Найманці РФ вранці 1,5 години обстрілювали позиції ЗСУ біля Водяного із зенітної установки і гранатометів, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Сьогодні, 16 липня, російсько-окупаційні війська здійснили три обстріли на донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Із 7:30 до 9 години ранку противник з боку Ужівки двічі відкривав вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил у районі Водяного, використовуючи при цьому гранатомети різних систем, зенітну установку ЗУ-23-2, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Після 10:00 зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї окупанти 20 хвилин обстрілювали позиції наших військ неподалік Старогнатівки", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок цих обстрілів втрат серед українських захисників немає.

Також читайте: Ворог за добу 18 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено сімох українських воїнів, - штаб ОС

Втрати ворога уточнюються.

Також у відомстві додали, що ситуація в районі проведення операції повністю контролюється.

Полтора часа обстреливали а вы смотрели? А как же ответка? Или радуетесь что потерь нету
16.07.2020 13:37
Пока отбили телеграмму Верховному Главнокомандующему на разрешение открыть огонь, вот время и прошло. Скоро будут почтового голубя пускать.А нам, да, расскажут про адекватный ответ. Там пиар хорошо наладили.
16.07.2020 13:40
Херачили 1,5 часа, а украинские воины как всегда дали ответ и заставили сепаров прекратить огонь. Наша бригада строителей очень обеспокоена ,как и ОБСЕ!!!!Охренеть!!!
16.07.2020 13:43
Як інформує https://censor.net/ua, партдон, він не інформує а бреше той цензор-нет. Речник ЗСУ вірно і правильно зазначив російсько-окупаційні війська здійснили три обстріли на донецькому напрямку. і навав їх ворогами. Все це вірно. Однак, якийсь чи тупий чи проплачений журналіст чомусь це перекрутив і назвав так "Найманці РФ вранці 1,5 години обстрілювали позиції ЗСУ. Тоді там не війна, а АТО, ООС. Найманці це,наприклад, приватна компанія Вагнерпа в ЦАР, а там окупант, ворог, регулярні війська РФ. Це так вони заякоряють брехню від олігархії, для тих хто не думає критично.
16.07.2020 15:07
А почему работу оной установки не подавили????
16.07.2020 18:13
 
 