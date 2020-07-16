Країну поділять на зони, заняття на свіжому повітрі і без масових заходів: у Раді розповіли, як працюватимуть школи з 1 вересня
Навчання в школах за адаптивного карантину може відрізнятися в різних регіонах залежно від ситуації із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19.
Про це повідомляє комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Виходячи з епідемічної ситуації, країну поділять на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону. Ділити будуть до районного рівня та міста обласного значення, уточнив на засіданні комітету головний санлікар Віктор Ляшко. Заборона відвідувати школи буде лише в населених пунктах червоної зони.
Зараз уряд розглядає три сценарії на початок навчального року:
- Низька захворюваність - школи працюють в звичайному режимі
- Висока - повністю дистанційне навчання
- Середня - змішана форма: дистанційне навчання + в школах з протиепідемічними заходами (дистанціюванням і гігієнічними заходами).
У Кабміні прогнозують, що найбільш імовірним буде варіант із середньою захворюваністю. При цьому сценарії будуть такі рекомендації:
- Скасування масових заходів і екскурсій
- Проведення зборів педколективів у дистанційній формі
- Запобігання скупчення великої кількості людей
- Розмежування потоків школярів, в залежності від їх віку
- Рекомендоване проведення окремих видів занять на свіжому повітрі та застосування комбінованого навчання.
- Особам з групи ризику (з хронічними, легеневими, розладами імунної системи, захворюванням на цукровий діабет, тощо) буде рекомендовано продовжити форму освіти, що максимально відповідає потребам їх захисту: екстернатна форма чи дистанційне навчання
- Повністю дистанційна форма навчання для молодшої школи застосовуватися не буде, оскільки визнана неприйнятною.
- На карантин навчальні заклади закриватимуть на 14 або 7 днів (рішення ще не ухвалено).
- Вчителям не будуть щотижня робити тести
- Іноземні студенти зможуть приїхати в Україну та навчатися;
У разі спалаху захворюваності, навчальні заклади, можливо, будуть закривати на карантин на 7-14 днів (рішення ще не прийнято).
Нынешние школьники и так в большинстве не блещут ни умом, ни знаниями, ни воспитанием("спасибо" их родителям - многие полностью забили на их воспитание и вообще "наличие"), а с таким подходом к их обучению - через пару лет надо будет открывать ликбезы.
Над нашей зоной пролетают
Тают в синем небе журавли
Сделайте опрос среди учеников: Как хотите учиться, дистанционно или ходить в школу?
Кто захочет, пусть ходит. Проблема с перенаселением школ решится само собой.
И еще плюс, можно будет иметь одного учителя по каждому предмету на всю страну, и на один год. Со следующего года сохранятся записи предыдущего.
если дома им выключат вайфай
Вы ошибаетесь насчет 99,98. У нас во дворе школа, провели подобный опрос. Около 40% против дистанционного обучения. Был анонимный опрос учащихся, не родителей или учителей.
Сегодняшним детям трудно ясно выразить словами свои мысли)
Стране нужны каменщики, дворники ... им не нужны высшая математика, химия ...
С другой стороны, 80% выпускников ВУЗов не работают по специальности. Зачем они учились?