Національна рада румунів в Україні поскаржилася Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу

Національна рада румунів в Україні поскаржилася Бухаресту на

Національна рада румунів в Україні поскаржилася владі Румунії на порушення прав їхньої громади на освіту рідною мовою та проєкти адмінреформи.

Про це повідомляє румунська служба "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Звернення організації адресоване низці держустанов - главам парламенту і парламентських комітетів, прем'єру, президенту та інституціям, які опікуються румунами за кордоном і зовнішньою політикою.

Автори звернень стверджують, що румуни в Україні, яких налічується близько 500 000 і вони є другою національною меншиною в країні після російської, "піддаються добре організованому систематизованому процесу примусової українізації" у "всіх сферах державної політики".

Насамперед вони вказують на нібито порушення права румунів в Україні на освіту рідною мовою, називаючи це "культурно-мовним геноцидом", а також кажуть про ризики для їхніх інтересів проєктів адміністративної реформи у Чернівецькій області.

За їхніми словами, зараз румунська громада компактно проживає у чотирьох із 11 районів Чернівецької області, але якщо після адмінреформи область поділять на 3-4 макрорегіони, румуни в них становитимуть близько 10% населення. Це, на їхню думку, призведе до того, що румуни більше не матимуть свого представника у Верховній Раді та матимуть недостатнє представництво на місцевому рівні, і, таким чином, не зможуть захищати свої права на освіту, використання рідної мови, та національну ідентичність.

Також вони критикують Румунію за недостатнє відстоювання інтересів румунської громади в Україні, згадуючи і про захист їхніх інтересів на рівні двосторонніх відносин, і про так і не відкритий Румунський культурний інститут.

"У публічному дискурсі в Україні створено уявлення про те, що лише Угорщина, Польща та Росія мають заперечення проти української асиміляційної політики, а Румунія задоволена тим, що відбувається", - зазначають у зверненні.

Громада просить Румунію досягнути з Україною домовленостей подібно до тих, які вже є між Україною та Угорщиною (про збереження рідної мови у школах угорської громади) та Болгарією (про підтримку єдності болгарської громади в територіально-адміністративній реформі).

Національна рада румунів в Україні є об’єднанням 20 неурядових румунських етнічних організацій.

У Чернівецькій області етнічними румунами себе називають 12,5% населення.

Нагадаємо, нещодавно Україна та Румунія обговорювали відновлення роботи комісії з питань національних меншин - під час зустрічі посла Румунії в Україні із заступником глави МЗС Василем Боднарем.

+39
А в Румунії до якого класу в школах навчаються українською мовою?
16.07.2020 12:41 Відповісти
+29
А шо по этому поводу думает депутат Дубинеску?
16.07.2020 12:40 Відповісти
+26
Чумаданеску - вокзалеску - валинеску в Руманеску.
16.07.2020 12:43 Відповісти
Утримання-обслуговування такої хатинки на належному рівні це в межах 10% від вартості.
Тобто на місяць під 10 тис доларів..
16.07.2020 13:00 Відповісти
Такие дома строят поколениями. И живут и помирают рядом в халупе десятками лет. В сельской Украине много лет назад в домах были просто комнаты в которых никто не жил а только водили гостей пересчитать подушки на кроватях с железными шишечками.
16.07.2020 13:06 Відповісти
замок Дракулы?
16.07.2020 12:54 Відповісти
их там несколько десятков, похожих, это поселение Дракулы
16.07.2020 12:55 Відповісти
Интересно, румыны когда нибудь жаловались в Бухарест о принудительной русификации?.. кстати это касается и модьяр ...
16.07.2020 12:53 Відповісти
Это касается и нас украинцев. При советской власти разве жаловались на тотальную русификацию населения Украины? Кстати как следствие этого процесса мы сейчас имеем огромное количество русскоговорящих граждан Украины. С фамилиями, к примеру, Дужик.
16.07.2020 12:59 Відповісти
після пешої скарги, міг поїхати або в дурку, або сибір, а могли і просто прибити
16.07.2020 14:08 Відповісти
Не жаловались, потому что могли послать румынизировать Воркуту.
16.07.2020 13:00 Відповісти
О том и речь. Теперь толерастость приведет к рванью Украины на куски.
16.07.2020 13:02 Відповісти
Ти подивись, ще й циганва звук подати вирішила. Хочете румунської, то нумо ґоу на румунію, то й матимете.
16.07.2020 12:59 Відповісти
Они бы с радостью. Но вместе со всеми Черновцами.
16.07.2020 13:01 Відповісти
Нехай купуть губозакаточну машинку.

