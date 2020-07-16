УКР
Новини
Верещук - найбільш ймовірна кандидатка від "Слуги народу" в мери Києва, - джерело в партії

Найбільш ймовірний переможець у праймеріз "Слуги народу" на мера Києва є нардепка Ірина Верещук.

Про це розповіло Цензор.НЕТ джерело, близьке до керівництва партії.

За його даними, найбільш вірогідою кандидаткою від "Слуги народу" в мери Києва зараз є нардепка Ірина Верещук, яка з 2010 по 2015 роки була мером міста Рава-Руська.

На другому місці - нардеп Олександр Дубінський. "Дубінський дуже активний і медійний, але дуже специфічний. У нього є антирейтинг, він поляризований", - розповіло джерело.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Верещук з використанням інформації прес-служби президента РФ звинуватила Порошенка в привітанні Путіна з днем ​​Росії в 2014 році. ВIДЕО

Як розповіли в "Слугу народу", Верещук ще потрібно підняти впізнаваність. "Її впізнаваність на рівні 50%, що теж непогано для молодого політика. Її плюс, що вона може собі так підібрати команду, навіть чинному меру її буде складно критикувати", - зазначило джерело.

У партії розповіли, що остаточне рішення щодо кандидата від "Слуги народу" ухвалює президент Володимир Зеленський.

Автор: 

Київ (20049) мер (511) Слуга народу (2847) Верещук Ірина (686)
Топ коментарі
+51
По-моєму, в останні тижні своїм верещанням вона похоронила собі рейтинг...
16.07.2020 12:39 Відповісти
+44
Чорнорота зе-потвора!
16.07.2020 12:39 Відповісти
+33
нічого не вийде зе сцкунам не бачити своєї влади у Києві 100 %
16.07.2020 12:41 Відповісти
Народ, расслабьтесь. Никто ее в качестве мэра не рассматривает.
"Слуги" давно поняли что Киев просрали, поэтому выдвинули совершенно левый персонаж чтобы не было так обидно "пролететь" с разгромным счетом, потом разведут руками и скажут "ну и че, просто она молодая и ее мало кто знает". Вместо того чтобы признать что выборы просрали из-за того что со своими "слугами" облажались на уровне всей страны, спишут все на нее. И Зеленке не так обидно будет.
16.07.2020 13:56 Відповісти
Пусти Дуньку в Европу. !!
16.07.2020 13:59 Відповісти
Верещук - найбільш ймовірна кандидатка від "Слуги народу" в мери Києва, - джерело в партії - Цензор.НЕТ 3099
16.07.2020 14:06 Відповісти
Верещук - найбільш ймовірна кандидатка від "Слуги народу" в мери Києва, - джерело в партії - Цензор.НЕТ 2336
16.07.2020 14:06 Відповісти
16.07.2020 16:17 Відповісти
знойная женсчіна, хай буде
та й інших нема
16.07.2020 14:09 Відповісти
разве?
а Коля_Как_У_Ким_Попа
16.07.2020 16:09 Відповісти
Все логично, Попов мєр Мацькви , Скабеева мєр Киева.
16.07.2020 14:09 Відповісти
Или Захарова, я в єтих хабалках не разбираюсь.
16.07.2020 14:10 Відповісти
Должность проклятая какая-то...
16.07.2020 14:14 Відповісти
для ЗЕлени все в Украине проклято, включая их самих
16.07.2020 16:10 Відповісти
ось продублюю свій пост ще! я не з київа, але що ви там дупами все крутите проти КЛИ ЧКА?! ЛЮДИНА З ЇМ"ЯМ,ІМІДЖЕМ, уже з досвідом, поважна людина в світі.часто не розумію. чого ви до нього доїб....я?* іншим ніхто грошей не дасть...всіх кандидатів знаю добре.*ну ось...а вам все КЛИЧКО і не такий і не сякий, дивіться бо регіонали щось розійшлися по країні, чі такі ось як КОЛЯ ТИЩЕНКО , буде всім горе , будуть у владі всюду. так що прикрили дружньо рота, і не трандіть. бо докиздитеся тут..хай ото КЛИЧКО працює далі, так не святий, але якщо тут є адеквати а не тролі і сопливі тупі. то знають, що святі на землі не живуть а на небі десь... так що там такі лізуть різні пройдохи в мери... дубінські і інші... будете плакати і знову верещати і ходити бунтувати,як кажуть від дурної голови ні рукам ,ні голові, ні ногам спокію не має.. а би не без діла..((
16.07.2020 14:30 Відповісти
Фу. Жаба брехлива.
16.07.2020 14:49 Відповісти
НА БЕЗРИБ'Ї І РАК Верещук-кандидат...
16.07.2020 14:58 Відповісти
Колеги, уявімо собі ситуацію, коли в дебатах проти людини, схожої на боксера, виступить, скажімо, Дубінський. Це буде феєричне шоу .
Тому, поки не пізно, людині, схожій на боксера, треба влаштовувати дебати з Верещук.
16.07.2020 15:03 Відповісти
Прости Господи Верещучка- брехуха заскочена на гарячому! Потвора!
16.07.2020 15:05 Відповісти
Верещалочка зелена
Верещалка.
Із Рави сосна - Ірена
З «Бенів»- шайка.

Захотілося столицю
Місто Київ
До осла ще і ослицю
Нарід вивів.
16.07.2020 15:32 Відповісти
"Верещук - найбільш ймовірна кандидатка від "Слуги народу" в мери Києва, - джерело в партії..."

Всі кияни повинні веращати так як Верещук верещить!
16.07.2020 15:32 Відповісти
партайгеноссе Медведчука,

жена основателя Львовского отделения Международного (российского) союза ветеранов "Альфы" (возможно, участника поджога Дома Профсоюзов),
патологическая врунья

киевляне дружно проголосуют за гауляйтера от служек
16.07.2020 16:07 Відповісти
Чего разнылись, господа-соседи?
На выборах в Киеве вы выбрали Зеленского? Вот теперь вкушайте его кандидатуру!
16.07.2020 16:40 Відповісти
Праймеріз йде у "зелених"
Брехунців у всіх шалених
Верещалка ширше губи,
Що видніються аж труби
А "котлета" пялить дупу,
Анал Яременко за....пу!
Вибирай нарід скоріше
Бо ти в світі наймудріший!!!
16.07.2020 16:58 Відповісти
На что эта дура верещук способна если она даже читать не может!!
показати весь коментар
Мэром Окружной я думаю потянет!!!
показати весь коментар
А яким боком колишній мер Рави-Руської Верещук до Києва ?
16.07.2020 18:01 Відповісти
Чудовий вибір, особливо після останнього озвученого пані Верещак фейку про поздоровлення! 😄
16.07.2020 19:06 Відповісти
Не дай бог....
16.07.2020 21:04 Відповісти
Рава-русская - поселок с убитыми до состояния лунного ландшафта дорогами? Спасибо, не надо в Киеве такого счастья.
01.09.2020 06:49 Відповісти
