УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9934 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
1 301 24

Євросоюз виділив Україні 105 млн євро на підтримку малого бізнесу і реформ

Євросоюз виділив Україні 105 млн євро на підтримку малого бізнесу і реформ

Український уряд і Європейський Союз підписали три угоди про надання фінансової допомоги в розмірі 105 млн євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті представництва ЄС в Україні.

"13 липня 2020 року Ольга Стефанішина, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, від імені уряду України підписала три фінансові угоди між Європейським Союзом та Україною у межах Річної програми дій для України на 2020 рік. Пакет у розмірі 105 млн євро спрямований на підтримку українських малих і середніх підприємств (МСП), розвиток сільського господарства й малих фермерських господарств, а також підтримку органів державної влади України у виконанні ключових реформ та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включно з Поглибленою і всеохоплюючою зоною вільної торгівлі. Ці програми також сприятимуть пом’якшенню соціально-економічного впливу пандемії COVID-19 на Україну та забезпечать подальшу підтримку сектору охорони здоров’я", - йдеться в повідомленні.

"Продовження співпраці в реалізації програми реформ в Україні, а також солідарність перед лицем глобальної кризи, зумовленої пандемією COVID-19, особливо важливі в ці нелегкі часі. Саме тому ЄС виділяє 105 млн євро на підтримку України у межах нашої Річної програми дій на 2020 рік. Цей пакет включатиме три пріоритетні напрями, а саме: підтримку малих і середніх підприємств, малих фермерських господарств і допомогу в реалізації комплексної програми реформ в Україні, у тому числі щодо системи охорони здоров’я. Це частина нашого пакета допомоги Україні у відповідь на пандемію COVID-19 у розмірі 190 млн євро", – сказав посол Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала 11,5 млн євро бюджетної підтримки від ЄС, - Кабмін

Зокрема, фінансові угоди передбачають:

- 60 млн євро на реформування органами державної влади України таких пріоритетних галузей, як охорона здоров’я, соціальна політика, фінансовий сектор, конкуренція і транспорт. Ці реформи будуть спрямовані на гармонізацію законодавства України з нормами ЄС. Цільова допомога у розмірі 6,7 млн євро буде спрямована на модернізацію системи охорони здоров’я, а також зміцнення спроможності Міністерства охорони здоров’я керувати, координувати й моніторити проведення реформ.

- 25 млн євро на розвиток сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні. Ключовими елементами стануть покращення доступу до кредитів для малих фермерських господарств по всій Україні у межах програми EU4Business і наближення законодавства України до норм ЄС відповідно до ПВЗВТ. Програма сприятиме становленню конкурентнішого та орієнтованого на розвиток сільськогосподарського сектора, прозорого управління сільгоспресурсами, у тому числі земельними, а також сталому розвитку сільських регіонів України загалом.

- 20 млн євро на підтримку малих і середніх підприємств України у межах програми EU4Business. Це сприятиме кращому бізнес-середовищу завдяки приведенню законодавства України у відповідність із законодавством ЄС, доступу до кредитів для модернізації бізнесу, консультуванню міжнародних і вітчизняних експертів із розвитку підприємницьких навичок, виходу на ринки ЄС і всього світу. Загалом цей напрям сприятиме сталому та збалансованому економічному зростанню в Україні, кращій продуктивності, вищій зайнятості та скороченню бідності.

Другий пакет допомоги ЄС Україні у 2020 році, який зараз готується, буде зосереджений на громадянському суспільстві, посиленні стійкості вразливих регіонів та "Європейській зеленій угоді".

"Україна є пріоритетним партнером Європейського Союзу. ЄС підтримує Україну для забезпечення стабільного, заможного та демократичного майбутнього для її громадян і непохитний у своїй підтримці незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України.

Підписання Угоди про асоціацію, включно з Поглибленою і всеохоплюючою зоною вільної торгівлі, в 2014 році відкрило новий розділ у відносинах ЄС та України. Реалізація Угоди означає тіснішу співпрацю у сфері політики та безпеки і поступову економічну інтеграцію України до єдиного ринку ЄС. Угода також пропонує дорожню карту реформ в Україні, зокрема запровадження європейських стандартів і найкращих практик, зближення громадян України та ЄС, а також створення умов, щоб українські компанії могли конкурувати на європейських і світових ринках.

Щоб допомогти Україні в цьому, ЄС та європейські фінансові установи з 2014 року залучили понад 15 млрд євро грантів і кредитів для стабілізації економіки України, підтримки комплексних реформ і покращення життя її громадян.

