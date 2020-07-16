В Україні лише 28,3% дітей вакцинували проти кору, 30% - проти поліомієліту, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні станом на 1 червня 2020 року лише 28,3% дітей віком до одного року вакцинували проти кору, паротиту та краснухи (КПК).

Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я (ЦГЗ), передає Цензор.НЕТ.

За розрахунками ЦГЗ, до кінця поточного року охоплення щепленнями досягне 67,9%, чого недостатньо для формування колективного імунітету (95%).

При цьому за п'ять місяців 2019 року вакцинувалося 41,9% дітей. Зазначений темп вакцинації КПК у 2019 році дозволив досягти 93,2%.

Водночас від поліомієліту за 5 місяців 2020 року вакцинували 30% дітей до 3 років, від коклюшу, дифтерії та правця - 31,6%.