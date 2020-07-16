Постанову про ліквідацію районів Рада може провалити, є багато полярних думок, - "слуга народу" Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що в парламенті є багато полярних думок щодо підтримки постанови про зменшення кількості районів.

Про це він розповів у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо ми завтра проголосуємо за постанову про районування, то тоді вже (місцеві вибори. - Ред.) будуть за новими районам. Якщо вона провалиться в залі - тоді за старими. Є можливість, що може провалитися. Зараз є багато полярних думок, але я б не хотів, щоб постанову провалили. Не тому що я прихильник районів, а тому що якщо ми її провалимо, то буде невизначена ситуація з близько ста районами", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, 8 червня Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проєкт формату майбутніх районів - їхню кількість і склад щодо кожної області та АР Крим.

Кабінет Міністрів України від 12 червня затвердив поділ території держави на райони в межах адміністративної реформи.

