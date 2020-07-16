Національна рада румунів в Україні поскаржилася Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
Національна рада румунів в Україні поскаржилася владі Румунії на порушення прав їхньої громади на освіту рідною мовою та проєкти адмінреформи.
Про це повідомляє румунська служба "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Звернення організації адресоване низці держустанов - главам парламенту і парламентських комітетів, прем'єру, президенту та інституціям, які опікуються румунами за кордоном і зовнішньою політикою.
Автори звернень стверджують, що румуни в Україні, яких налічується близько 500 000 і вони є другою національною меншиною в країні після російської, "піддаються добре організованому систематизованому процесу примусової українізації" у "всіх сферах державної політики".
Насамперед вони вказують на нібито порушення права румунів в Україні на освіту рідною мовою, називаючи це "культурно-мовним геноцидом", а також кажуть про ризики для їхніх інтересів проєктів адміністративної реформи у Чернівецькій області.
За їхніми словами, зараз румунська громада компактно проживає у чотирьох із 11 районів Чернівецької області, але якщо після адмінреформи область поділять на 3-4 макрорегіони, румуни в них становитимуть близько 10% населення. Це, на їхню думку, призведе до того, що румуни більше не матимуть свого представника у Верховній Раді та матимуть недостатнє представництво на місцевому рівні, і, таким чином, не зможуть захищати свої права на освіту, використання рідної мови, та національну ідентичність.
Також вони критикують Румунію за недостатнє відстоювання інтересів румунської громади в Україні, згадуючи і про захист їхніх інтересів на рівні двосторонніх відносин, і про так і не відкритий Румунський культурний інститут.
"У публічному дискурсі в Україні створено уявлення про те, що лише Угорщина, Польща та Росія мають заперечення проти української асиміляційної політики, а Румунія задоволена тим, що відбувається", - зазначають у зверненні.
Громада просить Румунію досягнути з Україною домовленостей подібно до тих, які вже є між Україною та Угорщиною (про збереження рідної мови у школах угорської громади) та Болгарією (про підтримку єдності болгарської громади в територіально-адміністративній реформі).
Національна рада румунів в Україні є об’єднанням 20 неурядових румунських етнічних організацій.
У Чернівецькій області етнічними румунами себе називають 12,5% населення.
Нагадаємо, нещодавно Україна та Румунія обговорювали відновлення роботи комісії з питань національних меншин - під час зустрічі посла Румунії в Україні із заступником глави МЗС Василем Боднарем.
Тобто на місяць під 10 тис доларів..
Де вони збираються жити, працювати без достатнього знання української мови?
Московитам вже дорогу вказали, то ще й цим треба розтлумащити: що таке "валіза", де знаходиться "вокзал" та у якому напрямку Румунія.
В Україні лише одна мова, крім державної, може мати привілей - це кримсько-татарська, бо в носіїв цієї мови немає своєї країни. Всі решта або виконують Конституцію, або "валіза"-"вокзал"-"рідні пенати".