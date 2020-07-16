УКР
Новини
Є 5 кандидатів від "СН" на посаду мера Києва, праймеріз відбудуться на засіданні фракції, - "слуга народу" Кравчук

Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні в четвер проведе праймеріз кандидатів для участі у виборах київського мера.

Про це повідомила заступниця глави фракції Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Праймеріз саме для членів фракції, членів партії, ті, які оголошували офіційно. Їх зараз п'ять депутатів, які про це заявили", - сказала Кравчук журналістам.

Вона зазначила, що, по суті, ці праймеріз тривають вже понад місяць, "хтось газети роздає, хтось борди вивішує, хтось дебати влаштовує".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верещук - найбільш ймовірна кандидатка від "Слуги народу" в мери Києва, - джерело в партії

Кравчук повідомила, що особисто вона має намір підтримати кандидатуру Ірини Верещук, оскільки вважає, що "жінки мають іти в політику".

"Я вважаю, що вона зможе зібрати команду, в тому числі і жінок більше підтягти до Київради. І мені здається, що вона може бути дуже незручним опонентом для Кличка", - сказала депутатка.

Як повідомлялося, в праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва беруть участь народні депутати від цієї партії: Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура і Дмитро Гурін.

Раніше повідомлялося, що на засіданні фракції "Слуга народу" в четвер буде присутній президент України Володимир Зеленський.

Київ (20049) мер (511) праймеріз (29) Слуга народу (2847) Кравчук Євгенія (375)
Топ коментарі
+20
Киев , держись ! К вам едет цирк .
16.07.2020 14:26 Відповісти
+17
16.07.2020 14:28 Відповісти
+16
16.07.2020 14:30 Відповісти
Киев , держись ! К вам едет цирк .
16.07.2020 14:26 Відповісти
Акробаты-эксцентири и женщина с бородой.
16.07.2020 14:29 Відповісти
Ирина Верещук,

Николай Тищенко,

Александр Дубинский,

Александр Качура

https://censor.net/news/3208412/sluga_naroda_gurin_reshil_idti_v_mery_kieva_pohoje_polnotsennogo_prayimeriz_ne_budet_nas_jdet_konkurs.

Das ist fantastisch !!!!!
Один клоун краше другого !
16.07.2020 14:32 Відповісти
Тищенко і крапка, в нього дупа файна , як в Кім !!!)))
16.07.2020 14:40 Відповісти
Я пропоную розглянути дупи всіх кандидатів! Треба бути впевненим, що у Попи Какукім найкраща!
16.07.2020 14:57 Відповісти
Да-а-а-а, Черновецкий и его "молодая команда" нервно "вкурили".
16.07.2020 18:07 Відповісти
16.07.2020 15:01 Відповісти
На жаль,той цирк у нас вже рік гастролі дає.Тепер хочуть під шапіто ще й КМДА прихватити.Нехай губу закатають.Від клоунів в Києві вже алергія
16.07.2020 14:29 Відповісти
нее цирк уехал...клоуны остались!
16.07.2020 14:32 Відповісти
Цирк "ДюЗелей" -2!
16.07.2020 14:50 Відповісти
16.07.2020 15:17 Відповісти
Цирк уже давно тут, и главное выступление его в ближайшее время... сейчас покамис аншлаг
16.07.2020 16:42 Відповісти
билеты через Юзика
16.07.2020 14:26 Відповісти
Який список в мери? Для них - тільки розстрільний список!
16.07.2020 14:26 Відповісти
единственное что радует что хоть праймериз проведут, ведь на должность премьера гончарук-шмыгаль, праймериза не было, все равно все знают что у них в киеве ничего не получаться. но они пытаються делать вид что они демократы... )) если наберут в киеве 10% в киев совет это будет просто красиво.
16.07.2020 14:26 Відповісти
Эти пять...это самые тупые из зеленого стада...или самые умные???
16.07.2020 14:26 Відповісти
Их хрен поймешь, с какой стороны система отсчета...
16.07.2020 14:28 Відповісти
Считать надо от Трускавца...😃
16.07.2020 14:31 Відповісти
Усіх кандидатів від слуг народи кияни не оберуть.
16.07.2020 14:26 Відповісти
Конкурс з тверку?
16.07.2020 14:27 Відповісти
16.07.2020 14:30 Відповісти
Коля праймериз опой чувствует !
16.07.2020 14:33 Відповісти
16.07.2020 14:38 Відповісти
Коля-катлєта показав як і, головне, ЧИМ він ті "катлєти" робить! Зевиборець на підлозі б'ється в екстазі, з піною у рота доказуючи всім, що саме це і є виходець з "наріду", адекватні сусіди викликали санітарів, дістали поп-корн, зручно вмостилися подалі від припадочного і чекають на подальший розвиток подій. Пташки, перелякані екстазом зевиборця, замовкли і навіть сама природа принишкла з подиву - такого творіння свого вона не пам'ятала, а тому просто вирішила, що то творіння Боже, яке Бог і покарав, відібравши розум.
Не Купрін, але я старався
16.07.2020 14:49 Відповісти
Навіть не сподівайтесь.
16.07.2020 14:28 Відповісти
16.07.2020 14:28 Відповісти
Оптом дешевле.

