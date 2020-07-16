УКР
48% українців виступають за визнання діячів УНР борцями за незалежність, 16% - проти, - опитування "Демініціатив" і КМІС

48% українців виступають за визнання діячів УНР борцями за незалежність, 16% - проти, - опитування

Майже половина громадян України підтримують визнання діячів Української народної республіки борцями за незалежність України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, які були представлені в "Укрінформі".

"Стосовно ставлення до рішення про визнання діячів Української народної республіки борцями за незалежність України, тут ми бачимо справді позитивний консенсус серед українців. Близько половини наших громадян ставляться до цього позитивно – 48%. Негативно – лише 16%. Решта відповіли, що їм байдуже або важко сказати. Тобто це люди, які можуть змінити свою думку і з якими треба працювати", - зазначив, презентуючи дослідження, аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Кучеріва Сергій Шаповалов.

Як зазначалося, позитивний баланс ставлень до визнання діячів УНР спостерігається в усіх регіонах. Вікові групи не відрізняються за частками позитивних та негативних ставлень, але серед людей старшого віку більше тих, хто не визначився зі своєю відповіддю на це запитання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 60,5% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, 21,5% - у правильному, - опитування Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи"

Загальнонаціональне дослідження проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з КМІС з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитано 2000 осіб, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Демініціативи (82) незалежність (106) опитування (2024) УНР (65) КМІС (352)
+28
48% украинцев выступают за признание деятелей УНР борцами за независимость, 16% - против, - опрос "Деминициатив" и КМИС - Цензор.НЕТ 3207
показати весь коментар
16.07.2020 14:49 Відповісти
+12
16% лишнехромосомного быдла... Да поможет нам Бог...
показати весь коментар
16.07.2020 14:49 Відповісти
+9
Кацапстан на півдні?
Туди.. на північний схід на хєр..
Коли ті малороси вимруть?
Що треба їм зробити, щоб порозумнішали?
Гулаг? репресії? Голодомор? Масові вбивства? ряжених казаков та бурятів на танках під їх будинками? Обстріли градами, щоб по льхах та лісах ховалися?
==
Не люди - пліснява.
показати весь коментар
16.07.2020 14:51 Відповісти
тільки так і має бути - ОУН борці за незалежність Укараїни! Продажні зеленські, коломойші з рабиновичами та інша мертвечуківськохуйлопутінськоригівська сволота ніколи такими не були й не будуть!
показати весь коментар
16.07.2020 15:50 Відповісти
Звичайно нащадки переселенців з кацапії, яких в телятниках завезли після Голодомору і до цього часу всираються від Бандери.
показати весь коментар
16.07.2020 15:54 Відповісти
Батька Махно сделал больше, чем УНР.
Пора его канонизировать!
показати весь коментар
16.07.2020 15:55 Відповісти
Каждое государство должно иметь свою ГОСУДАРСТВЕННУЮ историю со своими героями. А полностью объективную историю напишет лет через сто профессор Веллингтогского университета.
показати весь коментар
16.07.2020 16:00 Відповісти
13%-16%,до 20%, расеян с укргражданством - это реальные цыфры.
Они есть во всех странах,вопрос в их количестве (% от населения).
А также в неотвратимости наказания,ведь многие не могут отличить свободу от безнаказанности.
показати весь коментар
16.07.2020 16:30 Відповісти
" За військову допомогу Німецькій імперії УНР зобов'язалася до 31 липня 1918 р. поставити їй близько 1 млн т зерна (60 млн пудів), 44 тис. т м'яса, 600 тис. т залізної руди, 400 млн штук яєць, сало, крупи тощо."
