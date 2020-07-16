Євросоюз виділив Україні 105 млн євро на підтримку малого бізнесу і реформ

Український уряд і Європейський Союз підписали три угоди про надання фінансової допомоги в розмірі 105 млн євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті представництва ЄС в Україні.

"13 липня 2020 року Ольга Стефанішина, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, від імені уряду України підписала три фінансові угоди між Європейським Союзом та Україною у межах Річної програми дій для України на 2020 рік. Пакет у розмірі 105 млн євро спрямований на підтримку українських малих і середніх підприємств (МСП), розвиток сільського господарства й малих фермерських господарств, а також підтримку органів державної влади України у виконанні ключових реформ та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включно з Поглибленою і всеохоплюючою зоною вільної торгівлі. Ці програми також сприятимуть пом’якшенню соціально-економічного впливу пандемії COVID-19 на Україну та забезпечать подальшу підтримку сектору охорони здоров’я", - йдеться в повідомленні.

"Продовження співпраці в реалізації програми реформ в Україні, а також солідарність перед лицем глобальної кризи, зумовленої пандемією COVID-19, особливо важливі в ці нелегкі часі. Саме тому ЄС виділяє 105 млн євро на підтримку України у межах нашої Річної програми дій на 2020 рік. Цей пакет включатиме три пріоритетні напрями, а саме: підтримку малих і середніх підприємств, малих фермерських господарств і допомогу в реалізації комплексної програми реформ в Україні, у тому числі щодо системи охорони здоров’я. Це частина нашого пакета допомоги Україні у відповідь на пандемію COVID-19 у розмірі 190 млн євро", – сказав посол Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні.

Зокрема, фінансові угоди передбачають:

- 60 млн євро на реформування органами державної влади України таких пріоритетних галузей, як охорона здоров’я, соціальна політика, фінансовий сектор, конкуренція і транспорт. Ці реформи будуть спрямовані на гармонізацію законодавства України з нормами ЄС. Цільова допомога у розмірі 6,7 млн євро буде спрямована на модернізацію системи охорони здоров’я, а також зміцнення спроможності Міністерства охорони здоров’я керувати, координувати й моніторити проведення реформ.

- 25 млн євро на розвиток сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні. Ключовими елементами стануть покращення доступу до кредитів для малих фермерських господарств по всій Україні у межах програми EU4Business і наближення законодавства України до норм ЄС відповідно до ПВЗВТ. Програма сприятиме становленню конкурентнішого та орієнтованого на розвиток сільськогосподарського сектора, прозорого управління сільгоспресурсами, у тому числі земельними, а також сталому розвитку сільських регіонів України загалом.

- 20 млн євро на підтримку малих і середніх підприємств України у межах програми EU4Business. Це сприятиме кращому бізнес-середовищу завдяки приведенню законодавства України у відповідність із законодавством ЄС, доступу до кредитів для модернізації бізнесу, консультуванню міжнародних і вітчизняних експертів із розвитку підприємницьких навичок, виходу на ринки ЄС і всього світу. Загалом цей напрям сприятиме сталому та збалансованому економічному зростанню в Україні, кращій продуктивності, вищій зайнятості та скороченню бідності.

Другий пакет допомоги ЄС Україні у 2020 році, який зараз готується, буде зосереджений на громадянському суспільстві, посиленні стійкості вразливих регіонів та "Європейській зеленій угоді".

"Україна є пріоритетним партнером Європейського Союзу. ЄС підтримує Україну для забезпечення стабільного, заможного та демократичного майбутнього для її громадян і непохитний у своїй підтримці незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України.

Підписання Угоди про асоціацію, включно з Поглибленою і всеохоплюючою зоною вільної торгівлі, в 2014 році відкрило новий розділ у відносинах ЄС та України. Реалізація Угоди означає тіснішу співпрацю у сфері політики та безпеки і поступову економічну інтеграцію України до єдиного ринку ЄС. Угода також пропонує дорожню карту реформ в Україні, зокрема запровадження європейських стандартів і найкращих практик, зближення громадян України та ЄС, а також створення умов, щоб українські компанії могли конкурувати на європейських і світових ринках.

Щоб допомогти Україні в цьому, ЄС та європейські фінансові установи з 2014 року залучили понад 15 млрд євро грантів і кредитів для стабілізації економіки України, підтримки комплексних реформ і покращення життя її громадян.

У відповідь на пандемію COVID-19 ЄС мобілізував пакет допомоги Україні у розмірі 190 млн євро", - нагадали в представництві ЄС.