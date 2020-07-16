Країну поділять на зони, заняття на свіжому повітрі і без масових заходів: у Раді розповіли, як працюватимуть школи з 1 вересня

Навчання в школах за адаптивного карантину може відрізнятися в різних регіонах залежно від ситуації із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Виходячи з епідемічної ситуації, країну поділять на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону. Ділити будуть до районного рівня та міста обласного значення, уточнив на засіданні комітету головний санлікар Віктор Ляшко. Заборона відвідувати школи буде лише в населених пунктах червоної зони.

Зараз уряд розглядає три сценарії на початок навчального року:

Низька захворюваність - школи працюють в звичайному режимі Висока - повністю дистанційне навчання Середня - змішана форма: дистанційне навчання + в школах з протиепідемічними заходами (дистанціюванням і гігієнічними заходами).

У Кабміні прогнозують, що найбільш імовірним буде варіант із середньою захворюваністю. При цьому сценарії будуть такі рекомендації:

Скасування масових заходів і екскурсій

Проведення зборів педколективів у дистанційній формі

Запобігання скупчення великої кількості людей

Розмежування потоків школярів, в залежності від їх віку

Рекомендоване проведення окремих видів занять на свіжому повітрі та застосування комбінованого навчання.

Особам з групи ризику (з хронічними, легеневими, розладами імунної системи, захворюванням на цукровий діабет, тощо) буде рекомендовано продовжити форму освіти, що максимально відповідає потребам їх захисту: екстернатна форма чи дистанційне навчання

Повністю дистанційна форма навчання для молодшої школи застосовуватися не буде, оскільки визнана неприйнятною.

На карантин навчальні заклади закриватимуть на 14 або 7 днів (рішення ще не ухвалено).

Вчителям не будуть щотижня робити тести

Іноземні студенти зможуть приїхати в Україну та навчатися;

У разі спалаху захворюваності, навчальні заклади, можливо, будуть закривати на карантин на 7-14 днів (рішення ще не прийнято).



