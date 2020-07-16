Листування Геруса і Палиці сфальсифікували в "рамках боротьби" за зелений тариф, - нардепка ЄС Сюмар

Нардеп ЄС Вікторія Сюмар визнала, що помилково опублікувала фейкове листування голови комітету ВР з питань енергетики "слуги народу" Андрія Геруса і депутата групи "За майбутнє" Ігоря Палиці.

Про це Сюмар написала у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Визнавати помилки вважаю якістю сильних. Поговорили з Андрієм Герусом. Його листування з Палицею, швидше за все, сфальсифікували в "рамках боротьби" за зелений тариф", - повідомила Сюмар.

Нардепка зазначила, що її листування теж не раз фальсифікували.

Читайте також: Забороняти імпорт електроенергії на законодавчому рівні не можна, - "слуга народу" Герус

"Мене там зачепив наїзд на Буславець, бо сексизму стає занадто багато в політиці. Але енергетика - ще брудніша справа. Як і інформаційна боротьба навколо неї. Всім нам бажаю прозорості, честі і чесності", - підсумувала Сюмар.