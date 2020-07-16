УКР
До голосування щодо законопроєкту Бужанського про мову навряд чи дійде черга, а восени він уже буде неактуальним, - "слуга народу" Кравчук

До голосування щодо законопроєкту Бужанського про мову навряд чи дійде черга, а восени він уже буде неактуальним, -

Верховна Рада ймовірно не встигне розглянути законопроєкт про зміни до закону про навчання державною мовою в навчальних закладах (№2362) нардепа "Слуги народу" Максима Бужанського.

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Гадаю, що до нього (законопроєкту Бужанського. - Ред) навряд чи дійде черга щодо голосування, він восени вже не буде актуальним, тобто його не буде сенсу виносити на розгляд четвертої сесії парламенту. Якщо все ж він буде проголосований, то в мене відчуття, що буде багато голосів, щоб його відхилити більшістю голосів у залі", - сказала Кравчук.

Нагадаємо, на площі Конституції в центрі Києва триває мітинг на захист української мови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гетманцев про мовний законопроєкт Бужанського: "Він обґрунтований і я його повністю підтримую"

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики законопроєкт не підтримав.

Автор законопроєкту №2362 пропонує пролонгувати термін права здобуття освіти мовою національної меншини, яка не належить до країн ЄС, до 1 вересня 2023 року і вилучити "дискримінаційну норму, яка надає привілейоване становище мовам національних меншин, які належать до країн Європейського Союзу".

