Пошук пораненого під Зайцевим українського бійця розпочався опівдні, окупанти гарантували "тишу", - штаб
Командування Об'єднаних Сил вживає всі необхідні заходи з пошуку та евакуації пораненого під Зайцевим військовослужбовця.
Про це повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.
"Командування Об'єднаних сил вживає всіх необхідних заходів для передачі українській стороні тіла загиблого військового медика.
З ініціативи української сторони від СММ ОБСЄ отримані гарантії режиму "тиша" для пошуку третього військовослужбовця, який розпочався сьогодні о 12:00", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя, який загинув під Зайцевим 13 липня, вже передано на контрольовану урядом України територію.
Зараз йде підготовка до проведення ритуалу поховання героя. Прощання із загиблим відбудеться завтра, 17 липня, о 11:00 в місті Лиман Донецької області, на території центрального храму.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
оос разделяет себя и украинскую сторону, но зачем?
Но при осле приходится надеятся на оккупантов...зачеркнуто...на ту сторону как говорит осел..
Почему они не показали мастер-класс как надо договариваться с "той стороной"?
бо до цього призвела саме його політика.
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
На жаль, судячи з доповіді, військово-політичне керівництво України вірить окупантам після 6 років війни! Це або клініка або зрада. Думаю друге. Так як люди маючи вищу профільну освіту не можуть бути такими тупими ще й так масово.
ОНИ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!ЭТИ МРАЗИ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!
Снести ОРДЛО нахрен "градами" на 10 км в глубину и забрать раненого!
Вам идиоты уже "гарантировали тишину"........
Сколько раз надо попадать в подобную ловушку и сколько потерять людей, что бы перестать "доверять" агрессору и нормально начать проводить военные операции по спасению солдат?
Це скільки хлопець лежить в полі... під обстрілами... поранений... стікає кров'ю...
А Янелоху це все... душа в нього по українцям, що боронять країну, в якій він розкошує та знімає відосики, не болить...
Є душа у блазня малоросського з гівно-кварталу?
***дец !
Не внезапно а предупредить заранее гражданских.
Безвольный, некомпетентный, употребляющий наркотики "президент" и завербованный ФСБ руководитель ОП приведут Украину к краху. Надо немедленно арестовать ермака по делу о предполагаемой измене и превышению полномочий.