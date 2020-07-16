УКР
Україна відстояла свій суверенітет у 1990 році, відстоїть його і 30 років потому, - Разумков

Україна відстояла свій суверенітет у 1990 році, відстоїть його і 30 років потому, - Разумков

Декларація про державний суверенітет України була прийнята ще депутатами Верховної Ради УРСР XII скликання і заклала принципи і норми, на яких у майбутньому побудували українську державність. Здобуття незалежності держави було після цього лише питанням часу.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив на урочистому засіданні парламенту з нагоди 30-ї річниці прийняття декларації про державний суверенітет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Липень 1990 року, Україна не має власної армії, власних спецслужб, громадянства і дипломатії, яка б могла відстоювати інтереси держави у світі, а Радянський Союз все ще контролює ситуацію в республіці. До серпня 1991 залишається більше року. В таких умовах депутати Верховної Ради УРСР XII скликання, а правильніше буде сказати, Верховної Ради України I скликання, приймають Декларацію про державний суверенітет - амбітний і сміливий документ, який поклав початок активній стадії боротьби за незалежність нашої держави. Після його затвердження незалежність залишалася тільки питанням часу. Від імені всього українського народу, нинішнього і майбутніх поколінь, хочу подякувати всім тим, хто в далекому 1990 році зробив цей надважливий крок", - сказав Разумков.

За словами спікера Ради, в Декларації були закладені принципи і норми, на яких у майбутньому побудували українську державність.

"Демократія, пріоритет прав і свобод людини, свобода слова і віросповідання, верховенство права і закону, самостійність і незалежність державних рішень, народ, як єдине джерело влади, мирне співіснування і розвиток всіх національностей, пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими. Незабаром ці принципи були закладені до Конституції України і лягли в основу всіх законів України, які приймаються в цій Верховній Раді. Вони залишаються актуальними і зараз", - заявив Разумков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Декларацію про державний суверенітет у 1990 році ніхто не "завалював", пропонуючи 8 тис. поправок, і не намагався заблокувати, - Зеленський.

+12
Тоді 30 років назад були упороті комуністи, але вони не були такими тупими, як слуги народу і їх зебіли.
16.07.2020 17:24 Відповісти
+11
Защитничег не тот

Украина отстояла свой суверенитет в 1990 году, отстоит его и 30 лет спустя, - Разумков - Цензор.НЕТ 1758
16.07.2020 17:18 Відповісти
+11
Без вашей "помощи" отстоит. Эти настоящие люди и отстоят

Украина отстояла свой суверенитет в 1990 году, отстоит его и 30 лет спустя, - Разумков - Цензор.НЕТ 411
16.07.2020 17:21 Відповісти
Защитничег не тот

Украина отстояла свой суверенитет в 1990 году, отстоит его и 30 лет спустя, - Разумков - Цензор.НЕТ 1758
16.07.2020 17:18 Відповісти
Аминь!
16.07.2020 17:19 Відповісти
Жду, когда петики станут возражать Разумкову: нет, не отстоит)))
16.07.2020 17:22 Відповісти
Глупо возражать человеку, говорящему на авось: "проканало тогда, проканает и сейчас"
16.07.2020 17:27 Відповісти
Без вашей "помощи" отстоит. Эти настоящие люди и отстоят

