Глава МЗС Польщі Чапутович про розмову Дуди з пранкерами: Оцінюємо це як дезінформаційну діяльність Росії

Телефонна розмова російського пранкера Вована, який представився генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, з президентом Польщі Анджеєм Дудою, є "дезінформаційною дією Росії", спрямованою на те, щоб погіршити відносини Польщі та України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі Польського радіо 16 липня заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович.

"Ми оцінюємо це як дезінформаційні дії Росії, які, можливо, мають на меті посіяти розбрат між Польщею й Україною. На це вказують питання, які ставилися",- підкреслив Чапутович.

Глава МЗС Польщі підкреслив, що ці дії не досягли успіху. За його словами, відповіді Дуди "не наразили Польщу на будь-які непорозуміння з жодною країною".

"Тут не можна щось закинути з перспективи закордонної політики і змісту розмови",- підкреслив глава польської дипломатії.

Чапутович повідомив, що доручив генеральному директору МЗС вивчити справу і "зробити cлужбові висновки", якщо буде з’ясовано, що працівники польського Постійного представництва при ООН неналежним чином виконують службові обов’язки.

"Зрештою видно, що провина лежить на представнику МЗС",- констатував Чапутович.

Він висловив думку, що потрібно детально вивчити усі процедури, аби такі випадки не могли трапитися в майбутньому.

"Думаю, що це добрий досвід, і ми маємо зміцнити нашу пильність",- констатував глава польської дипломатії.

Як повідомлялося, 13 липня пранкер Вован зателефонував президенту Дуді, та представився генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Серед іншого у розмові обговорювалися й питання про Україну.

Автентичність розмови підтвердили у канцелярії президента Польщі, наголосивши, що цим питанням зараз займаються польські спецслужби.

Глава МВС Польщі й адміністрації Маріуш Камінський повідомив, що провину за організацію розмови Дуди з пранкером несе працівник Постійного представництва Польщі при ООН, який за запитом канцелярії президента хибно провів перевірку абонента, з яким розмовляв польський лідер.

Коментуючи оприлюднення розмови з російським пранкером, Дуда написав у Twitter, що на якомусь етапі він почав щось підозрювати. Він жартома зауважив, що хоч голос пранкера був доволі подібним до голосу генсека ООН Гутерреша, але той аж так добре не вимовляє слово "Зубровка" (польська горілка – ред.).