ВР (15194) законопроєкт (3693) мова (750) Бужанський Максим (105) Кравчук Євгенія (375)
+11
показати весь коментар
16.07.2020 13:44 Відповісти
+10
показати весь коментар
16.07.2020 13:44 Відповісти
+9
Я не дуже вірю в те, що 5-та колона на цьому заспокоїться...
показати весь коментар
16.07.2020 13:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо осенью? Дерьмаки присоединят Украину к денеер?
показати весь коментар
16.07.2020 13:14 Відповісти
Осенью, 1 сентября, будет полный переход обучения на украинский язык, а закон ватника бужанского требует отсрочить переход. Поэтому, если переход состоится, то закон утратит смысл.
показати весь коментар
16.07.2020 13:16 Відповісти
Ну и? Типа нельзя принять закон про перевод обратно.
Проблема там в бужанских-дубинских-зеленских. И она никуда не денется осенью.
показати весь коментар
16.07.2020 13:20 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2020 13:44 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2020 13:44 Відповісти
А також, щоб усі євреї вивчили ідіш.
показати весь коментар
16.07.2020 13:46 Відповісти
.
показати весь коментар
16.07.2020 13:14 Відповісти
Ви гниди ссучені, коли просто крадете або тупите вас терплять, а за мову буде бо-бо.
показати весь коментар
16.07.2020 13:16 Відповісти
Я не дуже вірю в те, що 5-та колона на цьому заспокоїться...
показати весь коментар
16.07.2020 13:18 Відповісти
Короче, или Бужанского отправят к Бузине, или ишак сдохнет.....
показати весь коментар
16.07.2020 13:18 Відповісти
Сподіваюсь, що до осені "неактуальними" будуть і сам Бужанський, і навіть їхній Зелений Шехв!
показати весь коментар
16.07.2020 13:19 Відповісти
бужанского привел к власти лично зеленский. поэтому на квартальном клоуне лежит ответственность за тот украинофобский шабаш, который сейчас просиходит в раде.
показати весь коментар
16.07.2020 13:20 Відповісти
Зеленского избрал Юго-Восток и Центр Украины, где говорят в основном на русском. Неголосование за этот закон только уменьшит и так призрачные шансы СН получить достойный результат на местных выборах в тех регионах. А на Западе за них и так не проголосуют. Зеленский вроде не лох, но в качестве советников набрал или идиотов или врагов. Мой прогноз - его правление закончится очередным майданом или импичментом, а людей выведут на улицы объединенная оппозиция в виде Тимошенко, Медведчука и Порошенка.
показати весь коментар
16.07.2020 13:27 Відповісти
Брехня, бо з медведчуком можуть об'єднатися лише українофоби із слуг народу.
показати весь коментар
16.07.2020 13:33 Відповісти
Посмотри порошенковские и медведчуковские каналы - на Зеленского льется говно одинаково, с той лишь разницей, что одни его считают агентом Путина, а другие - Запада. Когда нужно будет его сносить все названные мною объединятся без труда. По сути они никогда и не разъединялись (одна шайка-лейка). Просто у каждого своя ниша по засеранию мозгов пиплу.
показати весь коментар
16.07.2020 13:57 Відповісти
У Порошенка 5 канал.
Ну і що там ллється? Те, що зеленський зруйнував все, до чого дотягнувся, а дотягнувся від вже до всього, то це констатація факту, яку може заперечувати лише упоротий прихильник бубАчки.
показати весь коментар
16.07.2020 14:01 Відповісти
Брехня в тому, що Порошенко має українофобські цілі, які має Медведчук. А от Бужанський дійсно має подібні українофобські цілі та є слугою народу. Також опзж використовує справжні помилки і злочини слуг народу для досягнення своїх політичних цілей. Тому не треба брехати про об'єднання опзж і Порошенка.
показати весь коментар
16.07.2020 14:04 Відповісти
Тимошенко. Разом подали позов, на користь "газпрому". Та й регулярно голосують дружно, тимошенко, мертвечук та "слуги"
показати весь коментар
16.07.2020 14:04 Відповісти
За поддержку подобных инициатив "слугам" яйки поотбивают . Как киевлянин утверждаю .
показати весь коментар
16.07.2020 13:36 Відповісти
Чому ж бужанському досі не відбили?
показати весь коментар
16.07.2020 14:32 Відповісти
Не знаю, яка з мене балерина, та точно знаю, що ви хріновий прогнозист, який ні на йоту не товаришує з логікою. Я про ваш варіант опозиції.
показати весь коментар
16.07.2020 13:58 Відповісти
Я и не претендую на суперточность. Поживем - увидим. Тимошенко с Медведчуком уже не раз объединялась. А Порошенко с ним все последние 5 лет контачил.
показати весь коментар
16.07.2020 14:05 Відповісти
Контачил, це як? Спілкувався? Було. Меркель, на прохання фуйла, запропонувала мертвечука в "перемовники". Тимошенко- голова парламентської фракції.
Тут інший конгломерат.
Фуйло - ( його представники) мертвечук, бойко + Коломойський - ( його представники) тимошенко, зеленський.
показати весь коментар
16.07.2020 15:00 Відповісти
До голосования по законопроекту Бужанского о языке вряд ли дойдет очередь, а осенью он уже будет неактуален, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5955
показати весь коментар
16.07.2020 13:27 Відповісти
Никто не Запрещает говорить на русском , а Украинский должен знать каждый как Мова общения у нас есть и румыны и татары и венгры , а к стати они венгры не знают не украинского не русского , и как спросить об чем то вопрос.
показати весь коментар
16.07.2020 13:28 Відповісти
Бужанський є рсправжнім українофобом. В яких партіях є українофоби? Правильно, що слуга народу і опзж є українофобськими партіями.
показати весь коментар
16.07.2020 13:31 Відповісти
А Бужанський яким чином до Порошенка?
показати весь коментар
16.07.2020 13:35 Відповісти
Ніяким. У зебілів і ватанів, все через "ж"
показати весь коментар
16.07.2020 13:53 Відповісти
Це той самий випадок, коли Власенко спеціально бреше і заплутує людей.
показати весь коментар
16.07.2020 14:00 Відповісти
Здохни, кацапська мразото....
показати весь коментар
16.07.2020 13:37 Відповісти
Відволікли увагу від ватних призначень зеленського
показати весь коментар
16.07.2020 13:52 Відповісти
"До голосования по законопроекту Бужанского о языке вряд ли дойдет очередь, а осенью он уже будет неактуален, - "слуга народа" Кравчук" - а что будет осенью, опять Майдан, опять Небесная сотня и встреча в Ростове-на-Дону?
показати весь коментар
16.07.2020 14:12 Відповісти
Вот и чудненько 😠
показати весь коментар
16.07.2020 14:26 Відповісти
Щось задумали "зелені" потвори. Думають обдурити, за хвилинку прийняти, коли розійдеться народ. Не вийде, бо і вдома відшукають. Це не те питання, щоб українці заспокоїлись.
показати весь коментар
16.07.2020 14:31 Відповісти
Осенью,после выборов,будет дкйствительно неактуален.
До следующих выборов.
показати весь коментар
16.07.2020 16:09 Відповісти
Треба екзамен для кандідатів.Якщо 200 слів за хвилину не прочитав,то нема чого йти у депутати.Досить у владу пускати чужого.
показати весь коментар
16.07.2020 16:20 Відповісти
А вежливый совок разумков сказал, что при демократии все имеют права, даже предатели, типа совкового хама из пятой колонны беса путлера, бужанского, причем одного из главных демократов благодаря таким вежливым совкам, идет полным ходом реванш антиукраинских нахрапистых сил.
показати весь коментар
16.07.2020 16:40 Відповісти
бужанскій член правоохоронного комітету, а якісь пропозиції щодо покращення восконалення правоохоронної діяльності він подав, чи тільки відкати отримує?
показати весь коментар
16.07.2020 17:17 Відповісти
 
 