На мотив убивства журналіста Павла Шеремета міг вплинути його контакт у Росії, - речник МВС Шевченко

На мотив убивства журналіста Павла Шеремета міг вплинути його контакт у Росії, - речник МВС Шевченко

За даними слідства, за місяць до вбивства журналіст виїжджав на територію Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це розповів директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

За його словами, справу щодо ймовірних виконавців убивства Шеремета завершено, а проти замовників - триває.

"Цей злочин вчинено проти громадянина РФ, іноземця. Який неодноразово бував на території країни-агресора і безпосередньо за місяць до своєї загибелі мав там контакт. Це, на наш погляд, також могло суттєво вплинути на мотив цього вбивства", - заявив Шевченко.

Він також зазначив, що слідство продовжує пошук осіб, які підбурювали виконавців "свідомо чи несвідомо" вчинити вбивство Шеремета. Шевченко також наголосив, що поліція не перешкоджає стороні захисту підозрюваних знайомитися з матеріалами справи та надає їм всі фото- і відеоматеріали.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

2 липня 2020 року повідомлялося, що справа Шеремета готова для передачі в суд, початок її розгляду залежить винятково від підозрюваних і їхніх адвокатів.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

+33
То бишь мотив вам не известен...и вы его пытаетесь высосать из пальца...или из другого причинного места...да??
показати весь коментар
16.07.2020 14:38 Відповісти
+29
До сих пор удивляюсь, кому в Украине нужен был тот "никакой" Шеремет?
А тем более атошникам. Большинство и фамилии его не слыхали, и не знали чем он занимается.
Какой смысл был его убивать? Какой мотив? Ну подживал он у Притулы, что-то там вякал, чтоб заработать на существование. Атошникам от него точно было ни холодно, ни жарко.
показати весь коментар
16.07.2020 14:45 Відповісти
+19
Полгода зеленое стадо пытается обвинить патриотов в этом...и до сих пор не придумало мотива...стадо оказалось еще тупее чем я предполагал...
показати весь коментар
16.07.2020 14:43 Відповісти
Відволікання уваги...
Гонгадзе ще вспам'ятай..
16.07.2020 14:35 Відповісти
Ага. Перший чоловік Притули.
16.07.2020 14:37 Відповісти
21-й.
16.07.2020 17:06 Відповісти
Он мужем Притулы не был. У этой самарянки он был пятым.
16.07.2020 17:51 Відповісти
Мерзота вперто намагається прив'язати вбивство шеремета до патріотів. Поки собаков у кріслі, Антоненка не випустять, на жаль. І неупередженого суду не допустять.
17.07.2020 07:57 Відповісти
То бишь мотив вам не известен...и вы его пытаетесь высосать из пальца...или из другого причинного места...да??
16.07.2020 14:38 Відповісти
Як кажуть( до Вас не відностьься)-
"Этот бред ты насосал из пальца или чегото другого??
😁
16.07.2020 14:49 Відповісти
А как же "Величие арийской расы"???? "Дестабилизация политической ситуации в Украине"?
Эти дебилы работают по одной схеме с российскими, у тех тоже 100500 версий сбития МН17.
16.07.2020 23:04 Відповісти
Спикер Ававова, сколько других контактных с россией проигнорировали "убийцы" Шеремета?
Шеремет же не единственный, кто был в россии после начала войны.
И почему выбрали именно Шеремета?
16.07.2020 14:40 Відповісти
Шеремет - расийский шпион, маскирующийся под "оппозиционера".
16.07.2020 16:08 Відповісти
А почему не зеленского, который не вылазил из россии
16.07.2020 16:11 Відповісти
Это было бы лучше. Не имели бы сейчашних проблем.
16.07.2020 17:53 Відповісти
Шевченко, а где том дела? Уже нашли, как и текст обвинения?
16.07.2020 14:40 Відповісти
Полгода зеленое стадо пытается обвинить патриотов в этом...и до сих пор не придумало мотива...стадо оказалось еще тупее чем я предполагал...
16.07.2020 14:43 Відповісти
матюкливі=язикаті патріоти? А чому Ж їхній патріотизм... балалаєшник Же ж однозначно сказав що він не може бути українським патріотом .. бо він"єврей"
16.07.2020 15:08 Відповісти
Брехло авакяна №2 после брехла №1 толсторалого
16.07.2020 14:43 Відповісти
До сих пор удивляюсь, кому в Украине нужен был тот "никакой" Шеремет?
А тем более атошникам. Большинство и фамилии его не слыхали, и не знали чем он занимается.
Какой смысл был его убивать? Какой мотив? Ну подживал он у Притулы, что-то там вякал, чтоб заработать на существование. Атошникам от него точно было ни холодно, ни жарко.
16.07.2020 14:45 Відповісти
ФСБ завалило своего собственного агента, бо от дохлого Шеремета пользы больше, чем от живого.
16.07.2020 14:52 Відповісти
я ж говорю - никак не получается впихнуть невпих*емое (с)...
а презентацию с преЗЕдентом и не только видели все... и замарались ею по самое это самое... и поэтому тужаться...а никак не выродят ни мотива )))) ни толкового объяснения своих слов
16.07.2020 14:56 Відповісти
Судячі з інтерв"ю "великого приЗЕдента", "На мотив убийства журналиста Павла Шеремета мог повлиять..."(с): наближення високосного року, сонячне або місячне затемнення, парад планет, Венера у Домі Меркурія, відсутність місячних у Мендель, наявність місячних у Колі Тищенко, і.т.д., і т.п.
показати весь коментар
16.07.2020 14:46 Відповісти
количество "ту мач" тюнингованных сосен
16.07.2020 14:50 Відповісти
Мотив "дела Шеремета" - наказать "биомассу", которая посмела провести красную линию для ЗЕБЕни перед Берлинской встречей

