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Новини
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Приватизація готелю "Дніпро": Глава ФДМ Сенниченко запропонував нардепові Холодову разом передати фонду "Повернись живим" 100 тисяч грн (оновлено)

Приватизація готелю

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко і депутат СН Андрій Холодов пропонував укласти парі на приватизацію готелю "Дніпро", оскільки нардеп "був стурбований, що ФДМ занижує стартову ціну, щоб віддати готель за безцінь".

Про це Сенниченко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я пропонував вам парі: якщо приватизуємо "Дніпро" менш ніж за 100 млн (бо ви були стурбовані, що ми занижуємо стартову ціну, щоб віддати готель за безцінь), то я віддаю 100 000 грн, або на благодійність передам. Якщо ж приватизуємо дорожче, ніж за 250 млн, то вже ви, будь ласка, передайте 100 000 грн в фонд "Повернись живим"", - нагадав Сенниченко Холодову.

Тепер глава Фонду Держмайна пропонує депутату допомогти воїнам на Донеччині.

"Давайте ж на радощах таки передамо в "Повернись живим" тих 100 000 гривень. Разом! На мені - половина суми. Ви як?" - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мільярдер з нетрів": фірма, що купила за 1,1 млрд грн готель "Дніпро", зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу, - Братущак. ФОТО

Нагадаємо, конкурс із приватизації готелю "Дніпро" був запланований на весну 2020 року, проте був перенесений через карантин та епідемію коронавірусу.

У підсумку готель "Дніпро" було продано за 1,1 млрд грн.

"Слуга народу" Холодов стверджує, що готель через підставні фірми купив російський гральний магнат Бойко.

Журналіст Андрій Братущак звертає увагу на те, що перемогла на аукціоні фірма, яка зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу.

Керівник ДП "Prozorro. Продажі", який проводив торги, Олексій Соболєв стверджує, що інформація про придбання готелю Дніпро росіянином Бойком - неправда, тому що за законом у приватизації не можна використовувати гроші з РФ.

Приватизація готелю Дніпро: Глава ФДМ Сенниченко запропонував нардепові Холодову разом передати фонду Повернись живим 100 тисяч грн (оновлено) 01
Приватизація готелю Дніпро: Глава ФДМ Сенниченко запропонував нардепові Холодову разом передати фонду Повернись живим 100 тисяч грн (оновлено) 02

Автор: 

приватизація (1682) Холодов Андрій (80) Сенниченко Дмитро (127)


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Топ коментарі
+8
не факт что сделку закроют
еще никто копейки не заплатил
Победитель должен доказать законное происхождение средств
а так как победила никому неизвестная фирмочка из Броваров - в этом большие сомнения
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16.07.2020 16:44
+3
У нотариуса заверяли? Тогда никто ничего не должен.
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16.07.2020 16:40
+2
"Давайте же на радостях же передадим в "Вернись живым" тех 100 000 гривен. Вместе! На мне - половина суммы. Вы как?" - написал он

А шо он так выплясывает, этот патриот? Там же, вроде, какой-то околопутинчкий кацапчёнок этот Днепр выкупил. Будет теперь из Украины бабло насосом выкачивать.
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16.07.2020 16:40
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"Давайте же на радостях же передадим в "Вернись живым" тех 100 000 гривен. Вместе! На мне - половина суммы. Вы как?" - написал он

