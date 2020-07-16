УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9975 відвідувачів онлайн
Новини
1 275 29

В Україні лише 28,3% дітей вакцинували проти кору, 30% - проти поліомієліту, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні лише 28,3% дітей вакцинували проти кору, 30% - проти поліомієліту, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні станом на 1 червня 2020 року лише 28,3% дітей віком до одного року вакцинували проти кору, паротиту та краснухи (КПК).

Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я (ЦГЗ), передає Цензор.НЕТ.

За розрахунками ЦГЗ, до кінця поточного року охоплення щепленнями досягне 67,9%, чого недостатньо для формування колективного імунітету (95%).

При цьому за п'ять місяців 2019 року вакцинувалося 41,9% дітей. Зазначений темп вакцинації КПК у 2019 році дозволив досягти 93,2%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко закликає українців вакцинуватися: Не можна допустити спалаху інших інфекцій під час пандемії COVID-19

Водночас від поліомієліту за 5 місяців 2020 року вакцинували 30% дітей до 3 років, від коклюшу, дифтерії та правця - 31,6%.

В Україні лише 28,3% дітей вакцинували проти кору, 30% - проти поліомієліту, - ЦГЗ 01

Автор: 

вакцина (4419) кір (202) ЦГЗ (264)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
дивно..

якщо вакциновано лише 30% населення, а 70% БЕЗ ВАКЦИНИ, чому немає спалахів цих хвороб?!

а може ці вакцини і справді непотрібні і ні від чого не рятують?

може і справді заливання ртуттю і всіляким непотребом неокріплих дитячих організмів тільки шкодить?
показати весь коментар
16.07.2020 15:15 Відповісти
+5
Коронабесие плавно переводится в вакцинобесие. Причем заказчики и методика запугивания доверчивых лохов одни и теже.
показати весь коментар
16.07.2020 16:58 Відповісти
+4
Это троллинг? Украина первая в мировом рейтинге больных корью. Даже вакцинированные болеют, только переносят все легче. А по поводу полиомиелита, это теперь очень редкая болезнь, тотальная вакцинация искоренила этот вирус практически повсеместно.
показати весь коментар
16.07.2020 17:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лікарі паразитують на державному бюджеті. Вони виконують вказівки керівництва, їм на пацієнта наплювати. Не вірю лікарям.
показати весь коментар
16.07.2020 15:11 Відповісти
дивно..

якщо вакциновано лише 30% населення, а 70% БЕЗ ВАКЦИНИ, чому немає спалахів цих хвороб?!

а може ці вакцини і справді непотрібні і ні від чого не рятують?

може і справді заливання ртуттю і всіляким непотребом неокріплих дитячих організмів тільки шкодить?
показати весь коментар
16.07.2020 15:15 Відповісти
Это троллинг? Украина первая в мировом рейтинге больных корью. Даже вакцинированные болеют, только переносят все легче. А по поводу полиомиелита, это теперь очень редкая болезнь, тотальная вакцинация искоренила этот вирус практически повсеместно.
показати весь коментар
16.07.2020 17:07 Відповісти
Не искоренила, а перевела из дикой формы в поствакцинную.
показати весь коментар
16.07.2020 17:39 Відповісти
Этот вирус искоренили:
1) Улучшение гигиенических условий, по сравнению с буйством во время 1,2 мировых войн (по объективным причинам)
2) Изменение определения диагноза полиомиелит и выделения из него ряда других болезней.
Это раз.
Отнюдь не первая
https://www.who.int/csr/don/26-november-2019-measles-global_situation/ru/

