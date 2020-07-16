Авіаексперт РФ Лукашевич видав книжку "Трагедія МН17 правда і брехня": "Зробити це повинен був саме росіянин"
Російський авіаексперт Вадим Лукашевич видав книжку під назвою "Трагедія МН17 правда і брехня", в якій, за його словами, "детально проаналізовано, розібрано, розкладено по поличках, з аргументами і доказами" те, що сталося в небі над Донбасом влітку 2014 року.
Про це Лукашевич написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз мій момент істини. Сьогодні я встаю в повний зріст і представляю вам головну справу мого життя - найповніша, найоб'єктивніша, енциклопедична за охопленням розповідь про загибель рейсу МН17. Це те, що я повинен був зробити, тому що крім мене так не зможе зробити ніхто, тому що ви чекали від мене саме це, і тому що зробити це повинен був саме росіянин", - написав Лукашевич.
За його словами, про "енциклопедичність перших двох томів свідчать понад 1000 ілюстрацій (включно з унікальними), 1860 вивчених першоджерел та іменний покажчик на 780 прізвищ. А про якість змісту перших двох томів говорить той факт, що вони були використані в кримінальному розслідуванні міжнародної Об'єднаної слідчої групи (JIT), і я був залучений Державною прокуратурою Нідерландів як офіційний свідок у справі МН17".
"Я розповів правду. Я зробив все, що від мене залежало, вклавши в ці сторінки свої знання, досвід, Душу і Совість. Тепер мені потрібна ваша допомога. І не тільки тому, що без вас книжка не побачить світ, а передусім тому, що ця книжка - для вас", - резюмував Лукашевич.
Думаю,со временем(после распада россии как мирового провокатора воен),армяно-азербайжанский конфликтТОЖЕ ВОЗМОЖНО мирно УЛАДИТЬ...
Именно так работают цыганские жулики-гадалки...после чего им открывают двери в квартиры и отдают золотые изделия...
Один из немногих россиян, кому не хочется сразу дать в рожу.
А быдломасса которая тут в коментариях воняет "кацап!" - в очередной раз показывает свою тупость.
Первые два тома ВАДИМА ЛУКАШЕВИЧА "Трагедия МН17: правда и ложь" выйдут к концу 2020 г. Предзаказ - только на «Планете»
Ни фига там не выйдет
КГБ ФСБ умеет хранить свои тайны
и станет ясно, что он не выгораживает кремль.
Теперь у него могут начаться проблемы - он реальный авиационный эксперт, и книга будет сильным ударом по позиции Москвы в деле малазийского Боинга.
Реквием по MH-17
Что бы, и кого я ни любил,
Говорю ответственно и хмуро:
Я - один из тех, кто подло сбил
Самолёт, летевший до Лумпура.
Нету у меня страны иной,
И сегодня, как ни горько это,
Я национальности одной
С так умело пущенной ракетой.
Я сейчас на первых полосах
Мировых газет, жесток и страшен,
Я и сам себе внушаю страх
Тем, что я частица слова RUSSIAN.
Я национальности одной
С тем, кто говорит, что «не хотели»,
С тем, кто в небе над чужой страной
Выбирал без сожаленья цели.
Прозвучит кощунственно и зло
Эта запоздалая банальность:
Может, мне с тобой не повезло,
А тебе - со мной, национальность?
Мой народ, который позабыл
И простил себе себяубийство,
Я вчера с тобою вместе сбил
Лайнер в украинском небе чистом.
Да, сегодня я - один их них,
Тех, кто мне противен, гнусен, гадок -
Тех, кто хочет, чтобы у других
Было больше взлётов, чем посадок.
Сбили все, кто весело в facebook
Размещал зловещих орков лица,
Сбили те, кто установку «Бук»
Тайно гнал через свою границу
Сбили те, кто словом вдохновлял,
Кто вооружал скота и хама,
Сбили те, кто мальчика распял
Между КВНом и рекламой.
«Боинг» никуда не долетел,
Но ещё не кончились мученья:
Двести девяносто восемь тел
В Грабово, в плену у ополченья.
Кучки иностранных паспортов,
Тапки, шляпки, детские игрушки,
И проломлен трупом жалкий кров
Безымянной грабовской старушки.