Шевченко, не ипи мозги людям!
придет время, за все ответитшь !
16.07.2020 14:49 Відповісти
тю...не вижу логики...
в рашку шастают чуть ли не каждый месяц, например мертвечук и вышкиБойка...и шо? и шо??
16.07.2020 14:50 Відповісти
А.Шевченко VS В.Шевченко
16.07.2020 14:53 Відповісти
мы такие )))))))
16.07.2020 14:57 Відповісти
с банкиром сегодняшним, вас не счесть...
16.07.2020 15:07 Відповісти
"несознательное подстрекательство " - это пять я щитаю
16.07.2020 14:51 Відповісти
Вони самі звикли бути в напівпритомному стані цілодобово от і думають, що решта курить те саме
16.07.2020 15:06 Відповісти
Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Порохоботи (підозрювані) хотіли нашкодити діючому тоді президенту Пеці...
Що сказати... це не мотив... Це ШЕДЕВР!!!
16.07.2020 14:51 Відповісти
Але ж прибічники Потерпілого хавають!
16.07.2020 14:55 Відповісти
А сколько у него прибичникив и что они о нем знают и могут сказать?
16.07.2020 15:08 Відповісти
Если честно, Паша был очень интересный парень, достаточно вспомнить начало его известности, а начинал он с того , что по заказу московского телевизора устраивал танцы на белАруской границе доказывая, что её не существует, за это его даже кацапы даже допустили до эфира, правда не надолго, после было ещё несколько интересных случаев и непонятное появление в Украине .... так что можно только догадываться кто его заказал и кто грохнул, не исключено, что было очень неприличное предложение от ФСБ от которого он мог отказаться а мог и согласиться и не выполнить
показати весь коментар
16.07.2020 15:03 Відповісти
На мотив убивства журналіста Павла Шеремета міг вплинути його контакт у Росії, - речник МВС Шевченко - Цензор.НЕТ 8670
16.07.2020 15:55 Відповісти
"попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине"