У відповідь на пандемію COVID-19 ЄС мобілізував пакет допомоги Україні у розмірі 190 млн євро", - нагадали в представництві ЄС.

Автор: 

допомога (8669) реформи (3230) малий бізнес (283) Євросоюз (14017) Стефанишина Ольга нардеп (86)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Зелені миші готові?
показати весь коментар
16.07.2020 13:45 Відповісти
+3
Малый бизнес КАЛОмойского благодарен ЕС за поддержку.
показати весь коментар
16.07.2020 13:43 Відповісти
+3
пфф... 105млн. бубачка за неделю столько проедает
показати весь коментар
16.07.2020 13:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Малый бизнес КАЛОмойского благодарен ЕС за поддержку.
показати весь коментар
16.07.2020 13:43 Відповісти
я им удивляюсь!
показати весь коментар
16.07.2020 13:43 Відповісти
Ермаку на новый Мерс
показати весь коментар
16.07.2020 13:43 Відповісти
пфф... 105млн. бубачка за неделю столько проедает
показати весь коментар
16.07.2020 13:44 Відповісти
Десь сито зарохкав біля корита один грузинський "рехформатор")
показати весь коментар
16.07.2020 13:44 Відповісти
Зелені миші готові?
показати весь коментар
16.07.2020 13:45 Відповісти
*****..ть - Всегда готовы!
показати весь коментар
16.07.2020 13:50 Відповісти
beni i axmetki xvatyt,a drugoje nevazno
показати весь коментар
16.07.2020 13:46 Відповісти
Другое,за пять лет,своё взяло.
И ещё хочет.
показати весь коментар
16.07.2020 14:17 Відповісти
"на днях" (с) - дата 24.01.2018
Ванька, водки здесь нет, иди домой.
показати весь коментар
16.07.2020 14:04 Відповісти
Это набор букв. 12 миллионов долларов дивидендов - по каким законам и нормам нельзя платить? Если ты не знаешь, но Рошен продается по всей Европе и не только.

Внутренние офшоры? Серьезно? В таком случае кошелек моей жены - это тоже "своего рода внутренний офшор"
Текст с претензией на что то серьезное, но по факту - набор бессмысленных предложений.
показати весь коментар
16.07.2020 14:10 Відповісти
Хіба у Бені малий бізнес?
показати весь коментар
16.07.2020 13:48 Відповісти
А может уже хватит уже наших *бизнесменов* поддерживать? Знаем мы етих бизнесменов в лицо или скорее в харю
показати весь коментар
16.07.2020 13:58 Відповісти
Ти ж обрав чесну владу з новими ліцамі. Чому скиглиш?
показати весь коментар
16.07.2020 14:03 Відповісти
Точно такие же лица как и перед етим были. Да большинство лиц и не поменялось, только футболки вывернули
показати весь коментар
16.07.2020 14:14 Відповісти
В стране Дураков закипит работа.Євросоюз виділив Україні 105 млн євро на підтримку малого бізнесу і реформ - Цензор.НЕТ 2947
показати весь коментар
16.07.2020 14:01 Відповісти
Ето звучит как насмешка а скорее взятка нашим ОПГ от власти. Олигофренам дают деньги на бизнес а простым людям предлагают поднять РАБ-тарифы. Идите вы нах. с такой помощью.
показати весь коментар
16.07.2020 14:01 Відповісти
"Евросоюз выделил Украине 105 млн евро на поддержку малого бизнеса и реформ" - 105 млн евро, это Коломойскому на один зуб.
показати весь коментар
16.07.2020 14:05 Відповісти
Щоб допомогти Україні в цьому, ЄС та європейські фінансові установи з 2014 року залучили понад 15 млрд євро грантів і кредитів для стабілізації економіки України. Гранти це для їх агентів впливу які захичають тут їх інтерси наприклад вирізаний ліс, здані без бою Крим і Добас, ядерна зброя і т.д., а кредити потріно відавати. Як зважди їх розікрадуть, а до борг держави приплюсують до тих 80 млрд.доларів що вже є. Ну і головне до 2100 року тут буде 17млн автохтонів, а хто інші приїде на зачищене дике поле чомусь еліти не задумуються.
показати весь коментар
16.07.2020 14:58 Відповісти
а где можно увидеть хоть пару гривен этой помощи и получить???
показати весь коментар
16.07.2020 17:58 Відповісти
 
 