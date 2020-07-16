За новим виборчим законодавством на місцевих виборах партійні списки будуть "підзакриті", - "слуга народу" Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що за новим законодавством на місцевих виборах партійні списки не будуть повністю відкриті.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав, коментуючи ухвалений сьогодні у другому читанні законопроєкт про зміни до Виборчого кодексу.
"Я незадоволений тільки одним - тим, що ми не змогли проголосувати про 5%, фактично повністю відкриті списки, повністю демократичну процедуру. Всім іншим я задоволений", - сказав Арахамія.
"Це робить списки дещо підзакритими. Це компроміс між закритими ... Рівно 50% фракції проголосували 5% (за виборчу квоту. - Ред.) і інші - 25%. Будемо тоді рухатися з тим, що маємо", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні Рада внесла зміни до Виборчого кодексу.
Не тримають слова кварталівці. Абсолютно ні в чому !
Еврей Зеля одобрил, русский Разумков подписал...
Малоросне норм...
Пусть твои полузакрыты очи
И ты думаешь о ком-нибудь другом,
Я ведь сам люблю тебя не очень,
Утопая в дальнем дорогом.
Хорошо ли это ? Особенно для страны , где элеторальное болото имени "какая разница" столь широко и глубоко ?! Как по мне - ответ совсем неоднозначный .
Как по мне - система закрытых списков , но обязательного партийного праймериз куда совершеннее , поскольку даёт политически активным избирателям влиять на выбор дважды :
1. голосуя за "свой" список .
2. голосуя на праймериз составляя список .
Как по мне -- это даёт людям с активной позицией и более развитым интеллектом влиять больше тех , кому "какая разница" ...
Например , я в ЕС и вполне вероятно, что при всей любви к Пете , понимаю всю токсичность его партнёров по бизнесу и никакой Грановский не попадёт ни на какой номер списка . Да и у Лёши Гончаренко весьма сомнительное реноме .
Или моя любимая Юля . Ну нет мне никакой электоральной симпатии к её другу Сергею Таруте . Для правого берега Украины (а это основная электоральная база "Батькивщины") он и его заводы особенно токсичны . Каким бы добрым дедушкой-интеллектуалом он не был на самом деле . Николаенко тоже хорош, но связь с рыгами это пятно для фракции "Батькивщина" . Мало ли той мерзоты Портнова ?! А вот тёзку Соболева я бы безусловно поставил бы на второе место -- самый древний депутат вообще всех созывов с безупречной репутацией . Таких бы в Раду ещё 2 сотни хотя бы !
Всегда уважал Власенко , но ещё не древний динозавр , но ворчит как старик , когда защищает судейскую братию . В Италии может быть это и было правильно . А с доверием к судьям в 2-3% без революции в этой области Украине ничего не светит . 6 лет назад у Юли была программа про выборность судей нижней ланки -- верный путь . Но к ней прийти конституционным способом не удатся увы . Да и советчики с ЕС копировать американское не советует , поскольку уровень корумпированности в судей в 95% вообразить даже не способны . Для них и 10% считается критической !
А вот интересно , гипотетически "будучи" свободовцем и объединённым националистом я бы давно Тягнибока на пенсию отправил в конец списка . Ветеран Кошулинский , интеллектуал Михальчишин , полковник Билецкий - вот что может поднять рейтинг и пройти в будущую Раду !
Другие партии и списки мне мало интересны , ну разве что Смешко как отдельная личность-интеллектуал . И полковник Гриценко - тоже отдельно . Ну у обоих нет харизмы и партиных ресурсов ... Их бы обоих в генштаб для разработки военных доктрин . Для державы Украина , для её самого существования это ключевое направление . Но это другая тема , совсем другая !
Но вот Украина просто обязана вляпаться в какое-нибудь д...мо, типа чистой пропорционалки.
Но то , за что вы "топите" и данная веддко -- тоже , то как раз попытка навязять Украине некий "стериотип" единственно правильного и совершенного . Германия пережила за последние 100 лет 4 политических цунами именно как демократия . Во Франции это за последние 200 лет 4-я республика , где были диктатура палачей якобинцев , император , короли , племянник императора , парижская комунна , чисто-парламентская республика , закончившаяся изменником Лавалем и Виши ... Потом полу-коммунистическая истерия до 1967 и введение галистического президентского поста , как результат как искусственный аборт левизны - крах в Алжире и сегодня фрацузкая трагедия из 10 млн. мусульман с тенденцией полной исламизации через деторождаемость исламской части в 5 раз выше , чем у других французов. 200 века демократии - вот багаж французов - оне в этом старички , хоть и в маразме с их любовью к поликультуризму , т.е. исламизации как конечного результат .
Совсем другой калибр проблем , чем в Украине , которая в политическом плане как 5-летний ребёнок , которому "смешанная система" всё равно , что этого ребёнка учить музыке , сразу навязав ему консерваторскую программу для дирежеров симфонических оркестров с обязательным исполнением Дебюсси и Шнитке ! А Украине хотя бы нотную грамоту освоить -- т.е. впитать в себя что-то по-проще и что решает её текущие задачи с гипперкорупцией и недоверием избирателям даже к просто избирательной системе с арифметическими результатами .
