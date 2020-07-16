Україна відстояла свій суверенітет у 1990 році, відстоїть його і 30 років потому, - Разумков

Декларація про державний суверенітет України була прийнята ще депутатами Верховної Ради УРСР XII скликання і заклала принципи і норми, на яких у майбутньому побудували українську державність. Здобуття незалежності держави було після цього лише питанням часу.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив на урочистому засіданні парламенту з нагоди 30-ї річниці прийняття декларації про державний суверенітет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Липень 1990 року, Україна не має власної армії, власних спецслужб, громадянства і дипломатії, яка б могла відстоювати інтереси держави у світі, а Радянський Союз все ще контролює ситуацію в республіці. До серпня 1991 залишається більше року. В таких умовах депутати Верховної Ради УРСР XII скликання, а правильніше буде сказати, Верховної Ради України I скликання, приймають Декларацію про державний суверенітет - амбітний і сміливий документ, який поклав початок активній стадії боротьби за незалежність нашої держави. Після його затвердження незалежність залишалася тільки питанням часу. Від імені всього українського народу, нинішнього і майбутніх поколінь, хочу подякувати всім тим, хто в далекому 1990 році зробив цей надважливий крок", - сказав Разумков.

За словами спікера Ради, в Декларації були закладені принципи і норми, на яких у майбутньому побудували українську державність.

"Демократія, пріоритет прав і свобод людини, свобода слова і віросповідання, верховенство права і закону, самостійність і незалежність державних рішень, народ, як єдине джерело влади, мирне співіснування і розвиток всіх національностей, пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими. Незабаром ці принципи були закладені до Конституції України і лягли в основу всіх законів України, які приймаються в цій Верховній Раді. Вони залишаються актуальними і зараз", - заявив Разумков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Декларацію про державний суверенітет у 1990 році ніхто не "завалював", пропонуючи 8 тис. поправок, і не намагався заблокувати, - Зеленський. ВIДЕО