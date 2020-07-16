"Газпром" підвищить ціни на газ для росіян, щоб компенсувати експортні втрати ресурсовидобувних компаній

Ціни на газ для росіян буде підвищено.

Про це оголосив на телефонній конференції у вівторок глава департаменту економічної експертизи та ціноутворення "Газпрому" Олексій Андреєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на finanz.ru.

За його словами, рішення про індексацію тарифів уже "ухвалено і перебуває в стадії оформлення".

Питання було "відпрацьовано" з регулюючими органами, повідомив Андреєв, додавши, що також обговорюється підвищення тарифів на транспортування газу, але рішення поки немає.

Зазначається, що накопиченим підсумком за останні три роки газ для росіян подорожчав на 8%, із 2014 року - майже на 20%.

Підвищення газових тарифів у розпал економічної кризи проводиться, щоб компенсувати втрати "Газпрому" на зовнішньому ринку, де ціни на газ різко впали, зазначає партнер RusEnergy Михайло Крутіхін.

У червні "Газпром" продавав паливо в Європу по 94 долари за тисячу кубометрів, що нижче точки беззбитковості для компанії, яку Fitch оцінює в 105 доларів за тисячу кубів. За підсумками другого кварталу експортні доходи "Газпрому" впали до мінімуму за 18 років. Компанія отримала 3,5 млрд доларів від зарубіжних покупців - втричі менше, ніж за той самий період роком раніше.