В Украине сейчас невозможен такой кризис пропорционалки , какой есть в Германии и Израиле -- паритет правых и левых партий , что делает невозможным создания устойчивого правительства , что влечёт к 3-4 месячным переговорам по созданию коалиции - абракадабры ... Либо к 3 перевыборам за год . Плюс диктат мелких и клерикальных партий с "золотой акцией" . Вот почему иногда в некоторых странах делают косметические коррекции в избирательной системе вводя частично и временно мажоритарку - вечный поиск совершенства в странах с вековыми традициями демократии .
А украинские избиратели это 5-тилетние дети с социальной точки зрения им бы думать научиться как выбирать ! А вы про Шнитке и Берлиоза !
И как раз пропорциональная модель существенно сложнее и основывается на существовании партий. А их в Украине было аж целых две: "Свобода" и КПУ. Осталась, по известным причинам одна. Все остальное - группы по интересам. В основном - по интересам лидера партии.
Если следовать Вашей логике , то сущность права в США составляют законы разных штатов , регламентирующие длину палки , которой можно бить жену и количество дней недели и ударов . Особое внимание я бы обратил на те штаты и их законы , где "нигер" не как субъект собственности , а её объект - эти законы тоже никто не отменял . Кстати , в Лузиане в библиотеке можно найти научные труды по правовединию , поясняющие с "научной точки зрения" почему "нигеров" нельзя отнести к man-kind ... Ровно так же как сейчас эти "законы" работают и пояснения берутся в расчёт в правовой системе США , ровно так же по факту избирательная модель США существовала 250 лет вне контекста партий . Т.е. никак . Более того , за эти годы из более 100 тысяч сенаторов и особенно конгрессменов , непартийных можно отыскать если не десяток , то два-три . Более того : 99.99999% все существовавних депутатов оне либо демократы , либо республиканцы . Насчёт идеалогичности , как оправдания только двух реально избираемых партий замечу , шо все оне создавались исключительно выдающимися лидерами . Причём , те , кого сегодня называют консерваторами и чернокожие обвиняют в нелюбви к ним -- республиканцы создавались Авраамом Линкольном на волне борьбы с расизмом и рабством , а сегодняшние борцы за толерантность и левые нитяки - демократы были апплогетами рабства и сегрегации ...
А то , шо Вы так любите в мажоритарке - ликвидацию партийности -- такое по факту существует лишь в диктаторских странах Африки и Азии , где диктаторы себя любят величать президентами . Под многопартийную систему маскировать авторитаризм и олигархократию очень дорого и не рентабельно для маленьких и бедных ресурсами стран . Такое лишь по карману ********** . Тем более , шо партии ***** достались по наследству от в разы более толерантного Ельцына . Создавая с нуля свой ГБ-паханат может быть и сделал бы всех депутатов мажоритарниками , но членами КПСС . В ВБ вообще-то сегодня другая система , чем в США , бо она даже формально не допускает наличине кандидата вне в какой-либо партии . Потому и называют списки открытыми . Списков в политике вне контекста партии не существует - уж пардоньте !
Кстати НУ тоже не был неидеалогической партией . Да лидерской . Но политический вектор был чёткий как в ценностном измерении , так и в экономоническом . Проевропейская партия большого и среднего капитала . Создавалась как бунт мелкого и среднего бизнеса против прокремлевского олигархата . Но при этом отрицала возможность социально ориентированной экономики и политики . В контроверсию с этой доктринов в экономике Юля - создала "Батькивщину" . Левоцентристкая прозападная - поскольку основной электорат - прозападный и по областям страны -- тоже . Последнее время "Батькивщина" больше тяготеет к центру и кейнсианской модели . Признается европейцами как "Народная партия" и является первым представителем Украины в союзе европейских народных партий , чей ориентир : социально-ориентированная экономика и общества как важного игрока и регулятора экономических факторов , в том числе и государства . Считают, что либеральные экономические догмы с момента из создания устарели и не во многом не соотвествуют структуре и тенденциям развития современной экономики и общества . Одна из доктрин , что тенденция , когда один полезный член одного и того же общетства потребляет ресурсов в миллион раз больше другого -- наследием варварского периода жизни человечества . Поскольку никто в современном мире если он не дибил не посмеет утверждать , что создают благ и пользы больше кого-то другого работающего в миллионы раз больше . Даже мультимиллиардер Билл Гейтс , чей капиталл на порядок более заслуженный , оправданный и очевидно-справедливый , чем , например капитал Ахметова и ему подобных , сам лично считает свой вклад и труд исключительно интегральным и продуктом миллионов других людей и десятков поколений математиков , физиков , химиков и инженеров . Тем и "оправдывает" себя , почему завещает сыну лишь 100 тысяч . Такое же мнение о современном мире и будущих тенденция и у членов Римского клуба , т.е. - сообщества самых крупных и видных европейских интеллектуалов . Основной показатель тут не только средний доход , но и среднее соотношение между самыми богатыми и самыми бедными ... В гуманных странах это максимум 100 к одному , лучше 50 . В самых отсталых и примитивных - это 10 тысяч к одному . В Украине где-то тысяч к одному .
Поэтому в развитых и более справедливых общества даже миллиардерам строить 10 метров забора и содержать 20 охранников и 50 человек обслуги -- тупо нерентабельно , бо налог на каждого такого (не создающего прибавочную стоимость) холуя до 90% . Бо это расходы на себя любимого . А вот вложение в бизнес налогоблагаются на 2-5% .
Может поэтому "Батькивщина" на сегодня самая старая парламентская фракция , бо имеет вот уже 20 лет именно чёткую идеалогии и от ней люфт имеет минимальный . И эта идеалогия очень человеко-центричная .
подзакроют в КПЗ