На мотив убивства журналіста Павла Шеремета міг вплинути його контакт у Росії, - речник МВС Шевченко
За даними слідства, за місяць до вбивства журналіст виїжджав на територію Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це розповів директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.
За його словами, справу щодо ймовірних виконавців убивства Шеремета завершено, а проти замовників - триває.
"Цей злочин вчинено проти громадянина РФ, іноземця. Який неодноразово бував на території країни-агресора і безпосередньо за місяць до своєї загибелі мав там контакт. Це, на наш погляд, також могло суттєво вплинути на мотив цього вбивства", - заявив Шевченко.
Він також зазначив, що слідство продовжує пошук осіб, які підбурювали виконавців "свідомо чи несвідомо" вчинити вбивство Шеремета. Шевченко також наголосив, що поліція не перешкоджає стороні захисту підозрюваних знайомитися з матеріалами справи та надає їм всі фото- і відеоматеріали.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
2 липня 2020 року повідомлялося, що справа Шеремета готова для передачі в суд, початок її розгляду залежить винятково від підозрюваних і їхніх адвокатів.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Гонгадзе ще вспам'ятай..
"Этот бред ты насосал из пальца или чегото другого??
😁
Эти дебилы работают по одной схеме с российскими, у тех тоже 100500 версий сбития МН17.
Шеремет же не единственный, кто был в россии после начала войны.
И почему выбрали именно Шеремета?
А тем более атошникам. Большинство и фамилии его не слыхали, и не знали чем он занимается.
Какой смысл был его убивать? Какой мотив? Ну подживал он у Притулы, что-то там вякал, чтоб заработать на существование. Атошникам от него точно было ни холодно, ни жарко.
а презентацию с преЗЕдентом и не только видели все... и замарались ею по самое это самое... и поэтому тужаться...а никак не выродят ни мотива )))) ни толкового объяснения своих слов
Шевченко, не ипи мозги людям!
придет время, за все ответитшь !
в рашку шастают чуть ли не каждый месяц, например мертвечук и вышкиБойка...и шо? и шо??
Порохоботи (підозрювані) хотіли нашкодити діючому тоді президенту Пеці...
Що сказати... це не мотив... Це ШЕДЕВР!!!
выбрав для этого никому не нужного Шеремета???!
Ситуация в Украине в результате не изменилась ни на йоту...
Смешно и грустно читать про дестабилизацию страны в связи с Шереметом
А вот д(з)********** точно имеет место быть
Шевченко тебе не стыдно такое молоть?
Вот там и ищите "концы" и не мучайте невиновных людей.
Но у вас, видимо, просто есть задание обгаживать атошников. Вот и приплели их к Шеремету.
Сварганили никому непонятную версию?
Как вам, уроды, спится? Что вам, уродам, снится?
чем они насолили этому недопрезиденту ?
Высмыкивать из обычной жизни людей которые "внешне похожи" на кого? на людей которые *********** возле дома Притулы, которые что-то снимали?!
И ведь посадят их...
Прокуроры и судьи в Украине - это единая мафия, круговая порука, один сказал "виновны" и всё остальное прокурорско-судейское стадо тут же подхватит "виновны", всей своей высокооплачиваемой ратью.
Мало того, этих "виновных" и реально отсидевших свои сроки невозможно потом будет реабилитировать, потому как реальных исполнителей и заказчиков никто не ищет, а значит и привлечь всех кто фальцифицировал дело будет невозможным, вот что самое печальное...
И все они прекрасно это понимают, и врут на голубом глазу, даже не краснея!
все высосано из пальца и прошито белыми нитками. зебаран вместе с собаковым тоже в дерьме и обтекает))) . )))))