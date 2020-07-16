48% українців виступають за визнання діячів УНР борцями за незалежність, 16% - проти, - опитування "Демініціатив" і КМІС

Майже половина громадян України підтримують визнання діячів Української народної республіки борцями за незалежність України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, які були представлені в "Укрінформі".

"Стосовно ставлення до рішення про визнання діячів Української народної республіки борцями за незалежність України, тут ми бачимо справді позитивний консенсус серед українців. Близько половини наших громадян ставляться до цього позитивно – 48%. Негативно – лише 16%. Решта відповіли, що їм байдуже або важко сказати. Тобто це люди, які можуть змінити свою думку і з якими треба працювати", - зазначив, презентуючи дослідження, аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Кучеріва Сергій Шаповалов.

Як зазначалося, позитивний баланс ставлень до визнання діячів УНР спостерігається в усіх регіонах. Вікові групи не відрізняються за частками позитивних та негативних ставлень, але серед людей старшого віку більше тих, хто не визначився зі своєю відповіддю на це запитання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 60,5% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, 21,5% - у правильному, - опитування Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи"

Загальнонаціональне дослідження проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з КМІС з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитано 2000 осіб, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.