Де вони збираються жити, працювати без достатнього знання української мови?
16.07.2020 13:08 Відповісти
гофна им...
16.07.2020 13:41 Відповісти
з якої це радості, другий Крим типа.
16.07.2020 14:09 Відповісти
В Чернівцях панівна мова зараз українська. Румунська - лише в Ґєрці. Але, в Румунії є цілі села українців, в Південній Буковині та Марамуреші. Проте, на всю Румунію лише один український ліцей в Сиготі. І, 500 тисяч румун... ну ну, Чернівецька область має менше 900 тис населення)))))
16.07.2020 17:02 Відповісти
Вони громадяни України? Конституцію читали? Мо хоча б чули про неї? Тому най забирають свого дубінеску та йдуть туди, де їхні щелепи не будуть ґвалтувать іншими мовами...
Московитам вже дорогу вказали, то ще й цим треба розтлумащити: що таке "валіза", де знаходиться "вокзал" та у якому напрямку Румунія.
В Україні лише одна мова, крім державної, може мати привілей - це кримсько-татарська, бо в носіїв цієї мови немає своєї країни. Всі решта або виконують Конституцію, або "валіза"-"вокзал"-"рідні пенати".
16.07.2020 13:04 Відповісти
А в "спортлото" не пожалувались? У вас румуни своє, а нам своє творити. Прикро, але це факт. Минулого більше не буде - в Україні буде українська культура і нація зі своєю рідною мовою.
16.07.2020 13:07 Відповісти
Дубінський свій табір зібрав?
16.07.2020 13:25 Відповісти
Що це за Національна рада румунів? Щось "Великою Румунією" засмерділо із протухлих імперських ініціатив Румунії 1918 та 1941 р.р.
16.07.2020 13:38 Відповісти
А ще мають угорці щось там заявити і в кінці - московити.
16.07.2020 13:50 Відповісти
Тю! Та в чем вопрос!? Влахи, ау! Я знаю место где нет украинизации и говорят на рідній румунській мові....в Румынии! Не благодарите.
16.07.2020 15:06 Відповісти
Тупое проплаченное быдло.
16.07.2020 15:08 Відповісти
Шановні румуни, спалкуйтесь вдома, на кухні, між собою румунською, вивчайте, а хочете навчатись румунською - чамАйдан, вокзал, Румунія!
16.07.2020 15:59 Відповісти
Шановні румуни, спалкуйтесь вдома, на кухні, між собою румунською, вивчайте, а хочете навчатись румунською - чамАйдан, вокзал, Румунія!
16.07.2020 16:00 Відповісти
Почему на россии никого не волнуют полторы сотни государственных языков?
16.07.2020 16:02 Відповісти
На разгрузку бетона бегом марш...подрядчикам придержать выдачу наличных шобы не распускали языки...
16.07.2020 16:52 Відповісти
Вони відпрацьовують руминські паспорти. 500 тис - це кількість виданих (проданих ?) паспортів, так само як і мадярських. Майже всі розмовляють ламаною російською = в Ів.-Фр. торгують фруктами та овочами. Я приблизно знаю їх, і спецом обламую розмовою на літ.укр.мові, їх аж коробить від цього. Але терплять, бо котрий ********** то я в нього не купляю. В основній масі совкодрочери "вот при саюзе ...." і "какая разница".
16.07.2020 17:46 Відповісти
Навибирали довбойоби 73% клоунів пархатих тепер пожинаєм, а те чмо зелене малороське що завгодно віддасть і підпише а потім зїбе в ізраїль жидяра .
18.07.2020 07:44 Відповісти
