Авіаексперт РФ Лукашевич видав книжку "Трагедія МН17 правда і брехня": "Зробити це повинен був саме росіянин"

Російський авіаексперт Вадим Лукашевич видав книжку під назвою "Трагедія МН17 правда і брехня", в якій, за його словами, "детально проаналізовано, розібрано, розкладено по поличках, з аргументами і доказами" те, що сталося в небі над Донбасом влітку 2014 року.

Про це Лукашевич написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз мій момент істини. Сьогодні я встаю в повний зріст і представляю вам головну справу мого життя - найповніша, найоб'єктивніша, енциклопедична за охопленням розповідь про загибель рейсу МН17. Це те, що я повинен був зробити, тому що крім мене так не зможе зробити ніхто, тому що ви чекали від мене саме це, і тому що зробити це повинен був саме росіянин", - написав Лукашевич.

За його словами, про "енциклопедичність перших двох томів свідчать понад 1000 ілюстрацій (включно з унікальними), 1860 вивчених першоджерел та іменний покажчик на 780 прізвищ. А про якість змісту перших двох томів говорить той факт, що вони були використані в кримінальному розслідуванні міжнародної Об'єднаної слідчої групи (JIT), і я був залучений Державною прокуратурою Нідерландів як офіційний свідок у справі МН17".

"Я розповів правду. Я зробив все, що від мене залежало, вклавши в ці сторінки свої знання, досвід, Душу і Совість. Тепер мені потрібна ваша допомога. І не тільки тому, що без вас книжка не побачить світ, а передусім тому, що ця книжка - для вас", - резюмував Лукашевич.