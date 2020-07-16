В одному з дитбудинків Одеси спалах COVID-19: захворіли 15 дітей і двоє дорослих, - міськрада

В Одесі в дитячому будинку "Перлина" виявлено спалах COVID-19.

Про це журналістам повідомила директорка департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, після того, як захворів один зі співробітників "Перлини", в установі провели обстеження всіх дітей та працівників. В цілому зроблено близько 70 тестів.

"Встановлено, що носіями вірусу є 15 дітей і двоє дорослих. Усі почуваються задовільно і симптомів респіраторного захворювання не мають", - сказала Буйневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країну поділять на зони, заняття на свіжому повітрі і без масових заходів: у Раді розповіли, як працюватимуть школи з 1 вересня

Проте, за її словами, сьогодні ухвалено рішення про ізоляцію тих, у кого виявлено коронавірус. Крім того, уся установа переходить у режим обсервації - працюватиме в закритому режимі.

За словами керівниці департаменту, дітей та дорослих забезпечать усім необхідним - насамперед медичним обстеженням, а також продуктами харчування, засобами гігієни тощо.

Як повідомили в мерії міста, за інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, станом на ранок 16 липня в Одеській області лабораторно підтверджено 2378 випадків COVID-19. З них 591 особа - мешканці Одеси. За останню добу в регіоні зареєстровано 63 нові випадки захворювання, з них 30 - в одеситів, 33 - у жителів районів області. Зараз на стаціонарному лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 92 пацієнти з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19, усі жителі Одеси. Вісім людей - у важкому стані без необхідності кисневої підтримки, двоє - отримують дихальну СИПАП-терапію без використання апаратів ШВЛ. Також 82 пацієнти - в стані середньої тяжкості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, продовжуємо на місяць, але не більше, - Зеленський

Наразі на лікуванні перебувають 19 дітей із позитивним тестом на COVID-19 - п'ятеро в інфекційній лікарні і 14 на амбулаторному лікуванні. У мерії додали, що 14 липня в реанімаційному відділенні зазначеної лікарні померла 55-річна жінка, у якої був позитивний результат ПЛР-тесту і ускладнення, викликані важким супутнім захворюванням. В цілому, в регіоні станом на ранок 14 липня зафіксовано 32 смерті від коронавірусу.