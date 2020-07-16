УКР
У МЗС РФ заявили про відсутність у Москви агресивних планів щодо України

Заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що у Росії немає і не може бути агресивних планів щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю ТАСС.

Руденко зазначив, що Україна "постійно веде штучно провоковану войовничу риторику щодо того, що у Москва нібито є військові плани проти української держави".

Він підкреслив, що таких планів бути не може.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова відправити свого посла в Україну.

Автор: 

МЗС рф (976) Руденко (13)
Топ коментарі
Значит надо готовиться к нападению.
16.07.2020 12:42 Відповісти
Україна навпаки має дуже агресивні плани щодо росії. Десятки тисяч вбитих українців російськими військами на Донбасі, вимагають помсти і ця помста буде кривавою і без терміну давності!
16.07.2020 12:45 Відповісти
Планов нет, этап планирования давно закончен. Теперь они просто ежедневно обстреливаю и убивают украинцев, но без агрессии
16.07.2020 12:44 Відповісти
16.07.2020 12:42 Відповісти
Україна навпаки має дуже агресивні плани щодо росії. Десятки тисяч вбитих українців російськими військами на Донбасі, вимагають помсти і ця помста буде кривавою і без терміну давності!
16.07.2020 12:45 Відповісти
милуєшся?
16.07.2020 12:48 Відповісти
Х**ло: "Наших казламордых на Донбассе не было и нет".
16.07.2020 13:02 Відповісти
Значит надо готовиться к нападению.
16.07.2020 12:42 Відповісти
идиоты
16.07.2020 12:43 Відповісти
Навіть не смішно.
16.07.2020 12:43 Відповісти
Планов нет, этап планирования давно закончен. Теперь они просто ежедневно обстреливаю и убивают украинцев, но без агрессии
16.07.2020 12:44 Відповісти
Ніколи не вірте кацапам, і не жалійте їх - навіть коли вони починають скіглити. Суть цих істот - брехня, похабщина і кровожерливість.
16.07.2020 12:46 Відповісти
Та да.
Зараз етап перетворення планів у дії.
16.07.2020 12:46 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1209834236035330&set=p.1209834236035330&type=3&av=100010262946037&eav=AfaVsUnFkMdajWW1Q-wnLBPSXQblZtitg-OvBt2actfkWTxKbJqaCqnWfZe7nl2y6QM&__cft__[0]=AZW5EA7DEU7gL-7Nrnu51ySruN7vPsY1jgzMtol0JZ3zjSSYjASjOlPj4jnVoAEDdcLjwX5VirBnNJQiuIdvX7RrLyDnNHNdj7ftN-*************-w4F93zo4YEZPAV-7hIhGUBqr41tNa7FVYRBUGYKZCzqOs1sKOhhQ5qRCHtoAP56jwVdoCuOr1x5k0bc&__tn__=R]-R
16.07.2020 13:00 Відповісти
Щоб тицьнути в них 73,22% любітєлєй рашки.
показати весь коментар
16.07.2020 12:48
показати весь коментар
Жодної агресії, операція пройде під гаслом "прінуждєніє к міру", може навіть міжнародна, за участю, наприклад армян і білорусів.
16.07.2020 12:48 Відповісти
Ага. Мы товарищу ******* верим. То же самое он говорил когда захватывал крым и дамбас, что все ето ради мира. Ради *рузькогомира*
16.07.2020 12:49 Відповісти
Когда РФ говорит о мире нужно срочно заводить моторы танков и выдвигаться для обороны страны
16.07.2020 12:50 Відповісти
Он подчеркнул, что таких планов быть не может.