А шо он так выплясывает, этот патриот? Там же, вроде, какой-то околопутинчкий кацапчёнок этот Днепр выкупил. Будет теперь из Украины бабло насосом выкачивать.
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16.07.2020 16:40 Відповісти
А до того не смоктав?
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16.07.2020 16:43 Відповісти
У нотариуса заверяли? Тогда никто ничего не должен.
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16.07.2020 16:40 Відповісти
А слово купеческое?
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16.07.2020 16:42 Відповісти
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16.07.2020 17:00 Відповісти
а що він не власник свого слова, хоче дає, хоче забирає
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16.07.2020 17:10 Відповісти
нотариуса убить, архив спалить
просто архив спалить (нотариуса)
Тогда никто ничего не должен.
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16.07.2020 16:48 Відповісти
Передачу каналу Г+Г від Роднянського Коломойському, наскільки я знаю, не завіряли. Коломойський відсудив канал, стверджучи, що Роднянський УСНО(!) йому пообіцяв віддати канал. Казали, що є юридичний термін "усний договір", який теж має якусь силу...
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16.07.2020 17:51 Відповісти
100 тыс .
Поправьте заголовок
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16.07.2020 16:41 Відповісти
Виправте назву новини - в тисячу разів суму завищили
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16.07.2020 16:42 Відповісти
Прежде чем заключать пари-надо удостовериться смогут ли обе стороны выполнить его условия. Это как с мостом в Днепре, где та модель обещала показать чистое. Мост есть-сисег нет. Хайп короче.
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16.07.2020 16:42 Відповісти
Глава ФГИ решил передать фонду свою ЗП за пять лет? Это благородно, но меня беспокоит чем он будет питаться и кормить семью?
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16.07.2020 16:42 Відповісти
Текст читай, а не назви цензорівських грамотєєв)
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16.07.2020 16:44 Відповісти
Так я прочитал. Глава ФГИ предлагает вкинуть 50% от ста тыщ. Это где-то в районе 50 штук. Ну про пять лет то я конечно немного гиперболизировал, но при зп в десять штук (или сколько там у госслужащих щас) 50к - ощутимая сумма. А ему надо не только кушать, а ещё одеваться, на проезд там... как он будет в голодном виде гос имущество распродавать? А вдруг не тому продаст?
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16.07.2020 16:50 Відповісти
і буде, як з тою, що застрелилась
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16.07.2020 17:11 Відповісти
Зарплата как раз 50 и будет. Не облезет, если пожертвует месячную получку.
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16.07.2020 19:46 Відповісти
не факт что сделку закроют
еще никто копейки не заплатил
Победитель должен доказать законное происхождение средств
а так как победила никому неизвестная фирмочка из Броваров - в этом большие сомнения
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16.07.2020 16:44 Відповісти
та зараз оформить якусь позику з офшора, а там не віддасть і власником стане кацап, за чиї гроші купувалось
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16.07.2020 17:12 Відповісти
Было бы чудо, если бы умники Бутусова не спутали тысячи с миллионами.
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16.07.2020 16:45 Відповісти
Можно 100 миллиардов)))
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16.07.2020 16:46 Відповісти
судя по декларациям 2020, у депутатов партии зеленского более 1 млрд гривен кэшем, так что пускай это зеленое мудило отдает бабло, как и обещало.
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16.07.2020 16:47 Відповісти
Це що, нова хформа дати хабаря і відмивання грошей??
****** вигравав в лотереюю, наприклад..
🤣🤣
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16.07.2020 16:52 Відповісти
это уже полный звиздец, товарисЧи зерыги ...ждете чтоб мы? ну так и рулить тоже мы будем
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16.07.2020 17:02 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform @tZEinform

"Большая приватизация а ля Зеленский" - аукцион в 1.111 млрд. гривен выиграла фирма с годовым доходом 187 тысяч гривен.

Во всем мире это называется "отмыванием незаконных доходов".
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16.07.2020 17:17 Відповісти
Он очень жадный, да и медведчука боиться...
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16.07.2020 18:02 Відповісти
"інвестором готелю "Дніпро", який має заплатити за нього більше мільярда гривень, виявився депутат Державної Думи Російської Федерації, учасник організованої злочинної групи "Лужники", Олександр Бабаков."
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16.07.2020 18:19 Відповісти
Надо было под жопу спорить. Дебилов навыбирали, поспорили они. В какой стране такое может быть? Даже наверное в Африке нормальней люди.
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17.07.2020 00:29 Відповісти
 
 