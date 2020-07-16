Верещук - найбільш ймовірна кандидатка від "Слуги народу" в мери Києва, - джерело в партії
Найбільш ймовірний переможець у праймеріз "Слуги народу" на мера Києва є нардепка Ірина Верещук.
Про це розповіло Цензор.НЕТ джерело, близьке до керівництва партії.
За його даними, найбільш вірогідою кандидаткою від "Слуги народу" в мери Києва зараз є нардепка Ірина Верещук, яка з 2010 по 2015 роки була мером міста Рава-Руська.
На другому місці - нардеп Олександр Дубінський. "Дубінський дуже активний і медійний, але дуже специфічний. У нього є антирейтинг, він поляризований", - розповіло джерело.
Як розповіли в "Слугу народу", Верещук ще потрібно підняти впізнаваність. "Її впізнаваність на рівні 50%, що теж непогано для молодого політика. Її плюс, що вона може собі так підібрати команду, навіть чинному меру її буде складно критикувати", - зазначило джерело.
У партії розповіли, що остаточне рішення щодо кандидата від "Слуги народу" ухвалює президент Володимир Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Слуги" давно поняли что Киев просрали, поэтому выдвинули совершенно левый персонаж чтобы не было так обидно "пролететь" с разгромным счетом, потом разведут руками и скажут "ну и че, просто она молодая и ее мало кто знает". Вместо того чтобы признать что выборы просрали из-за того что со своими "слугами" облажались на уровне всей страны, спишут все на нее. И Зеленке не так обидно будет.
та й інших нема
а Коля_Как_У_Ким_Попа
РАКВерещук-кандидат...
Тому, поки не пізно, людині, схожій на боксера, треба влаштовувати дебати з Верещук.
Верещалка.
Із Рави сосна - Ірена
З «Бенів»- шайка.
Захотілося столицю
Місто Київ
До осла ще і ослицю
Нарід вивів.
Всі кияни повинні веращати так як Верещук верещить!
жена основателя Львовского отделения Международного (российского) союза ветеранов "Альфы" (возможно, участника поджога Дома Профсоюзов),
патологическая врунья
киевляне дружно проголосуют за гауляйтера от служек
На выборах в Киеве вы выбрали Зеленского? Вот теперь вкушайте его кандидатуру!
Брехунців у всіх шалених
Верещалка ширше губи,
Що видніються аж труби
А "котлета" пялить дупу,
Анал Яременко за....пу!
Вибирай нарід скоріше
Бо ти в світі наймудріший!!!