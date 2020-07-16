Приватизація готелю "Дніпро": Глава ФДМ Сенниченко запропонував нардепові Холодову разом передати фонду "Повернись живим" 100 тисяч грн (оновлено)
Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко і депутат СН Андрій Холодов пропонував укласти парі на приватизацію готелю "Дніпро", оскільки нардеп "був стурбований, що ФДМ занижує стартову ціну, щоб віддати готель за безцінь".
Про це Сенниченко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я пропонував вам парі: якщо приватизуємо "Дніпро" менш ніж за 100 млн (бо ви були стурбовані, що ми занижуємо стартову ціну, щоб віддати готель за безцінь), то я віддаю 100 000 грн, або на благодійність передам. Якщо ж приватизуємо дорожче, ніж за 250 млн, то вже ви, будь ласка, передайте 100 000 грн в фонд "Повернись живим"", - нагадав Сенниченко Холодову.
Тепер глава Фонду Держмайна пропонує депутату допомогти воїнам на Донеччині.
"Давайте ж на радощах таки передамо в "Повернись живим" тих 100 000 гривень. Разом! На мені - половина суми. Ви як?" - написав він.
Нагадаємо, конкурс із приватизації готелю "Дніпро" був запланований на весну 2020 року, проте був перенесений через карантин та епідемію коронавірусу.
У підсумку готель "Дніпро" було продано за 1,1 млрд грн.
"Слуга народу" Холодов стверджує, що готель через підставні фірми купив російський гральний магнат Бойко.
Журналіст Андрій Братущак звертає увагу на те, що перемогла на аукціоні фірма, яка зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу.
Керівник ДП "Prozorro. Продажі", який проводив торги, Олексій Соболєв стверджує, що інформація про придбання готелю Дніпро росіянином Бойком - неправда, тому що за законом у приватизації не можна використовувати гроші з РФ.
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А шо он так выплясывает, этот патриот? Там же, вроде, какой-то околопутинчкий кацапчёнок этот Днепр выкупил. Будет теперь из Украины бабло насосом выкачивать.
просто архив спалить (нотариуса)
Тогда никто ничего не должен.
Поправьте заголовок
еще никто копейки не заплатил
Победитель должен доказать законное происхождение средств
а так как победила никому неизвестная фирмочка из Броваров - в этом большие сомнения
****** вигравав в лотереюю, наприклад..
🤣🤣
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"Большая приватизация а ля Зеленский" - аукцион в 1.111 млрд. гривен выиграла фирма с годовым доходом 187 тысяч гривен.
Во всем мире это называется "отмыванием незаконных доходов".