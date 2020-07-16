В Україні лише 28,3% дітей вакцинували проти кору, 30% - проти поліомієліту, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні станом на 1 червня 2020 року лише 28,3% дітей віком до одного року вакцинували проти кору, паротиту та краснухи (КПК).
Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я (ЦГЗ), передає Цензор.НЕТ.
За розрахунками ЦГЗ, до кінця поточного року охоплення щепленнями досягне 67,9%, чого недостатньо для формування колективного імунітету (95%).
При цьому за п'ять місяців 2019 року вакцинувалося 41,9% дітей. Зазначений темп вакцинації КПК у 2019 році дозволив досягти 93,2%.
Водночас від поліомієліту за 5 місяців 2020 року вакцинували 30% дітей до 3 років, від коклюшу, дифтерії та правця - 31,6%.
якщо вакциновано лише 30% населення, а 70% БЕЗ ВАКЦИНИ, чому немає спалахів цих хвороб?!
а може ці вакцини і справді непотрібні і ні від чого не рятують?
може і справді заливання ртуттю і всіляким непотребом неокріплих дитячих організмів тільки шкодить?
1) Улучшение гигиенических условий, по сравнению с буйством во время 1,2 мировых войн (по объективным причинам)
2) Изменение определения диагноза полиомиелит и выделения из него ряда других болезней.
Это раз.
Отнюдь не первая
https://www.who.int/csr/don/26-november-2019-measles-global_situation/ru/
По сравнению с Конго и их 250к+ - и не снилось.
Сравните опять же уровень гигиены, медицины как таковой и вообще развития. И Вам многое станет ясно.
Это два.
О да 52к больных болезнью, которой болеют в основном дети, у которых она протекает в легкой форме и лечится симптоматично а-ля простуда или грипп за неделю-две... (циферки по которому куда как страшнее но панику Вы не бьете)... это страшно. Аж прям жуть. А умерло аж 16 человек на 42+млн. страну. Все. Мы все умрем.
Успокойтесь уже. Это три.
"по сравнению с буйством во время 1,2 мировых войн (по объективным причинам)" Где Вы там то буйство увидали?
Кроме того, дети 1 года никогда не были движущей силой вспышек кори. Движущей силой вспышек кори являются непривитые из след категорий: дети 3-4 лет, кот-е ходят в дет сады и на дет. площадки, дети 6-7 лет, идушие в школу, подростки 17-19 лет, поступившие в Вузы, военные училища, попавшие в армию или в большие рабочие коллективы.
Неужто им в голову пришло, что группового иммунитета с таким количеством непривитых от таких заразных вирусных заболеванийм как корь и полиомиелит, в Украине на настоящий момент попросту нет?
И что если и выживешь, заболев, то останешься инвалидом?
И что маски - они от кори и полиомиелита как то слабо защищают?
Сволочи.
какие же сволочи, что ЦОЗ, что ВОЗ.
Пишешь дебилам, что маску носить небезопасно постоянно, что менять нужно после 2-х часов носки, ежели носят повсюду, что иначе бактерии скапливаются под маской - а они в ответ: ты что такое пишешь, макороновирус - он же вирус, а не бактерия.
И понимаешь, что других заболеваний для дебилов не существует.
Ох, и 'аукнется" же все это коронобесие.
Ты отказываешься от собственного символа веры?
Представляю себе, на каком расстоянии чувствуется запах подмышек, которые ты от рождения не мыл так как мытьё подмышек - неприродно!