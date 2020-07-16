УКР
Справу про п'яну їзду депутатки Київради Костенко закрили: порушницю передали на поруки хлібопекарській фірмі. ДОКУМЕНТ

Справу про п'яну їзду депутатки Київради Костенко закрили: порушницю передали на поруки хлібопекарській фірмі. ДОКУМЕНТ

Справу про кермування в нетверезому стані депутатки Київради Людмили Костенко закрито, а саму порушницю суд передав на "поруки трудового колективу".

Про це повідомляє "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

"Суддя Солом'янського суду на прізвище Горбатовська, розглядаючи справу про бухе кермування Людмили Василівни, вирішила передати її на поруки трудового колективу ТОВ "Піта-хліб", тому що вона там працює економістом", - йдеться в замітці.

В ніч з 26 на 27 квітня поліція зупинила в Солом'янському районі столиці Мерседес - у машини не були включені фари. За кермом автомобіля перебувала депутатка Київради Людмила Костенко. На думку поліцейських, вона була п'яна.

Коли правоохоронці стали складати протокол, із машини вийшов пасажир - заступник мера Володимир Слончак. Він спробував перешкодити роботі патруля і вдарив одного з поліцейських. Чоловіка затримали на місці і помістили в СІЗО.

Віталій Кличко звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА.

Сам ексчиновник стверджує, що поліцейські перевищили свої повноваження і заперечує напад на патрульного.

А где у нас в законе предусмотрена передача на поруки за пьяную езду? Рада ужесточила наказания только для нас обычных водителей, а власть имущие как занимались беспределом так и будут дальше.
16.07.2020 12:28
пусть дальше катается ...
пьяной....
пока кого нибудь не убьет...

не так ли, гаспадин преЗик Зеленский ?
16.07.2020 12:27
Хлібопекарсська фірма оцінила булки?
На поруки тюремного кружка самодіяльності потрібно було передавати!
16.07.2020 12:26
16.07.2020 12:32
пусть дальше катается ...
пьяной....
пока кого нибудь не убьет...

не так ли, гаспадин преЗик Зеленский ?
16.07.2020 12:27
А не буває почитати Указ про призначення судді Горбатовської
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/443/2017#Text

