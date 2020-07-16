Нардеп "Голосу" Лозинський про зміни до Виборчого кодексу: "Це не вибори, це примус людей іти в партії"

Народний депутат партії "Голос" Роман Лозинський каже, що змінами до Виборчого кодексу парламент залишив закриті списки.

Про це він розповів журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Старі партії і більшість залишили закриті виборчі списки, не знизивши виборчу квоту до 5%. Тепер хто буде першим, другим або останнім визначатимуть не виборці, а партійні боси", - розповів нардеп.

Також, за його словами, знизили пропорційну систему з 90 тис. виборців до 10 тис. виборців.

"Це означає, що самовисуванці зможуть іти на вибори у невеликих громадах, селах і селищах. Все що вище - лише від партій. Це не вибори, це примус людей іти в партії", - сказав Лозинський.

При цьому він додав, що змінили виборчий бюлетень "і тепер виборцям буде значно простіше вибрати партію і свого кандидата. Тепер поле для вписування номера буде навпроти партії, а не внизу виборчого бюлетеня".

Крім того, знижено виборчу заставу в 9 разів. "Це дасть шанс людям, які не мають грошових мішків брати участь у виборах, це збільшить політичну конкуренцію і розширить вибір для людей", - розповів Лозинський.

