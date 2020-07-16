Найманці РФ вранці 1,5 години обстрілювали позиції ЗСУ біля Водяного із зенітної установки і гранатометів, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО
Сьогодні, 16 липня, російсько-окупаційні війська здійснили три обстріли на донецькому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Із 7:30 до 9 години ранку противник з боку Ужівки двічі відкривав вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил у районі Водяного, використовуючи при цьому гранатомети різних систем, зенітну установку ЗУ-23-2, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Після 10:00 зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї окупанти 20 хвилин обстрілювали позиції наших військ неподалік Старогнатівки", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, внаслідок цих обстрілів втрат серед українських захисників немає.
Втрати ворога уточнюються.
Також у відомстві додали, що ситуація в районі проведення операції повністю контролюється.