і глянути яка ригівська задниця підписувала його у 2017 році?
16.07.2020 12:44
Хлібопекарсська фірма оцінила булки?
16.07.2020 12:27
совок якийсь. чи є таке у цівілізації?
16.07.2020 12:49
нихера в этой стране не поменяется
16.07.2020 12:27
А у тебя была надежда? Особенно после результатов выборов 2019?
16.07.2020 12:36
А где у нас в законе предусмотрена передача на поруки за пьяную езду? Рада ужесточила наказания только для нас обычных водителей, а власть имущие как занимались беспределом так и будут дальше.
16.07.2020 12:28
Вангую: наступна люстрація буде не за допомогою сміттєвих баків, а як мінімум Глок 17.
16.07.2020 12:50
Да здравствует Зе суд, самый гуманный суд в мире!
16.07.2020 12:28
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/443/2017#Text
16.07.2020 12:44
Уже как потора года у вас Зе президент.
16.07.2020 12:49
А у вас? А, той, що до 2036 року "такой маладой".
16.07.2020 12:52
У порохоботов, Вазелин не президент.
16.07.2020 16:21
Полтора года будет 20 ноября , родной ......
16.07.2020 16:11
Ты дни президенства клована считаешь? Ждешь покращення?
16.07.2020 16:23
Це не анекдот?
16.07.2020 12:30
Нет, это проза украинской жизни.
16.07.2020 12:37
Дивно, коли депутат від Слуги Народу - про партійну приналежність завжди пишуть, навіть у заголовках. А тут просто депутат... а, то просто вона від Солідарності (БПП).
16.07.2020 12:30
Ой, а чому так толєрантно? Де звичний ентузіазм в дусі "Мальдіво-кондитерський бариго-маорлдер!")))
16.07.2020 12:34
І Сивочолий Рукоруб !
16.07.2020 12:37
ну хоть не рукоблуд, как в сосне народа
16.07.2020 12:42
вона з партії Столара (тобто, Удару Кличка) А блок Удар - входив до блоку БПП
16.07.2020 12:37
Пруф можете скинуть?
В 2015 году избрана в Киевсовет от БПП в 67-м округе Оболонского района. Заместительница главы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития.
16.07.2020 12:41
що, непонятно, що Столар - спонсор партії Кличка? Ніде не знайдеш?
16.07.2020 13:00
В 2014 году Людмила Костенко впервые прошла в Киевсовет от Радикальной партии Олега Ляшко.
По данным ЧЕСНО, перед местными выборами в 2015 году вышла из фракции Радикальной партии и сложила депутатские полномочия, что связывают с ее намерением баллотироваться от Блока Петра Порошенко.
В 2015 году избрана в Киевсовет от БПП в 67-м округе Оболонского района. Заместительница главы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития. Во время предвыборной кампании https://kiev.pravda.com.ua/columns/562a453b2dffb/ открывала детские площадки , которые устанавливал Вадим Столар, о котором СМИ писали, что он https://nv.ua/ukraine/vru-deputaty/vadim-stolar-biografiya-deputata-oppozicionnaya-platforma-za-zhizn-novosti-ukrainy-foto-50035930.html возглавил избирательный штаб Блока Петра Порошенко в Киеве в 2015 году, а также что он фактически руководит Киевом.
В Раде шестого созыва Столар был депутатом от Партии регионов, а Людмила Костенко - его помощницей на общественных началах. В 2019 году Столар был избран нардепом от Оппозиционной платформы - За жизнь.
16.07.2020 13:07
Хочу додати колориту в обговорення теми - Людмила Костенко депутат від фракції Солідарність. Почати можна так: барига! мародер! Обнімаю і тисну руку!
16.07.2020 12:32
Простым аваков с антином тюрьму требуют за бухую езду, охереть суды
16.07.2020 12:35
улыбок тебе, дед Макар
Справу про п'яну їзду депутатки Київради Костенко закрили: порушницю передали на поруки хлібопекарській фірмі - Цензор.НЕТ 9924
16.07.2020 12:39
в украине везде рабочие\учебные коллективы - одна семья, с общими имуществом, попойками, оргиями и ответственностью.
16.07.2020 12:40
и естественно сауной и баней
16.07.2020 12:42
Аплодирую стоя украинским судам!!! Что не решение, ну прям вершина справедливости!
Какие реформы судебной системы? Не трогайте украинский суд - самый гуманный суд в мире!
16.07.2020 12:43
Видать,продажной судье подогнали пару булок с "начинкой"
16.07.2020 12:45
ПРальна ...Рехформований барижний суд !
16.07.2020 12:46
Пєтя особисто цю суддю призначав.
Указ № 443/2017.
16.07.2020 12:49
Їзжай, гопото, під мухою - "суди" завжди відмажуть.
І чому така велика смертність від ДТП?
Правильно Міхо каже - суддів "усіх в сад".
16.07.2020 12:48
А что так можно? Можно ездить пьяным с коллегами по работе которые тебя если чо то возьмут на поруки? Украина цэ Эвропа?
16.07.2020 12:55
Цікаво, а якщо "пересічний слюсар" принесе в суд на таку ж тему клопотання свого трудового колективу та ще й тицятиме пальцем у рішення судді Горбатовської?
16.07.2020 13:00
..бане зєбидло.
16.07.2020 12:57
Еще и задним числом на хлебзавод устроили. Или вы верите что депутат киеврады на люксовом мерсе работает на хлебзаводе? Ето 90-е мля
16.07.2020 12:57
На наших глазах происходит деградация и уничтожение всех государственных институтов, Украина все больше походит на Африку, что неудивительно, учитывая тупость избирателя (
16.07.2020 13:09
Ну додумались , та она по пьяни там такое намесит.))
16.07.2020 13:39
Если "проколется" всех поручителей посадят?
Ведь кредиты с поручителей выбивают.
16.07.2020 14:03
Еще одно подтверждение - закон как дышло!!! Кому надо, такой херни наплетут, придумают что хочешь, на поруки за пьянку... !! Я в следующий раз скажу полицаям - ИДИТЕ В ЖОПУ, У МЕНЯ ДЕТИ ДОМА, И ЖЕНА, МНЕ ВЕРА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ В ВАШ ДРАГЕР ПЕРДЕТЬ!!! Я В СТРЕСЕ!!!
17.07.2020 10:05
 
 