США в ОБСЄ: Ми можемо сподіватися побачити мир на Донбасі лише тоді, коли РФ виконає свої мінські зобов'язання
Росії час перейти від озвучених намірів до реальних дій для врегулювання ситуації на Донбасі. Зараз же російське керівництво намагається перешкодити прогресу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив постійний представник США в ОБСЄ Джеймс Гілмор.
Він нагадав, що минуло понад 7 місяців з моменту зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі, де лідери країн домовилися забезпечити в регіоні повне і всеосяжне припинення вогню, яке так і не відбулося.
За словами Гілмора, за цей час мешканці Східної України пережили тисячі обстрілів, загинули 8 місцевих жителів, поранень зазнали 55 цивільних. Також були зруйновані будинки і критична інфраструктура. Гілмор також згадав про неприпустимий випадок обстрілу російськими силами евакуаційної групи під Зайцевим.
"Причиною всіх жертв на сході України, як військових, так і цивільних, може бути те, що Росія не проінструктувала сили, які вона озброює, навчає, фінансує, і веде бойові дії разом з ними", - зазначив постпред США.
Крім того, Гілмор нагадав, що бойовики продовжують обмежувати свободу пересування спостерігачів ОБСЄ, а також обстрілюють безпілотники Місії. При цьому він наголосив, що Росія є членом ОБСЄ, а СММ діє і від її імені.
"Росії час проявити політичну волю, продемонстровану Україною, і припинити свої зусилля з метою перешкодити прогресу в мирних переговорах. Замість цього ми бачимо, що Росія тільки заважає. Тільки коли Росія виконає свої мінські зобов'язання, ми можемо сподіватися побачити міцний мир і покласти кінець людським стражданням на сході України", - резюмував Гілмор.
Нагадаємо, вчора представник України в ОБСЄ розповів про вбивство підтримуваними РФ найманцями військового медика на Донбасі.
Також повідомлялося, що під час обговорення агресії РФ проти України російська делегація залишила засідання ОБСЄ.
