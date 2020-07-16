У МЗС РФ заявили про відсутність у Москви агресивних планів щодо України
Заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що у Росії немає і не може бути агресивних планів щодо України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю ТАСС.
Руденко зазначив, що Україна "постійно веде штучно провоковану войовничу риторику щодо того, що у Москва нібито є військові плани проти української держави".
Він підкреслив, що таких планів бути не може.
Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова відправити свого посла в Україну.
Зараз етап перетворення планів у дії.
Естественно не может быть планов. У кацапов все спонтанно и , что характерно, с бодуна
На таких як ви надії малої
Навіть Помпео не вірить.
20 лет повторяли мантру о "братстве" и держали дулю в кармане....результат оттяпанные земли и 14.000 убитыми.
кровью захлебнется тот, кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
Мозга у вас собственного Нет!
Совести и души Нет!!
Человеческого облика Абсолютно Нет!!!
зерги ****ые..