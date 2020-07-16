До голосування щодо законопроєкту Бужанського про мову навряд чи дійде черга, а восени він уже буде неактуальним, - "слуга народу" Кравчук
Верховна Рада ймовірно не встигне розглянути законопроєкт про зміни до закону про навчання державною мовою в навчальних закладах (№2362) нардепа "Слуги народу" Максима Бужанського.
Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Гадаю, що до нього (законопроєкту Бужанського. - Ред) навряд чи дійде черга щодо голосування, він восени вже не буде актуальним, тобто його не буде сенсу виносити на розгляд четвертої сесії парламенту. Якщо все ж він буде проголосований, то в мене відчуття, що буде багато голосів, щоб його відхилити більшістю голосів у залі", - сказала Кравчук.
Нагадаємо, на площі Конституції в центрі Києва триває мітинг на захист української мови.
Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики законопроєкт не підтримав.
Автор законопроєкту №2362 пропонує пролонгувати термін права здобуття освіти мовою національної меншини, яка не належить до країн ЄС, до 1 вересня 2023 року і вилучити "дискримінаційну норму, яка надає привілейоване становище мовам національних меншин, які належать до країн Європейського Союзу".
Проблема там в бужанских-дубинских-зеленских. И она никуда не денется осенью.
Ну і що там ллється? Те, що зеленський зруйнував все, до чого дотягнувся, а дотягнувся від вже до всього, то це констатація факту, яку може заперечувати лише упоротий прихильник бубАчки.
Тут інший конгломерат.
Фуйло - ( його представники) мертвечук, бойко + Коломойський - ( його представники) тимошенко, зеленський.
До следующих выборов.