Потихоньку в этой фразе все уменьшается перечень продуктов, подаренных УНР немцам и все меньше указывается, чего сколько конкретно.
Чем меньше пресса и школа вспоминают о продаже ЗУНР Петлюрой полякам, чем меньше вспоминают про дикую контрибуцию, которые деятели УНР дали немцам за пару месяцев своего номинального правления, тем большими патриотами Украины они выглядят в глазах лохократа. Не важно, что было, важно, что и сколь часто гудит зомбоящик за американские деньги.
показати весь коментар
16.07.2020 16:40 Відповісти
А чому ви не кажете, що за мир з німцями більшовики віддали половину імперії, це більше ніж 44 тис т м'яса?
показати весь коментар
16.07.2020 16:45 Відповісти
Так большевики в октябре 1918 уже денонсировали дурацкий договор, а как УНР? Мы до сих пор должны ту контрибуцию или как?
показати весь коментар
16.07.2020 17:16 Відповісти
Відкрию вам очі, в жовтні 1918 ми теж її не виплачували.
показати весь коментар
16.07.2020 17:23 Відповісти
А взагалі то тоді треба порівнювати, привела та контрибуція ло голоду, як контрибуція 1933 року.
показати весь коментар
16.07.2020 17:25 Відповісти
А кто мешает исследовать, к чему она привела и как ее национальная власть выколачивала? Как то не видно, чтоб народный академик Сергийчук надрывался в таких изысканиях...
Опять таки вопрос: а как именно изъятие из села 30% зерна привело к голоду при том, что из республики выехало в 1932 - 1933 4% урожая зерна, собранного в эти годы? Как было поделено оставшееся зерно и прочие продукты, кем было поделено? Можно ли считать, что воры из колхозного хозяйства тоже делили?
показати весь коментар
16.07.2020 17:33 Відповісти
Вам 123 года, что удалось не выплачивать в 1918? Если УНР задолжала, то почему не платит нынешняя Украина?
показати весь коментар
16.07.2020 17:27 Відповісти
А кому платити, де германська імперія?
показати весь коментар
16.07.2020 18:02 Відповісти
Это единственное затруднение? С поиском бывших владельцев земель, ныне распаеванных среди бывших колхозников, наследников зданий по всей Украине, принадлежавших до 1917 и 1939 разным почтенным буржуям, никаких проблем нет, а что то никто не разгоняется на реституцию, европейцы вы эдакие...
показати весь коментар
16.07.2020 18:11 Відповісти
Нахрен твоя фашистская страна начала 1 августа в 1914 году 1 Мировую войну вместе с германией???
показати весь коментар
16.07.2020 17:03 Відповісти
Ну вот, сам пишешь, что твоя страна ни при чем, так какого же хрена патриоты УНР подарили немцам контрибуцию в 4 раза больше жратвы в 1918, чем большевики планировали собрать продразверсткой в 1919? Продразверстка хоть на прокорм своих городов шла, а не немецких...
показати весь коментар
16.07.2020 17:15 Відповісти
Мало подарили,потому что немцьі нам братья, как и американцьі, а нацистские и фашистские режимьі нам не братья. Продразвестка шла на прокорм вражеских городов, а в своих бьіл голодомор
показати весь коментар
16.07.2020 17:31 Відповісти
Впервые вижу представителя веселых меньшинств, который своего заднего дружка называет братом!
показати весь коментар
16.07.2020 17:36 Відповісти
атцепись, озабоченное
показати весь коментар
16.07.2020 18:15 Відповісти
Кожна нормальна людина розуміє, чому не відбулась УНР, тому, що швидко втратила підтримку населення тодішньої України, так як на фоні всих подій, політики-пани чубатились за свої інтереси, народ це швидко зрозумів і підтримка впала до нуля. Такі самі тенденції відбуваються і зараз, тільки медляніше.
показати весь коментар
16.07.2020 17:25 Відповісти
Они боролись с врагами Украины! С фашистами, с красными... без разницы. С врагами!
Поэтому вполне достойные люди Украины! Достойны уважения. Мне этого вполне достаточно.
показати весь коментар
16.07.2020 19:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 