Естественно не может быть планов. У кацапов все спонтанно и , что характерно, с бодуна
16.07.2020 12:50 Відповісти
это он чтоб поиздеваться при случае готовит плацдарм себе, будет говорить типа Ну у нас, у МИДа планов не было никаких, но откуда я знал что такие планы есть в генштабе под грифом "секретно"????? Они большие мастера не только мародерить, убивать, фашиствовать, но и ИЗДЕАВАТЬСЯ
16.07.2020 13:02 Відповісти
кто верит этим дебилам???????
16.07.2020 12:51 Відповісти
Бо зелюки здадуть все без бою.
16.07.2020 12:52 Відповісти
Бойова бригада дякул не дасть їм цього зробити. ********* уже завели свої бойові дивани і рухаються на оборону українських кордонів.
16.07.2020 13:04 Відповісти
Маю надію, що воїни, патріоти, яких ви призирливо нарікли *********** , стануть на захист України, як колись...
На таких як ви надії малої
16.07.2020 13:16 Відповісти
А ето те говорят о мире которые недавно расстреляли наших медиков перед етим заверив и Украину и ОБСЕ, что прекратят стрелять
16.07.2020 12:52 Відповісти
Типово "настамнет". Ага, повірили...
Навіть Помпео не вірить.
16.07.2020 12:52 Відповісти
Этот чувак похоже решил п-здеть чисто чтобы во рту не завонялось.
16.07.2020 12:54 Відповісти
это заявление делают те самые рашистские твари,которые н,,асрали и на Хелсинский акт,на Будапештскую бумагу и на бумагу,правонаступниками и правоприемниками,которой они обобрались решение верховного совета совка ,о передаче Крыма Украине ,,,
16.07.2020 12:56 Відповісти
угу....вам верить себя не уважать.
20 лет повторяли мантру о "братстве" и держали дулю в кармане....результат оттяпанные земли и 14.000 убитыми.
16.07.2020 12:58 Відповісти
Значит,суки,нападут.
16.07.2020 12:59 Відповісти
Они только обещают,можете у слуг спросить
16.07.2020 13:01 Відповісти
"Избавь нас, Боже, от таких друзей. Ну а с врагами справимся мы сами"
16.07.2020 13:02 Відповісти
Может подписать какой-нибудь пакт?
16.07.2020 13:02 Відповісти
пакт Лаврова-Додона с секретным приложением о разделе Украины между кацапстаном и Молдавией?
16.07.2020 13:15 Відповісти
*** та да! помним :
кровью захлебнется тот, кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
16.07.2020 13:04 Відповісти
Протрібно їх вислови розуміти навпаки.
16.07.2020 13:04 Відповісти
Значит надо готовиться. Когда СССР бомбил Хельсинки, Молотов заявил что советские самолеты сбрасывали хлеб голодающим финнам. Лицемерные, лживые твари.
16.07.2020 13:05 Відповісти
И весь мир сразу поверил!
16.07.2020 13:07 Відповісти
ПНХ, рашистские мрази!
16.07.2020 13:09 Відповісти
спокон веку эта нация была самой лживой и лицемерной,один лавруха своим фейсом яркий пример того,что на его пост ему на сегодня конкурентов нет,разве что жиртрест голубоглазый на опосля и с кем тут вообще контактировать ,что не сабж то уркаган,нет веры и не будет,разве,что нынешние "наши" правители ,да и рамбиновичи с бойкими...
16.07.2020 13:12 Відповісти
Нацистская Германия в своё время делала такие заявления неоднократно. Перед каждой агрессией.
16.07.2020 13:13 Відповісти
і сталінська касапія - також
16.07.2020 14:00 Відповісти
чикатилло заявил что он очень любит женщин и детей, что он филателеист и пацифист, что в жызни муху не абидил, и никого и впредь не собирается абижать....
16.07.2020 13:17 Відповісти
Гитлер был вегетарианцем, не пил и не курил.
16.07.2020 13:19 Відповісти
Ой йой йой. Як то кажуть - Каялась свиня гімно їсти, біжить, а воно аж двое лежить. А саме кацапи це брехливі свині.
16.07.2020 13:17 Відповісти
Конечно. Ничего личного, только бизнес.
16.07.2020 13:18 Відповісти
Сралін теж казав, що немає агресивних планів щодо Германії, але Гітлер його випередив.
16.07.2020 13:58 Відповісти
Ченгисханам нельзя верить!
16.07.2020 14:08 Відповісти
Значить бути війні...
16.07.2020 14:13 Відповісти
тогда 100% готовятся твари.
16.07.2020 14:14 Відповісти
Ворони миру, мля.
16.07.2020 14:51 Відповісти
Рашамиду делать любые заявы, что дураку с горы скатиться. По заявам рашка вся белая и пушистая, а черные дела видят все здравомыслящие люди,
16.07.2020 15:14 Відповісти
Війна шлях обману: коли збираються напасти, демонструють миролюбність. Напади тоді , коли противник не готовий; рухай війська, когда він їх не очікує. Сунь Цзи.
16.07.2020 15:25 Відповісти
Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет и не может быть агрессивных планов в отношении Украины.

Мозга у вас собственного Нет!
Совести и души Нет!!
Человеческого облика Абсолютно Нет!!!
зерги ****ые..
16.07.2020 16:54 Відповісти
Ти думаєш ми МИД РФ зараз повіримо, після того як ви встаили ножа в спину.... брати ....?!
16.07.2020 17:33 Відповісти
Скора у стада апосраных мардовских людоедов астануцца тока планы, де шкурку ат фака куринава достать.
16.07.2020 17:59 Відповісти
Та ви що? І тут нам залишається тільки з'ясувати: що саме мають вони на увазі під словом агресія. Бо вони ще казали що Крим український, й вони цілком підтримують територіальну цілісність і суверенітет України. А ось теперь таке. Це вони на внутрішній інформсмітник хочуть вкинути чи ще когось одурити?
16.07.2020 18:07 Відповісти
Планы бывают разными, черными, белыми и кремлевско-красными.
16.07.2020 18:25 Відповісти
Верх цинизма,лжи и бесстыдства! Россия уже убила на Донбассе десятки тысяч украинцев, а ее дипломаты утверждают,что у России "нет агрессивных замыслов" в отношении Украины.
17.07.2020 13:20 Відповісти
 
 