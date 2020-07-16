За новим виборчим законодавством на місцевих виборах партійні списки будуть "підзакриті", - "слуга народу" Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що за новим законодавством на місцевих виборах партійні списки не будуть повністю відкриті.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав, коментуючи ухвалений сьогодні у другому читанні законопроєкт про зміни до Виборчого кодексу.

"Я незадоволений тільки одним - тим, що ми не змогли проголосувати про 5%, фактично повністю відкриті списки, повністю демократичну процедуру. Всім іншим я задоволений", - сказав Арахамія.

"Це робить списки дещо підзакритими. Це компроміс між закритими ... Рівно 50% фракції проголосували 5% (за виборчу квоту. - Ред.) і інші - 25%. Будемо тоді рухатися з тим, що маємо", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Рада внесла зміни до Виборчого кодексу.

