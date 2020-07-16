УКР
Новини
20 770 137

Авіаексперт РФ Лукашевич видав книжку "Трагедія МН17 правда і брехня": "Зробити це повинен був саме росіянин"

Авіаексперт РФ Лукашевич видав книжку

Російський авіаексперт Вадим Лукашевич видав книжку під назвою "Трагедія МН17 правда і брехня", в якій, за його словами, "детально проаналізовано, розібрано, розкладено по поличках, з аргументами і доказами" те, що сталося в небі над Донбасом влітку 2014 року.

Про це Лукашевич написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз мій момент істини. Сьогодні я встаю в повний зріст і представляю вам головну справу мого життя - найповніша, найоб'єктивніша, енциклопедична за охопленням розповідь про загибель рейсу МН17. Це те, що я повинен був зробити, тому що крім мене так не зможе зробити ніхто, тому що ви чекали від мене саме це, і тому що зробити це повинен був саме росіянин", - написав Лукашевич.

За його словами, про "енциклопедичність перших двох томів свідчать понад 1000 ілюстрацій (включно з унікальними), 1860 вивчених першоджерел та іменний покажчик на 780 прізвищ. А про якість змісту перших двох томів говорить той факт, що вони були використані в кримінальному розслідуванні міжнародної Об'єднаної слідчої групи (JIT), і я був залучений Державною прокуратурою Нідерландів як офіційний свідок у справі МН17".

Читайте також: Росію піймали на брехні про дату виробництва ракети, якою був збитий МН17, - авіаексперт із РФ Лукашевич

"Я розповів правду. Я зробив все, що від мене залежало, вклавши в ці сторінки свої знання, досвід, Душу і Совість. Тепер мені потрібна ваша допомога. І не тільки тому, що без вас книжка не побачить світ, а передусім тому, що ця книжка - для вас", - резюмував Лукашевич.

Боїнг-777 Malasia Airli... (760) Лукашевич Вадим (38)
+21
"Я рассказал правду."

Интересно каую из? А то у кацапов много разных правд было...
16.07.2020 16:39 Відповісти
16.07.2020 16:39 Відповісти
+19
пИчаль с горе комментаторов
такое чувство что через телеграф пишите и не можете, в том же ютуб посмотреть, что это за человек и какое его мнение о проблеме ...
16.07.2020 16:52 Відповісти
16.07.2020 16:52 Відповісти
+19
Извините, а вы вообще следили за его публикациями в 14 году после сбития самолета? Думаю - нет. Потому что - он один из немногих, кто очень подробно и профессионально мочил все фейки- версии кремля.
16.07.2020 16:55 Відповісти
16.07.2020 16:55 Відповісти
https://censor.net/ua/user/449537, Украина воздержится...Принимать сторону в азербайжано -армянском конфликте,У нас свой война с Кацапией,и даже то,что армяне християне,а азербайжанци -мусульмане НЕ ЗАСТАВИТ встать на сторону армян(у которих рассия -"союзник") поетому ВИБИРАЕМ нейтралитет.

Думаю,со временем(после распада россии как мирового провокатора воен),армяно-азербайжанский конфликтТОЖЕ ВОЗМОЖНО мирно УЛАДИТЬ...
16.07.2020 18:21 Відповісти
16.07.2020 18:21 Відповісти
Очередной вброс, где будет 95 % истины, 4% недоказуемого и 1% откровенной дезинформации разработанной кремлевскими аналитиками...И этот 1% будет ключевым, и в него поверят....
Именно так работают цыганские жулики-гадалки...после чего им открывают двери в квартиры и отдают золотые изделия...
16.07.2020 17:01 Відповісти
16.07.2020 17:01 Відповісти
Вот. Наконец то комент по сути.
16.07.2020 17:25 Відповісти
16.07.2020 17:25 Відповісти
твой пост отдает тупостью потому что ты не в теме и знать не знаешь кто такой Лукашевич
показати весь коментар
05.08.2020 15:19 Відповісти
Вполне нормальный дядька, профессионал. Он живёт в РФ и некоторые слова не может произносить открыто - за этим может последовать уголовное производство.