Кто конкретно и откуда сбил,
Следствие, должно быть, установит,
Ну а я останусь тем, кем был -
Русским по рождению и крови.
И пока политиков умы
Не готовы для перезагрузки,
Я за них признаюсь: сбили мы.
Я - виновен, потому, что русский…
Андрей Орлов (Орлуша) 18. 07. 2014
Донбас палає у війні,
Від окупантських дій Росії.
В світі стандарти є двійні:
Мов «шахтарі та гречкосії».
Стріляють із Російських баз,
Кордони перейшли танкісти.
В Донбас зайшов русні спецназ,
Їх найманці - рецидивісти.
Дві тисячі чотирнадцятий рік,
За Первомайськом у полях,
Привезли БУК від міста вбік,
Здолавши із Росії довгий шлях.
І БУК сімнадцятого липня, вдень,
Стрільнув по літаку, що пролітав.
Стрелков сказав, що їхня то мішень,
Із знищенням АН 26 всіх привітав.
Так «орки» збили Боїнг 777,
З Малайзії і пасажирами з Європи.
І зрозуміли, що за це їм всім -
Гаагський суд і довгий допит.
І тут не відшукаєш в цілім світі,
Майстрів фальсифікацій і брехні,
Кацапів, що завжди цим оповиті,
Що не побачив би таке й у сні.
Їх перше твердження було:
«Укропський» СУ двадцять чотири,
Бо бачили, як те летіло та гуло,
Як цілилося й вбило пасажирів.
По телевізору кричали що й ЦРУ,
На борт занесли вибухівку.
Проводили тут операцію свою,
Та мертвих запустили у мандрівку.
Та знову перейшли на ЗСУ,
Побачили СУ двадцять п'ятий.
Як він ракету випустив свою,
Щоб на Росію це зарахувати.
Що не літає високо так СУ?
Якість експерти підказали?
Переписали вікіпедію свою,
Щоб інші таку думку мали.
Що Боїнг збивав не літак?
Збивали із ракети БУКа?
То він зазнав «укропівських» атак,
Сказала їх «Антей-Алмаз» наука.
Ось все, ракета була з БУКа,
Із території, що під контролем ВСУ.
Російських слідчих «експертиз є злука»-
«Хохли» показують агресію свою.
Ще був двадцять дев'ятий МІГ,
Що посилали злі «укропи».
Та в небі мирного звичайно переміг,
Це кращий доказ для Європи.
Що, хоче трибунал якась ООН?
Зібрати все для розгляду в судах?
Беріть Російські дані, ваші - вон,
Бо ми поставим «вето» для невдах.
Це все ж «укропські» літаки,
Вже вияснив з Іспанії диспетчер.
Бо він узнав, як іхні « мудаки»,
Вернулись без ракет під вечір.
Що не підходять літаки?
Що з БУКа вбили пасажирів?
В нас доказ знов найшовсь таки-
Робота українських командирів.
Що БУК привезли з міста Курськ?
З п'ятдесят третьої бригади він?
В судах злочинці із російських військ?
То українських літаків загін!
Вина повинна бути на «хохлах»,
Це ж вони небо не закрили.
Залиште тих « стрільнувших» бідолах,
Не ми і все, ми вам вже говорили.
Не признає «параша» рішення судів.
Мов не приймали участі у слідстві.
Хоч маса в ділі доказів й слідів,
Не ми і все, шукайте по сусідстві.
А знають точно «москалі»,
Що залучають в справу ті країни:
Де є теракт, чиї літак і пасажири взагалі,
А не того, що всім завдав руїни.
Така сьогодні Рашки суть,
Така солянка із племен Росії.
Відповідальність і ІДІЛовці беруть
Но тільки не з Москви Повії.
06.06.2018Анатолій Березенський
То-то делал, писал, на что-то надеялся....И все коту под хвост)))
Хотя, конечно, оно назначенный автор. Писали ФСБшники)))
На что надеются эти идиоты?!)))))))))))))))
ЗАМОВКНУТИ І НЕ ПОКАЗУВАТИ СВОЮ ДУРІСТЬ.
"Я Пастернака этого не читала, но он хуже, чем свинья!"
