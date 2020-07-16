На мотив убивства журналіста Павла Шеремета міг вплинути його контакт у Росії, - речник МВС Шевченко

За даними слідства, за місяць до вбивства журналіст виїжджав на територію Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це розповів директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

За його словами, справу щодо ймовірних виконавців убивства Шеремета завершено, а проти замовників - триває.

"Цей злочин вчинено проти громадянина РФ, іноземця. Який неодноразово бував на території країни-агресора і безпосередньо за місяць до своєї загибелі мав там контакт. Це, на наш погляд, також могло суттєво вплинути на мотив цього вбивства", - заявив Шевченко.

Він також зазначив, що слідство продовжує пошук осіб, які підбурювали виконавців "свідомо чи несвідомо" вчинити вбивство Шеремета. Шевченко також наголосив, що поліція не перешкоджає стороні захисту підозрюваних знайомитися з матеріалами справи та надає їм всі фото- і відеоматеріали.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

2 липня 2020 року повідомлялося, що справа Шеремета готова для передачі в суд, початок її розгляду залежить винятково від підозрюваних і їхніх адвокатів.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

