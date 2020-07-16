УКР
Листування Геруса і Палиці сфальсифікували в "рамках боротьби" за зелений тариф, - нардепка ЄС Сюмар

Листування Геруса і Палиці сфальсифікували в

Нардеп ЄС Вікторія Сюмар визнала, що помилково опублікувала фейкове листування голови комітету ВР з питань енергетики "слуги народу" Андрія Геруса і депутата групи "За майбутнє" Ігоря Палиці.

Про це Сюмар написала у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Визнавати помилки вважаю якістю сильних. Поговорили з Андрієм Герусом. Його листування з Палицею, швидше за все, сфальсифікували в "рамках боротьби" за зелений тариф", - повідомила Сюмар.

Нардепка зазначила, що її листування теж не раз фальсифікували.

Читайте також: Забороняти імпорт електроенергії на законодавчому рівні не можна, - "слуга народу" Герус

"Мене там зачепив наїзд на Буславець, бо сексизму стає занадто багато в політиці. Але енергетика - ще брудніша справа. Як і інформаційна боротьба навколо неї. Всім нам бажаю прозорості, честі і чесності", - підсумувала Сюмар.

Автор: 

Коломойський Ігор (3139) енергетика (2660) Сюмар Вікторія (276) Палиця Ігор (63) Герус Андрій (447) альтернативна енергетика (858)
+49


У слуг наріда дна не має.
16.07.2020 14:06 Відповісти
+48
последняя фраза ключевая!!!! "Їм все одно!!!!)))))))"
16.07.2020 14:08 Відповісти
+48
Глава комитета по энергетике Герус ставит задачу олигарху Палице, что он должен озвучивать на телеэфире: "А не ту х##ню, которую тулит Шмыгаль и пчелка" - Цензор.НЕТ 6284
16.07.2020 14:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Сегодня опять обратил внимание на борды, появившиеся перед приездом на Волынь крутейшего преЗедента во вселенной: на фоне облаков слово "майбутнє" зеленым, а у "й" галочка как птичка в избирательном бюллетене.
Эта косоглазая сволочь, недобитая Ляшком, с его "хай думають, що держава", ведь, и есть будущее, в которое это кодло ведет страну...
16.07.2020 15:03 Відповісти
Клованы при власти каждый день напоминают своим избирателям о себе. Все верно, больше трэша и угара!
16.07.2020 15:04 Відповісти
Нормальная переписка, там действительно цены в 2-3 раза завышены.
16.07.2020 15:09 Відповісти
Глава комітету з енергетики Герус ставить завдання олігархові Палиці, що він має озвучувати на телеефірі: "А не ту х##ню, яку тулить Шмигаль і пчьолка" - Цензор.НЕТ 4943 .ЗРАДА ??
16.07.2020 15:19 Відповісти
Интересно, быдло73 хотя бы сегодня понимает какое оно тупое?
4 июня, 2019 "Роттердам плюс": раскрыта циничная схема Порошенко и Ахметова.

Порошенко впервые прибегнул к подобной схеме еще в середине 90-х годов прошлого века, когда в 1995 году начал обеспечивать свою фабрику «Рошен» какао-бобами. Уже тогда он придумал предтечу схемы «Роттердам-плюс».

https://112.ua/sitemap/2019/2019-04-03 03.04.2019 Перезапуск НАПК, избирательная реформа и отмена "Роттердам плюс": У Зеленского выдвинули девять требований к Порошенко.

https://atr.ua/journalists/107

25 февраля 2019 Сергей Лещенко- «Роттердам плюс» - коррупционная схема Ахметова и нынешней власти.



16.07.2020 17:57 Відповісти
хай думають шо то слуги))))
16.07.2020 15:21 Відповісти
В нормальной стране он бы уже работал дворником или сидел.
16.07.2020 16:09 Відповісти
Это сложный юридический вопрос и нех....й лезть в его обсуждение!
16.07.2020 16:31 Відповісти
ТАТИШО? Це ж якась зрада зрадная. А от піглянуть, що і хто пише це по-людськи?
16.07.2020 17:39 Відповісти
Кретины тупые...пчелка в контексте- это зельц. В смысле пыльцы на хоботок.
16.07.2020 17:53 Відповісти
Мені навіть зрозуміло, яку "х..ню тулить Шмигаль"... © Вікторія Сюмар
Ахаха! Оце так під'*бнула ЗЕлених!
Ну і черговий зашквар від ЗЕленого шапіто (в кінці переписки):
- Дивись щоб фракція все не просрала
- та проголосують, як Давид скаже те і зроблять, їм все одно
"Новиє ліца", кажете? Лукаві "вболівальники за народ", млять!
16.07.2020 18:36 Відповісти