Один из немногих россиян, кому не хочется сразу дать в рожу.
16.07.2020 17:02 Відповісти
16.07.2020 17:02 Відповісти
Гибель Суперджета он тоже комментировал - весьма толково.
показати весь коментар
16.07.2020 17:12 Відповісти
Лукашечив очень правильный чувак. С самого начала разбивал все фейки и все "экспертизы", по делу и с цифрами. Уважение.
А быдломасса которая тут в коментариях воняет "кацап!" - в очередной раз показывает свою тупость.
16.07.2020 17:02 Відповісти
16.07.2020 17:02 Відповісти
Че не сидит тогда?
16.07.2020 17:44 Відповісти
16.07.2020 17:44 Відповісти
а кто его посадит?сэмэн с цюриха
16.07.2020 18:14 Відповісти
16.07.2020 18:14 Відповісти
https://planeta.ru/campaigns/mh17?fbclid=IwAR15Ho1H_FRwEvuuCKUr5bSxzfhG9zcHtVcU1xYi5Oq6Akt7vzypH4EhTD8 "Трагедия МН17 правда и ложь" в 2-х томах

Первые два тома ВАДИМА ЛУКАШЕВИЧА "Трагедия МН17: правда и ложь" выйдут к концу 2020 г. Предзаказ - только на «Планете»

Ни фига там не выйдет
КГБ ФСБ умеет хранить свои тайны
16.07.2020 17:09 Відповісти
16.07.2020 17:09 Відповісти
Надо слушать все выступления Вадима Лукашевича с момента сбития Боинга,
и станет ясно, что он не выгораживает кремль.
Теперь у него могут начаться проблемы - он реальный авиационный эксперт, и книга будет сильным ударом по позиции Москвы в деле малазийского Боинга.
16.07.2020 17:10 Відповісти
16.07.2020 17:10 Відповісти
доказів і свідків для Суду у голандських прокурорів достатньо і без Лукашевича..А він не свідок.
16.07.2020 18:13 Відповісти
16.07.2020 18:13 Відповісти
В данном случае он как раз свидетель обвинения.
16.07.2020 19:05 Відповісти
16.07.2020 19:05 Відповісти
ЗЕленые - не читатели, они - пИсатели
16.07.2020 22:33 Відповісти
16.07.2020 22:33 Відповісти
где кацапы, а где правда...
16.07.2020 17:11 Відповісти
16.07.2020 17:11 Відповісти
Верить этому маскалю, себя не уважать. Тупой развод для лохов.
16.07.2020 17:13 Відповісти
16.07.2020 17:13 Відповісти
А уж тебе, со знаком вопроса вместо флажка, надо верить ?
16.07.2020 17:16 Відповісти
16.07.2020 17:16 Відповісти
Никому нельзя верить. Мне можно.
16.07.2020 17:18 Відповісти
16.07.2020 17:18 Відповісти
..такому глубокому быку...???- та не то шо верить- и слухать неххххх....)))
16.07.2020 22:32 Відповісти
16.07.2020 22:32 Відповісти
провокатор-макшанец???- так тут тебе и гаплык- поверь....)))
16.07.2020 22:33 Відповісти
16.07.2020 22:33 Відповісти
ну хоть отказался от соавторства...инспэктору карлосу гышпансько-лубянских авиалиний гонорары не светят?
16.07.2020 17:13 Відповісти
16.07.2020 17:13 Відповісти
Прочитали бы прежде чем критиковать и обвинять в чем либо...
16.07.2020 17:15 Відповісти
16.07.2020 17:15 Відповісти
Это очередная попытка затянуть суд, надеюсь, в Нидерландах прекрасно понимают цену любого голоса из-за поребрика, хотя, справедливости ради, первый русский, сказавший правду, был поэт Орлуша:

Реквием по MH-17
Что бы, и кого я ни любил,
Говорю ответственно и хмуро:
Я - один из тех, кто подло сбил
Самолёт, летевший до Лумпура.
Нету у меня страны иной,
И сегодня, как ни горько это,
Я национальности одной
С так умело пущенной ракетой.