Украина отстояла свой суверенитет в 1990 году, отстоит его и 30 лет спустя, - Разумков - Цензор.НЕТ 411
16.07.2020 17:21 Відповісти
Навпаки - відстоїть всупереч усім спробам розумкових цю незалежність продати покупцям з кремля.
16.07.2020 21:44 Відповісти
димон прыгадав,як його в жовтэнята прыймалы в бердычеве...
жесть кругом...
16.07.2020 17:21 Відповісти
Да, эти неизвестные герои сделали это и мы будем их помнить всегда.
16.07.2020 17:24 Відповісти
Тоді 30 років назад були упороті комуністи, але вони не були такими тупими, як слуги народу і їх зебіли.
16.07.2020 17:24 Відповісти
Декларация независимости и независимость - две большие разницы.
16.07.2020 17:25 Відповісти
"Июль 1990 года, Украина не имеет собственной армии, собственных спецслужб, гражданства и дипломатии, которая бы могла отстаивать интересы государства в мире, но Советский Союз все еще контролирует ситуацию в республике" - Липень 2020 року - СБУ очолює мутний чувак, який не має відношення до спецслужб і ручкається з сєпаром, СБУ ганяється за дрібними хабарниками, щойно відроджені армію знову розвалюють, інтереси України відстоюють країни, котрі скоріше усвідомлюють і бояться що Мордор посилитья за рахунок приєднання України, кацапстан все ще контролює частину ВР, ***********, і частину промисловості.
16.07.2020 17:27 Відповісти
Еще одно лицемерное существо пасть открыло.
16.07.2020 17:27 Відповісти
Союз Бени и рыгов делает ставку на это существо...
16.07.2020 19:33 Відповісти
CCCР еще помню, там тоже такие речи писали, но в реале посмотрит пусть где верховенство права и закона, где народ, как источник власти? Чем лучше скажет ли он?
показати весь коментар
Украина при союзе не была самостийной и не самостийна сейчас. Но тогда хотя бы безработицы и такой нищеты не было.
показати весь коментар
Де ти жебраків побачив? На роликах раша-ТВ?
показати весь коментар
Кто бы сомневался, осталось только ВВП вывести на уровень 1990 г.
показати весь коментар
І залишили ті товари, які були тоді в магазинах.
показати весь коментар
Чому обов'язково 1990 року? Чому не 1980? Багато товарів того часу були кращими ніж зараз.
показати весь коментар
До 1985 р., після пішла тільки зрада, апофеозом якої було ГКЧП.
показати весь коментар
У радянські часи все порівнювали з 1913, а ви все з 1990). Від одного розвалу до іншого, аби не гірше
показати весь коментар
это рыговское ******* - разумков, рассказывает об Украине так, буд-то он не имеет никакого отношения к унитожению суверинета страны режимом зеленой обьезьянки каломойского.
показати весь коментар
Разумков, Гетьманцев, Третьякова, Дубинский, Бужанский - не вижу ни одного Шелеста..))
показати весь коментар
я с этим поцом ничего отстаивать не собираюсь.
показати весь коментар
кончно отстоит, от вас ****** зеленых!
показати весь коментар
Незалежність це звичайно добре, але якось не дуже красиво виглядає те, що при цьому всі в залі знають, що країна знаходиться під зовнішнім управлінням ((
показати весь коментар
а при овочу були під зовнішнім управлінням чи тільки останніх 6 років..))
показати весь коментар
Сейчас это управление полное и открытое.
показати весь коментар
вы меня убедить хотите или переубедить..))
показати весь коментар
Тобі не подобається не зовнішнє управління, а лише те, що це управління - не з кремля.
показати весь коментар
#лять, ветерани. Щоби так говорити треба порохом не один день на 0 пройнятися
показати весь коментар
Ничего Украина в 90 не отстояла, тогда произошел согласованный развал Союза.
показати весь коментар
совкодрочер, ти би ще свій смердючий совок з п'ятьма великими кривавими літерами написав.
показати весь коментар
СлугаУрода,а ти яким боком до 90-го року? Тобі тоді було 7 років! І що ти там тоді "відстояв"? У черзі за морозивом у "кулінарію"?! А хто твій батько був? Помічником Кучми! А хто такий Кучма - питання до зелєбобібіків, яким "відшибло" пам`ять?!
показати весь коментар
Очень хотелось бы дожить до того, когда называющие предыдущее поколение "совкодрочерами" тоже станет немощным и будет надеяться только на пенсионные выплаты государства. Время очень быстро пролетает, жалеть ещё будете, если доживете.
показати весь коментар
