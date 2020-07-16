Є 5 кандидатів від "СН" на посаду мера Києва, праймеріз відбудуться на засіданні фракції, - "слуга народу" Кравчук

Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні в четвер проведе праймеріз кандидатів для участі у виборах київського мера.

Про це повідомила заступниця глави фракції Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Праймеріз саме для членів фракції, членів партії, ті, які оголошували офіційно. Їх зараз п'ять депутатів, які про це заявили", - сказала Кравчук журналістам.

Вона зазначила, що, по суті, ці праймеріз тривають вже понад місяць, "хтось газети роздає, хтось борди вивішує, хтось дебати влаштовує".

Кравчук повідомила, що особисто вона має намір підтримати кандидатуру Ірини Верещук, оскільки вважає, що "жінки мають іти в політику".

"Я вважаю, що вона зможе зібрати команду, в тому числі і жінок більше підтягти до Київради. І мені здається, що вона може бути дуже незручним опонентом для Кличка", - сказала депутатка.

Як повідомлялося, в праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва беруть участь народні депутати від цієї партії: Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура і Дмитро Гурін.

Раніше повідомлялося, що на засіданні фракції "Слуга народу" в четвер буде присутній президент України Володимир Зеленський.