По сравнению с Конго и их 250к+ - и не снилось.
Сравните опять же уровень гигиены, медицины как таковой и вообще развития. И Вам многое станет ясно.
Это два.
О да 52к больных болезнью, которой болеют в основном дети, у которых она протекает в легкой форме и лечится симптоматично а-ля простуда или грипп за неделю-две... (циферки по которому куда как страшнее но панику Вы не бьете)... это страшно. Аж прям жуть. А умерло аж 16 человек на 42+млн. страну. Все. Мы все умрем.
Успокойтесь уже. Это три.
показати весь коментар
13.01.2021 10:14 Відповісти
Ну да, как только в 1963 в США начали массовую вакцинацию от кори, так сразу улучшение гигиенических условий начало офигенно работать.
"по сравнению с буйством во время 1,2 мировых войн (по объективным причинам)" Где Вы там то буйство увидали?
В Україні лише 28,3% дітей вакцинували проти кору, 30% - проти поліомієліту, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 2162
показати весь коментар
13.01.2021 11:49 Відповісти
конечно это заговор рептилоидов.
показати весь коментар
18.07.2020 06:06 Відповісти
Вы саму статью читали? "В Украине по состоянию на 1 июня 2020 только 28,3% детей в возрасте одного года вакцинировались от кори, паротита и краснухи (КПК).Источник: https://censor.net/ru/n3208513" Это не общий процент вакцинированных по стране, а процент охвата плановой прививкой годичных детей.
Кроме того, дети 1 года никогда не были движущей силой вспышек кори. Движущей силой вспышек кори являются непривитые из след категорий: дети 3-4 лет, кот-е ходят в дет сады и на дет. площадки, дети 6-7 лет, идушие в школу, подростки 17-19 лет, поступившие в Вузы, военные училища, попавшие в армию или в большие рабочие коллективы.
показати весь коментар
13.01.2021 11:04 Відповісти
Вы там больше короной своей пугайте, шоб нас накрыло действительно опасными болячками, когда уже не будет под 100% всяких бессимптомных и легких.
показати весь коментар
16.07.2020 15:24 Відповісти
Что это они вдруг всполошились, прямо удивительно.
Неужто им в голову пришло, что группового иммунитета с таким количеством непривитых от таких заразных вирусных заболеванийм как корь и полиомиелит, в Украине на настоящий момент попросту нет?
И что если и выживешь, заболев, то останешься инвалидом?
И что маски - они от кори и полиомиелита как то слабо защищают?

Сволочи.
какие же сволочи, что ЦОЗ, что ВОЗ.
показати весь коментар
16.07.2020 15:46 Відповісти
Не зря же они про эпидслужбу и целую армию эпидемиологов заговорили.
показати весь коментар
16.07.2020 15:54 Відповісти
Кроме макароновируса сейчас заболеваний нет.
Пишешь дебилам, что маску носить небезопасно постоянно, что менять нужно после 2-х часов носки, ежели носят повсюду, что иначе бактерии скапливаются под маской - а они в ответ: ты что такое пишешь, макороновирус - он же вирус, а не бактерия.
И понимаешь, что других заболеваний для дебилов не существует.
Ох, и 'аукнется" же все это коронобесие.
показати весь коментар
16.07.2020 15:49 Відповісти
Коронабесие плавно переводится в вакцинобесие. Причем заказчики и методика запугивания доверчивых лохов одни и теже.
показати весь коментар
16.07.2020 16:58 Відповісти
ты копеечная кацапо-средневековая антивакцинная тролляка.
показати весь коментар
18.07.2020 06:14 Відповісти
Супрун виновата, сто пудов. Кто же ещё ?
показати весь коментар
16.07.2020 15:51 Відповісти
країна ідіотів
показати весь коментар
16.07.2020 16:05 Відповісти
Скажем так: идиоты (73%) избрали во власть мошенников и негодяев.
показати весь коментар
16.07.2020 16:06 Відповісти
це факт
показати весь коментар
16.07.2020 16:11 Відповісти
Всё тупое должно вымереть!
показати весь коментар
16.07.2020 16:16 Відповісти
Зачем себе такое желаете?
показати весь коментар
16.07.2020 17:02 Відповісти
А как же естественный иммунитет?
Ты отказываешься от собственного символа веры?
показати весь коментар
16.07.2020 17:20 Відповісти
Никогда и не думал от него отказываться, это вы - новые лысенковцы и мичуринцы пытаетесь природу отрицать.
показати весь коментар
16.07.2020 17:36 Відповісти
Нда....
Представляю себе, на каком расстоянии чувствуется запах подмышек, которые ты от рождения не мыл так как мытьё подмышек - неприродно!
показати весь коментар
16.07.2020 18:12 Відповісти
Перестань принимать психотропы или дурь курить.
показати весь коментар
17.07.2020 15:23 Відповісти
Ті отрицашь природу, лісенковец-мічурінеу?
показати весь коментар
17.07.2020 17:41 Відповісти
А потом все эти яжематери, будут делать круглые глаза, "та я не знала", "государство должно" и городить прочую ересь, оправдывая свою глупость и не образованность.
показати весь коментар
16.07.2020 17:05 Відповісти
а я вам скажу чому. безкоштовні вакцини попадали в лікарні що з носа спаде. принаймні роки 3-4 назад. щось прийшло в дитячу поліклініку. комусь подзвонили комусь ні а там же строгий графік і щоб дотримуватись того графіку вакцина має бути постійно причому від всіх шести основних захворювань, а постійно вона була лише в київських приватних клініках, не знаю може ще в якихось великих містах. особосто я три рази возив в Київ дитину і платив за це немаленькі гроші. думаю не кожному це по карману, а може комусь і облом. ось таке
показати весь коментар
16.07.2020 17:07 Відповісти
В Україні лише 28,3% дітей вакцинували проти кору, 30% - проти поліомієліту, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 3624
показати весь коментар
16.07.2020 21:52 Відповісти
 
 