"Газпром" підвищить ціни на газ для росіян, щоб компенсувати експортні втрати ресурсовидобувних компаній

Ціни на газ для росіян буде підвищено.

Про це оголосив на телефонній конференції у вівторок глава департаменту економічної експертизи та ціноутворення "Газпрому" Олексій Андреєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на finanz.ru.

За його словами, рішення про індексацію тарифів уже "ухвалено і перебуває в стадії оформлення".

Питання було "відпрацьовано" з регулюючими органами, повідомив Андреєв, додавши, що також обговорюється підвищення тарифів на транспортування газу, але рішення поки немає.

Зазначається, що накопиченим підсумком за останні три роки газ для росіян подорожчав на 8%, із 2014 року - майже на 20%.

Підвищення газових тарифів у розпал економічної кризи проводиться, щоб компенсувати втрати "Газпрому" на зовнішньому ринку, де ціни на газ різко впали, зазначає партнер RusEnergy Михайло Крутіхін.

У червні "Газпром" продавав паливо в Європу по 94 долари за тисячу кубометрів, що нижче точки беззбитковості для компанії, яку Fitch оцінює в 105 доларів за тисячу кубів. За підсумками другого кварталу експортні доходи "Газпрому" впали до мінімуму за 18 років. Компанія отримала 3,5 млрд доларів від зарубіжних покупців - втричі менше, ніж за той самий період роком раніше.

Автор: 

газ (10602) Газпром (3409) росія (67319) експорт (4594)
+17
Пусть повышают, никакие фошизды и биндераффтсы против не будут
16.07.2020 13:34 Відповісти
+17
Я конечно их с этим поздравляю, НО не забывайте, о том, что ОПГ "Враг народа" во главе со своим паханом Беней и его шестёркой ЗЕ, практически угробили самую дешевую электроэнергию от АЭС и с 1 августа повысят нам тариф на 54%.
16.07.2020 13:38 Відповісти
+17
А вам, даунам, МИРОВОЕ ПАДЕНИЕ на нефть и газ ни о чём не говорит? или это Порох искусственно держал ВЕСЬ газовый рынок планеты на таких ценах, а пришло оно, борцун ЗЕ, и всех во всем мире заставил опустить цена?
Воистину, московиты и ЗеДятелы не излечимы.
16.07.2020 13:52 Відповісти
v rosiji 90% vsex zytelej goladajut toze ponaitno.V Litve ja neslysal ne odnogo stob golodal pensioner im i pomoc dajut jesli malyje pensiji produktami takze
16.07.2020 20:51 Відповісти
ссылку где про 90% говорится?
16.07.2020 20:53 Відповісти
8% за 3 года, это считай стабильная цена и она не зависит от цен на европейсих хабах в отличии от украинских тарифов.
16.07.2020 13:53 Відповісти
путінпрізідєнтміраааааа!!! урааа!!!
16.07.2020 13:53 Відповісти
"Газпром" підвищить ціни на газ для росіян, щоб компенсувати експортні втрати ресурсовидобувних компаній - Цензор.НЕТ 6562
16.07.2020 13:55 Відповісти
не забудьте на
валежник цены поднять
16.07.2020 14:00 Відповісти
"Газпром" підвищить ціни на газ для росіян, щоб компенсувати експортні втрати ресурсовидобувних компаній - Цензор.НЕТ 6356
16.07.2020 14:09 Відповісти
наконец то сбича мечт
16.07.2020 17:16 Відповісти
В Польше с 1 июля цена бытового газа для населения понижается на 10,5%.
В Литве с 1 июля электричество для населения подешевеет на 8%, а газ на 15-23%.
В России с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%. Несмотря на последствия от эпидемии коронавируса и на сокращение доходов граждан. Проголосовали за поправки в Конституцию и сразу как хорошо жить стало

одни прорывы и победы )))))
16.07.2020 14:11 Відповісти
Жить стало лучше,жить стало веселей !!))
16.07.2020 14:16 Відповісти
Есть что отпраздновать:
• Россия занимает первое место по уровню социального неравенства - 1% населения принадлежит 74,5% богатств страны.
• В России ~18 млн живут за чертой бедности. Причем в стране существует уникальное социальное явление - работающие бедные.
• Уровень газификации в энергетической сверхдержаве, которая является лидером по экспорту газа, составляет 70%
• Более 80% россиян не имеют загранпаспорта и никогда не были за границей.
• 27,6% граждан не имеют доступа к централизованной канализации и пользуются выгребными ямами.

Вот это правильно! Вот это одобрямс! Тем более, что страна богатая - с колен встает... среднего класса с доходом в 17000 р. - как говна за баней... да и Путинский прорыв со дня на день случится...
16.07.2020 14:15 Відповісти
Им довольно забавно было бы читать такое со стороны жителей Украины, у нас ведь ситуация мало чем отличается, может разве что газификация повыше.
16.07.2020 14:46 Відповісти
"В России ~18 млн живут за чертой бедности"
----
По данным ООН, около 60% людей в Украине живут за чертой бедности, которая определяется как фактический прожиточный минимум
Об этом говорится в выводах Доклада о состоянии человеческого развития за 2016 год под названием Человеческое развитие для всех и каждого, который Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) обнародовала 21 марта в Стокгольме (Швеция), и который было представлен в Киеве 30 марта, сообщается на http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2017/03/30/too-many-lives-scarcely-touched-by-human-development-progress-un-report-finds/ сайте ПРООН в Украине .
---
"Уровень газификации" - вообще ниочем. возьмем норвегии, основного поставщика газа в европе - там всего 9%!!! (девять)
---
канализация. 28% это выглядит по-европейски. украина - 43% не имеют центральной канализации. 10% сельских школ с туалета на улице типо сортир.
---
77% украинцев не были за рубежом ни разу. А украинцев, побывавших дальше России, Египта и Турции - например в странах ЕС, США или Канаде, - 17%
16.07.2020 15:17 Відповісти
Да пох...
16.07.2020 14:20 Відповісти
Для кацапов этот ХазБром-"нациАнальное достояние",пускай платят.
16.07.2020 14:20 Відповісти
А раніше за наш рахунок вирішували всі свої питання. Німцям продавали по 200 доларів, а нам за 450 - по "братські"
16.07.2020 14:32 Відповісти
4 млрд$usa фєдєрасти витрачають ЩОРІЧНО на окуповані теріторії та ще1-1.2млрд на проекти пов'язані з окупованими теріторіями на 7млрд в рік ВПАЛИ прибутки фєдєрастії,а ще в 2015р їх примусили сплатити 200млрд боргів без рефінасування(залишилось ще 500млрд боргів) І ВЖЕ НЕВДОВЗІ черги за ковбасою.. але вже не по 2.20 а по 750 дерев'яних за кіло
16.07.2020 14:34 Відповісти
"Газпром" підвищить ціни на газ для росіян, щоб компенсувати експортні втрати ресурсовидобувних компаній - Цензор.НЕТ 2057
16.07.2020 15:25 Відповісти
Кацапам пох цены на газ , им валежник разрешили собирать и коровьи кизяки
16.07.2020 16:03 Відповісти