СН - это клеймо. На их фоне даже педофил-фейкомет Шарий стал солиднее смотреться.
16.07.2020 14:28 Відповісти
та нет они как раз в одной весовой и те и те зашкваренны
16.07.2020 14:30 Відповісти
лёню-космоса вернутьвзад!!!
16.07.2020 14:38 Відповісти
Та ну, після відео із "танцем .опи" решта не конкуренти! Віртуозний пісюн зайнятий, він грає роль президента, тому на мера піде віртуоз .опи!
16.07.2020 14:29 Відповісти
Ну если СН расчитывает на свой стойкий электорат, тогда только Коля Ср..ка.))
Им такое точно зайдет.
16.07.2020 14:29 Відповісти
Праймериз будет проходить ночью в ресторане "Велюр"
16.07.2020 14:29 Відповісти
сосна рабочая будет - тогда строго +18
16.07.2020 14:30 Відповісти
Тюю, нове слово "праймеріз" вивчили ...🤣
16.07.2020 14:29 Відповісти
На дистанции - четверка (пятёрка) первачей,-
Каждый думает, что он-то побойчей,
Каждый думает, что меньше всех устал,
Каждый хочет на высокий пьедестал.

Кто-то кровью холодней, кто горячей,-
Все наслушались напутственных речей,
Каждый съел примерно поровну харчей,-
И судья не зафиксирует ничьей. (с)
16.07.2020 14:30 Відповісти
"О чём он (Виталик) думал, мою челюсть кроша?

- что жить - хорошо! И жизнь - хороша!" (с)
16.07.2020 15:11 Відповісти
Могут особо не стараться. Выиграет Кличко, с большим отрывом
16.07.2020 14:30 Відповісти
Дивна річ - Віталій, якого кілька років висміював квартал-95, виявився по інтелектуальному рівню на кілька голів вище найрозумнішого Слуги Народу.
16.07.2020 14:35 Відповісти
послушай женщину (с)
сорь, если ты олежик там в нике..
16.07.2020 14:48 Відповісти
Хлопчик чи дівчинка - я ще не визначився.
16.07.2020 14:59 Відповісти
ну, хоть с чувством юмора - уже неплохо
16.07.2020 15:03 Відповісти
Наїлися вже Віталієм, аж пече, а нам збираються ще перцю підсипати.
16.07.2020 15:12 Відповісти
16.07.2020 14:31 Відповісти
12 астолопів! (букви ті ж самі: "какая разніца"!)
16.07.2020 14:33 Відповісти
"Тайная вечеря хрень"

Леонардо да Винчи, ресторан Велюр
16.07.2020 14:37 Відповісти
Не бывалый случай в истории мировой психиатрии, АЖ ПЯТЬ кандидатов от партии идиотов, дебилов и прочих умственно отсталіых в своём развитии человек, претендуют на пост мэра Киева.
16.07.2020 14:32 Відповісти
Серед усіх нам більше всього до вподоби Попа Какукім.
16.07.2020 14:32 Відповісти
Все кандидаты от Сн сосны бужанские дубинские может не выдвигать от Вас уже аллергия от слова Сн у народа приступ озверения
16.07.2020 14:32 Відповісти
критерии зашибись - потому что женщина ) об умении управлять никто и не вспоминает
16.07.2020 14:33 Відповісти
та да.. взять кого-то типа геращенко - так лучше б там ляшко был в юбке..
16.07.2020 14:36 Відповісти
Для слуг це вже еволюція і велике досягнення-"женщина",а не сосна.
16.07.2020 14:43 Відповісти
Пздуй до Шарія!
16.07.2020 14:36 Відповісти
оль, пеки лучше блины.. если умеешь..
16.07.2020 14:43 Відповісти
Як там погода в Сизрані?
16.07.2020 15:00 Відповісти
съезди, расскажешь, если тебе интересно
16.07.2020 15:04 Відповісти
у велюра даже уже предвыборный ролик есть. можно и броские лозунги делать, когда я приду - вам опа! (какуким)
16.07.2020 14:35 Відповісти
Еще в Киеве шута из балагана не хватало. Хватить скоморохов в Раде и клоуна президента
16.07.2020 14:36 Відповісти
расскатывайте губу пошире, оставьте сосны себе, пригодятся на доски.
16.07.2020 14:37 Відповісти
Отобрали 5 уродов. Фу, какая мерзость ...
Уж лучше педалик.
16.07.2020 14:46 Відповісти
А все кандидаты на праймериз от СН проходят усиленные тренинги по тверку ? Иначе Толя-котлета фаворит .))
16.07.2020 14:49 Відповісти
Название хвойного дерева, созвучное с вежливым отказом. (Туя)
16.07.2020 15:09 Відповісти
"А вы, друзья, как ни садитесь..."(с)
16.07.2020 15:09 Відповісти
Яка мерзота...
16.07.2020 15:14 Відповісти
Нічого сказати справжні "авторитети" один гірше другого,хоч правда є сумнозвісний приклад Льоня космос.
16.07.2020 15:24 Відповісти
Яке відношення взагалі має фракція в парламенті до міського голови Києва? Де перетинається робота фракції парламенту з комунальним господарством міста? Ідіотизм "слуг" руйнує державну структуру: всі займаються всім, ніхто не відповідає ні за що.
16.07.2020 15:45 Відповісти
Короче, кандидата у них нет. Был бы, весь этот цирк с праймериз нах никому не нужен был бы. Да и избирательную компанию уже сейчас нужно проводить полым ходом а не думать кого бы делегировать. Там по ходу все печально. Один клоун только успел проскочить год назад через выборы ну и партия в догонку. Теперь все что ассоциируется со словом зелень или слуга народа - таксично в принципе. Витальке повезло, можно ничего не делать, просто наблюдать молча. О фаворит среди этого шапито. Даже он опытным политиком на ихнем фоне выглядит.
16.07.2020 16:30 Відповісти
Киевляне! Вам уже сейчас кандидаты в мэры дупу показывают. Вдумайтесь, что они покажут после выборов! Не тот ли инструмент для игры на пианино?
16.07.2020 18:10 Відповісти
Дрожу!
Дрожу от нетерпения в ожидании этого судьбоносного события!
16.07.2020 18:34 Відповісти
 
 