За два роки перевірок підрозділів у зоні ООС запобігли незаконному вивезенню понад 50 гранат та понад 5 тис. боєприпасів, - начальник ВСП Криштун

Незаконному вивезенню понад 50 гранат та понад 5 тисяч боєприпасів з районів проведення Операції об'єднаних сил (ООС) запобігли протягом двох років під час перевірок підрозділів, які там розташовані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник Військової служби правопорядку (ВСП) у Збройних силах України (ЗСУ) Ігор Криштун на нараді керівників правоохоронних органів в Офісі генерального прокурора України в Києві в четвер.

"Протягом останніх двох років спільно нами і Національною поліцією під час проведення спільних дій з протидії кримінальним правопорушенням проти громадської безпеки та порядку вилучено понад 20 одиниць зброї, 158 гранат, понад 15 тис. боєприпасів. Під час перевірки підрозділів, які відбуваються в районах проведення ООС, запобігли незаконному вивезенню понад 50 гранат, понад 5 тис. боєприпасів", - сказав він.

Криштун підкреслив, що в місцях постійної дислокації військових частин ЗСУ проводяться планові і позапланові перевірки дотримання посадовими особами встановленого порядку обліку, зберігання і використання зброї та боєприпасів, за результатами яких у разі виникнення порушень вживаються відповідні заходи реагування, винні посадові особи притягуються до встановленої законом відповідальності.

"В результаті проведення пошукових заходів посадовими особами військової служби правопорядку знайдено 13 автоматів і 7 пістолетів, які були втрачені військовослужбовцями в результаті неналежного виконання обов'язків військової служби", - додав він.

За словами Криштуна, за цим фактом за минулий рік до органів досудового розслідування внесені відомості про більш, ніж 400 кримінальних правопорушень.