Рада продовжила мораторій на стягнення за валютними іпотечними кредитами до 2022 року

Верховна Рада продовжила мораторій на стягнення майна за валютними кредитами.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, законопроєкт №3640 підтримали 349 народних депутатів.

Глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики нагадав, що нинішній мораторій завершується в жовтні цього року.

Раніше Національний банк України закликав нардепів не підтримувати законопроєкт депутата фракції "Слуги народу" Олександра Дубінського, оскільки цей документ забороняє банкам врегулювати проблемні борги валютних позичальників, зокрема 44 тис. договорів на загальну суму 29 млрд грн.

Також читайте: Настав час переглянути "кредитні канікули", запроваджені на час карантину, - Рожкова

Мораторій було запроваджено безстроково в 2014 році під час початку війни та економічної кризи, проте за шість років частина валютних позичальників так і не почала обслуговувати кредити через відсутність важеля впливу.

Як зазначає НБУ, в жовтні 2019 року запрацював новий кодекс про банкрутство, що передбачає механізм реструктуризації боргу іпотечних позичальників, який запрацює у повному обсязі, лише якщо буде скасовано мораторій.