, а саму порушницю суд передав на "поруки трудового колективу".

Про це повідомляє "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

"Суддя Солом'янського суду на прізвище Горбатовська, розглядаючи справу про бухе кермування Людмили Василівни, вирішила передати її на поруки трудового колективу ТОВ "Піта-хліб", тому що вона там працює економістом", - йдеться в замітці.







В ніч з 26 на 27 квітня поліція зупинила в Солом'янському районі столиці Мерседес - у машини не були включені фари. За кермом автомобіля перебувала депутатка Київради Людмила Костенко. На думку поліцейських, вона була п'яна.

Коли правоохоронці стали складати протокол, із машини вийшов пасажир - заступник мера Володимир Слончак. Він спробував перешкодити роботі патруля і вдарив одного з поліцейських. Чоловіка затримали на місці і помістили в СІЗО.

Віталій Кличко звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА.

Сам ексчиновник стверджує, що поліцейські перевищили свої повноваження і заперечує напад на патрульного.