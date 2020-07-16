"Газпром" підвищить ціни на газ для росіян, щоб компенсувати експортні втрати ресурсовидобувних компаній
Ціни на газ для росіян буде підвищено.
Про це оголосив на телефонній конференції у вівторок глава департаменту економічної експертизи та ціноутворення "Газпрому" Олексій Андреєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на finanz.ru.
За його словами, рішення про індексацію тарифів уже "ухвалено і перебуває в стадії оформлення".
Питання було "відпрацьовано" з регулюючими органами, повідомив Андреєв, додавши, що також обговорюється підвищення тарифів на транспортування газу, але рішення поки немає.
Зазначається, що накопиченим підсумком за останні три роки газ для росіян подорожчав на 8%, із 2014 року - майже на 20%.
Підвищення газових тарифів у розпал економічної кризи проводиться, щоб компенсувати втрати "Газпрому" на зовнішньому ринку, де ціни на газ різко впали, зазначає партнер RusEnergy Михайло Крутіхін.
У червні "Газпром" продавав паливо в Європу по 94 долари за тисячу кубометрів, що нижче точки беззбитковості для компанії, яку Fitch оцінює в 105 доларів за тисячу кубів. За підсумками другого кварталу експортні доходи "Газпрому" впали до мінімуму за 18 років. Компанія отримала 3,5 млрд доларів від зарубіжних покупців - втричі менше, ніж за той самий період роком раніше.
валежник цены поднять
В Литве с 1 июля электричество для населения подешевеет на 8%, а газ на 15-23%.
В России с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%. Несмотря на последствия от эпидемии коронавируса и на сокращение доходов граждан. Проголосовали за поправки в Конституцию и сразу как хорошо жить стало
одни прорывы и победы )))))
• Россия занимает первое место по уровню социального неравенства - 1% населения принадлежит 74,5% богатств страны.
• В России ~18 млн живут за чертой бедности. Причем в стране существует уникальное социальное явление - работающие бедные.
• Уровень газификации в энергетической сверхдержаве, которая является лидером по экспорту газа, составляет 70%
• Более 80% россиян не имеют загранпаспорта и никогда не были за границей.
• 27,6% граждан не имеют доступа к централизованной канализации и пользуются выгребными ямами.
•
Вот это правильно! Вот это одобрямс! Тем более, что страна богатая - с колен встает... среднего класса с доходом в 17000 р. - как говна за баней... да и Путинский прорыв со дня на день случится...
----
По данным ООН, около 60% людей в Украине живут за чертой бедности, которая определяется как фактический прожиточный минимум
Об этом говорится в выводах Доклада о состоянии человеческого развития за 2016 год под названием Человеческое развитие для всех и каждого, который Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) обнародовала 21 марта в Стокгольме (Швеция), и который было представлен в Киеве 30 марта, сообщается на http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2017/03/30/too-many-lives-scarcely-touched-by-human-development-progress-un-report-finds/ сайте ПРООН в Украине .
---
"Уровень газификации" - вообще ниочем. возьмем норвегии, основного поставщика газа в европе - там всего 9%!!! (девять)
---
канализация. 28% это выглядит по-европейски. украина - 43% не имеют центральной канализации. 10% сельских школ с туалета на улице типо сортир.
---
77% украинцев не были за рубежом ни разу. А украинцев, побывавших дальше России, Египта и Турции - например в странах ЕС, США или Канаде, - 17%