УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9017 відвідувачів онлайн
Новини
2 599 14

Нардеп "Голосу" Лозинський про зміни до Виборчого кодексу: "Це не вибори, це примус людей іти в партії"

Нардеп

Народний депутат партії "Голос" Роман Лозинський каже, що змінами до Виборчого кодексу парламент залишив закриті списки.

Про це він розповів журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Старі партії і більшість залишили закриті виборчі списки, не знизивши виборчу квоту до 5%. Тепер хто буде першим, другим або останнім визначатимуть не виборці, а партійні боси", - розповів нардеп.

Також, за його словами, знизили пропорційну систему з 90 тис. виборців до 10 тис. виборців.

"Це означає, що самовисуванці зможуть іти на вибори у невеликих громадах, селах і селищах. Все що вище - лише від партій. Це не вибори, це примус людей іти в партії", - сказав Лозинський.

При цьому він додав, що змінили виборчий бюлетень "і тепер виборцям буде значно простіше вибрати партію і свого кандидата. Тепер поле для вписування номера буде навпроти партії, а не внизу виборчого бюлетеня".

Крім того, знижено виборчу заставу в 9 разів. "Це дасть шанс людям, які не мають грошових мішків брати участь у виборах, це збільшить політичну конкуренцію і розширить вибір для людей", - розповів Лозинський.

Читайте також: За новим виборчим законодавством на місцевих виборах партійні списки будуть "підзакриті", - "слуга народу" Арахамія

Автор: 

виборчий закон (151) Голос партія (517) Лозинський Роман (37)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
политические партии-однодневки привели к тому, что на каждые выборы делают проект, который получает голоса и исчезает, как "Голос народу" например..))
показати весь коментар
16.07.2020 17:20 Відповісти
+2
Вакарчука взад!!
Голос вже не тей...
показати весь коментар
16.07.2020 17:18 Відповісти
+1
смотрю на этого депутата и хер.. во становится... кого только не понабирали... рестораторы ...юзики... тузики... этот судя по возрасту еще тетрис не осилил... и это представители народа... и после этого тут мне втирают что я порохобот... да чтобы у вас руки поотсыхали когда вы за писюнькового пианиста голосовали
показати весь коментар
16.07.2020 17:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоть так можно понять с какой собаки ты блоха!
показати весь коментар
16.07.2020 17:15 Відповісти
смотрю на этого депутата и хер.. во становится... кого только не понабирали... рестораторы ...юзики... тузики... этот судя по возрасту еще тетрис не осилил... и это представители народа... и после этого тут мне втирают что я порохобот... да чтобы у вас руки поотсыхали когда вы за писюнькового пианиста голосовали
показати весь коментар
16.07.2020 17:17 Відповісти
вообще-то он из "Голоса"
показати весь коментар
16.07.2020 17:24 Відповісти
час от часу не легче .. это не та партия что начинала за здравие а закончила за упокой сбежавшим лидером
показати весь коментар
16.07.2020 18:33 Відповісти
Вакарчука взад!!
Голос вже не тей...
показати весь коментар
16.07.2020 17:18 Відповісти
Он только в Минске и только за деньги может))
показати весь коментар
16.07.2020 17:24 Відповісти
политические партии-однодневки привели к тому, что на каждые выборы делают проект, который получает голоса и исчезает, как "Голос народу" например..))
показати весь коментар
16.07.2020 17:20 Відповісти
Фото нардепа хорошее, мне нравится.
Усталая врачиха подумала: ещё один дурак...
-Чего тебе тут, мальчик?
А он сказал: да так...
Он бегал с табуреткой, зарежу всех, убью...
А через пару месяцев он получил статью))))
показати весь коментар
16.07.2020 17:26 Відповісти
На Лешека Гончаренко смахиваєт ..
Такой же простигосподи..
показати весь коментар
16.07.2020 17:27 Відповісти
Зато Гончаренко регулярно заставляет зе зеленеть лицом.
показати весь коментар
16.07.2020 17:48 Відповісти
"Старі партії і більшість залишили закриті виборчі списки, не знизивши виборчу квоту до 5%. ___________________________________
?

a xiба зараз бар'єр не 5?
показати весь коментар
16.07.2020 17:58 Відповісти
С одной стороны плохо, что сохранили закрытые списки - сохранение олигархата.
С другой стороны, чуток приоткрыли форточку, чтобы теоретически во власть могли попасть люди не олигархата.
показати весь коментар
16.07.2020 17:59 Відповісти
ну хто вам винен що ви вибираєте виключно між "партіями олігархату" ?
показати весь коментар
16.07.2020 18:02 Відповісти
"Це не вибори, це примус людей іти в партії"

а від кого йти?
від профспілок? товариств філателістів чи ві ЖЕКів?
показати весь коментар
16.07.2020 18:01 Відповісти
 
 