Країну поділять на зони, заняття на свіжому повітрі і без масових заходів: у Раді розповіли, як працюватимуть школи з 1 вересня

Навчання в школах за адаптивного карантину може відрізнятися в різних регіонах залежно від ситуації із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Виходячи з епідемічної ситуації, країну поділять на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону. Ділити будуть до районного рівня та міста обласного значення, уточнив на засіданні комітету головний санлікар Віктор Ляшко. Заборона відвідувати школи буде лише в населених пунктах червоної зони.

Зараз уряд розглядає три сценарії на початок навчального року:

  1. Низька захворюваність - школи працюють в звичайному режимі
  2. Висока - повністю дистанційне навчання
  3. Середня - змішана форма: дистанційне навчання + в школах з протиепідемічними заходами (дистанціюванням і гігієнічними заходами).

У Кабміні прогнозують, що найбільш імовірним буде варіант із середньою захворюваністю. При цьому сценарії будуть такі рекомендації:

  • Скасування масових заходів і екскурсій
  • Проведення зборів педколективів у дистанційній формі
  • Запобігання скупчення великої кількості людей
  • Розмежування потоків школярів, в залежності від їх віку
  • Рекомендоване проведення окремих видів занять на свіжому повітрі та застосування комбінованого навчання.
  • Особам з групи ризику (з хронічними, легеневими, розладами імунної системи, захворюванням на цукровий діабет, тощо) буде рекомендовано продовжити форму освіти, що максимально відповідає потребам їх захисту: екстернатна форма чи дистанційне навчання
  • Повністю дистанційна форма навчання для молодшої школи застосовуватися не буде, оскільки визнана неприйнятною.
  • На карантин навчальні заклади закриватимуть на 14 або 7 днів (рішення ще не ухвалено).
  • Вчителям не будуть щотижня робити тести
  • Іноземні студенти зможуть приїхати в Україну та навчатися;

У разі спалаху захворюваності, навчальні заклади, можливо, будуть закривати на карантин на 7-14 днів (рішення ще не прийнято).

+6
Заставь дурака богу молиться...
показати весь коментар
16.07.2020 13:10 Відповісти
+6
Страна давно поделена на зоны.... зоны влияния олигархов-нянь.... чьи интересы в первую очередь охраняются на всех уровнях власти и закона...
показати весь коментар
16.07.2020 13:14 Відповісти
+5
На какой зоне дети Зеленского будут учиться?
показати весь коментар
16.07.2020 13:19 Відповісти
"Занятия на свежем воздухе" - типа: отопление в школах отключат?
Нынешние школьники и так в большинстве не блещут ни умом, ни знаниями, ни воспитанием("спасибо" их родителям - многие полностью забили на их воспитание и вообще "наличие"), а с таким подходом к их обучению - через пару лет надо будет открывать ликбезы.
показати весь коментар
16.07.2020 13:19 Відповісти
...бане зєбидло з дурним ішаком знищує освіту.
показати весь коментар
16.07.2020 13:20 Відповісти
на какие еще "зоны"
показати весь коментар
16.07.2020 13:29 Відповісти
Какой бедный язык у журналистов. Как не лагерь, так зона...
показати весь коментар
16.07.2020 13:32 Відповісти
так то не журналисты))) а "Комітет Верховної Ради....")))))) Граматеи......)))))
показати весь коментар
16.07.2020 13:47 Відповісти
С украинскими школами понятно, а как будет происходить обучение в Украине https://ujew.com.ua/kategorii-obektov/yevreyskoe-obrazovanie?region=84&city=0&category=405&search= в еврейских детских садиках, школах, колледжах и институтах?
показати весь коментар
16.07.2020 13:42 Відповісти
от убогая зелень: "зони"....
показати весь коментар
16.07.2020 13:46 Відповісти
писали бы сразу "гетто"... а то зоны....
Над нашей зоной пролетают
Тают в синем небе журавли
показати весь коментар
16.07.2020 13:50 Відповісти
Позабавило "разделение потоков школьников". Как вы это сделаете?

Країну поділять на зони, заняття на свіжому повітрі і без масових заходів: у Раді розповіли, як працюватимуть школи з 1 вересня - Цензор.НЕТ 4212
показати весь коментар
16.07.2020 13:55 Відповісти
Дурдом или цирк?
Сделайте опрос среди учеников: Как хотите учиться, дистанционно или ходить в школу?
Кто захочет, пусть ходит. Проблема с перенаселением школ решится само собой.
И еще плюс, можно будет иметь одного учителя по каждому предмету на всю страну, и на один год. Со следующего года сохранятся записи предыдущего.
показати весь коментар
16.07.2020 13:59 Відповісти
99,9856999046% школьников согласится добровольно пойти в школу только в одном случае:

если дома им выключат вайфай
показати весь коментар
16.07.2020 14:06 Відповісти
Есть еще мобильный. А по вай фаю они учатся, отключать нельзя.
Вы ошибаетесь насчет 99,98. У нас во дворе школа, провели подобный опрос. Около 40% против дистанционного обучения. Был анонимный опрос учащихся, не родителей или учителей.
показати весь коментар
16.07.2020 14:14 Відповісти
может, эти 40% имели в виду, что они против какого-либо обучения вообще, включая даже дистанционное? )
Сегодняшним детям трудно ясно выразить словами свои мысли)
показати весь коментар
16.07.2020 14:16 Відповісти
Школа коммерческая. Большинство детей уже знают, куда пойдут дальше.
Стране нужны каменщики, дворники ... им не нужны высшая математика, химия ...
С другой стороны, 80% выпускников ВУЗов не работают по специальности. Зачем они учились?
показати весь коментар
16.07.2020 14:56 Відповісти
Учились чтобы не работать каменщиками, дворниками...
показати весь коментар
17.07.2020 08:06 Відповісти
Ну, хоть деньги на занавески не надо будет сдавать.
показати весь коментар
16.07.2020 14:07 Відповісти
Раньше в зонах зеки сидели а теперь дети будут учиться ! Зона усиленного режима , зона обычного режима а если хорошо себя ведешь то можна и УДО получить ! Вы думаете они просто так термины подбирают ? Зато как красиво звучить - зона !
показати весь коментар
16.07.2020 19:06 Відповісти
 
 