Я сейчас на первых полосах
Мировых газет, жесток и страшен,
Я и сам себе внушаю страх
Тем, что я частица слова RUSSIAN.

Я национальности одной
С тем, кто говорит, что «не хотели»,
С тем, кто в небе над чужой страной
Выбирал без сожаленья цели.

Прозвучит кощунственно и зло
Эта запоздалая банальность:
Может, мне с тобой не повезло,
А тебе - со мной, национальность?

Мой народ, который позабыл
И простил себе себяубийство,
Я вчера с тобою вместе сбил
Лайнер в украинском небе чистом.

Да, сегодня я - один их них,
Тех, кто мне противен, гнусен, гадок -
Тех, кто хочет, чтобы у других
Было больше взлётов, чем посадок.

Сбили все, кто весело в facebook
Размещал зловещих орков лица,
Сбили те, кто установку «Бук»
Тайно гнал через свою границу

Сбили те, кто словом вдохновлял,
Кто вооружал скота и хама,
Сбили те, кто мальчика распял
Между КВНом и рекламой.

«Боинг» никуда не долетел,
Но ещё не кончились мученья:
Двести девяносто восемь тел
В Грабово, в плену у ополченья.

Кучки иностранных паспортов,
Тапки, шляпки, детские игрушки,
И проломлен трупом жалкий кров
Безымянной грабовской старушки.

Кто конкретно и откуда сбил,
Следствие, должно быть, установит,
Ну а я останусь тем, кем был -
Русским по рождению и крови.

И пока политиков умы
Не готовы для перезагрузки,
Я за них признаюсь: сбили мы.
Я - виновен, потому, что русский…

