"Верещук - найбільш ймовірна кандидатка від "Слуги народу" в мери Києва, - джерело в партії..."

Найбільш ймовірний переможець у праймеріз "Слуги народу" на мера Києва є нардепка Ірина Верещук.

Про це розповіло Цензор.НЕТ джерело, близьке до керівництва партії.

За його даними, найбільш вірогідою кандидаткою від "Слуги народу" в мери Києва зараз є нардепка Ірина Верещук, яка з 2010 по 2015 роки була мером міста Рава-Руська.

На другому місці - нардеп Олександр Дубінський. "Дубінський дуже активний і медійний, але дуже специфічний. У нього є антирейтинг, він поляризований", - розповіло джерело.

Як розповіли в "Слугу народу", Верещук ще потрібно підняти впізнаваність. "Її впізнаваність на рівні 50%, що теж непогано для молодого політика. Її плюс, що вона може собі так підібрати команду, навіть чинному меру її буде складно критикувати", - зазначило джерело.

У партії розповіли, що остаточне рішення щодо кандидата від "Слуги народу" ухвалює президент Володимир Зеленський.