выбрав для этого никому не нужного Шеремета???!
Ситуация в Украине в результате не изменилась ни на йоту...
Смешно и грустно читать про дестабилизацию страны в связи с Шереметом
А вот д(з)********** точно имеет место быть
Шевченко тебе не стыдно такое молоть?
16.07.2020 15:07 Відповісти
А як же звеличееня арійської раси?
16.07.2020 15:15 Відповісти
Шеремет дружил с Немцовым и незадолго до убийства Немцова ездил к нему в Москву.
Вот там и ищите "концы" и не мучайте невиновных людей.
Но у вас, видимо, просто есть задание обгаживать атошников. Вот и приплели их к Шеремету.
Сварганили никому непонятную версию?
Как вам, уроды, спится? Что вам, уродам, снится?
16.07.2020 15:17 Відповісти
Иди уже в своё денере и не писти.
16.07.2020 15:54 Відповісти
Всі сліди ведуть до чорта Авакова а він відволікає увагу від себе звинувативши невинних.
16.07.2020 15:46 Відповісти
На мотив убивства журналіста Павла Шеремета міг вплинути його контакт у Росії, - речник МВС Шевченко - Цензор.НЕТ 290
16.07.2020 15:46 Відповісти
Сашка Білого вбили по наказу чорта Авакова і Шеремета скоріш теж. Поки чорт буде в кріслі міністра МВД то в країні буде хаос і поліцаївське беззаконня. Хто поліцаї Авакова? Катюги,гвалтівники,бандюки,наркомани,курви,злодії та тупі виконавці злочинних наказів Авакова.
16.07.2020 15:51 Відповісти
Иди в свою лугандонию и не писти .
16.07.2020 15:58 Відповісти
интересно, Кузьменко и Антоненко в тюрьме по прямому обвинению от зеленского,
чем они насолили этому недопрезиденту ?
16.07.2020 15:59 Відповісти
І "виконавці" у вас на ваш погляд. Бо вони ніякого відношення до цього вбивства не мають. І мотив відсутній. Просто фальсифікація. Не тих взяли, обкакалися і почали фальшувати, відтягувати свою політичну "смерть" і не відворотню кримінальну відповідальність фальсифікаторів.
16.07.2020 15:59 Відповісти
*****, это не страна - это "сюр" какой-то!
Высмыкивать из обычной жизни людей которые "внешне похожи" на кого? на людей которые *********** возле дома Притулы, которые что-то снимали?!
И ведь посадят их...

Прокуроры и судьи в Украине - это единая мафия, круговая порука, один сказал "виновны" и всё остальное прокурорско-судейское стадо тут же подхватит "виновны", всей своей высокооплачиваемой ратью.
Мало того, этих "виновных" и реально отсидевших свои сроки невозможно потом будет реабилитировать, потому как реальных исполнителей и заказчиков никто не ищет, а значит и привлечь всех кто фальцифицировал дело будет невозможным, вот что самое печальное...
И все они прекрасно это понимают, и врут на голубом глазу, даже не краснея!
16.07.2020 16:14 Відповісти
І це правда. Спочатку захопили невиних, а потім фальшують їх до справи (підганяють речдокази, "свідків" та інше, особливо експертизи ДНК). Якщо їх зараз випустити - то завалиться весь їх паперовий дім. Будуть примати до останнього і винесуть вироки. Але потім відповідати прийдеться всім і фальсифікаторам і замовникам.
16.07.2020 16:44 Відповісти
полюция собакова как всегда в говне)))
все высосано из пальца и прошито белыми нитками. зебаран вместе с собаковым тоже в дерьме и обтекает))) . )))))
16.07.2020 16:21 Відповісти
А расположение звёзд по гороскопу не могло повлиять. Ещё бы на кофейной гуще погадали. Как можно обвинять людей на одних предположениях?!
16.07.2020 17:56 Відповісти
звичайний агент ФСБ
16.07.2020 18:32 Відповісти
Ну наконец то хоть какой то мотив придумали. А то был один абсурд - раскачать ситуацию в стране.
16.07.2020 22:11 Відповісти
 
 