УКР
Новини
3 852 16

Постанову про ліквідацію районів Рада може провалити, є багато полярних думок, - "слуга народу" Арахамія

Постанову про ліквідацію районів Рада може провалити, є багато полярних думок, -

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що в парламенті є багато полярних думок щодо підтримки постанови про зменшення кількості районів.

Про це він розповів у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо ми завтра проголосуємо за постанову про районування, то тоді вже (місцеві вибори. - Ред.) будуть за новими районам. Якщо вона провалиться в залі - тоді за старими. Є можливість, що може провалитися. Зараз є багато полярних думок, але я б не хотів, щоб постанову провалили. Не тому що я прихильник районів, а тому що якщо ми її провалимо, то буде невизначена ситуація з близько ста районами", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, 8 червня Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проєкт формату майбутніх районів - їхню кількість і склад щодо кожної області та АР Крим.

Кабінет Міністрів України від 12 червня затвердив поділ території держави на райони в межах адміністративної реформи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путіна допускають повернення окупованих територій Донбасу в Україну на умовах децентралізації

ВР (15194) децентралізація (454) Арахамія Давид (1112)
шо,рыги из опзж и бют не хотят поддерживать?их прикормленные округа лохторату отбираете? вот ужо они вам надерут то,чем коля трясет
показати весь коментар
16.07.2020 16:29 Відповісти
а у людей спросили, согласны ли они, вот в чем вопрос?
показати весь коментар
16.07.2020 16:37 Відповісти
районы вообще не нужны.
показати весь коментар
16.07.2020 17:17 Відповісти
А какая вам, зебилам, разница, по каким районам вы на выборах пролетите: по вчерашним по 3 или по новым по 5?
Постановление о ликвидации районов Рада может провалить, есть много полярных мнений, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4094
показати весь коментар
16.07.2020 16:31 Відповісти
незебил, ты хоть разберись в чем суть, прежде чем "умные" мысли тут рожать
количество районов уменьшают, причем значительно.
показати весь коментар
16.07.2020 17:13 Відповісти
Зебил, ты сначала классику про раков прочитай, а потом пи*ди.
показати весь коментар
16.07.2020 17:20 Відповісти
где почитать ту "классику", даун, которую типа юморист типа юморил в телевизоре? разве что в сценарии этого типа юмориста для тебеподобных,записавших его в классики
зы хотел сверкнуть интеллектом, но как всегда жидко обкакался его отсутствием...
показати весь коментар
16.07.2020 21:45 Відповісти
Зебил, ПНХ. Ты даже не знаешь, кто такой Жванецкий.
показати весь коментар
16.07.2020 21:46 Відповісти
дурачек, на твоей же картине для тебеподобных дегенератов написано Роман Карцев, который собственно и родил этот йумар для умственно отсталых. при чем тут Жванецкий, убогое, Карцеву до Жванецкого как тебе до Энштейна
показати весь коментар
16.07.2020 21:57 Відповісти
Заткнись, зебил. Ты не просто тупой, а гордишься этим.
показати весь коментар
16.07.2020 22:01 Відповісти
еще добавлю к сведению тебе, тупому дегенерату, я даже не пытался принимать участие во втором туре того убогого действа для плебса в прошлом году
показати весь коментар
16.07.2020 22:06 Відповісти
Снова инфузория заговорила.
показати весь коментар
16.07.2020 16:34 Відповісти
ну мне кто-то этот дебилизм с районами объяснит?
это что так важно? мало ли у нас разногласий, надо еще создать?
мне кажется, кто это придумал, хуже внешних врагов, разделяющих Украину.
показати весь коментар
16.07.2020 16:36 Відповісти
Скоротять дармоїдів, деякі райони мають всього 5 тис. населення
показати весь коментар
16.07.2020 19:22 Відповісти
Раніше райцентр був майже посередині, щоб людям було однаково добиратися з осіх куточків району. Але хто про тих людей думає, у вашій нарізці, райцентри майже всі біля Києва, то можна вже було їх зробити з прив"язкою до районів Києва, наприклад Обухівський був би Голосіївський,а Бориспільський - Позняківський, і так далі. Ого-го, скільки б грошей з економили.!
показати весь коментар
16.07.2020 19:50 Відповісти
 
 