Пошук пораненого під Зайцевим українського бійця розпочався опівдні, окупанти гарантували "тишу", - штаб

Командування Об'єднаних Сил вживає всі необхідні заходи з пошуку та евакуації пораненого під Зайцевим військовослужбовця.

Про це повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Командування Об'єднаних сил вживає всіх необхідних заходів для передачі українській стороні тіла загиблого військового медика.

З ініціативи української сторони від СММ ОБСЄ отримані гарантії режиму "тиша" для пошуку третього військовослужбовця, який розпочався сьогодні о 12:00", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Герої вмирають. І вмирають першими", - білорус згадав загиблого морпіха ЗСУ-білоруса Миколу Іліна

Як повідомлялося раніше, тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя, який загинув під Зайцевим 13 липня, вже передано на контрольовану урядом України територію.

Зараз йде підготовка до проведення ритуалу поховання героя. Прощання із загиблим відбудеться завтра, 17 липня, о 11:00 в місті Лиман Донецької області, на території центрального храму.