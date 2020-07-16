Листування Геруса і Палиці сфальсифікували в "рамках боротьби" за зелений тариф, - нардепка ЄС Сюмар
Нардеп ЄС Вікторія Сюмар визнала, що помилково опублікувала фейкове листування голови комітету ВР з питань енергетики "слуги народу" Андрія Геруса і депутата групи "За майбутнє" Ігоря Палиці.
Про це Сюмар написала у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Визнавати помилки вважаю якістю сильних. Поговорили з Андрієм Герусом. Його листування з Палицею, швидше за все, сфальсифікували в "рамках боротьби" за зелений тариф", - повідомила Сюмар.
Нардепка зазначила, що її листування теж не раз фальсифікували.
"Мене там зачепив наїзд на Буславець, бо сексизму стає занадто багато в політиці. Але енергетика - ще брудніша справа. Як і інформаційна боротьба навколо неї. Всім нам бажаю прозорості, честі і чесності", - підсумувала Сюмар.
Эта косоглазая сволочь, недобитая Ляшком, с его "хай думають, що держава", ведь, и есть будущее, в которое это кодло ведет страну...
4 июня, 2019 "Роттердам плюс": раскрыта циничная схема Порошенко и Ахметова.
Порошенко впервые прибегнул к подобной схеме еще в середине 90-х годов прошлого века, когда в 1995 году начал обеспечивать свою фабрику «Рошен» какао-бобами. Уже тогда он придумал предтечу схемы «Роттердам-плюс».
https://112.ua/sitemap/2019/2019-04-03 03.04.2019 Перезапуск НАПК, избирательная реформа и отмена "Роттердам плюс": У Зеленского выдвинули девять требований к Порошенко.
https://atr.ua/journalists/107
25 февраля 2019 Сергей Лещенко- «Роттердам плюс» - коррупционная схема Ахметова и нынешней власти.
Ахаха! Оце так під'*бнула ЗЕлених!
Ну і черговий зашквар від ЗЕленого шапіто (в кінці переписки):
- Дивись щоб фракція все не просрала
- та проголосують, як Давид скаже те і зроблять, їм все одно
"Новиє ліца", кажете? Лукаві "вболівальники за народ", млять!
Ахаха! Оце так підколола ЗЕлене шапіто!
Ну а в кінці переписки - ще один зашквар від ЗЕлених:
- Дивись щоб фракція все не просрала
- та проголосують, як Давид скаже те і зроблять, їм все одно
"Новиє ліца", кажете? Отакі от "вболівальники за народ", блд!