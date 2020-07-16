За два роки перевірок підрозділів у зоні ООС запобігли незаконному вивезенню понад 50 гранат та понад 5 тис. боєприпасів, - начальник ВСП Криштун
Незаконному вивезенню понад 50 гранат та понад 5 тисяч боєприпасів з районів проведення Операції об'єднаних сил (ООС) запобігли протягом двох років під час перевірок підрозділів, які там розташовані.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник Військової служби правопорядку (ВСП) у Збройних силах України (ЗСУ) Ігор Криштун на нараді керівників правоохоронних органів в Офісі генерального прокурора України в Києві в четвер.
"Протягом останніх двох років спільно нами і Національною поліцією під час проведення спільних дій з протидії кримінальним правопорушенням проти громадської безпеки та порядку вилучено понад 20 одиниць зброї, 158 гранат, понад 15 тис. боєприпасів. Під час перевірки підрозділів, які відбуваються в районах проведення ООС, запобігли незаконному вивезенню понад 50 гранат, понад 5 тис. боєприпасів", - сказав він.
Криштун підкреслив, що в місцях постійної дислокації військових частин ЗСУ проводяться планові і позапланові перевірки дотримання посадовими особами встановленого порядку обліку, зберігання і використання зброї та боєприпасів, за результатами яких у разі виникнення порушень вживаються відповідні заходи реагування, винні посадові особи притягуються до встановленої законом відповідальності.
"В результаті проведення пошукових заходів посадовими особами військової служби правопорядку знайдено 13 автоматів і 7 пістолетів, які були втрачені військовослужбовцями в результаті неналежного виконання обов'язків військової служби", - додав він.
За словами Криштуна, за цим фактом за минулий рік до органів досудового розслідування внесені відомості про більш, ніж 400 кримінальних правопорушень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль