10 170 65

Пошук пораненого під Зайцевим українського бійця розпочався опівдні, окупанти гарантували "тишу", - штаб

Командування Об'єднаних Сил вживає всі необхідні заходи з пошуку та евакуації пораненого під Зайцевим військовослужбовця.

Про це повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Командування Об'єднаних сил вживає всіх необхідних заходів для передачі українській стороні тіла загиблого військового медика.

З ініціативи української сторони від СММ ОБСЄ отримані гарантії режиму "тиша" для пошуку третього військовослужбовця, який розпочався сьогодні о 12:00", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Герої вмирають. І вмирають першими", - білорус згадав загиблого морпіха ЗСУ-білоруса Миколу Іліна

Як повідомлялося раніше, тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя, який загинув під Зайцевим 13 липня, вже передано на контрольовану урядом України територію.

Зараз йде підготовка до проведення ритуалу поховання героя. Прощання із загиблим відбудеться завтра, 17 липня, о 11:00 в місті Лиман Донецької області, на території центрального храму.

Пошук пораненого під Зайцевим українського бійця розпочався опівдні, окупанти гарантували тишу, - штаб 01

Донбас (22362) операція Об'єднаних сил (6725)
Топ коментарі
+39
Гребаный стыд. Третьи сутки !!! Хомчака с Зелей на его место.
16.07.2020 15:38 Відповісти
+35
третьи сутки...мучений и неизвестности...
16.07.2020 15:35 Відповісти
+32
Тишину должна была гарантировать арта...предварительно накрыв папу квадратных километров хорошим залпом...
Но при осле приходится надеятся на оккупантов...зачеркнуто...на ту сторону как говорит осел..
16.07.2020 15:38 Відповісти
16.07.2020 15:35 Відповісти
ГЛАВНОЕ НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕДНОГО ПИАНИСТА он только учится играть на пипиано и да отсупать по кое кого логике это наступательные действия....
16.07.2020 15:42 Відповісти
З повідомлення ЗСУ нічого не зрозуміло кого шукають, кого передали, кого не передали, з ким домовились? Домовились що не будуть стріляти з тими хто позавчора розстріляв групу евакуації? Так з ними не домовлятись потрібно а накривати ракетно-артилерійським ударом на глибину до 20км і йти шукати самим.
16.07.2020 15:58 Відповісти
именно!!!!!- и ни каких разго-договоров...!!
16.07.2020 21:37 Відповісти
"Командование Объединенных сил делает все необходимое для передачи украинской стороне тела https://censor.net/resonance/3208174/vn_dyav_tak_yak_pdkazalo_sertse_odrazu_pobg_do_poranenogo_schob_lyudina_vijila_spogadi_pro_zagiblogo" - мудрено написали

оос разделяет себя и украинскую сторону, но зачем?
16.07.2020 15:59 Відповісти
Там еще "та сторона есть" и когда то писали что есть и "третья сторона", но в последнее время молчат больше.Вообще не могу понять кто там есть, может кто пояснит
16.07.2020 16:45 Відповісти
Гарантии от убийц?
16.07.2020 15:36 Відповісти
Естественно от тех кто убил и тех кто готов убить снова в том районе. А от кого ещё требовать гарантий? От ОБСЕ, ЕС, НАТО?
16.07.2020 16:04 Відповісти
От нашей арты и спецов, как и делали до зеленого убожества. Равняли орков с землей, доставали своих, а потом уже бы вели разговоры с ОБСЕ о Минских соглашениях.
16.07.2020 16:30 Відповісти
А как называется фильм?
16.07.2020 18:08 Відповісти
Называется "реальность", а не "95 квартал".
16.07.2020 18:24 Відповісти
"Реальность"? Спасибо!
16.07.2020 18:58 Відповісти
На здоровье.
16.07.2020 19:35 Відповісти
Зайцево ето там где зеленский сказал что он не лох ?
16.07.2020 15:37 Відповісти
Про нелоха он блеял в Золотое, Луганская обл.
16.07.2020 15:42 Відповісти
16.07.2020 15:49 Відповісти
Тишину должна была гарантировать арта...предварительно накрыв папу квадратных километров хорошим залпом...
Но при осле приходится надеятся на оккупантов...зачеркнуто...на ту сторону как говорит осел..
16.07.2020 15:38 Відповісти
Таки да. Как минимум артиллерия уже давно должна была снести к чертовой матери все огневые позиции этих ублюдков, а спецы забрать и живых и мертвых !!! Как это и делали при Полтораке. Но Хомчак не генерал, а зеленый лизоблюд.
показати весь коментар
16.07.2020 15:43 Відповісти
16.07.2020 16:10 Відповісти
Гребаный стыд. Третьи сутки !!! Хомчака с Зелей на его место.
16.07.2020 15:38 Відповісти
Хомчак на его место попасть не может...у него большой опыт как спетлять...иловайский..
16.07.2020 15:41 Відповісти
Сивоху сразу же надо было отправить и арахамию в белых касках, там же их братки.
Почему они не показали мастер-класс как надо договариваться с "той стороной"?
16.07.2020 15:47 Відповісти
Сильно бы воняло после этого "мастер-класса".
16.07.2020 15:50 Відповісти
16.07.2020 16:09 Відповісти
16.07.2020 16:16 Відповісти
гамно к гамну
16.07.2020 19:28 Відповісти
Подивіться на очі жінки, бачу в них верещучку. А ви?
16.07.2020 20:05 Відповісти
У цьому випадку за вбитих відповідає Хомчак, а якщо Зе його не знімає, то відповідає також сам Зе.
16.07.2020 15:42 Відповісти
зе відповідає.
бо до цього призвела саме його політика.
16.07.2020 15:53 Відповісти
16.07.2020 16:03 Відповісти
Дай Бог найти живым!
16.07.2020 15:43 Відповісти
Дай Бог, чтобы все сложилось удачно.
16.07.2020 15:46 Відповісти
Памятка народам мира!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
16.07.2020 15:47 Відповісти
І не шукай мир в очах *****!
16.07.2020 15:51 Відповісти
Не опирайся на воду, не верь русским. Крымскотатарская поговорка.
16.07.2020 15:54 Відповісти
ляди зебильные
16.07.2020 15:53 Відповісти
Може Зеля підхопить коронавірус і помре?!
16.07.2020 15:54 Відповісти
воно може тiльки здохнути.
16.07.2020 16:26 Відповісти
оно скорее от диареи помре!
17.07.2020 00:03 Відповісти
Оккупанты и Иловайский Коридор гарантировали! неужели можно после 6 лет войны с оккупантом верить оккупанту???!!!
16.07.2020 15:56 Відповісти
Хай вірять ті, хто втомився від війни.
16.07.2020 15:57 Відповісти
ті хто "втомилися від війни" вони не гинуть на фронті.

На жаль, судячи з доповіді, військово-політичне керівництво України вірить окупантам після 6 років війни! Це або клініка або зрада. Думаю друге. Так як люди маючи вищу профільну освіту не можуть бути такими тупими ще й так масово.
16.07.2020 16:08 Відповісти
..так а хто там мае вищо-профильну..??- тарано-хомчаки и иже с ними- совково-камуснистическую...???- нннууу- таки-да...профи нахххххх...(((
16.07.2020 21:55 Відповісти
кацапо-фашисты всегда лгут!ВСЕГДА!
ОНИ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!ЭТИ МРАЗИ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!
16.07.2020 15:59 Відповісти
Верить оккупанту могут только предатели или клинические идиоты. Надеюсь Военно-Политическое руководство Украины не такие, хотя честно говоря надежда умерла давно, это если уж очень дипломатично выразиться.
16.07.2020 16:00 Відповісти
Я вам млять скажу про меры!
Снести ОРДЛО нахрен "градами" на 10 км в глубину и забрать раненого!
16.07.2020 16:05 Відповісти
Чи він ще живий....
16.07.2020 16:12 Відповісти
...очень жаль...- но огромные сомнения..........((((((((((((((((((
16.07.2020 21:56 Відповісти
Интересно чего ждали?пока он умрёт от потери крови? очень странная ситуация.
16.07.2020 16:13 Відповісти
В генштабе все олигофрены?
Вам идиоты уже "гарантировали тишину"........
Сколько раз надо попадать в подобную ловушку и сколько потерять людей, что бы перестать "доверять" агрессору и нормально начать проводить военные операции по спасению солдат?
16.07.2020 16:13 Відповісти
"Окупанты гарантировали тишину" - это какой-то песец, ещё пивка им выставте.
16.07.2020 16:16 Відповісти
и зеленый коридор
16.07.2020 16:19 Відповісти
ЗеБільна сволота, дєрмак, гівнокомандуюча шмаркля, щоб ви всі передохли.

Це скільки хлопець лежить в полі... під обстрілами... поранений... стікає кров'ю...

А Янелоху це все... душа в нього по українцям, що боронять країну, в якій він розкошує та знімає відосики, не болить...

Є душа у блазня малоросського з гівно-кварталу?
16.07.2020 16:17 Відповісти
16.07.2020 16:19 Відповісти
зебанаты еще будут меня убеждать что нам есть чем теперь гордиться? твари...
16.07.2020 16:21 Відповісти
ЗеБiли зайнятi, iм не до цього хлопця, не до захисникiв наших...не заважайте...

Пошук пораненого під Зайцевим українського бійця розпочався опівдні, окупанти гарантували "тишу", - штаб - Цензор.НЕТ 8328
16.07.2020 16:24 Відповісти
Трое суток делали все возможное? Парня жалко, бросили его, сначала группа с которой шел, а потом и командиры, тут глубже проблема? А вследующий раз бойцы скажут, а мы не пойдем, чтоб бросили если что раненого, как собаку, и свалили в закат, даже не отомстили ответкой, тем более все признали это #издецом, там смело можно лупить начать, плешивому сейчас не до дырлявых там сибирюшка отваливается
16.07.2020 16:23 Відповісти
95 Регион России это Чечня. Российские спецслужбы любят символику, поэтому и создали проект "95 Квартал" по высмеиванию Украины, украинского языка, украинцев в Украине (!), благо своих спецслужб и государства украинцев видимо нет, ибо в любом государстве это бы сразу заметили. Это стратегический проект по уничтожению украинцев как народа. Проект "Слуга Народа" тоже из этой оперы.
16.07.2020 16:28 Відповісти
Почему Чечня скажете вы? Потому что как и Чечню, Украину россияне считают своей территорией, украинцев сепаратистами а войну соответственно Гражданской.
16.07.2020 16:44 Відповісти
Какие гарантии ??? Гитлер выписал гарантии ??
***дец !
16.07.2020 17:02 Відповісти
Почему Точкой-У не расчищают больнички где лечат террористов ?
Не внезапно а предупредить заранее гражданских.
16.07.2020 17:06 Відповісти
штаб Украины лохи полные, наивное дурачье. За 6 лет войны, дураков из генштаба так ничего не научились и похоже не научаться. Подлой РАссии нельзя никогда верить.
16.07.2020 17:57 Відповісти
Погибшие и пролившие кровь украинские воины - целиком вина фигляра и труса зеленского и дерьмака, которые не желают понять: с пуйлом договариваться невозможно - он усиливает и будет усиливать давление, убивая украинцев. Ему нужна вся Украина.

Безвольный, некомпетентный, употребляющий наркотики "президент" и завербованный ФСБ руководитель ОП приведут Украину к краху. Надо немедленно арестовать ермака по делу о предполагаемой измене и превышению полномочий.
16.07.2020 17:57 Відповісти
Опеативненько! И трех суток не прошло. Вот истинное отношение власти к бойцам, защищающим Родину. Просто твари...
16.07.2020 18:06 Відповісти
16.07.2020 18:11 Відповісти
 
 