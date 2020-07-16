Рада продовжила мораторій на стягнення за валютними іпотечними кредитами до 2022 року
Верховна Рада продовжила мораторій на стягнення майна за валютними кредитами.
Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, законопроєкт №3640 підтримали 349 народних депутатів.
Глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики нагадав, що нинішній мораторій завершується в жовтні цього року.
Раніше Національний банк України закликав нардепів не підтримувати законопроєкт депутата фракції "Слуги народу" Олександра Дубінського, оскільки цей документ забороняє банкам врегулювати проблемні борги валютних позичальників, зокрема 44 тис. договорів на загальну суму 29 млрд грн.
Мораторій було запроваджено безстроково в 2014 році під час початку війни та економічної кризи, проте за шість років частина валютних позичальників так і не почала обслуговувати кредити через відсутність важеля впливу.
Як зазначає НБУ, в жовтні 2019 року запрацював новий кодекс про банкрутство, що передбачає механізм реструктуризації боргу іпотечних позичальників, який запрацює у повному обсязі, лише якщо буде скасовано мораторій.
Тогда заемщики точно не выкрутятся.
Безкарність - породжує вседозволеність...
ФГВФО через "голанські аукціони" продав ВЕЛИЧЕЗНУ купу заставного нерухомого (і рухомого) майна. І ніякі мораторії нікому не завадили...