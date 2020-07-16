УКР
Глава МЗС Польщі Чапутович про розмову Дуди з пранкерами: Оцінюємо це як дезінформаційну діяльність Росії

Глава МЗС Польщі Чапутович про розмову Дуди з пранкерами: Оцінюємо це як дезінформаційну діяльність Росії

Телефонна розмова російського пранкера Вована, який представився генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, з президентом Польщі Анджеєм Дудою, є "дезінформаційною дією Росії", спрямованою на те, щоб погіршити відносини Польщі та України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі Польського радіо 16 липня заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович.

"Ми оцінюємо це як дезінформаційні дії Росії, які, можливо, мають на меті посіяти розбрат між Польщею й Україною. На це вказують питання, які ставилися",- підкреслив Чапутович.

Глава МЗС Польщі підкреслив, що ці дії не досягли успіху. За його словами, відповіді Дуди "не наразили Польщу на будь-які непорозуміння з жодною країною".

"Тут не можна щось закинути з перспективи закордонної політики і змісту розмови",- підкреслив глава польської дипломатії.

Чапутович повідомив, що доручив генеральному директору МЗС вивчити справу і "зробити cлужбові висновки", якщо буде з’ясовано, що працівники польського Постійного представництва при ООН неналежним чином виконують службові обов’язки.

Читайте: Російський пранкер від імені генсека ООН Гуттереша запропонував президенту Польщі Дуді захопити Львів, той відмовився. АУДIО

"Зрештою видно, що провина лежить на представнику МЗС",- констатував Чапутович.

Він висловив думку, що потрібно детально вивчити усі процедури, аби такі випадки не могли трапитися в майбутньому.

"Думаю, що це добрий досвід, і ми маємо зміцнити нашу пильність",- констатував глава польської дипломатії.

Як повідомлялося, 13 липня пранкер Вован зателефонував президенту Дуді, та представився генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Серед іншого у розмові обговорювалися й питання про Україну.

Автентичність розмови підтвердили у канцелярії президента Польщі, наголосивши, що цим питанням зараз займаються польські спецслужби.

Глава МВС Польщі й адміністрації Маріуш Камінський повідомив, що провину за організацію розмови Дуди з пранкером несе працівник Постійного представництва Польщі при ООН, який за запитом канцелярії президента хибно провів перевірку абонента, з яким розмовляв польський лідер.

Читайте: Польща виступила проти завершення будівництва "Північного потоку-2"

Коментуючи оприлюднення розмови з російським пранкером, Дуда написав у Twitter, що на якомусь етапі він почав щось підозрювати. Він жартома зауважив, що хоч голос пранкера був доволі подібним до голосу генсека ООН Гутерреша, але той аж так добре не вимовляє слово "Зубровка" (польська горілка – ред.).

Польща (8762) МЗС Польщі (217) Дуда Анджей (804) пранкери (32) Чапутович Яцек (88)
Кацапские обезьяны продолжают кидаться какашками в окружающих.
Понятно что это никакие не пранкеры. Это структура российских Сил Специальных Операций.
Сказал как отрезал. Молодец!И никакой излишней озабоченности.
Дуда- молодець!
показати весь коментар
16.07.2020 15:07 Відповісти
Головне що українці вірять російській дезінформації.
показати весь коментар
16.07.2020 15:07 Відповісти
Малороси може і вірять своїм "братушкам". Українці ні.
показати весь коментар
16.07.2020 15:12 Відповісти
Значить малороси складають більшість населення України.
показати весь коментар
16.07.2020 15:19 Відповісти
Відносно більшості не знаю, а те що занадто богато , то так !!!)))
показати весь коментар
16.07.2020 15:35 Відповісти
73% Зелохторату , це богато ?))
показати весь коментар
16.07.2020 15:39 Відповісти
Це дуже багато! Це достатньо щоб керувати УКраїною.
показати весь коментар
16.07.2020 15:58 Відповісти
потому что малороссов нужно было на подвал сажать и там перевоспитывать, чтобы рот на Украину не раскрывали.
показати весь коментар
16.07.2020 16:20 Відповісти
Понятно что это никакие не пранкеры. Это структура российских Сил Специальных Операций.
показати весь коментар
16.07.2020 15:09 Відповісти
Без спеців такі понти не прокатуют !!)))
показати весь коментар
16.07.2020 15:37 Відповісти
что еще от винторогих ожидать
показати весь коментар
16.07.2020 15:16 Відповісти
Вот как можно взять, и позвонить высокопосадовцу? Попробуйте хоть на ваше отделение связи дозвониться, или в ЖЭК. А тут-раз, и к Дуде.
показати весь коментар
16.07.2020 15:29 Відповісти
Нужно вводить санкции против России! Потому что эти пранкеры работают на спецслужбы РФ.
показати весь коментар
16.07.2020 15:42 Відповісти
Там такой оре-пранкер, что Дуда к концу разговора уже не называл его Your Excellence.
Дуда не бросил трубку из вежливости.
показати весь коментар
16.07.2020 17:19 Відповісти
ФСБешник, який маскується під європейські стандарти обізвав себе "пранкером". Московська сволота, скільки ви будете гадити всьому світу? Коли вас уже "задовольнять" китайці?
показати весь коментар
16.07.2020 17:27 Відповісти
 
 