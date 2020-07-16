Грузія має намір відкрити в'їзд для всіх іноземців, які планують жити і працювати в країні не менше пів року

Міжвідомча координаційна рада боротьби з COVID-19 при уряді Грузії ухвалила рішення дозволити в'їзд всім іноземним бізнесменам і самозайнятим громадянам, які мають намір провести в Грузії не менше шести місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила в четвер журналістам глава Мінекономрозвитку Грузії Натія Турнава.

"Згідно з проєктом, уряд Грузії у винятковому порядку дозволить таким громадянам з усіх країн перетинати кордон, якщо вони будуть залишатися в Грузії не менше шести місяців", - сказала Турнава.

Вона зазначила, що в рамках проєкту розроблена платформа для прийому заявок, якою можуть скористатися охочі приїхати до Грузії на тривалий період часу. Зокрема, вони повинні будуть представити особисту інформацію, довідку про роботодавця, підтвердження про проходження обов'язкового 14-денного карантину через коронавірус.

Влада Грузії розраховувала 1 липня відкрити країну для туристів і відновити призупинене з 21 березня регулярне міжнародне авіасполучення з іншими країнами, проте це рішення через епідеміологічну ситуацію в країні і світі було відкладено до кінця липня.

За останніми даними, в Грузії офіційно зафіксовано 1006 заражень коронавірусом COVID-19, одужали 883 людини, померли 15 людей. Під наглядом лікарів у стаціонарах залишаються 244 пацієнтів, в режимі карантину перебуває 5 тис. 640 осіб.