Андрей Орлов (Орлуша) 18. 07. 2014
16.07.2020 17:16 Відповісти
16.07.2020 17:16 Відповісти
Авіаексперт РФ Лукашевич видав книжку "Трагедія МН17 правда і брехня": "Зробити це повинен був саме росіянин" - Цензор.НЕТ 1460
16.07.2020 17:17 Відповісти
16.07.2020 17:17 Відповісти
ЗБИТИЙ «БОЇНГ MH17»
Донбас палає у війні,
Від окупантських дій Росії.
В світі стандарти є двійні:
Мов «шахтарі та гречкосії».
Стріляють із Російських баз,
Кордони перейшли танкісти.
В Донбас зайшов русні спецназ,
Їх найманці - рецидивісти.
Дві тисячі чотирнадцятий рік,
За Первомайськом у полях,
Привезли БУК від міста вбік,
Здолавши із Росії довгий шлях.
І БУК сімнадцятого липня, вдень,
Стрільнув по літаку, що пролітав.
Стрелков сказав, що їхня то мішень,
Із знищенням АН 26 всіх привітав.
Так «орки» збили Боїнг 777,
З Малайзії і пасажирами з Європи.
І зрозуміли, що за це їм всім -
Гаагський суд і довгий допит.
І тут не відшукаєш в цілім світі,
Майстрів фальсифікацій і брехні,
Кацапів, що завжди цим оповиті,
Що не побачив би таке й у сні.
Їх перше твердження було:
«Укропський» СУ двадцять чотири,
Бо бачили, як те летіло та гуло,
Як цілилося й вбило пасажирів.
По телевізору кричали що й ЦРУ,
На борт занесли вибухівку.
Проводили тут операцію свою,
Та мертвих запустили у мандрівку.
Та знову перейшли на ЗСУ,
Побачили СУ двадцять п'ятий.
Як він ракету випустив свою,
Щоб на Росію це зарахувати.
Що не літає високо так СУ?
Якість експерти підказали?
Переписали вікіпедію свою,
Щоб інші таку думку мали.
Що Боїнг збивав не літак?
Збивали із ракети БУКа?
То він зазнав «укропівських» атак,
Сказала їх «Антей-Алмаз» наука.
Ось все, ракета була з БУКа,
Із території, що під контролем ВСУ.
Російських слідчих «експертиз є злука»-
«Хохли» показують агресію свою.
Ще був двадцять дев'ятий МІГ,
Що посилали злі «укропи».
Та в небі мирного звичайно переміг,
Це кращий доказ для Європи.
Що, хоче трибунал якась ООН?
Зібрати все для розгляду в судах?
Беріть Російські дані, ваші - вон,
Бо ми поставим «вето» для невдах.
Це все ж «укропські» літаки,
Вже вияснив з Іспанії диспетчер.
Бо він узнав, як іхні « мудаки»,
Вернулись без ракет під вечір.
Що не підходять літаки?
Що з БУКа вбили пасажирів?
В нас доказ знов найшовсь таки-
Робота українських командирів.
Що БУК привезли з міста Курськ?
З п'ятдесят третьої бригади він?
В судах злочинці із російських військ?
То українських літаків загін!
Вина повинна бути на «хохлах»,
Це ж вони небо не закрили.
Залиште тих « стрільнувших» бідолах,
Не ми і все, ми вам вже говорили.
Не признає «параша» рішення судів.
Мов не приймали участі у слідстві.
Хоч маса в ділі доказів й слідів,
Не ми і все, шукайте по сусідстві.
А знають точно «москалі»,
Що залучають в справу ті країни:
Де є теракт, чиї літак і пасажири взагалі,
А не того, що всім завдав руїни.
Така сьогодні Рашки суть,
Така солянка із племен Росії.
Відповідальність і ІДІЛовці беруть
Но тільки не з Москви Повії.
06.06.2018Анатолій Березенський
16.07.2020 17:20 Відповісти
16.07.2020 17:20 Відповісти
Смешной этот лукашевич))
То-то делал, писал, на что-то надеялся....И все коту под хвост)))
Хотя, конечно, оно назначенный автор. Писали ФСБшники)))
На что надеются эти идиоты?!)))))))))))))))
16.07.2020 17:21 Відповісти
16.07.2020 17:21 Відповісти
кто-то явно устраивает истерику по поводу этих книг Лукашевича.
16.07.2020 17:46 Відповісти
16.07.2020 17:46 Відповісти
Кура, сначала попробуй прочесть его статьи, если ,конечно, буквы освоила.
16.07.2020 17:53 Відповісти
16.07.2020 17:53 Відповісти
******** ДУРАМ ОЛЬГАМ ПОРАДА..

ЗАМОВКНУТИ І НЕ ПОКАЗУВАТИ СВОЮ ДУРІСТЬ.
16.07.2020 18:06 Відповісти
16.07.2020 18:06 Відповісти
Дивно що ФСБ допустила.Памятаю свідка катастрофи польського президента в Катині добивали в Києві вручну.Експерт реально ризикує не зустріти новий рік.
16.07.2020 17:29 Відповісти
16.07.2020 17:29 Відповісти
Лукашевич -один з небагатьох трохи адекватніших росіян....
16.07.2020 18:05 Відповісти
16.07.2020 18:05 Відповісти
адекватні за кордоном або на зоні
16.07.2020 18:16 Відповісти
16.07.2020 18:16 Відповісти
я сказав трохи адекватніших..)
16.07.2020 18:22 Відповісти
16.07.2020 18:22 Відповісти
Я вам, дети мои, напомню!
"Я Пастернака этого не читала, но он хуже, чем свинья!"
16.07.2020 18:19 Відповісти
16.07.2020 18:19 Відповісти
Кто сомневается в позиции Вадима Лукашевича, можно послушать его комментарий
о запуске пилотируемого корабля SpaceX.
16.07.2020 22:05 Відповісти
16.07.2020 22:05 Відповісти
