Рада продовжила мораторій на стягнення за валютними іпотечними кредитами до 2022 року

Верховна Рада продовжила мораторій на стягнення майна за валютними кредитами.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, законопроєкт №3640 підтримали 349 народних депутатів.

Глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики нагадав, що нинішній мораторій завершується в жовтні цього року.

Раніше Національний банк України закликав нардепів не підтримувати законопроєкт депутата фракції "Слуги народу" Олександра Дубінського, оскільки цей документ забороняє банкам врегулювати проблемні борги валютних позичальників, зокрема 44 тис. договорів на загальну суму 29 млрд грн.

Настав час переглянути "кредитні канікули", запроваджені на час карантину, - Рожкова

Мораторій було запроваджено безстроково в 2014 році під час початку війни та економічної кризи, проте за шість років частина валютних позичальників так і не почала обслуговувати кредити через відсутність важеля впливу.

Як зазначає НБУ, в жовтні 2019 року запрацював новий кодекс про банкрутство, що передбачає механізм реструктуризації боргу іпотечних позичальників, який запрацює у повному обсязі, лише якщо буде скасовано мораторій.

Одновременно с этим нелепо требовать от банков дешёвых кредитов
16.07.2020 13:51 Відповісти
Радуйтесь , хитрожопые граждане .
16.07.2020 13:53 Відповісти
Ожидают очередного подорожания $.
Тогда заемщики точно не выкрутятся.
16.07.2020 13:55 Відповісти
а пусть заемщики платят пока нет "очередного подорожания $".
16.07.2020 14:06 Відповісти
перший акт марлезонського балету з девальвації
16.07.2020 14:01 Відповісти
Безкарність - породжує вседозволеність...
16.07.2020 14:02 Відповісти
Стосовно бездіяльностіі чи то б пак "безкарності" (wake up-UA)- БРЕХНЯ!
ФГВФО через "голанські аукціони" продав ВЕЛИЧЕЗНУ купу заставного нерухомого (і рухомого) майна. І ніякі мораторії нікому не завадили...
16.07.2020 14:46 Відповісти
А якщо я доброволець з 2015 року(потім конракт) , 4 ротації(1 рік) і продовжую служити і в судах мене банк знищує-то я "хітрожопий"?
16.07.2020 19:52 Відповісти
 
 