У МЗС РФ заявили про відсутність у Москви агресивних планів щодо України

Заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що у Росії немає і не може бути агресивних планів щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю ТАСС.

Руденко зазначив, що Україна "постійно веде штучно провоковану войовничу риторику щодо того, що у Москва нібито є військові плани проти української держави".

Він підкреслив, що таких планів бути не може.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова відправити свого посла в Україну.

