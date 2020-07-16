Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, продовжуємо на місяць, але не більше, - Зеленський
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що вже розроблено постанову зі змінами про існування карантину в Україні в цілому.
Про це йшлося на традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусної інфекції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, треба діяти за розвитком ситуації. Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не довше", – сказав Глава держави.
У відповідь міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вже розроблено постанову зі змінами щодо існування карантину в Україні в цілому. За документом, регіони буде поділено на чотири зони – "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону", де діятимуть чіткі критерії щодо обмежень. Обмежувальні заходи запроваджуватимуть залежно від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області.
Задолбала уже уже ЗЕленая зона с жабой во главе.
США має у 8 разів більше населення, ніж Україна. От як у нас зможуть виявляти по 7-8 тисяч нових випадків за добу - отоді можна буде почати думати, чи не закарантинити по-справжньому. Але позаяк для виявлення такої кількості інфікованих потрібно проводити у 6 разів більше тестів, Україні такий сценарій не загрожує.